Sans de profonds changements”, 2027 sera pire encore pour les librairies

À la moitié de l'année ou presque, les libraires indépendants considèrent d'ores et déjà 2026 comme une année compliquée. Déjà fragile, la situation économique de ces commerces a en effet été mise à mal par une baisse générale des ventes de livres neufs, une concentration des achats vers des best-sellers, ou encore une hausse continue des charges.

L'institut d'études Xerfi, lors des Rencontres nationales de la librairie de 2024, avait prédit d'importantes difficultés sur les années à venir, après l'« âge d'or » des années Covid — pour le secteur, évidemment —, et l'annonce n'a pas été vraiment démentie par le réel.

Autant dire que cette nouvelle production de Xerfi sera sérieusement prise en considération par les libraires, tandis que le Syndicat de la librairie française (SLF), pour sa part, s'appuiera sur ces résultats pour sensibiliser l'opinion, certes, la chaine du livre, mais aussi et surtout les pouvoirs publics.

L'organisation patronale espère en effet obtenir un soutien quant aux remises commerciales accordées par les éditeurs, et a proposé la mise en place d'une taxe sur les revenus des grands acteurs du livre — maisons d'édition et plateformes de vente —, afin de compenser les faibles dotations publiques, en baisse par ailleurs, consacrées au secteur.

Des charges qui s'alourdissent

Afin de proposer des hypothèses solides pour la période 2026-2027, Xerfi s'est basée sur les liasses fiscales d'une centaine de librairies indépendantes, sur l'exercice 2025, en s'assurant de la représentativité de l'échantillon ainsi composé.

Trois panels ont été dégagés, en fonction du chiffre d'affaires (CA) des établissements. Le premier réunit les petites librairies (entre 100.000 et 500.000 € de CA annuel), le deuxième les librairies moyennes (entre 500.000 et 2 millions € de CA) et le dernier les plus grands établissements (plus de 2 millions € de CA).

À cette base de travail s'ajoutent des variables, qui portent sur l'activité (l'évolution du chiffre d'affaires), la marge commerciale et les coûts des postes de charges (personnel, loyer, énergie, transport, communication).

En 2025, si les frais liés au personnel se sont creusés, comme ceux du transport, dans une moindre mesure, les autres achats et charges externes (AACE) se sont au contraire stabilisés, voire allégés à l'instar des prix de l'électricité.

Cette année, après deux hausses automatiques du niveau du SMIC en raison de l'inflation (le 1er janvier et le 1er juin), les frais liés au personnel sont devenus plus importants. En 2027, Xerfi envisage une nouvelle « progression de l’indicateur, bien que d’ampleur moindre ». Ainsi, ces charges seront plus importantes ces prochaines années, en particulier dans l’hypothèse d'une baisse du chiffre d’affaires. Dans ce cas, « les frais de personnel représenteraient près de 23 % du chiffre d’affaires des grandes et moyennes librairies en 2027 (respectivement +2,5 points et +2,2 points par rapport à 2024) et près de 21 % du chiffre d’affaires des petites librairies (+2,1 points par rapport à 2024) », indique l'étude.

À LIRE - Les fermetures de librairies en France ont dépassé les créations en 2025

Les autres achats et charges externes devraient aussi repartir à la hausse, notamment l’indice des loyers commerciaux, après une accalmie en 2025, et les prix de l'électricité. À moins d'une croissance de 2 % du CA en 2026 et en 2027, cet alourdissement des charges serait difficilement supportable pour les établissements.

Des pertes d'exploitation généralisées ?

Face à ce mur de charges de plus en plus élevé, difficile d'apercevoir un peu de vert à l'horizon 2027. Dans le pire scénario considéré par Xerfi — celui d'une baisse d'activité des librairies en 2026 et 2027 —, « les 3 catégories de librairies pourraient enregistrer des pertes d’exploitation », indique l'institut.

Seul le « meilleur » scénario — avec une croissance à 2 % par an en 2026 et 2027 — permettrait aux petites et moyennes librairies d'absorber la hausse des charges prévue. « L’impact serait un peu plus important pour les grandes librairies (-0,4 point), mais encore relativement mesuré », estime Xerfi.

Les résultats des librairies en 2026 et 2027 en fonction de l'évolution de leur chiffre d'affaires (Xerfi)

En considérant uniquement le résultat net comme indicateur, seul le meilleur scénario permettrait aux librairies d'obtenir des résultats positifs en 2027 (1,1 % pour les petites, 0,8 % pour les moyennes, 1 % pour les grandes). Dans les deux autres scénarios, tous les établissements affichent des pertes en 2027, et même dès 2026 pour le scénario pessimiste.

Pour sauver la mise, partager la valeur

Le tableau plutôt sombre peint par Xerfi se concrétisera « sans de profonds changements », indique l'institut d'étude. Pour clore ces projections, il propose une dernière estimation, en retenant deux scénarios « basés sur une hypothèse de meilleur partage de la valeur au sein de la filière ». Un choix qui s'inscrit dans la lignée des demandes du SLF, lequel réclame donc de meilleures remises commerciales de la part des éditeurs.

À LIRE - Baisse des ventes et hausse des charges : 2026 commence mal en librairie

Dans ces deux scénarios — le premier envisage un gain de 1 point de marge commerciale sur 2026-2027, le second 2 points de marge —, la librairie retrouve un peu de couleurs, même si l'année 2027 reste moins dynamique encore que 2026. Dans les deux cas, un tel geste « ne serait pas suffisant pour redonner aux librairies leur capacité d’investissement, et leur permettre de préserver leur stabilité financière », notent Eline Maurel et Jérémy Robiolle, les principaux contributeurs de l'étude.

Les résultats des librairies en 2026-2027, selon les deux scénarios de gain de marge commerciale (Xerfi)

Rappelons que cette revendication du SLF sur un meilleur partage de la valeur au sein de la filière du livre date d'il y a quelques années déjà. Jusqu'à présent, malgré des progrès marginaux, les plus grands groupes éditoriaux n'y ont pas vraiment donné suite.

L'étude complète de Xerfi, consacrée à la situation économique des librairies indépendantes, est consultable ci-dessous.

Photographie : Grabote, de Nicole Claveloux (détail), exposition au FIBD 2020 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

DOSSIER - Les libraires réunis à Rennes à l'occasion des RNL 2026

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com