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Pompier volontaire, autrice, éditrice : l’incroyable trajectoire de Fanny Destenay

Il y a des parcours qui avancent par bifurcations successives, mais toujours dans la même direction. Chez Fanny Destenay, l’énergie frappe d’abord : ancienne professionnelle de l’hôtellerie, passée, entre autres, par les pompiers volontaires, puis par la politique, l’écriture, les réseaux sociaux, les livres jeunesse et désormais l’édition, elle donne l’impression de transformer chaque expérience en terrain d’action.

Le 05/06/2026 à 15:10 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

05/06/2026 à 15:10

Hocine Bouhadjera

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Rencontrée à Alès, dans le cadre du festival Passeurs de Livres, elle participe pour la première fois à la manifestation. « J’ai rencontré l’organisateur (Ndr : Franck Belloir) au Salon du livre de Genève. On avait des sujets, des passions en commun, et il m’a proposé de venir. Je l’en remercie », nous explique-t-elle. Ses sujets, justement, tiennent en un mot : la politique. Mais une politique qu’elle veut rendre lisible, accessible, débarrassée de l’entre-soi institutionnel.

Dans les coulisses du pouvoir

Elle présente notamment un roman, Attachée parlementaire, situé à l’Assemblée nationale, et publié chez VA Éditions. Il met en scène, comme son titre l'indique, une attachée parlementaire, découvrant Paris et le fonctionnement du Palais-Bourbon autour d’une proposition de loi. 

À côté de ce roman, Fanny Destenay développe aussi une collection jeunesse, Lola et Arthur, les aventuriers citoyens. Deux premiers tomes sont déjà parus : l’un consacré au rôle du président, l’autre à celui du maire. « Ce sont des romans un peu du type Club des cinq », résume-t-elle. Trois autres titres doivent suivre à partir de janvier prochain, autour de l’Assemblée nationale, de la police et de la justice.

Fanny Destenay refuse pourtant l’étiquette d’autrice « spécialisée » en politique. Elle inverse la formule : « Je ne suis pas une autrice qui s’est spécialisée en politique. Je suis une politique qui s’est spécialisée en écriture. »

Son entrée dans cet univers vient d’un autre choc. Après les attentats de Nice, elle ne veut plus rester spectatrice. Elle s’engage alors comme pompier volontaire pendant trois ans, avec des gardes de nuit chaque semaine. « J’avais envie de me sentir utile », raconte-t-elle. Mais cette expérience l’expose surtout à une réalité sociale qu’aucun chiffre ne peut contenir.

« On connaît les chiffres des féminicides, de l’inceste, des suicides, de la pauvreté. Mais quand il est deux heures du matin, qu’on se retrouve dans un appartement après qu’une femme s’est fait battre, avec la police, les voisins, le mari recherché, et une petite fille de trois ans qui a assisté à tout et devra aller à l’école le lendemain, là, ce ne sont plus des chiffres. Ce sont des réalités qui nous frappent. »

Cette expérience l’a conduite vers une question simple : comment agir avant l’accident ? « Il faut des personnes pour arriver après, pour le soin. Mais comment fait-on pour ne pas seulement agir sur le symptôme, mais sur la maladie ? C’est là que je suis partie en politique. Parce que la politique, normalement, permet de régler les problèmes avant qu’ils n’arrivent, sur l’ensemble du territoire et dans le temps. »

La loi, dans son esprit, devient alors une manière de prévenir plutôt que de réparer. « En la changeant, on peut éviter des problèmes, non seulement sur l’ensemble du territoire, mais en plus sur plusieurs années à venir, contrairement aux interventions de pompier, qui sont nécessaires mais ponctuelles. »

Expliquer les institutions

Encore fallait-il comprendre ce milieu. Fanny Destenay découvre vite que le fonctionnement politique reste difficile d’accès lorsqu’on n’a pas reçu de formation spécifique. Elle se met à lire des essais politiques, des ouvrages écrits par des élus, des journalistes, ou consacrés à de grands sujets de société.

En partageant ses lectures sur les réseaux sociaux, elle voit émerger une demande. « Je partageais mes lectures politiques sur les réseaux sociaux, et l’on me demandait de plus en plus mon avis. C’est comme ça que l’idée des vidéos est venue : si ces livres intéressaient déjà plusieurs personnes, autant en parler de manière plus régulière. »

Elle réunit aujourd’hui une communauté fidèle d’environ 5000 abonnés sur Instagram, parmi lesquels journalistes politiques de premier plan ou politiques, autour d’une ligne éditoriale identifiée : livres politiques, essais, ouvrages de journalistes, livres d’élus, mais aussi textes sur les féminicides, les Outre-mer, l’écologie ou d’autres sujets de société.

C’est en cherchant un roman situé à l’Assemblée nationale qu’elle décide d’écrire le sien. « Je n’en ai pas trouvé. C’est là que j’ai décidé de l’écrire. » Elle devient ainsi autrice, publiée dès son premier roman. Depuis, elle poursuit le même objectif sous plusieurs formes : romans, livres jeunesse, mais pas seulement : « En parallèle, j’ai aussi écrit des guides pour les élus, pour qu’ils puissent mieux communiquer auprès de leurs administrés. Et j’accompagne aussi des élus dans l’écriture de leurs essais. »

Les enfants face à la politique

Avec Lola et Arthur, les aventuriers citoyens, Fanny Destenay transpose son travail d’explication des institutions du côté de l’éducation civique. À Alès, elle venait de mener sa première intervention scolaire, auprès de deux classes de CM1 avec l’association Graine de Lire : « J’ai adoré les questions des enfants, leur enthousiasme. »

Les élèves ont découvert des extraits de Skate Park municipal en danger et du Président a disparu. Dans ce dernier tome, les héros jouent aux ministres et décident « de mettre six mois de grandes vacances scolaires et d’interdire les devoirs » : « Les enfants ont sauté de joie dans la classe. »

Cette rencontre lui a permis de mesurer directement la réception de ses textes. « Quand on écrit, on est seul à son bureau », rappelle-t-elle. Contrairement au théâtre ou au stand-up, impossible de savoir tout de suite si « un peu de suspense », « un peu de surprise » ou « quelques sourires » fonctionnent. « Là, j’étais vraiment contente d’avoir vu leur réaction. Ils étaient adorables. »

D’autres interventions devraient suivre en Haute-Savoie dès septembre, notamment autour du Président a disparu, en lien avec les prochaines élections présidentielles.

Une maison d’édition politique

Dernière aventure en date : la création de sa propre maison d’édition, les éditions du Parmelan. Le nom vient de Haute-Savoie, où elle est installée. « Le Parmelan, c’est la montagne qu’il y a à côté d’Annecy. Moi, je viens du village de Nâves-Parmelan. C’est un petit clin d’œil pour les locaux, et en même temps, pour ceux qui ne sont pas d’Annecy, ça reste un nom de maison d’édition. »

Là encore, le projet naît d’un manque. En travaillant avec des élus sur des sujets de société - monoparentalité, relation entre le maire et les écoles, politiques publiques locales - elle constate que ces textes ont du mal à trouver leur place chez les éditeurs.

« Ce sont des sujets qui me paraissent très importants. Les élus ont du mal à se faire éditer, peut-être parce que ce sont des livres qui ne vont pas faire 5000 ou 10.000 exemplaires. Ce sont parfois des sujets de niche, mais qui me paraissent très importants pour la société. Je pense que ce sont des livres qui doivent être publiés, au moins pour parler à ceux qui devront prendre des décisions. »

Les éditions du Parmelan accueilleront donc des élus, mais pas seulement. « J’ai décidé de créer cette maison d’édition pour accueillir des auteurs qui veulent parler de sujets politiques et de société. »

Les premiers projets donnent le ton. Un auteur écrira à partir de son vécu autour du harcèlement scolaire et de l’homosexualité, avec une intrigue qui mène vers les thérapies de conversion et le travail parlementaire autour de leur interdiction. Un autre texte, signé par un professeur et directeur de centre de recherche, portera sur la souveraineté du médicament, les lobbies, les prix des médicaments et la relation avec la Sécurité sociale. Une députée doit également rejoindre le catalogue, sur un sujet que Fanny Destenay ne souhaite pas encore dévoiler.

« Ce seront des romans et des essais », résume-t-elle. Mais toujours avec la même ligne : des livres de politique, de société, pensés pour agir sur les débats. »

« Je veux être une vraie maison d’édition dès le début »

Fanny Destenay veut donner à sa maison un fonctionnement professionnel dès ses premiers pas. Elle a déjà choisi un imprimeur local, près de chez elle, et travaille à la diffusion-distribution.  Cela passe aussi par les conditions proposées aux auteurs. Elle évoque un premier contrat avec des droits à 10 %, puis 12 %, ainsi qu’un à-valoir significatif. « Les conditions que je propose à mes auteurs sont meilleures que celles que j’ai avec mes maisons d’édition », souligne-t-elle, avec un sourire.

« Je n’ai pas envie qu’ils viennent chez moi parce que je suis la dernière maison à répondre. J’ai vraiment envie qu’ils viennent parce que ma maison d’édition a des valeurs qui leur plaisent. »

Son réseau doit aussi jouer un rôle. Fanny Destenay entend s’appuyer sur les ministres, journalistes politiques et députés qui la suivent déjà, mais aussi sur les associations concernées par les sujets publiés. Pour le premier roman évoqué, elle cite par exemple Rien à guérir et Le Refuge, association qui accompagne des jeunes LGBTQ+ rejetés par leur famille.

« Ce sont des livres qui ne sont pas seulement faits pour être vendus, mais vraiment pour changer les mentalités, pour faire avancer les choses. Et c’est ce que ces associations essaient de faire au quotidien. Vu qu’on a un intérêt commun, j’espère travailler avec elles pour que, sur chaque sujet, les choses changent. »

Fanny Destenay cherche à rendre les institutions compréhensibles et les sujets politiques accessibles, y compris à ceux qui s’en tiennent d’ordinaire à distance. Chez elle, on l'aura compris, l’écriture n’est pas un pas de côté : c’est une autre manière d’agir.

Crédits photo : Fanny Destenay (CC BY-SA 2.0)

 

 
 
 
 
 
 
 

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Par Hocine Bouhadjera
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Un chef-d’œuvre oublié d’une survivante d’Auschwitz enfin publié en France

Le 6 mars paraîtra aux éditions des Syrtes La Promenade de Mária Földes, « une véritable découverte littéraire », traduit du hongrois (Transylvanie) par Catherine Fay. Un roman autobiographique publié en 1974, écrit par une autrice de langue hongroise en Roumanie, survivante de la Shoah, oubliée ensuite par les vagues de l’histoire. 

02/03/2026, 12:04

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L'édition, “enjeu stratégique pour ces milliardaires en quête d’influence”

En octobre 2025, la députée Sophie Taillé-Polian (Écologiste et Social, Val-de-Marne), vice-présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, déposait une proposition de loi cherchant à empêcher « la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias et de l'édition ». Elle revient pour nous, à l'occasion d'un entretien, sur les motivations derrière ce texte, pensé en réponse à un phénomène qui « représente un danger pour notre démocratie ».

25/02/2026, 10:10

Autres articles de la rubrique À la loupe

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Mickey à Amiens : la souris de Walt Disney sort de sa boîte

À la Maison de la Culture d’Amiens, les 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée accueillent « Mickey, tout a commencé par une souris ». L’exposition du Fonds Glénat, visible du 5 juin au 14 septembre 2026, remonte le fil d’une icône née au cinéma, passée par la presse et devenue, vitrine après vitrine, une petite machine à souvenirs.

05/06/2026, 15:32

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Librairie indépendante : derrière le récit héroïque, une brutale réalité économique

En 2024, David Piovesan proposait une analyse des Rencontres nationales de la librairie, qui s'étaient , le marché de la librairie se relit sous un jour plus politique. Les libraires ont bâti un récit collectif puissant face aux plateformes. Reste une épreuve plus rude : convertir cette identité professionnelle en modèle économique durable.

04/06/2026, 16:55

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L'union fera-t-elle la force des librairies indépendantes ?

La vente en ligne a changé d’échelle. Pour rester visibles, les librairies indépendantes doivent-

elles construire une puissance collective ? Renny Aupetit, propriétaire de la librairie Le Comptoir des Lettres (Paris, 5e), pose la question.

04/06/2026, 11:47

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Face aux grands groupes, l’édition indépendante n’a plus le luxe de jouer seule

La réponse de l’édition indépendante à la concentration doit passer par le collectif. Car, pour ne rien arranger, le plus important parmi ces groupes la double d’une offensive idéologique délétère. La coopérative OPlibris nous adresse un texte, affirmant ses valeurs, autant que ses objectifs.

02/06/2026, 17:37

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Le livre se meurt, lancez-le plus fort

Voici un petit texte, rafraîchissant – ce qui ne manque déjà pas d'à-propos quand il pleut. Il est extrait d'une suite théâtrale que Christophe Esnault est en train de constituer. Et qui s'autorise pensée critique et humour. « Comme toujours je suis très mignon avec ce microcosme éditorial et simili culturel », nous explique-t-il. Et on le croit sur parole, bien entendu. Jugez sur pièce.

02/06/2026, 12:24

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Rochefort et les tristesses de l’enfance de Pierre Loti

Les petites poupées, collées sur des morceaux de carton, sont si minuscules, si délicates, qu’elles semblent n’exister que par la fantaisie d’un enfant : des nuages soufflés par le rêve, fragiles comme les bateaux des pêcheurs bretons qui naviguaient pendant des mois dans la brume, autour de l’Islande.

02/06/2026, 11:10

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Le “don” en voyance : de quoi parle-t-on vraiment ?

Malgré une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux ou dans les médias, le sujet de la voyance reste encore tabou. Toutefois, je peux accorder aux sceptiques que leur méfiance n’est pas toujours sans objet, car tout dépend de quel type de voyance on parle. Il règne effectivement une grande confusion dans ce monde mystérieux et inquiétant, mais, cependant, très attirant de la voyance. Alors vous êtes en droit de vous demander : illusion, arnaque ou don réel ? Par Sabrina Depraz, autrice de La voyance : mode d'emploi.

02/06/2026, 06:25

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Les catalogues de bibliothèque ont-ils déjà perdu face à l’IA ?

Au début de l'année 2005, j'avais posté sur biblio-fr un vœu que le BBF reprit en ouverture de son numéro consacré à la "Mort et transfiguration des catalogues" : "Le catalogage et l'indexation prennent leur place au musée de la bibliothéconomie." Anne-Marie Bertrand y voyait une transfiguration en marche. Vingt ans plus tard, je rouvre le dossier, cette fois avec l'IA générative comme pièce à conviction.

31/05/2026, 10:48

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Canicules : quand la France étouffe sous les alertes météo

La France ne connaît pas une canicule généralisée, mais certains départements restent concernés par une vigilance canicule, après un épisode de chaleur inédit pour un mois de mai. Derrière le dôme anticyclonique, la masse d’air subtropicale et le réchauffement climatique, la question météorologique se déplace : non plus seulement combien de degrés, mais quelles vies deviennent plus fragiles sur une planète moins habitable ?

30/05/2026, 16:10

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Narbonne fait vibrer les livres, les voix et les idées

Du 29 au 31 mai 2026, le Grand Narbonne donne rendez-vous aux passionnés de lecture, aux familles et aux jeunes lecteurs pour la 12e édition de son Salon du livre. Pendant trois jours, la ville de Narbonne devient un espace de circulation des textes et des idées, entre rencontres, lectures et propositions artistiques, attirant chaque année un public toujours plus nombreux.

 

26/05/2026, 17:16

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Époque, le festival des livres qui éclairent notre temps

Cette 12e édition d’Époque, festival et salon du livre de Caen, fera la part belle au voyage et à l’ailleurs, sans se départir de son identité : éclairer les grands sujets de notre temps.

26/05/2026, 17:02

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En librairie, la profusion de nouveautés rend-elle le fonds invisible ?

La nouveauté domine-t-elle désormais trop fortement l’économie de la librairie ? Dans cette analyse, Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, analyse le ralentissement du réassort du fonds, moins comme un désintérêt des libraires que comme le symptôme d’un marché sous tension, pris entre trésoreries fragilisées, rotation ralentie, surproduction et pression permanente de l’actualité éditoriale.

22/05/2026, 09:06

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IA et livres : la France protège, mais sait-elle vendre ?

En Corée du Sud, le livre ne se défend plus seulement contre l’IA : il devient une donnée qualifiée, négociable, rémunérée. En France, le législateur avance par un autre chemin, plus contentieux mais décisif : rendre prouvable l’usage des œuvres par les modèles. Entre opt-out, AI Act et présomption d’utilisation, l’industrie du livre quitte l’indignation pure pour entrer dans le dur du rapport de force.

21/05/2026, 13:00

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“Le libraire ne reste peut-être qu’un commerçant”

Tout le secteur du livre s'interroge aujourd'hui sur la place des librairies indépendantes face à la montée de l’extrême droite, le poids du groupe Bolloré dans l’édition et la responsabilité des libraires dans la défense du pluralisme démocratique. Dans ce texte proposé par Christophe Marie, co-gérant de la librairie Au saut du livre, à Joigny, dans l’Yonne, tout un pan de l'industrie du livre est questionné. Et ses clients avec lui.

21/05/2026, 10:21

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Après Grasset, Canal+ : quand la critique de Bolloré vaut liste noire

Canal+ a donné un nom à la peur qui traverse désormais l’édition : la liste noire. L'intervention de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, qui refuse désormais de travailler avec les 600 personnes ayant signé une petition contre son patron, Vincent Bolloré, introduit une singulière logique de groupe. 

18/05/2026, 13:09

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Britannica pillé par ChatGPT : comment Umberto Eco avait prévu ce vertige

Encyclopaedia Britannica et Merriam-Webster poursuivent OpenAI, accusé d’avoir utilisé leurs contenus pour entraîner ChatGPT et de capter leurs lecteurs par des réponses proches de leurs textes. Au-delà du droit d’auteur, l’affaire pose une question qu’Umberto Eco avait placée au cœur du Nom de la rose (trad. Jean-Noël Schifano) : qui garde la bibliothèque, qui classe le savoir, qui vérifie la réponse quand la source disparaît ?

16/05/2026, 11:17

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La crise Grasset “exige du discernement : chaque contrat est différent, chaque situation unique”

La crise Grasset dépasse le tumulte médiatique : elle interroge le lien intime entre auteurs, éditeurs et contrats. Dans un texte qu'elle adresse à ActuaLitté, Liliane de Carvalho appelle au discernement juridique. Rapporteure de la réforme du contrat d’édition numérique 2013 et spécialiste de la propriété intellectuelle, elle invite à examiner les situations au cas par cas et refuse les réponses automatiques. 

15/05/2026, 17:33

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“Un enfant ne regarde pas une saison. Il la vit”

Entre ville et campagne, enfance et parentalité, Alexandra MacCorvus interroge notre rapport aux saisons. À travers les gestes simples d’une vie de famille — récolter des pommes, sentir l’air changer, attendre les fêtes — il rappelle que le temps ne se mesure pas seulement au calendrier : il se ressent, se partage et se transmet dans l’émerveillement quotidien. Elle vient de publier Beltane, chez Piktos jeunesse.

15/05/2026, 15:19

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Quand ActuaLitté se découvre, malgré lui, encarté chez La France Insoumise (LFI)

Un visuel diffusé sur Facebook associe un article d’ActuaLitté consacré au scandale Agessa au logo de La France insoumise. L’exercice entend sans doute servir la cause des artistes-auteurs. Il réussit surtout une (contre)performance graphique plus douteuse : transformer un travail journalistique indépendant en élément de communication politique. 

15/05/2026, 13:01

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L’Autre Livre : un rendez-vous à taille humaine qui fait vivre les éditeurs indépendants

Le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre avance à son rythme pour l'édition de mai 2026 — calme, posé, propice aux échanges, bien que chahutée. Dans les allées, on circule sans heurt, on s’arrête facilement, on engage la conversation. Ici, le temps ne se mesure pas seulement au nombre de visiteurs.

14/05/2026, 09:19

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“Pour que la pensée demeure libre, il faut que l'édition soit libre” - Jean-Yves Mollier

Les auteurs Grasset ont initié ce 13 mai les Etats généraux de l'édition, devenus Etats généreux – s'inscrivant dans le sillage des actions menées par les auteurs de Fayard pour la récupération de leurs droits. A ce titre, l'universitaire Jean-Yves Mollier intervenait au théâtre de la Concorde où nom de 87 autres écrivains de la maison, mais également pour présenter son propre combat.

14/05/2026, 09:03

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Des États généraux aux États généreux : les auteurs Grasset prennent leur avenir en main

Était-ce un jour historique ? Ce 13 mai avait des accents d’appel du 18 juin : une volonté de résistance, de libération, quand tout un pan de l’industrie du livre mesure « à quel point c’est un rapport de force ». Ces États généraux de l'édition, conséquence du licenciement d’Olivier Nora ont en effet engendré un mouvement hors norme : des centaines auteurs décidés à quitter leur maison, contre la figure du croque-mitaine, Vincent Bolloré.

13/05/2026, 17:43

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Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”

Après l’« affaire Nora » et le placement en redressement judiciaire de Gibert Joseph, Francis Kapétanovic, fondateur des éditions Abak, interroge l’effet ciseaux qui frappe les librairies indépendantes — baisse des ventes de livres neufs, hausse des coûts fixes — et les pistes possibles pour sortir de l’ornière. ActuaLitté lui donne la parole.

13/05/2026, 17:18

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Philip Roth et Franz Kafka contre la démocratie au guichet de Donald Trump

Deux fronts obsèdent actuellement l’administration Trump : une poussée fédérale vers des scrutins gérés localement et une pression accrue sur les universités, des visas étudiants aux données d’admission. Ces affaires, ancrées dans le droit électoral et académique ouvrent cependant une question de lecture : que deviennent des vies quand l’État transforme le contrôle en procédure, l’arbitraire en formulaire et le soupçon en méthode ?

12/05/2026, 12:48

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Au Maroc, le chantier qui scandalise archéologues et défenseurs du patrimoine

Le sociologue Mustapha Saha et l'archéologue Youssef Bokbot alertent sur le devenir de Sijilmassa, ancienne cité caravanière du Tafilalet et haut lieu de la mémoire maghrébine. Face à un projet d’aménagement touristique et muséal jugé destructeur, ils dénoncent une atteinte irréversible aux vestiges encore enfouis. Le texte plaide pour l’arrêt du chantier, la poursuite des fouilles archéologiques et une approche respectueuse des équilibres historiques, écologiques et humains du site.

11/05/2026, 14:44

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L’odeur des livres ardéchois ne plairait-elle pas aux Parisiens ?

Depuis l’Ardèche, Fabienne De Dyn défend une édition indépendante, lente et vivante, trop souvent ignorée par Paris. Un appel à ouvrir les librairies, les chroniques et les salons aux livres venus des territoires.

11/05/2026, 14:32

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Les livres qui veulent vous réparer vous détruisent

L'auteur Charles Garatynski interroge l’essor d’une littérature dite thérapeutique, pensée pour réparer, rassurer ou réconcilier le lecteur avec lui-même. À rebours des promesses de consolation, il défend une littérature de l’inconfort, capable non de guérir la souffrance, mais de lui donner une forme, une langue et une dignité.

11/05/2026, 13:35

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TikTok, enfance et attention : qui raconte encore l’adolescence ?

Le signalement de TikTok au parquet de Paris par le ministère de l’Éducation, dans un contexte mondial de restrictions d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs, pose une question plus ancienne que l’algorithme : qui raconte encore l’adolescence ? Face à l’écran infini, les romans réinstallent la chambre, l’ennui, la honte, le désir, le regard des autres et le temps long, fragile, de la formation de soi, loin des réponses administratives. 

07/05/2026, 14:38

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“Pas de liberté de création sans indépendance éditoriale”

La fronde des auteurs et autrices des éditions Grasset choqués par le limogeage du PDG Olivier Nora, ordonné par l'actionnaire Vincent Bolloré, a ouvert tout un champ de réflexion et d'interrogations quant au manque de protections des écrivains face aux maisons d'édition et leurs propriétaires. Les membres de la Scam et les lauréats et lauréates du Prix Albert Londres affirment leur solidarité, dans un texte reproduit ci-dessous.

07/05/2026, 13:13

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Affaire Grasset : pourquoi 617 artistes-auteurs réclament une “nouvelle loi Jean Zay” ?

ENQUÊTE — La crise qui secoue Grasset a déclenché un mouvement inédit d’auteurs. Mais elle révèle surtout une histoire plus longue : celle d’un rendez-vous manqué pour les auteurs, depuis 1936, avec des droits sociaux et professionnels que les éditeurs ont contribué à empêcher.

07/05/2026, 11:41

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Écrire un roman ? Je n'attendais que ça

9 Octobre 2018 : Un brin soûl de quelques mignonnettes de whisky enchaînées dans l’avion — bien loin tout de même des outrances d’Ange Delagrive, je rissole sur le tarmac de l’aéroport international de Fa’a'ā en attendant mes bagages. Par Arnaud Garnier.

06/05/2026, 11:07

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Éditeur “référent”, cession de 10 ans maximum... Comment éviter une nouvelle affaire Grasset

Le limogeage d'Olivier Nora, ex-PDG de Grasset, par Vincent Bolloré a mis en lumière la puissance de l'actionnaire, mais aussi la faiblesse de l'auteur dans la relation contractuelle avec une maison ou un groupe d'édition. Dans un texte reproduit ci-dessous, le Conseil Permanent des Écrivains (CPE) appelle les pouvoirs publics à agir pour renforcer le droit d'auteur, via plusieurs mesures.

05/05/2026, 12:14

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IA : “Un secteur économique se construit sur le pillage généralisé” des oeuvres

Après l’adoption unanime, le 8 avril, d’une proposition de loi instaurant une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA, 81 organisations de la culture, de la presse et de la création interpellent les députés. Elles défendent un marché de licences volontaires, fondé sur l’autorisation, la transparence et la rémunération, face à ce qu’elles décrivent comme un pillage généralisé des œuvres protégées.

05/05/2026, 10:38

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Du sanglier au surimi : Astérix passe à table chez Fleury Michon

Contrairement à une idée reçue, Hachette ne fait pas bouillir la marmite en vendant l’image d’Asterix à l’industrie agroalimentaire : elle était déjà sur le feu. En héritant d’un personnage compatible avec la consommation de masse, le groupe l’a simplement inscrit dans une exploitation plus systématique. Le banquet est devenu une stratégie de licensing qui cette année sert les intérêts d'une société spécialisée en préparations charcutières...

04/05/2026, 16:53

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Pourquoi le Tarot de Wirth fascine-t-il encore ?

Réduit à la divination, le tarot de Wirth perd sa singularité. Redessiné il y a un siècle par l’occultiste Oswald Wirth, ce jeu puise dans l’Égypte ancienne, la kabbale, le pythagorisme et l’alchimie. Autrice du livre Lire le tarot avec l'Oswald Wirth (éditions Trajectoire) Régine Brzesc-Colonges en éclaire chaque arcane, entre traditions initiatiques, mythes et symboles, pour rappeler la portée spirituelle d’un tarot pensé comme science de l’âme.

04/05/2026, 16:34

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Les algorithmes et l'IA réduisent les horizons de nos bibliothèques

La Commission européenne s'est intéressée à la découvrabilité des œuvres au sein de l'environnement numérique, concept qu'elle explore dans un épais rapport de 300 pages. Une partie dédiée au livre pointe le risque que font courir réseaux sociaux, plateformes de vente et autres algorithmes pour la diversité linguistique et la variété des œuvres et artistes mis en avant.

04/05/2026, 16:01

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