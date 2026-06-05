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#Droit / Justice

Taxer les plateformes du livre : comment fonctionnerait vraiment la contribution ?

ANALYSE – Sur le papier, la proposition du Syndicat de la librairie française paraît simple : faire contribuer les grands acteurs du livre en ligne. Dans les faits, tout se joue dans la mécanique de la taxe. Car un dispositif de ce type ne viserait pas d’abord une entreprise, ni même une plateforme nommément désignée. Il frapperait une opération économique : la vente en ligne d’un livre, papier ou numérique, rattachée au marché français.

Le 05/06/2026 à 16:01 par Nicolas Gary

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Publié le :

05/06/2026 à 16:01

Nicolas Gary

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Taxer les grandes plateformes du livre en ligne paraît simple. Pour tenir juridiquement, une telle contribution doit viser des revenus précis, localisés en France, et distinguer vente directe, marketplace et livre numérique. Le précédent audiovisuel offre une méthode, sans fournir de base directement transposable au secteur du livre.

Faire contribuer les grands acteurs du livre en ligne : la formule se comprend immédiatement. Sa mise en œuvre, beaucoup moins. Une taxe de ce type ne viserait pas d’abord Amazon, Fnac.com, Apple Books ou Kobo en tant qu’entreprises. Elle viserait une opération économique : la vente en ligne d’un livre, papier ou numérique, rattachée au marché français.

Partons d’une contribution comprise entre 3 % et 5 % sur les ventes de livres en ligne, pour un marché estimé entre 1 et 1,3 milliard €. Les opérateurs concernés seraient les grandes plateformes de vente ou de distribution de livres, y compris lorsqu’elles sont établies hors de France mais actives auprès d’acheteurs français.

À LIRE - Le Syndicat de la Librairie française veut taxer les revenus des grands acteurs du livre

Derrière la simplicité du principe surgissent les vraies questions : qu’est-ce qu’une vente taxable ? Qui déclare ? Sur quelle base calcule-t-on la contribution ? Et comment rattacher une transaction à la France sans exposer le texte à une contestation européenne ?

Le livre devient taxable au moment de la vente

Le premier étage tient au fait générateur. La taxe naîtrait au moment où un livre est vendu en ligne à un acheteur situé en France. Pour un livre imprimé, le critère le plus lisible reste l’adresse de livraison. Un ouvrage commandé sur une plateforme et expédié en France entrerait dans le champ, dès lors que l’opérateur dépasse le seuil fixé par le texte. Pour un livre numérique, le rattachement réclame davantage de précision : adresse de facturation, pays de résidence déclaré, moyen de paiement, compte utilisateur, voire faisceau d’indices permettant d’établir que l’achat relève bien du marché français.

Vient ensuite la question du redevable. Dans une vente directe, l’opérateur vend lui-même le livre. Il encaisse le prix payé par le client, puis déclare le revenu correspondant. L’assiette paraît alors relativement simple : le prix hors taxe du livre vendu, corrigé des annulations, retours et remboursements. Pour un livre papier vendu 20 € hors taxe, une taxe de 3 % représenterait 0,60 € ; à 5 %, elle atteindrait 1 €.

La place de marché complique immédiatement le calcul. Dans le modèle marketplace, la plateforme ne vend pas toujours le livre. Elle met en relation un vendeur tiers et un acheteur. Son revenu propre correspond souvent à une commission, à des frais de service, ou à des prestations logistiques et publicitaires. Taxer le prix total du livre reviendrait à imposer une somme que la plateforme ne conserve pas intégralement.

La marketplace, ce faux vendeur qui change tout

Une rédaction solide distinguerait donc la transaction principale du service d’intermédiation : le vendeur pour son chiffre d’affaires propre, lorsque le texte le vise ; la plateforme pour la commission ou les frais qu’elle perçoit. Sur une commission de 3 € prélevée lors d’une vente, une taxe de 3 % représenterait 0,09 € ; à 5 %, 0,15 €. Si l’on taxe le prix total, on impose la vente du livre. Si l’on taxe la commission, on impose le service rendu par la plateforme. Juridiquement, ce n’est pas le même objet.

Le livre numérique ajoute une difficulté. L’opérateur vend parfois un fichier, parfois un accès, parfois un droit d’usage intégré à une offre plus large. L’assiette gagnerait alors à viser les sommes encaissées auprès d’acheteurs situés en France au titre de l’accès à des livres numériques. La notion de « contreparties encaissées » paraît plus précise qu’une référence générale au chiffre d’affaires : elle permet d’intégrer remboursements, avoirs, offres groupées et abonnements. Une plateforme mêlant livres, presse, audio ou autres services numériques aurait à isoler la part rattachable au livre.

L’assiette devient ainsi le véritable arbitrage. Trois options se dessinent. La première consisterait à taxer le prix hors taxe de tous les livres vendus en ligne en France : simple à comprendre, mais fragile pour les marketplaces.

La deuxième consisterait à taxer les revenus nets conservés par chaque redevable : plus fidèle à la réalité économique, mais plus lourde à déclarer. La troisième, sans doute la plus défendable, combinerait les deux logiques : prix hors taxe pour les ventes directes, commissions et frais pour les places de marché, recettes d’abonnement ou de vente à l’acte pour le numérique.

3 %, 5 % : le piège n’est pas le taux

Les chiffres demandent aussi un peu d’attention. Un taux compris entre 3 % et 5 % appliqué à une assiette de 1 à 1,3 milliard € ne produit pas mécaniquement la même fourchette. À 3 %, le rendement théorique s’établit entre 30 et 39 millions €. À 5 %, il atteint 50 à 65 millions €. La borne haute correspond donc à l’hypothèse d’un taux de 5 % appliqué à l’assiette la plus large. Le rendement dépend moins du pourcentage annoncé que de ce que la loi place effectivement dans l’assiette.

Le seuil d’assujettissement jouerait également un rôle décisif. Une exemption autour d’un million d’euros de chiffre d’affaires en ligne éviterait de faire peser la contribution sur les plus petits acteurs. Encore faut-il définir ce seuil avec soin. S’il porte sur les revenus taxables réalisés en France dans l’activité de vente en ligne de livres, il protège la proportionnalité du dispositif. S’il porte sur le chiffre d’affaires mondial d’un groupe, ou sur l’ensemble de ses activités numériques, il risque de produire des effets de bord.

Reste la déclaration. Chaque redevable déclarerait périodiquement les revenus entrant dans l’assiette : ventes directes de livres imprimés, ventes ou accès numériques, commissions de marketplace, frais de service rattachés à des transactions de livres. Le texte aurait aussi à imposer une traçabilité suffisante : pays de rattachement, montant hors taxe, nature de l’opération, ventilation entre livre papier, livre numérique et service d’intermédiation.

Déclarer, tracer, contrôler : petite plomberie et grands principes

Le contrôle fiscal représenterait l’autre moitié du dispositif. Les opérateurs établis hors de France nécessiteraient des obligations déclaratives adaptées. La taxe reposerait sur les revenus réalisés auprès d’acheteurs situés en France, non sur le chiffre d’affaires mondial ou européen de l’entreprise. Adresse de facturation, adresse de livraison et données de compte offriraient les indices nécessaires, à condition que la loi fixe clairement leur hiérarchie.

C’est ici que le précédent audiovisuel devient éclairant. La directive européenne sur les services de médias audiovisuels, révisée en 2018, a permis aux États membres d’imposer des contributions financières à certains services audiovisuels établis dans un autre État membre lorsqu’ils ciblent leur territoire. Le principe reste encadré : la contribution porte sur les revenus générés dans l’État ciblé, respecte la proportionnalité, la non-discrimination et les règles européennes, notamment en matière d’aides d’État.

La France a transposé cette évolution par l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020. Le décret SMAD n° 2021-793 du 22 juin 2021 précise les obligations applicables aux services de médias audiovisuels à la demande. L’Arcom indique que ce texte s’applique aux services relevant de la compétence française comme aux SMAD étrangers visant la France, afin de les soumettre aux mêmes règles de contribution au financement de la production cinématographique et audiovisuelle.

L’audiovisuel montre la voie, pas la sortie

Pour le livre, cette comparaison atteint vite sa limite. La directive SMA concerne l’audiovisuel, pas l’édition. Elle ne permet donc pas, à elle seule, d’étendre la même obligation aux plateformes de vente de livres. Mais elle fournit un précédent de méthode : ne pas viser la nationalité d’une plateforme, ne taxer que les revenus rattachables au marché français, fixer des seuils objectifs, définir précisément l’assiette et éviter toute discrimination entre opérateurs comparables.

C’est là que surgirait le principal point de vulnérabilité juridique. Une telle contribution composerait avec la libre prestation de services, une éventuelle notification à la Commission européenne — ou, à tout le moins, un examen attentif au regard du droit de l’Union —, l’absence de précédent direct dans le livre et la complexité de l’assiette pour les acteurs non établis en France.

La taxe ne pourrait donc pas cibler les plateformes étrangères en tant que telles. Elle s’appliquerait à tout opérateur répondant aux mêmes critères économiques, sur les seuls revenus rattachables à des ventes réalisées auprès d’acheteurs situés en France.

La taxation des plateformes du livre ne se résume donc pas au choix d’un taux entre 3 % et 5 %. Elle impose de répondre à des questions concrètes : le prix total d’un livre vendu par un tiers constitue-t-il un revenu de la plateforme ? Comment traiter un abonnement mêlant livres et autres contenus ? Quel critère localise un achat numérique ? Comment éviter qu’une même transaction soit taxée deux fois ?

Le mot d’ordre est simple, la loi beaucoup moins

Politiquement, la proposition tient en une formule. Fiscalement, elle exige une architecture beaucoup plus précise. La taxe ne gagnerait en crédibilité qu’en visant des revenus identifiables, des transactions françaises et des modèles économiques distincts. Tout le sujet se joue là : dans la transformation d’un mot d’ordre simple en dispositif juridiquement défendable.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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05/06/2026, 12:30

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L'horizon des évènements : un roman qui parle de santé mentale à travers l'horreur

À la suite d’une énième dispute avec sa colocataire, elle quitte leur appartement et découvre un cadavre… Et des fantômes. L’horizon des évènements est une romance horrifique actuellement en précommandes sur Ulule. À destination d’un public young adult, le livre aborde les conséquences de l’autisme non diagnostiqué et des troubles psychologiques non suivis à travers l’horreur. 

05/06/2026, 10:24

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Une nouvelle directrice commerciale pour Libella


Libella annonce la nomination de Katy Fenech au poste de directrice commerciale, à compter du 22 juin 2026. Elle succède à Sébastien Rouault, qui quittera le groupe en juin pour poursuivre un nouveau projet professionnel, dont les contours n’ont pas encore été rendus publics.

04/06/2026, 18:44

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Actes Sud lance une campagne d'affichage en faveur de l'indépendance des librairies

À destination des libraires, Actes Sud prépare une nouvelle opération de communication autour de la défense de l'indépendance dans le monde du livre. La maison d'édition proposera courant juin une affiche personnalisable que les librairies pourront adapter en y intégrant leur propre identité visuelle.

04/06/2026, 16:18

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Un label “Grands Caractères” pour les livres adaptés aux besoins des personnes malvoyantes

Afin d'améliorer la diffusion d’ouvrages en grands caractères « véritablement adaptés aux besoins spécifiques des personnes malvoyantes », l'Association Les Amis des Grands Caractères annonce la création du Label Grands Caractères/Lisibilité — Accessibilité. Ce référentiel technique et éditorial a vocation à devenir « un repère fiable en matière de lisibilité et d’accessibilité ».

04/06/2026, 15:37

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Droit de prêt : une librairie condamnée face à la Sofia

En tant que fournisseuses de livres aux bibliothèques, les librairies doivent déclarer leurs ventes et payer les sommes dues au titre du droit de prêt, qui vient ensuite rémunérer les ayants droit, auteurs et éditeurs. Le tribunal judiciaire de Lille a rappelé cette obligation à la librairie La Cédille (Vitry-le-François), par une condamnation. Mais le commerce est en procédure de liquidation...

04/06/2026, 13:18

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Pourquoi enquêter sur Rosalind Franklin aujourd’hui ?

Ce premier volume d’une série de bandes dessinées mêlant fiction contemporaine et rigueur scientifique met en lumière Rosalind Franklin, cristallographe britannique dont les travaux furent essentiels à la découverte de la structure en double hélice de l’ADN. À la fois expressif et documenté, le style graphique donne vie aux époques traversées, mêlant émotion, souffle narratif, ainsi que réalisme historico-scientifique.

04/06/2026, 12:30

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Marjane Satrapi, autrice de Persepolis, est morte : de la BD au cinéma, une vie d’exil et de liberté

L’artiste franco-iranienne Marjane Satrapi, autrice de la bande dessinée Persepolis, est morte jeudi 4 juin à l’âge de 56 ans, a annoncé son entourage à l’AFP. « Marjane Satrapi [est] morte de tristesse un peu plus d’un an après le décès de Mattias Ripa, son mari et l’amour de sa vie », ont souligné ses proches.

04/06/2026, 12:10

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Au Canada, les auteurs veulent un accord avant tout usage de l’IA

The Writers’ Union of Canada relaie une demande de clauses de consentement lorsque des éditeurs utilisent l’intelligence artificielle sur des manuscrits soumis. L’organisation cite les risques liés au chargement d’œuvres protégées ou de données personnelles dans des systèmes publics d’IA. Le débat touche une étape sensible : l’évaluation d’un texte avant publication.

04/06/2026, 12:09

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Au Sénat, la proposition de loi sur le contrat d'édition amendée en commission

La commission sénatoriale de la culture a voté, ce mercredi 3 juin, la proposition de loi de Laure Darcos et Sylvie Robert, relative au contrat d'édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap. Quelques amendements, suggérés par la sénatrice de l'Essonne, ont été adoptés.

04/06/2026, 10:57

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Et si réussir ses cookies, ce n'était pas de la chance mais de la science ?

Si le cookie a autant de succès depuis plusieurs années, c’est qu’il a tout pour lui : très gourmand, rapide à préparer et versatile. Pourtant, cette popularité va de pair avec une méconnaissance de ce qui fait l’architecture d’un bon cookie.

04/06/2026, 10:11

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Jean-Yves Mollier attaque Électre en justice après un entretien tronqué dans Livres Hebdo

Le Professeur Jean-Yves Mollier, historien de l'Edition et professeur émérite à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, annonce avoir engagé une action en justice devant le Tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de la société ELECTRE, société éditrice de la revue Livres Hebdo.

03/06/2026, 20:03

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IA dans le livre : une enquête révèle un secteur divisé

Une enquête menée auprès de 559 professionnels du livre aux États-Unis et au Canada montre une adoption déjà réelle de l’intelligence artificielle, mais encore loin d’être généralisée. Les usages concernent surtout l’administratif, le marketing et l’analyse de données. Les inquiétudes les plus fortes portent sur le copyright, la transparence et la qualité des contenus générés.

03/06/2026, 15:59

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Maliki lance son premier album jeunesse « L’enfant et l’épée » en autoédition sur Ulule

Après 20 ans à dessiner des bandes dessinées et à écrire des romans, l’autrice Maliki opère un tournant majeur dans sa carrière en signant son tout premier album illustré jeunesse. Intitulé « L’enfant et l’épée », ce conte magique et breton est actuellement proposé en précommande sur la plateforme Ulule. Porté par une démarche engagée et une production locale en circuit court, le projet s’apprête à conquérir le cœur des petits comme des grands pour une livraison attendue juste avant Noël. « Allez, on va couper des trucs ! »

03/06/2026, 12:41

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Après Déborder Bolloré, un nouveau recueil, autour de CNews

Paru en juin 2025, l'ouvrage collectif Déborder Bolloré, porté par un groupe d'éditeurices indépendant·es, incarnait un esprit de résistance à la concentration économique, d'une part, à la diffusion des idées d'extrême droite, d'autre part, au sein de la chaine du livre. Une suite est en préparation, qui se tourne cette fois vers CNews, un des instruments médiatiques de Vincent Bolloré : Débrancher Bolloré, titre provisoire, s'annonce pour 2027.

03/06/2026, 09:19

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Minimum garanti : l’avancée sociale qui réduirait les droits d’auteur

Le principe est séduisant que d'assurer un minimum garanti pour les auteurs : la proposition Darcos-Robert protège les auteurs, mais laisse planer le risque d’une fausse avancée. Dans la suite de l'analyse publiée par Dalloz Actualité, Franck Macrez souligne une difficulté décisive : telle qu’elle est rédigée, la mesure transforme ce minimum garanti en simple avance imputable sur les droits futurs.

03/06/2026, 08:08

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Affaire Grasset : le trou dans la raquette du contrat d’édition

Dans l'affaire Grasset, le droit d’auteur dévoile une véritable rupture de confiance entre écrivain et éditeur. Dans une analyse publiée par Dalloz Actualité, Franck Macrez voit dans cette affaire la révélation d’un angle mort du contrat d’édition : le droit protège l’auteur lorsque le fonds change de mains, mais non lorsque le contrôle capitalistique de la société éditrice bascule.

03/06/2026, 08:07

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Mort de Samar Hammam, agente littéraire et passeuse de livres

L’agente littéraire Samar Hammam, fondatrice de Rocking Chair Books Literary Agency et spécialiste des droits de traduction, est morte le 18 mai 2026, à l’âge de 48 ans. Diagnostiquée d’un cancer 16 ans plus tôt, elle est décédée entourée de sa famille.

02/06/2026, 17:53

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GRAND TRAIL - la revue indépendante qui veut raconter le trail autrement

À contre-courant de l’accélération permanente des contenus sportifs, GRAND TRAIL fait le choix du temps long. Cette nouvelle revue trimestrielle indépendante consacrée au trail et aux pratiques de mouvement en nature entend documenter ce sport autrement : à travers des enquêtes, de la bande dessinée, des récits, des reportages, des analyses scientifiques et des regards culturels. Objet éditorial hybride, entre magazine et livre, GRAND TRAIL revendique une approche exigeante, incarnée et durable.

02/06/2026, 10:28

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“Lady Gaza”, Hitler au keffieh : Rima Hassan annonce une plainte contre Jean Quatremer

L’annonce d’une plainte de Rima Hassan contre Jean Quatremer intervient dans un climat déjà tendu autour du journaliste de Libération. L’eurodéputée lui reproche l’usage répété de surnoms qu’elle juge dénigrants, tandis qu’une image d’Hitler au keffieh palestinien a déclenché de vives réactions. La polémique a débordé X, jusqu’à provoquer une prise de distance de la Société des journalistes et du personnel de Libération.

01/06/2026, 18:05

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Désinformation : soigner le mal à la racine

Pourquoi certaines fausses informations prospèrent-elles quand d’autres s’éteignent aussitôt ? À l’occasion d’une conférence organisée à la bibliothèque Part-Dieu de Lyon, le chercheur Grégoire Darcy interrogera les mécanismes sociaux, psychologiques et politiques qui favorisent l’adhésion à la désinformation. Une rencontre proposée jeudi 4 juin de 18 h 30 à 20 h 30. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

01/06/2026, 16:16

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Bibliothèque littéraire Jacques Doucet : après la crise, un nouveau chapitre

Placée en fermeture administrative à partir du 19 octobre 2022, la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet se trouvait alors entrainée dans une affaire de vols et de recels de documents, sur fond de conflit ouvert entre la direction et des employés de l'établissement. Rouverte aux chercheurs en septembre 2023, et au public depuis quelques mois, la bibliothèque a repris ses activités, avec une relocalisation en vue.

01/06/2026, 16:02

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La BnF confie ses collections à Jean-Charles Bédague

Jean-Charles Bédague est nommé directeur des Collections et directeur général adjoint de la Bibliothèque nationale de France. Il rejoindra, à compter du 1er juillet 2026, l’équipe de direction de l’établissement présidé par Gilles Pécout et dirigé par Philippe Lonné. 

01/06/2026, 15:45

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Ce que la poésie doit à une petite cuillère

À l’occasion de sa participation au Marché de la Poésie, qui s’ouvre mercredi 3 juin, Milène Tournier partage avec nous un texte inédit autour d’un objet modeste et familier : la petite cuillère. De ce fragment du quotidien, la poétesse fait surgir une méditation sensible sur l’enfance, l’écriture, la mémoire et le geste de saisir ce qui échappe.

01/06/2026, 12:35

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Annulation de crédits : la Culture perd encore 38 millions €

Confronté aux coûts de la guerre au Moyen-Orient, entre les États-Unis et l'Iran, le gouvernement français avait annoncé de nouvelles restrictions budgétaires, afin de se conformer à l’objectif d’un déficit public équivalent à 5 % du produit intérieur brut. 3,2 milliards € de crédits seraient ainsi gelés, tandis que les annulations s'élèveraient à un total de 847 millions €.

01/06/2026, 12:31

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La Licra saisit la justice après un appel au boycott de Joann Sfar à Marseille

La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) apporte son soutien à Joann Sfar, visé ces derniers jours par un appel au boycott lancé par le collectif Culture en lutte 13 à l'occasion de sa venue au festival marseillais Oh les Beaux Jours.

01/06/2026, 12:31

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En Allemagne, les librairies indépendantes freinent leurs attentes

Une enquête Buchwert auprès de 59 librairies indépendantes allemandes révèle un contraste marqué : le moral professionnel reste majoritairement positif, mais les perspectives de croissance s’amenuisent pour 2026. Seuls 10 % des répondants anticipent une hausse du chiffre d’affaires, tandis que la retenue des consommateurs apparaît comme la principale difficulté du secteur.

01/06/2026, 10:54

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À Kyiv, les frappes russes détruisent une librairie Bukva

À Kyiv, une librairie Bukva installée dans le centre commercial Kvadrat a été détruite par une frappe russe le 24 mai 2026. L’incendie a ravagé les locaux, les livres et le matériel du magasin, ouvert depuis plus de dix ans. La chaîne annonce pourtant la poursuite de son activité et l’ouverture prochaine d’une nouvelle librairie dans la capitale ukrainienne.

01/06/2026, 10:52

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Quand l'héroïne est la méchante...

J.K-Gras et Yannick Vicente proposent une nouvelle fantasy toute illustrée one-shot dans un format collector exceptionnel. Êtes-vous prêts à aimer celle que vous devriez détester ? Car, oui, ce roman n’est pas comme les autres… L’héroïne est… Disons qu’elle ne fait pas partie des gentils. Mais alors, qu’est-ce que cela pourra bien dire de vous, lectrices, lecteurs, si vous adorez à La Générale Noire ? Car il ne fait aucun doute que vous succomberez à ses charmes. Un voyage exceptionnel à dos de dragons vous attend sur Ulule…Venez y jeter un œil, si vous l'osez !

01/06/2026, 10:51

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ÉLÉVATION, montagnes du Giffre et mont Blanc - De l'ombre à la lumière, un chemin vers soi

Un livre à la croisée du Beau, du Sens et du Vivant Élévation rassemble plus de cent photographies de paysages de montagne, organisées en douze chapitres formant un voyage initiatique : de l'avant-aube à la contemplation du mont Blanc. Chaque étape correspond à une phase intérieure : doute, effort, présence, lumière retrouvée. 

31/05/2026, 09:00

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Nebraska : les parents autorisés à espionner les livres qu'empruntent leurs enfants

À partir de l’année scolaire 2026-2027, les districts publics du Nebraska devront adopter une politique donnant aux parents accès aux catalogues des bibliothèques scolaires et la possibilité de recevoir une notification lorsqu’un enfant emprunte un livre. Le texte, présenté comme une mesure de transparence familiale, relance le débat américain sur la confidentialité des lectures des élèves.

31/05/2026, 06:38

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Décès d'Edgar Morin : un siècle à relier les savoirs et les êtres

C’est avec une immense tristesse et une profonde reconnaissance que les Éditions du Seuil apprennent à ActuaLitté la disparition d’Edgar Morin, disparu à l’âge de 104 ans, et en saluent la mémoire. Penseur du temps présent et figure majeure de la vie intellectuelle française, Edgar Morin a, tout au long de sa vie, éclairé notre époque par son humanisme et la force de sa pensée, construisant une œuvre foisonnante.

30/05/2026, 08:50

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À Marseille, Joann Sfar visé par un appel au boycott du collectif Culture 13 en lutte

La venue de Joann Sfar au festival littéraire Oh les beaux jours !, à Marseille, suscite une vive controverse. Quelques jours avant son concert dessiné à La Criée, le collectif Culture 13 en lutte a appelé au boycott de l’auteur, l’accusant de relayer un discours favorable à la politique israélienne. Face à ces critiques, le dessinateur, le festival, plusieurs responsables politiques, le Crif Marseille-Provence et l’Observatoire de la liberté de création ont pris publiquement position pour défendre sa participation à l’événement.

29/05/2026, 13:16

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Défaut d'information des auteurs : un éditeur condamné en appel

Condamnées en juillet 2025 par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les Éditions du Lizay ont vu cette décision confirmée en appel, à Poitiers, au début du mois de mai. La structure s'est rendue coupable d'un défaut d'information de deux coauteurs, en ne communiquant ni arrêté de compte annuel ni relevé de leurs droits.

29/05/2026, 13:13

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