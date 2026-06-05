Un roman noir, drôle et cruel sur notre époque : Les Terres mortes

La préface signée de l’excellent Patrice Jean nous éclaire : « Vous qui ouvrez les pages des Terres mortes, vous serez de plain-pied avec les vies invisibles de Pierre-André, d’Hichem, d’Adrien, de Jamil, de Naïma, de Louis. Vous serez en contact avec vous, avec vos faiblesses, vos hontes, vos humiliations, vos regrets, votre médiocrité, mais aussi avec vos vertus, votre noblesse, vos talents, avec tout ce qui, au fond, compte le plus. Rien n’est plus passionnant. Le divertissement, tout soudainement, retourne se cacher, avec ses copines, les blagues de Carambar et les courses-poursuites du cinéma (vues mille fois).

Boksztejn nous offre une drôlerie plus profonde, car l’ironie, contrairement à ce que pense Rilke, descend dans les profondeurs. Les Terres mortes est un grand roman lyrique et drôle, qui rappelle, dans certaines pages, la verve d’un Albert Cohen. Le romancier apostrophe ses personnages, il se met à l’écoute de leurs sentiments. Tout ensemble moraliste et poète : une formule qui vaut celles des classiques… »

Louis, un jeune espoir de la politique, meurt assassiné. Avant cela, les personnages précédemment cités sont brocardés par l’auteur dans leur quotidien médiocre : il les ridiculise avec un fort cynisme et dresse la caricature de leurs vices de forme. Il médite sur leur enthousiasme, leurs velléités, leur envie d’être et de réussir au travail. Il hait leur matérialisme et leurs ambitions. Ce sont des personnages à la Houellebecq — des faux-perdants, franchouillards magnifiques — Houellebecq, dont on sent Gabriel Boksztejn fortement influencé.

Le récit, mené avec des enchâssements bien troussés, gagne en intérêt au fil des pages, avec des intrigues parallèles, liées les unes aux autres. Au mitan du livre, le lecteur ne lâche plus le récit, qui se perd parfois en assauts de trivialité pas forcément nécessaires mais bon... On retrouve, avant son assassinat, le portrait de Louis, militant parfaitement arriviste assassiné par son propre parti.

Les Terres mortes est un roman plus noir qu’il n’y paraît et ceci est en partie dû aux variations de langage qui renvoient chaque protagoniste à sa médiocrité, sa souffrance, sa solitude. Parfois, le texte est très lyrique, d’autres fois, le langage parlé et très extraverti prend le dessus sur le reste. Le suicide est également très présent et revient souvent, traité avec cynisme et ironie grinçante.

J’ai bien aimé ce roman, parfaitement humain, joyeux et tragique en même temps, et l’ambivalence de l’auteur, dans la construction de son dispositif narratif. À lire.

Il y avait un muret à escalader. Ils aperçurent un couple à l’ouvrage. Un beau musclé s’ingéniait à prendre sa copine en levrette sur une tombe. Ils s’éloignèrent, dans une petite allée luxuriante. Jamil sourit à son amant. Ce fut le signal de départ. Parmi les odeurs de mousse et de fleurs, parmi les os prisonniers de la pierre, débuta la douce parade. Thibaud glissa sa main dans la chemise de Jamil, tandis que celui-ci l’attira sur lui en lui attrapant les fesses. Dévorez-moi, disaient leurs lèvres qui se dévoraient. Autour d’eux, comme un cocon invisible, l’air frais, le vent sur la peau et le silence les abritaient, tandis qu’ils se déshabillaient. Plus ils s’embrassaient, plus Jamil se montrait brutal. Une fois nu, il retourna Thibaud, docile, et le pénétra enfin, tout en se grattant furieusement le nez. On force un chouilla au début, doucement, de plus en plus vite, de plus en plus vite dans la domination et l’oubli de soi, de celui qui domine dans celui qui se laisse dominer, de plus en plus vite pour n’être qu’une queue en érection. Dévorez-moi, dévorez-moi, criaient tous les muscles tendus, et le sang qui battait dans leurs veines, leurs cœurs qui désiraient trop fort. Car Jamil ne pouvait jouir que dans le dégoût vaniteux de son être. Exister triomphalement, toujours. Ô altiers coups de reins, ô impétueux coups de reins sodomisant Thibaud de suffisance, l’enculant majestueusement de sa virilité, aussi dure que le marbre, ô féroces coups de reins, délirants coups de reins, mirifiques coups de reins, le beau Jamil, empereur de lui-même, s’observant et se contrôlant à la folie, flic narcissique de sa propre image, dont il se torturait jusque dans la baise, petite fleur narcissique fleurissant du cul de son galant. Tu me sens, oui, tu me sens, impérial, coruscant, chantait son sexe. Et alors que Thibault se dilatait, Jamil lui répétait : « Tu es ma petite pute, hein ? » en l’embrassant et Thibaud lui répondait en haletant que oui, qu’il était sa petite pute, ployant sous les merveilleux et supercalifragilisticexpialidocious coups de reins de son ami, envoûté par sa queue comme une fleur puante (une fleur dont le sexe de Jamil était la tige et dont le cul de Thibaud fleurissait). - Extrait du roman Les Terres mortes

Seulement sa langue ne trouvait de fond dans aucune substance ; il n’avait rien à dire de sérieux, rien qui ne se vît pas aussitôt désavoué, moqué, nullifié par la société moderne ou qui ne tombât pas dans la parodie ou dans la farce, son romantisme désuet ne se révélant qu’une caricature parmi d’autres. Car au-delà même de sa parole, les plus profondes pensées d’Adrien se réduisaient à une adhésion sentimentale, pucelles de toute grâce ou de noblesse. La génération de Mai 68 avait été de toutes les révolutions ; la sienne connaissait tous les épuisements, si souvent, si vite. Aussi se projetait-il dans le passé glorieux des Lettres comme Louis dans un avenir inexistant, avec une semblable fureur, réactionnaire autant que son frère s’acharnait dans le progressisme. La littérature, dans ce qu’elle conservait non de pouvoir de distraction, mais de force agissante sur les individus, s’était effacée devant la politique. Non d’ailleurs devant la politique des philosophes, celle rêvée à l’origine par Louis, mais devant la politique des gestionnaires et des négociants. La civilisation était redescendue à l’état de société : privée de Dieu, il ne restait à l’homme qu’un tragique sans tragédie. Voilà la faillite qui le frappait, l’origine de son impuissance créatrice. Pour Adrien, sa personnalité ne composait qu’une extension de ses besoins organiques, sans pression sur quelque levier spirituel. - Extrait du roman Les Terres mortes

Par Laurence Biava

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