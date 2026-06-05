Sous le règne de Freida McFadden, le thriller français perce et la cuisine recule

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes pour cette nouvelle semaine (26/06 au 31/06) avec La prof, publié chez J’ai lu. Le roman s’écoule à 25.564 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 158.372 ventes en cinq semaines de présence.
Le 05/06/2026 à 19:06 par Clotilde Martin
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05/06/2026 à 19:06
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Derrière, le classement évolue légèrement avec la progression de Virginie Grimaldi, dont D’autres printemps gagne un rang pour prendre la deuxième place, tandis que L’intruse, autre titre de Freida McFadden, recule d’une position.
Le podium reste dominé par la fiction. D’autres printemps totalise 24.766 exemplaires vendus cette semaine et 85.598 depuis sa parution. À la troisième place, L’intruse affiche 22.919 ventes hebdomadaires et un cumul de 116.085 exemplaires. Freida McFadden place ainsi deux titres dans les trois premières positions, tandis que Virginie Grimaldi occupe également deux places dans le top 4.
Cette présence se confirme avec Les heures fragiles, quatrième. L’édition poche du roman, publiée au Livre de poche, enregistre 17.726 ventes hebdomadaires. Le haut du classement est donc largement porté par quelques autrices et auteurs déjà bien installés depuis plusieurs semaines, voir plusieurs années pour Freida McFadden...
Plus bas dans le top 10, Guillaume Musso réalise la progression la plus marquante de la semaine. Le crime du paradis bondit de douze places pour atteindre le cinquième rang avec 12.186 exemplaires vendus. L’auteur place également Quelqu’un d’autre à la dixième place, confirmant sa présence durable dans les meilleures ventes.
La principale nouveauté du haut du classement est signée Mr Tan et Diane Le Feyer. Mortelle Adèle tome 23 : Nazebrocadabra ! entre directement à la sixième place avec 11.274 exemplaires écoulés dès sa première semaine. Cette entrée constitue la meilleure arrivée dans le top 10 et offre à la bande dessinée une visibilité immédiate parmi des romans largement majoritaires.
Valérie Perrin conserve une place solide avec Tata, septième après neuf semaines de présence, tandis que Franck Thilliez gagne un rang avec L’autre moi. À l’inverse, Une unique lueur de Fred Vargas cède quatre places et se retrouve neuvième. Malgré ce recul, le roman dépasse encore les 10.000 ventes hebdomadaires.
Mortelle Adèle n’est toutefois pas la seule à signer une performance remarquable cette semaine. Spécimen, de Pauline Clavière, bondit de 136 places, une progression spectaculaire pour ce roman à la tension très travaillée.
Le livre suit une narratrice qui, en découvrant le carnet laissé par Rafael, le fils disparu de sa nourrice, voit ressurgir une disparition vieille de vingt-cinq ans. Dans un Marseille intime et inquiétant, passé et présent se contaminent jusqu’à faire planer une menace plus diffuse : jusqu’où aller pour protéger ses enfants, et de qui ? Le texte fait déjà l’objet d’une adaptation par RT Features, société du producteur brésilien Rodrigo Teixeira.
À l’autre extrémité du classement, Le goût du soleil : recettes maison de Méditerranée, de Loubna Jaibi, connaît la plus forte chute de la semaine. Le livre perd 126 places et se retrouve au 200ᵉ rang. Ce premier ouvrage de l’influenceuse cuisine, suivie par plus d’un million de personnes, propose 70 recettes méditerranéennes, des plats du quotidien aux assiettes plus festives : kefta à la tahini, couscous aux sept légumes, focaccia à la harissa ou pavlova pistache-abricot. Une proposition chaleureuse et très grand public, mais qui ferme cette semaine le classement.
Les données de marché fournies pour la semaine S22 font état de 3,851 millions d’exemplaires vendus pour un chiffre d’affaires de 49,891 millions d’euros. Par rapport à la même semaine de l’année précédente, le marché recule de 8 % en volume et de 3 % en valeur.
Les grandes surfaces spécialisées demeurent le premier circuit de vente avec 49 % des volumes et 50 % du chiffre d’affaires. Les librairies représentent 34 % des ventes en exemplaires et 37 % du chiffre d’affaires, tandis que les grandes surfaces alimentaires pèsent respectivement 17 % et 13 %.
Dans un contexte de marché toujours inférieur à celui observé un an plus tôt, le sommet du classement reste dominé par Freida McFadden, tandis que Virginie Grimaldi et Guillaume Musso confirment leur forte présence dans les meilleures ventes.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
À LIRE - “Sans de profonds changements”, 2027 sera pire encore pour les librairies
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
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Par Clotilde Martin
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