Par les chemins : une BD pour se mettre à la randonnée-bivouac en solo

Coline Peyrony pratique la randonnée itinérante et le bivouac en solo depuis presque dix ans. Elle est tombée franchement amoureuse de cette activité, et surtout de l’incroyable sentiment de liberté que celle-ci lui procure. Elle en est tellement amoureuse qu’elle a décidé d’y consacrer une chaîne YouTube, intitulée « Coline Voyage ».

Mais ses premières amours sont encore plus anciennes, et prennent une très grande place dans sa vie : le dessin et l’écriture.

C’est ainsi que le projet « Par les chemins » s’est imposé à elle.

« Par les chemins » est une BD qui a mis plus de trois ans à être réalisée.

L’autrice voulait utiliser uniquement du matériel organique et simple. « Par les chemins » a donc été entièrement écrite et dessinée sur des petits carnets à spirales, avec des feutres noirs et une boîte de crayons de couleur vieille de plus de vingt ans (véridique !).

Coline Peyrony souhaitait ainsi renouer avec l’esthétique du carnet de voyage, que l’on peut emporter partout avec soi lors de ses aventures. Cette BD a d’ailleurs été réalisée dans plein d’endroits différents !

Après avoir rempli les pages d’un peu plus de six carnets, l’autrice les a scannées une à une pour ensuite pouvoir mettre en page la BD numériquement.

La version finale de « Par les chemins » n’est pas encore terminée, mais l’ouvrage devrait faire dans les 200 pages environ.

Que contient la BD ?

« Par les chemins » est composée d’une cinquantaine d’épisodes abordant différentes thématiques autour de la randonnée et du bivouac. La plupart des épisodes contiennent surtout des conseils autour de la pratique, sur un ton globalement humoristique. Quelques guides écrits (à la main !) viennent compléter les propos de certains épisodes.

En plus des conseils, il y a diverses anecdotes réellement vécues par l’autrice lors de ses aventures, ainsi que des épisodes plus poétiques, plus contemplatifs, ou plus engagés. Quelques illustrations en pleine page viennent faire respirer le tout, et permettent ainsi aux lecteurs•ices de mieux s’immerger dans les paysages traversés.

À qui s’adresse la BD ?

À tout le monde ! Ou, en tout cas, aux personnes intéressées par la randonnée et le bivouac, qu’elles soient débutantes ou confirmées. À travers « Par les chemins », Coline Peyrony souhaite transmettre l’envie de partir à l’aventure, de s’évader, de s’émanciper.

Un financement qui s’arrête le 15 juin 2026

Grâce à sa page Ulule, Coline Peyrony souhaite pouvoir auto-éditer sa bande-dessinée. Elle rêve de pouvoir enfin voir en version papier toutes ces années de travail ! Et elle rêve que vous puissiez, vous aussi, la lire.

Vous avez donc jusqu’au 15 juin 2026 pour participer à la collecte Ulule. Si le projet vous plaît, vous pouvez rejoindre la page Ulule de « Par les chemins » et la partager autour de vous !

À bientôt sur les chemins !

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Par Projet Ulule

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