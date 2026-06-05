En 20 ans, la situation des petites librairies s'est fragilisée

Les Rencontres nationales de la librairie (RNL) sont, à chaque édition, l'occasion de s'arrêter sur les situations économiques des librairies indépendantes. Depuis 2013, l'institut d'études Xerfi livre des rapports sur le sujet, qui permettent aujourd'hui de dresser une analyse de long terme, sur la période 2005-2024.
Le 05/06/2026 à 13:39 par Antoine Oury
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05/06/2026 à 13:39
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Pour le Syndicat de la librairie française, l'institut Xerfi réalise régulièrement des études consacrées à la situation économique et financière des librairies indépendantes, dont les résultats sont discutés à l'occasion des Rencontres nationales de la librairie (RNL). L'édition 2026, organisée les 7 et 8 juin à Rennes, ne fait pas exception : Xerfi y annonce ainsi une période 2026-2027 particulièrement difficile pour les librairies indépendantes.
L'institut d'études propose aussi, à cette occasion, un regard en arrière vers deux décennies d'activité et d'évolutions du marché, à l'aide des résultats accumulés depuis 2013. Certes, les panels d'entreprises utilisés dans chacune des 5 études prises en compte ont évolué, mais l'analyse de long terme reste tout de même riche en enseignements.
Le principal constat de cette analyse historique peut ne pas vraiment surprendre. Les petites librairies, dont le chiffre d'affaires (CA) annuel est compris entre 100.000 et 500.000 €, sont aussi les établissements les plus exposés aux difficultés.
Entre 2005 et 2024, leur CA n'augmente ainsi que de 4,6 %, contre 18,8 % pour les grandes librairies (au CA supérieur à 2 millions €) et 22,3 % pour les librairies moyennes (entre 500.000 € et 2 millions € de CA). Le fort engouement pour les petits établissements de proximité, observé pendant la période Covid et post-Covid, bien qu'impressionnant, a été de courte durée, constate Xerfi : « le chiffre d’affaires des petites librairies a, en effet, replongé dès 2022 et a poursuivi son repli en 2023 et 2024 ».
Si le poids des autres achats et charges externes (AACE) dans le chiffre d’affaires des petites librairies connait une hausse moindre (+ 2,9 points) que pour les autres profils de commerces du livre, elles ont aussi « moins de latitude pour adapter l’évolution de leurs charges à celle de leur activité », rappelle Xerfi. Leurs frais de personnel restent moins élevés, ce qui s'avère assez logique, puisque leur masse salariale est moindre.
Le taux de marge commerciale des petites structures a, quant à lui, largement décroché par rapport à celui des moyennes et grandes librairies. Pour preuve, quand ces dernières voyaient leur taux progresser (de 5,3 et 4,5 points, respectivement), celui des petites librairies accusait le coup, avec un recul de 1,1 point sur la période 2005-2024.
Logiquement, le taux d'excédent brut d'exploitation et le résultat net ont aussi connu un repli sur ces vingt dernières années, pour cette typologie d'établissements. Les stocks pèsent aussi considérablement sur la trésorerie des petites librairies, pour représenter jusqu'à 117 jours de chiffre d’affaires en 2024 (contre 50 pour les grandes librairies et 71 pour les moyennes). Contrairement aux établissements aux épaules plus larges, les commerces plus modestes « ne disposent clairement pas des mêmes marges de manœuvre pour optimiser leurs stocks » ou en accélérer la rotation.
Si la situation économique des librairies à l'horizon 2026-2027 n'est guère reluisante, un regard rétrospectif apporte quelques nuances. D'une manière un peu schématique, on peut ainsi observer, comme Xerfi, que « les grandes et moyennes librairies affichent une hausse d’environ 20 % de leur chiffre d’affaires entre 2005 et 2024 ».
Ces établissements ont donc fait preuve d'une certaine résilience face à des tendances difficiles pour leur activité, notamment le ralentissement du marché, le développement de la seconde main et du e-commerce ou encore la concurrence des grandes surfaces culturelles.
Les difficultés n'ont toutefois pas disparu : ainsi, conséquence d'une progression de la masse salariale supérieure à celle du chiffre d'affaires, les frais liés au personnel et leur poids dans le chiffre d'affaires se sont accrus pour les moyennes (+4,3 points) et grandes librairies (+3 points). Le poids des autres achats et charges externes (AACE) s'est aussi creusé pour les librairies moyennes et plus importantes (respectivement +4,2 et +5,2 points).
Plus inquiétant, le taux d’excédent brut d’exploitation des librairies s'est largement contracté sur la période, et encore en plus par rapport à la période très contrastée de la crise sanitaire. D'une manière générale, bien conscientes de ces contraintes économiques, toutes les librairies « ont nettement réduit leur endettement sur longue période », observe Xerfi.
L'étude complète est accessible ci-dessous.
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0
DOSSIER - Les libraires réunis à Rennes à l'occasion des RNL 2026
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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L’annonce d’une plainte de Rima Hassan contre Jean Quatremer intervient dans un climat déjà tendu autour du journaliste de Libération. L’eurodéputée lui reproche l’usage répété de surnoms qu’elle juge dénigrants, tandis qu’une image d’Hitler au keffieh palestinien a déclenché de vives réactions. La polémique a débordé X, jusqu’à provoquer une prise de distance de la Société des journalistes et du personnel de Libération.
01/06/2026, 18:05
Pourquoi certaines fausses informations prospèrent-elles quand d’autres s’éteignent aussitôt ? À l’occasion d’une conférence organisée à la bibliothèque Part-Dieu de Lyon, le chercheur Grégoire Darcy interrogera les mécanismes sociaux, psychologiques et politiques qui favorisent l’adhésion à la désinformation. Une rencontre proposée jeudi 4 juin de 18 h 30 à 20 h 30. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
01/06/2026, 16:16
Placée en fermeture administrative à partir du 19 octobre 2022, la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet se trouvait alors entrainée dans une affaire de vols et de recels de documents, sur fond de conflit ouvert entre la direction et des employés de l'établissement. Rouverte aux chercheurs en septembre 2023, et au public depuis quelques mois, la bibliothèque a repris ses activités, avec une relocalisation en vue.
01/06/2026, 16:02
Jean-Charles Bédague est nommé directeur des Collections et directeur général adjoint de la Bibliothèque nationale de France. Il rejoindra, à compter du 1er juillet 2026, l’équipe de direction de l’établissement présidé par Gilles Pécout et dirigé par Philippe Lonné.
01/06/2026, 15:45
À l’occasion de sa participation au Marché de la Poésie, qui s’ouvre mercredi 3 juin, Milène Tournier partage avec nous un texte inédit autour d’un objet modeste et familier : la petite cuillère. De ce fragment du quotidien, la poétesse fait surgir une méditation sensible sur l’enfance, l’écriture, la mémoire et le geste de saisir ce qui échappe.
01/06/2026, 12:35
Confronté aux coûts de la guerre au Moyen-Orient, entre les États-Unis et l'Iran, le gouvernement français avait annoncé de nouvelles restrictions budgétaires, afin de se conformer à l’objectif d’un déficit public équivalent à 5 % du produit intérieur brut. 3,2 milliards € de crédits seraient ainsi gelés, tandis que les annulations s'élèveraient à un total de 847 millions €.
01/06/2026, 12:31
La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) apporte son soutien à Joann Sfar, visé ces derniers jours par un appel au boycott lancé par le collectif Culture en lutte 13 à l'occasion de sa venue au festival marseillais Oh les Beaux Jours.
01/06/2026, 12:31
Une enquête Buchwert auprès de 59 librairies indépendantes allemandes révèle un contraste marqué : le moral professionnel reste majoritairement positif, mais les perspectives de croissance s’amenuisent pour 2026. Seuls 10 % des répondants anticipent une hausse du chiffre d’affaires, tandis que la retenue des consommateurs apparaît comme la principale difficulté du secteur.
01/06/2026, 10:54
J.K-Gras et Yannick Vicente proposent une nouvelle fantasy toute illustrée one-shot dans un format collector exceptionnel. Êtes-vous prêts à aimer celle que vous devriez détester ? Car, oui, ce roman n’est pas comme les autres… L’héroïne est… Disons qu’elle ne fait pas partie des gentils. Mais alors, qu’est-ce que cela pourra bien dire de vous, lectrices, lecteurs, si vous adorez à La Générale Noire ? Car il ne fait aucun doute que vous succomberez à ses charmes. Un voyage exceptionnel à dos de dragons vous attend sur Ulule…Venez y jeter un œil, si vous l'osez !
01/06/2026, 10:51
Un livre à la croisée du Beau, du Sens et du Vivant Élévation rassemble plus de cent photographies de paysages de montagne, organisées en douze chapitres formant un voyage initiatique : de l'avant-aube à la contemplation du mont Blanc. Chaque étape correspond à une phase intérieure : doute, effort, présence, lumière retrouvée.
31/05/2026, 09:00
À partir de l’année scolaire 2026-2027, les districts publics du Nebraska devront adopter une politique donnant aux parents accès aux catalogues des bibliothèques scolaires et la possibilité de recevoir une notification lorsqu’un enfant emprunte un livre. Le texte, présenté comme une mesure de transparence familiale, relance le débat américain sur la confidentialité des lectures des élèves.
31/05/2026, 06:38
C’est avec une immense tristesse et une profonde reconnaissance que les Éditions du Seuil apprennent à ActuaLitté la disparition d’Edgar Morin, disparu à l’âge de 104 ans, et en saluent la mémoire. Penseur du temps présent et figure majeure de la vie intellectuelle française, Edgar Morin a, tout au long de sa vie, éclairé notre époque par son humanisme et la force de sa pensée, construisant une œuvre foisonnante.
30/05/2026, 08:50
La venue de Joann Sfar au festival littéraire Oh les beaux jours !, à Marseille, suscite une vive controverse. Quelques jours avant son concert dessiné à La Criée, le collectif Culture 13 en lutte a appelé au boycott de l’auteur, l’accusant de relayer un discours favorable à la politique israélienne. Face à ces critiques, le dessinateur, le festival, plusieurs responsables politiques, le Crif Marseille-Provence et l’Observatoire de la liberté de création ont pris publiquement position pour défendre sa participation à l’événement.
29/05/2026, 13:16
Top ArticlesPourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
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