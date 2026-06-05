Taxer les plateformes du livre : comment fonctionnerait vraiment la contribution ?

Taxer les grandes plateformes du livre en ligne paraît simple. Pour tenir juridiquement, une telle contribution doit viser des revenus précis, localisés en France, et distinguer vente directe, marketplace et livre numérique. Le précédent audiovisuel offre une méthode, sans fournir de base directement transposable au secteur du livre.

Faire contribuer les grands acteurs du livre en ligne : la formule se comprend immédiatement. Sa mise en œuvre, beaucoup moins. Une taxe de ce type ne viserait pas d’abord Amazon, Fnac.com, Apple Books ou Kobo en tant qu’entreprises. Elle viserait une opération économique : la vente en ligne d’un livre, papier ou numérique, rattachée au marché français.

Partons d’une contribution comprise entre 3 % et 5 % sur les ventes de livres en ligne, pour un marché estimé entre 1 et 1,3 milliard €. Les opérateurs concernés seraient les grandes plateformes de vente ou de distribution de livres, y compris lorsqu’elles sont établies hors de France mais actives auprès d’acheteurs français.

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Derrière la simplicité du principe surgissent les vraies questions : qu’est-ce qu’une vente taxable ? Qui déclare ? Sur quelle base calcule-t-on la contribution ? Et comment rattacher une transaction à la France sans exposer le texte à une contestation européenne ?

Le livre devient taxable au moment de la vente

Le premier étage tient au fait générateur. La taxe naîtrait au moment où un livre est vendu en ligne à un acheteur situé en France. Pour un livre imprimé, le critère le plus lisible reste l’adresse de livraison. Un ouvrage commandé sur une plateforme et expédié en France entrerait dans le champ, dès lors que l’opérateur dépasse le seuil fixé par le texte. Pour un livre numérique, le rattachement réclame davantage de précision : adresse de facturation, pays de résidence déclaré, moyen de paiement, compte utilisateur, voire faisceau d’indices permettant d’établir que l’achat relève bien du marché français.

Vient ensuite la question du redevable. Dans une vente directe, l’opérateur vend lui-même le livre. Il encaisse le prix payé par le client, puis déclare le revenu correspondant. L’assiette paraît alors relativement simple : le prix hors taxe du livre vendu, corrigé des annulations, retours et remboursements. Pour un livre papier vendu 20 € hors taxe, une taxe de 3 % représenterait 0,60 € ; à 5 %, elle atteindrait 1 €.

La place de marché complique immédiatement le calcul. Dans le modèle marketplace, la plateforme ne vend pas toujours le livre. Elle met en relation un vendeur tiers et un acheteur. Son revenu propre correspond souvent à une commission, à des frais de service, ou à des prestations logistiques et publicitaires. Taxer le prix total du livre reviendrait à imposer une somme que la plateforme ne conserve pas intégralement.

La marketplace, ce faux vendeur qui change tout

Une rédaction solide distinguerait donc la transaction principale du service d’intermédiation : le vendeur pour son chiffre d’affaires propre, lorsque le texte le vise ; la plateforme pour la commission ou les frais qu’elle perçoit. Sur une commission de 3 € prélevée lors d’une vente, une taxe de 3 % représenterait 0,09 € ; à 5 %, 0,15 €. Si l’on taxe le prix total, on impose la vente du livre. Si l’on taxe la commission, on impose le service rendu par la plateforme. Juridiquement, ce n’est pas le même objet.

Le livre numérique ajoute une difficulté. L’opérateur vend parfois un fichier, parfois un accès, parfois un droit d’usage intégré à une offre plus large. L’assiette gagnerait alors à viser les sommes encaissées auprès d’acheteurs situés en France au titre de l’accès à des livres numériques. La notion de « contreparties encaissées » paraît plus précise qu’une référence générale au chiffre d’affaires : elle permet d’intégrer remboursements, avoirs, offres groupées et abonnements. Une plateforme mêlant livres, presse, audio ou autres services numériques aurait à isoler la part rattachable au livre.

L’assiette devient ainsi le véritable arbitrage. Trois options se dessinent. La première consisterait à taxer le prix hors taxe de tous les livres vendus en ligne en France : simple à comprendre, mais fragile pour les marketplaces.

La deuxième consisterait à taxer les revenus nets conservés par chaque redevable : plus fidèle à la réalité économique, mais plus lourde à déclarer. La troisième, sans doute la plus défendable, combinerait les deux logiques : prix hors taxe pour les ventes directes, commissions et frais pour les places de marché, recettes d’abonnement ou de vente à l’acte pour le numérique.

3 %, 5 % : le piège n’est pas le taux

Les chiffres demandent aussi un peu d’attention. Un taux compris entre 3 % et 5 % appliqué à une assiette de 1 à 1,3 milliard € ne produit pas mécaniquement la même fourchette. À 3 %, le rendement théorique s’établit entre 30 et 39 millions €. À 5 %, il atteint 50 à 65 millions €. La borne haute correspond donc à l’hypothèse d’un taux de 5 % appliqué à l’assiette la plus large. Le rendement dépend moins du pourcentage annoncé que de ce que la loi place effectivement dans l’assiette.

Le seuil d’assujettissement jouerait également un rôle décisif. Une exemption autour d’un million d’euros de chiffre d’affaires en ligne éviterait de faire peser la contribution sur les plus petits acteurs. Encore faut-il définir ce seuil avec soin. S’il porte sur les revenus taxables réalisés en France dans l’activité de vente en ligne de livres, il protège la proportionnalité du dispositif. S’il porte sur le chiffre d’affaires mondial d’un groupe, ou sur l’ensemble de ses activités numériques, il risque de produire des effets de bord.

Reste la déclaration. Chaque redevable déclarerait périodiquement les revenus entrant dans l’assiette : ventes directes de livres imprimés, ventes ou accès numériques, commissions de marketplace, frais de service rattachés à des transactions de livres. Le texte aurait aussi à imposer une traçabilité suffisante : pays de rattachement, montant hors taxe, nature de l’opération, ventilation entre livre papier, livre numérique et service d’intermédiation.

Déclarer, tracer, contrôler : petite plomberie et grands principes

Le contrôle fiscal représenterait l’autre moitié du dispositif. Les opérateurs établis hors de France nécessiteraient des obligations déclaratives adaptées. La taxe reposerait sur les revenus réalisés auprès d’acheteurs situés en France, non sur le chiffre d’affaires mondial ou européen de l’entreprise. Adresse de facturation, adresse de livraison et données de compte offriraient les indices nécessaires, à condition que la loi fixe clairement leur hiérarchie.

C’est ici que le précédent audiovisuel devient éclairant. La directive européenne sur les services de médias audiovisuels, révisée en 2018, a permis aux États membres d’imposer des contributions financières à certains services audiovisuels établis dans un autre État membre lorsqu’ils ciblent leur territoire. Le principe reste encadré : la contribution porte sur les revenus générés dans l’État ciblé, respecte la proportionnalité, la non-discrimination et les règles européennes, notamment en matière d’aides d’État.

La France a transposé cette évolution par l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020. Le décret SMAD n° 2021-793 du 22 juin 2021 précise les obligations applicables aux services de médias audiovisuels à la demande. L’Arcom indique que ce texte s’applique aux services relevant de la compétence française comme aux SMAD étrangers visant la France, afin de les soumettre aux mêmes règles de contribution au financement de la production cinématographique et audiovisuelle.

L’audiovisuel montre la voie, pas la sortie

Pour le livre, cette comparaison atteint vite sa limite. La directive SMA concerne l’audiovisuel, pas l’édition. Elle ne permet donc pas, à elle seule, d’étendre la même obligation aux plateformes de vente de livres. Mais elle fournit un précédent de méthode : ne pas viser la nationalité d’une plateforme, ne taxer que les revenus rattachables au marché français, fixer des seuils objectifs, définir précisément l’assiette et éviter toute discrimination entre opérateurs comparables.

C’est là que surgirait le principal point de vulnérabilité juridique. Une telle contribution composerait avec la libre prestation de services, une éventuelle notification à la Commission européenne — ou, à tout le moins, un examen attentif au regard du droit de l’Union —, l’absence de précédent direct dans le livre et la complexité de l’assiette pour les acteurs non établis en France.

La taxe ne pourrait donc pas cibler les plateformes étrangères en tant que telles. Elle s’appliquerait à tout opérateur répondant aux mêmes critères économiques, sur les seuls revenus rattachables à des ventes réalisées auprès d’acheteurs situés en France.

La taxation des plateformes du livre ne se résume donc pas au choix d’un taux entre 3 % et 5 %. Elle impose de répondre à des questions concrètes : le prix total d’un livre vendu par un tiers constitue-t-il un revenu de la plateforme ? Comment traiter un abonnement mêlant livres et autres contenus ? Quel critère localise un achat numérique ? Comment éviter qu’une même transaction soit taxée deux fois ?

Le mot d’ordre est simple, la loi beaucoup moins

Politiquement, la proposition tient en une formule. Fiscalement, elle exige une architecture beaucoup plus précise. La taxe ne gagnerait en crédibilité qu’en visant des revenus identifiables, des transactions françaises et des modèles économiques distincts. Tout le sujet se joue là : dans la transformation d’un mot d’ordre simple en dispositif juridiquement défendable.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

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