À Amiens, Le Temps des Ombres devient un escape game

À la Halle Freyssinet, les 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens accueillent Les Disciples de la Hulotte, un escape game adapté de l’univers du Temps des Ombres, série jeunesse de Pauline Pernette et David Furtaen publiée aux éditions de la Gouttière.

À l’occasion du festival amiénois, le dispositif propose une immersion dans cette tétralogie d’aventure et de fantasy, destinée aux visiteurs à partir de 8 ans, en équipes de six joueurs maximum, pour une durée annoncée de 50 minutes. Une scénographie dont les Rendez-Vous de la BD d’Amiens ont fait l’une de leurs signatures.

Une quête à hauteur d’enfant

L’escape game reprend un motif central de la série : la recherche d’un remède contre le mal des Ombres. La Hulotte, herboriste et alchimiste, vient d’accepter les participants comme disciples. L’affiche installée dans l’espace donne le ton : « Catastrophe ! » Les kayayas, petits esprits facétieux, ont mis le laboratoire sens dessus dessous et déchiré la précieuse recette. Il reste donc à reconstituer la formule avant le retour de la maîtresse des lieux.

La scénographie organise une entrée directe dans la fiction. La Halle Freyssinet conserve son vaste plafond de béton, ses poutres apparentes et son volume industriel, mais l’espace de jeu y découpe une clairière intérieure : îlots de gazon synthétique, rondins servant d’assises, bibliothèque sombre, fauteuil à bascule, coffres, panneaux illustrés et grande fresque forestière. Le décor ne se contente pas d’accompagner la lecture. Il organise une circulation, invite à fouiller, à observer, à coopérer.

La médiation par le jeu

Dans Le Temps des Ombres, David Furtaen et Pauline Pernette suivent Roch, apprenti alchimiste, et Mycène, jeune herboriste, ennemis d’enfance contraints d’unir leurs savoirs face aux Ombres, mal ancien qui engloutit le monde. De printemps en hiver, leur quête les mène des villages d’En-Haut et d’En-Bas à la Hulotte, puis vers une Cité Ancienne où textes, ruines et remèdes gardent la mémoire d’un désastre.

Entre kayayas facétieux, potions, rivalités et entraide, la tétralogie transforme l’aventure fantasy en récit d’apprentissage : sauver les autres exige de dépasser l’orgueil, de lire les traces du passé et d’associer science, nature et confiance. Pensée pour les jeunes lecteurs dès 8 ans, elle avance par saisons.

Le choix de l’escape game déplace la médiation habituelle autour de la bande dessinée. Les planches, les personnages et les livres restent visibles, notamment sur la grande fresque et dans la bibliothèque, mais l’entrée dans l’œuvre passe par l’action. Le lecteur devient enquêteur, manipule l’univers, éprouve la logique du récit. Pour une série jeunesse fondée sur l’aventure, l’alchimie et les créatures malicieuses, ce passage par le jeu prolonge naturellement les ressorts narratifs.

La série s’est achevée en 2026 avec L’Hiver du Monde, un quatrième tome qui fixe l’aboutissement du parcours de Roch et Mycène, alchimiste et herboriste contraints d’unir leurs compétences contre un mal ancestral.

Une série transformée en espace de lecture

Les Disciples de la Hulotte ajoute une forme de lecture active : les albums ne se consultent plus seulement sur une table ou dans une bibliothèque, ils se traversent dans un décor. L’espace fonctionne comme une porte d’entrée vers la série. Les enfants rencontrent d’abord les kayayas, la recette perdue, le laboratoire et la Hulotte, puis retrouvent les livres dans l’installation scénographiée.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

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Par Nicolas Gary

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