Après 10 ans d’écriture, la trilogie fantasy égyptienne Sous l’Œil Oudjat approche de la fin de sa campagne Ulule

Actuellement en campagne sur Ulule, le projet propose une édition deluxe du tome final ainsi que plusieurs packs trilogie, intégrales numériques et goodies exclusifs. Alors que la campagne entre dans ses derniers jours, de nouveaux paliers ont été ajoutés afin d’enrichir l’édition avec des illustrations intérieures inédites.

Commencée il y a plus de dix ans par l’autrice indépendante française Pauline Melin, « Sous l’Œil Oudjat » s’est progressivement imposée comme une trilogie de fantasy politique atypique dans le paysage francophone indépendant.

Inspirée de l’Égypte antique et plus particulièrement de l’époque ptolémaïque, la saga suit plusieurs personnages liés par une même lutte pour le pouvoir, dans un monde où les alliances se brisent aussi vite qu’elles se créent.

Au cœur de l’histoire : une princesse déchue forcée de cacher son identité pour survivre après le vol de son trône. Mais au fil des tomes, le récit dépasse largement la simple quête de vengeance pour explorer les conséquences du pouvoir, les sacrifices politiques et la manière dont la guerre transforme lentement ceux qui pensaient pouvoir la contrôler.

Pensée comme une trilogie complète dès son origine, « Sous l’Œil Oudjat » se distingue par son approche très politique de la fantasy. Intrigues de cour, conflits diplomatiques, manipulations, tensions entre royaumes et personnages moralement gris occupent une place centrale dans une œuvre où personne ne ressort véritablement indemne de sa quête pour la couronne.

Aujourd’hui, le troisième et dernier tome, « Le Revers de la Gloire », fait l’objet d’une campagne Ulule qui permet de financer une édition deluxe collector ainsi que plusieurs contenus exclusifs imaginés pour les lecteurs de la saga.

L’autrice y propose notamment des packs trilogie, des intégrales ebook, des goodies exclusifs à la campagne et plusieurs éditions premium pensées comme de véritables objets de collection.

Déjà financée à plus de 100 %, la campagne entre désormais dans sa dernière ligne droite. De nouveaux paliers ont été ajoutés afin d’enrichir encore davantage l’édition finale avec des illustrations intérieures inédites et différents bonus immersifs destinés à prolonger l’expérience de lecture.

Pour l’autrice, cette campagne représente également l’aboutissement d’un projet construit sur plus d’une décennie, entre écriture, autoédition, création d’univers et développement d’une identité visuelle forte autour de la saga.

Une aventure indépendante portée de bout en bout et qui trouve aujourd’hui sa conclusion avec ce dernier volume.

La campagne Ulule du Revers de la Gloire reste accessible avant sa clôture définitive ce week-end.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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