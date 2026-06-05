En 20 ans, la situation des petites librairies s'est fragilisée

Pour le Syndicat de la librairie française, l'institut Xerfi réalise régulièrement des études consacrées à la situation économique et financière des librairies indépendantes, dont les résultats sont discutés à l'occasion des Rencontres nationales de la librairie (RNL). L'édition 2026, organisée les 7 et 8 juin à Rennes, ne fait pas exception : Xerfi y annonce ainsi une période 2026-2027 particulièrement difficile pour les librairies indépendantes.

L'institut d'études propose aussi, à cette occasion, un regard en arrière vers deux décennies d'activité et d'évolutions du marché, à l'aide des résultats accumulés depuis 2013. Certes, les panels d'entreprises utilisés dans chacune des 5 études prises en compte ont évolué, mais l'analyse de long terme reste tout de même riche en enseignements.

Des petites librairies plus fragiles

Le principal constat de cette analyse historique peut ne pas vraiment surprendre. Les petites librairies, dont le chiffre d'affaires (CA) annuel est compris entre 100.000 et 500.000 €, sont aussi les établissements les plus exposés aux difficultés.

Entre 2005 et 2024, leur CA n'augmente ainsi que de 4,6 %, contre 18,8 % pour les grandes librairies (au CA supérieur à 2 millions €) et 22,3 % pour les librairies moyennes (entre 500.000 € et 2 millions € de CA). Le fort engouement pour les petits établissements de proximité, observé pendant la période Covid et post-Covid, bien qu'impressionnant, a été de courte durée, constate Xerfi : « le chiffre d’affaires des petites librairies a, en effet, replongé dès 2022 et a poursuivi son repli en 2023 et 2024 ».

Si le poids des autres achats et charges externes (AACE) dans le chiffre d’affaires des petites librairies connait une hausse moindre (+ 2,9 points) que pour les autres profils de commerces du livre, elles ont aussi « moins de latitude pour adapter l’évolution de leurs charges à celle de leur activité », rappelle Xerfi. Leurs frais de personnel restent moins élevés, ce qui s'avère assez logique, puisque leur masse salariale est moindre.

Le taux de marge commerciale des petites structures a, quant à lui, largement décroché par rapport à celui des moyennes et grandes librairies. Pour preuve, quand ces dernières voyaient leur taux progresser (de 5,3 et 4,5 points, respectivement), celui des petites librairies accusait le coup, avec un recul de 1,1 point sur la période 2005-2024.

Logiquement, le taux d'excédent brut d'exploitation et le résultat net ont aussi connu un repli sur ces vingt dernières années, pour cette typologie d'établissements. Les stocks pèsent aussi considérablement sur la trésorerie des petites librairies, pour représenter jusqu'à 117 jours de chiffre d’affaires en 2024 (contre 50 pour les grandes librairies et 71 pour les moyennes). Contrairement aux établissements aux épaules plus larges, les commerces plus modestes « ne disposent clairement pas des mêmes marges de manœuvre pour optimiser leurs stocks » ou en accélérer la rotation.

La résilience de la librairie

Si la situation économique des librairies à l'horizon 2026-2027 n'est guère reluisante, un regard rétrospectif apporte quelques nuances. D'une manière un peu schématique, on peut ainsi observer, comme Xerfi, que « les grandes et moyennes librairies affichent une hausse d’environ 20 % de leur chiffre d’affaires entre 2005 et 2024 ».

Ces établissements ont donc fait preuve d'une certaine résilience face à des tendances difficiles pour leur activité, notamment le ralentissement du marché, le développement de la seconde main et du e-commerce ou encore la concurrence des grandes surfaces culturelles.

Les difficultés n'ont toutefois pas disparu : ainsi, conséquence d'une progression de la masse salariale supérieure à celle du chiffre d'affaires, les frais liés au personnel et leur poids dans le chiffre d'affaires se sont accrus pour les moyennes (+4,3 points) et grandes librairies (+3 points). Le poids des autres achats et charges externes (AACE) s'est aussi creusé pour les librairies moyennes et plus importantes (respectivement +4,2 et +5,2 points).

Plus inquiétant, le taux d’excédent brut d’exploitation des librairies s'est largement contracté sur la période, et encore en plus par rapport à la période très contrastée de la crise sanitaire. D'une manière générale, bien conscientes de ces contraintes économiques, toutes les librairies « ont nettement réduit leur endettement sur longue période », observe Xerfi.

L'étude complète est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Les libraires réunis à Rennes à l'occasion des RNL 2026

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com