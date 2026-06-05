Déstabilisées, mais pas défaillantes : quelle est la situation économique des librairies ?

Si une telle entrée en matière peut paraitre un peu rude, la présentation de l'étude de Xerfi sur la situation économique et financière des librairies indépendantes reste un moment attendu à chaque édition des RNL. Le rapport fournit en effet un état des lieux fiable et détaillé des forces et des faiblesses de ses commerces, remis en perspective au sein d'un contexte économique.

Les résultats détaillés ci-dessous s'appuient sur les comptes de 1595 librairies indépendantes et non diversifiées sur la période 2019-2024, étudiés par Xerfi — et les résultats rendent donc compte des situations probables pour une librairie existant depuis au moins 6 ans.

Comme d'habitude dans ce type d'étude, les commerces sont classés selon trois panels : les petites librairies (de 100.000 à 500.000 € de CA annuel), les librairies moyennes (de 500.000 à 2 millions €) et les grandes librairies (plus de 2 millions €).

Chiffre d'affaires et charges en hausse

Entre 2019 et 2024, un constat s'impose : l'activité des librairies, peu importe leur taille, a progressé. Quand le marché du livre gagnait 11,6 %, le CA des petites librairies augmentait de 11,8 %, celui des librairies moyennes de 17,1 % et celui des grandes librairies de 7,4 %. Les établissements de taille moyenne ont tiré leur épingle du jeu, en profitant de l'« effet Covid » — contrairement aux grandes librairies —, mais en limitant le recul des ventes ensuite.

Les autres achats et charges externes (AACE) se font particulièrement ressentir, toutefois, sur les finances des petites librairies, pour deux raisons, les loyers et les coûts de transport. En raison de leur taille, cette typologie de commerces peut difficilement se rendre propriétaire de ses murs ou réaliser des économies d'échelle sur les frais de transport des livres.

Ce poste représente ainsi 14,4 % du CA des petites librairies, contre 13,5 % pour les moyennes et 13,9 % pour les grandes, sur la période 2019-2024. Toutefois, depuis 2022, ces AACE tendent à s'alourdir, en particulier du fait des montants des loyers : encore une fois, les petites librairies sont les premières victimes de cette tendance.

Les moyennes et grandes librairies sont plus fortement concernées par les frais liés au personnel — qui ont représenté en moyenne 20 % de leur chiffre d'affaires sur la période 2019-2024, les petites librairies étant souvent tenues par leurs dirigeants elleux-mêmes. En raison de la forte inflation observée en 2022-2023 et de la hausse du SMIC, les salaires — assez bas et proches du SMIC en librairie — ont participé à alourdir le poids des frais de personnel.

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Sur ce sujet, le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), avantage fiscal sur les cotisations sociales, a bien servi aux moyennes et grandes librairies, mais ne concerne pas, dans la majorité des cas, les petites librairies, puisque leurs dirigeants, qui se rémunèrent sur le résultat net, n'y sont pas éligibles.

Les impôts et taxes, d'une manière générale, ont représenté moins de 1 % du chiffre d'affaires des librairies sur la période examinée.

Une fragilité financière toujours présente

Sur la période 2019-2024, le taux de marge commerciale a augmenté pour l'ensemble des librairies prises en compte, en s'établissant en moyenne entre 31,4 % et 37,4 % du chiffre d’affaires. En 2024, elle a toutefois reculé d'une manière notable pour les petites et grandes librairies (de respectivement 1,4 et 0,9 point de CA) et s'est maintenue, pour les moyennes, seulement parce que leur CA s'est contracté d'une manière plus marquée.

Cet indicateur seul ne suffit donc pas. Une fois la période du Covid-19 passée et les aides publiques cessées, l'excédent brut d’exploitation s'est établi autour de 2 à 3 % du CA annuel en 2023 et 2024. Pour les petites et moyennes librairies, il a même plongé sous les niveaux observés en 2019. Le même constat s'opère pour le résultat courant avant impôts et le résultat net.

Petit paradoxe, malgré cette fragilité financière, qui s'est souvent accrue ces dernières années, « les librairies font partie des entreprises les moins endettées au sein du commerce de détail non alimentaire, contribuant au bas niveau des défaillances dans le secteur », remarque Xerfi.

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En s'appuyant sur les résultats de la branche librairie - et non ceux du panel évoqué ci-dessus -, Xerfi estime le taux d'endettement de la librairie à 24,7 % en 2024, derrière les commerces de montres et bijoux, les parfumeries, les magasins de chaussures, les jeux et jouets, les fleuristes ou les boutiques d'ordinateurs et de logiciels.

L'institut d'étude relève par ailleurs que « le taux de défaillance du secteur du commerce de détail de livres est retombé à 1,4 % en 2025, l’un de ses plus bas niveaux historiques ». En 2025, l’indicateur Xerfi Risk, qui calcule la probabilité de défaut moyenne d’un secteur, est toutefois remonté à 66,8, indiquant « une probabilité de défaut significative ». Le commerce de détail dans son ensemble n'est pas bien vaillant, avec un indicateur de 69,1 en 2025...

L'étude complète est accessible ci-dessous.

Photographie : La Librairie La Petite Gare, à Rezé (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

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Par Antoine Oury

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