L'horizon des évènements : un roman qui parle de santé mentale à travers l'horreur

On y découvre deux jeunes colocataires qui ne se supportent pas, forcées de se rapprocher pour vaincre l’esprit qui les maudit… Avec une pointe de romance lesbienne. En 2 semaines, le livre a déjà récolté près de 350 précommandes et un engouement sur les réseaux sociaux !

L’horizon des évènements est une romance horrifique à destination d’un public young adult. Écrit par Aya Balbuena, une autrice publiée aux éditions Eyrolles et auto-éditée, il a rencontré un engouement au lancement des précommandes sur Ulule. Près de 200 précommandes en moins d’une journée, et s’approchant des 350 en deux semaines.

Le texte suit deux colocataires, Kam et Paula, qui malgré leur agacement mutuel, seront forcées de coopérer pour se libérer d’un esprit sadique et tueur qui rôde dans leur immeuble. L’horizon des évènements a beau être un roman d’horreur, il se focalise sur la santé mentale des personnages, en particulier, un phénomène très précis : le sous-diagnostic de l’autisme chez les femmes.

Le livre aborde les difficultés auxquelles font face les protagonistes en entrant dans la vie adulte, avec un handicap pour lequel elles n’ont jamais eu d’aide ou de reconnaissance. Ainsi, L’horizon des évènements parle de dépression, d’addictions ou encore, de burn out étudiant. Dans le roman, l’horreur inspiré d’Internet et des jeux vidéos, représente l’état mental des personnages.

Une romance saine et lente entre les deux protagonistes vient alléger les thématiques parfois dures du texte, ainsi qu’une touche d’humour souvent absurde. Les protagonistes, toutes les deux lesbiennes, évoluent aussi dans des milieux queer. On retrouve des représentations encore rares, même en littérature young adult, telles que la non-binarité et un personnage principal utilisant deux pronoms pour se désigner.

Les précommandes de ce texte ont été lancées au début du mois. Le palier des 100 %, permettant à tous de recevoir le livre, a été atteint en moins de 20 minutes. Les suivants ont été débloqués tout aussi vite, ajoutant des améliorations du livre : jaspage, vernis sélectif, goodies en plus…

Malgré un format broché, l’objectif est de proposer un objet-livre aussi qualitatif qu’en maison d’édition, avec autant de travail : correctrice, maquettiste, plusieurs illustratrices.

En effet, Aya Balbuena n’est pas seulement autrice mais aussi éditrice. Cela l’aide à donner une qualité professionnelle à ses textes, même en auto-édition. Sa précédente campagne Ulule pour le texte À quatre, on refait le monde, avait d’ailleurs été un succès à près de 400 précommandes.

L’horizon des événements est un texte à destination d’un public young adult qui change par son originalité, en mêlant horreur, romance, santé mentale et identités LGBT. La version du livre jaspé, avec vernis sélectif et possiblement, du vernis holographique, ainsi que des goodies, est uniquement disponible en précommandes sur Ulule jusqu’au 12 juin à 23 h 59.

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Par Projet Ulule

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