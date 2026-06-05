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Sous le règne de Freida McFadden, le thriller français perce et la cuisine recule

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes pour cette nouvelle semaine (26/06 au 31/06) avec La prof, publié chez J’ai lu. Le roman s’écoule à 25.564 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 158.372 ventes en cinq semaines de présence. 

Le 05/06/2026 à 19:06 par Clotilde Martin

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Publié le :

05/06/2026 à 19:06

Clotilde Martin

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Derrière, le classement évolue légèrement avec la progression de Virginie Grimaldi, dont D’autres printemps gagne un rang pour prendre la deuxième place, tandis que L’intruse, autre titre de Freida McFadden, recule d’une position.

Le podium reste dominé par la fiction. D’autres printemps totalise 24.766 exemplaires vendus cette semaine et 85.598 depuis sa parution. À la troisième place, L’intruse affiche 22.919 ventes hebdomadaires et un cumul de 116.085 exemplaires. Freida McFadden place ainsi deux titres dans les trois premières positions, tandis que Virginie Grimaldi occupe également deux places dans le top 4.

Cette présence se confirme avec Les heures fragiles, quatrième. L’édition poche du roman, publiée au Livre de poche, enregistre 17.726 ventes hebdomadaires. Le haut du classement est donc largement porté par quelques autrices et auteurs déjà bien installés depuis plusieurs semaines, voir plusieurs années pour Freida McFadden...

Plus bas dans le top 10, Guillaume Musso réalise la progression la plus marquante de la semaine. Le crime du paradis bondit de douze places pour atteindre le cinquième rang avec 12.186 exemplaires vendus. L’auteur place également Quelqu’un d’autre à la dixième place, confirmant sa présence durable dans les meilleures ventes.

Mortelle Adèle, toujours gagnante

La principale nouveauté du haut du classement est signée Mr Tan et Diane Le Feyer. Mortelle Adèle tome 23 : Nazebrocadabra ! entre directement à la sixième place avec 11.274 exemplaires écoulés dès sa première semaine. Cette entrée constitue la meilleure arrivée dans le top 10 et offre à la bande dessinée une visibilité immédiate parmi des romans largement majoritaires.

Valérie Perrin conserve une place solide avec Tata, septième après neuf semaines de présence, tandis que Franck Thilliez gagne un rang avec L’autre moi. À l’inverse, Une unique lueur de Fred Vargas cède quatre places et se retrouve neuvième. Malgré ce recul, le roman dépasse encore les 10.000 ventes hebdomadaires.

Le top de la semaine

Mortelle Adèle n’est toutefois pas la seule à signer une performance remarquable cette semaine. Spécimen, de Pauline Clavière, bondit de 136 places, une progression spectaculaire pour ce roman à la tension très travaillée.

Le livre suit une narratrice qui, en découvrant le carnet laissé par Rafael, le fils disparu de sa nourrice, voit ressurgir une disparition vieille de vingt-cinq ans. Dans un Marseille intime et inquiétant, passé et présent se contaminent jusqu’à faire planer une menace plus diffuse : jusqu’où aller pour protéger ses enfants, et de qui ? Le texte fait déjà l’objet d’une adaptation par RT Features, société du producteur brésilien Rodrigo Teixeira.

À l’autre extrémité du classement, Le goût du soleil : recettes maison de Méditerranée, de Loubna Jaibi, connaît la plus forte chute de la semaine. Le livre perd 126 places et se retrouve au 200ᵉ rang. Ce premier ouvrage de l’influenceuse cuisine, suivie par plus d’un million de personnes, propose 70 recettes méditerranéennes, des plats du quotidien aux assiettes plus festives : kefta à la tahini, couscous aux sept légumes, focaccia à la harissa ou pavlova pistache-abricot. Une proposition chaleureuse et très grand public, mais qui ferme cette semaine le classement.

Le marché

Les données de marché fournies pour la semaine S22 font état de 3,851 millions d’exemplaires vendus pour un chiffre d’affaires de 49,891 millions d’euros. Par rapport à la même semaine de l’année précédente, le marché recule de 8 % en volume et de 3 % en valeur.

Les grandes surfaces spécialisées demeurent le premier circuit de vente avec 49 % des volumes et 50 % du chiffre d’affaires. Les librairies représentent 34 % des ventes en exemplaires et 37 % du chiffre d’affaires, tandis que les grandes surfaces alimentaires pèsent respectivement 17 % et 13 %.

Dans un contexte de marché toujours inférieur à celui observé un an plus tôt, le sommet du classement reste dominé par Freida McFadden, tandis que Virginie Grimaldi et Guillaume Musso confirment leur forte présence dans les meilleures ventes.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

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Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

À LIRE - “Sans de profonds changements”, 2027 sera pire encore pour les librairies 

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.  

Crédit photo : CC BY-SA 4.0, ActuaLitté

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

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Delcourt

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Blue Lock Tome 32

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 13/05/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

7,90 €

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Clamser à Tataouine

Raphaël Quenard

Paru le 06/05/2026

220 pages

J'ai lu

8,90 €

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La Porteuse de lettres

Francesca Giannone trad. Françoise Bouillot

Paru le 15/04/2026

576 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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L'ange de Marchmont Hall

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 06/05/2026

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Et ils vécurent heureux malgré tous leurs enfants

Raphaëlle Giordano

Paru le 23/04/2026

368 pages

Pocket

9,30 €

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Mens-moi à l'oreille

Amy Tintera trad. Raphaëlle O'Brien

Paru le 02/01/2026

448 pages

J'ai lu

8,90 €

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L'orpheline d'Auschwitz

Anna Stuart trad. Marc Sigala

Paru le 04/02/2026

509 pages

J'ai lu

8,90 €

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La Robe de mariée

Danielle Steel trad. Julie Lopez

Paru le 07/05/2026

336 pages

Presses de la Cité

20,90 €

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Tant que fleuriront les citronniers

Zoulfa Katouh trad. Anne Guitton

Paru le 16/04/2026

456 pages

10/18

9,20 €

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The legacy

Elle Kennedy trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 03/07/2024

446 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

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Maia

Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

Paru le 03/06/2020

660 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Clément

Romain Lemire

Paru le 09/04/2026

396 pages

Le Cherche Midi

22,00 €

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Les Eveillées

Eric Giacometti

Paru le 06/05/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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Journal d'une wedding planner

Sophie Jomain

Paru le 05/05/2026

256 pages

Charleston éditions

19,90 €

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Même la nuit ne veut pas de moi

Arthur j. Essebag, Arthur Essebag

Paru le 27/05/2026

256 pages

Grasset & Fasquelle

22,00 €

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Et plumes si affinités...

Mr Tan, ChrisPop, Diane Le Feyer

Paru le 16/04/2026

80 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

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La fille qui venait la nuit

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 04/03/2026

416 pages

J'ai lu

8,50 €

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Prime time

Maxime Chattam

Paru le 05/02/2026

665 pages

Pocket

10,30 €

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Au saccage des petits bonheurs

Boris Cyrulnik

Paru le 15/04/2026

272 pages

Editions Odile Jacob

23,90 €

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Nos étoiles filantes

Laure Manel

Paru le 08/04/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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Changer l'eau des fleurs

Valérie Perrin

Paru le 24/04/2019

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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Fauves

Costa melissa Da, Mélissa Da Costa, Mélissa Da Costa

Paru le 07/01/2026

480 pages

Albin Michel

23,90 €

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Le mariage parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 08/06/2023

432 pages

Pocket

9,60 €

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J'emporterai le feu

Leïla Slimani

Paru le 05/03/2026

473 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Tenir debout

Mélissa Da Costa

Paru le 20/08/2025

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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L'émerveillement

Aurélie Valognes

Paru le 11/03/2026

240 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

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La dernière allumette

Marie Vareille

Paru le 02/04/2025

327 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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La fille au pair

Sidonie Bonnec

Paru le 25/02/2026

360 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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Le prieur de Bethléem

Yasmina Khadra

Paru le 04/03/2026

258 pages

Flammarion

21,00 €

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La Petite Bonne

Bérénice Pichat

Paru le 02/01/2026

257 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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L'homme qui n'avait pas assez d'une vie

Douglas Kennedy trad. Chloé Royer

Paru le 07/05/2026

352 pages

Belfond

22,90 €

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Identité inconnue

Patricia Cornwell trad. Dominique Defert

Paru le 13/05/2026

432 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

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Le divorce parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 21/05/2026

352 pages

XO Editions

20,90 €

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Les belles promesses

Pierre Lemaitre

Paru le 06/01/2026

502 pages

Calmann-Lévy

23,90 €

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Passeport de la Grande Section au CP

Bernard Jenner, Guy Blandino, Nadia Poure, Thérèse Bonté, Marie-Christine Exbrayat

Paru le 07/05/2025

44 pages

Hachette

5,90 €

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Le Nid du coucou

Camilla Läckberg trad. Susanne Juul, Andreas Saint Bonnet

Paru le 01/04/2026

496 pages

Actes Sud Editions

9,90 €

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Vivre 1000 ans

Laurent Alexandre, Alexandre Tsicopoulos

Paru le 14/05/2026

304 pages

Buchet-Chastel

22,50 €

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Une pension en Italie

Philippe Besson

Paru le 08/01/2026

240 pages

Julliard

21,00 €

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Malaven

Olivier Bal

Paru le 23/04/2026

512 pages

Pocket

9,90 €

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Les serres du pouvoir

Tui-T Sutherland, Maarta Laiho trad. Vanessa Rubio-Barreau

Paru le 07/05/2026

234 pages

Editions Gallimard

17,00 €

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Requiem pour la Dame blanche

Eric Fouassier

Paru le 06/05/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

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Dans le ventre de Cornebidouille

Magali Bonniol, Pierre Bertrand

Paru le 29/04/2026

40 pages

L'Ecole des Loisirs

14,90 €

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Le Revenant d'Albanie

Jean-Christophe Rufin

Paru le 01/04/2026

240 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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L'Orpheline du bois des Loups Tome 1

Marie-Bernadette Dupuy

Paru le 20/05/2026

432 pages

Calmann-Lévy

21,90 €

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Les Ressuscités

Jacques Ravenne

Paru le 06/05/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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The Deal

Elle Kennedy trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 06/05/2026

432 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

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Les miroirs sourient à ceux qui s'aiment

Raphaëlle Giordano

Paru le 23/04/2026

237 pages

Editions Récamier

20,90 €

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Mon T'choupi vacances

Thierry Courtin, Catherine Serres

Paru le 03/04/2025

27 pages

Nathan

5,99 €

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La sage-femme d'Auschwitz

Stuart Anna, Anna Stuart trad. Maryline Beury

Paru le 06/03/2024

480 pages

J'ai lu

8,60 €

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Les Malarazza

Ugo Barbàra trad. Romane Lafore

Paru le 09/04/2026

688 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Gachiakuta Tome 16

Kei Urana, Hideyoshi Andou trad. Nathalie Lejeune

Paru le 20/05/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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La longue marche de Lucky Luke

Matthieu Bonhomme

Paru le 17/04/2026

80 pages

Lucky comics

16,50 €

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Ne jamais trembler

Stephen King trad. Jean Esch

Paru le 28/01/2026

490 pages

Albin Michel

24,90 €

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La soeur de la tempête

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 17/06/2020

763 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,40 €

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Célèbre

Maud Ventura

Paru le 07/05/2026

464 pages

Collection Proche

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Romance Dawn

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

203 pages

Glénat

7,20 €

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Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Bande de compotes !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 09/10/2025

80 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

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Madelaine avant l'aube

Sandrine Collette

Paru le 02/01/2026

233 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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Cauchon... ou l'homme qui tua Jeanne d'Arc

Joël Parnotte, Xavier Dorison, Louis-David Delahaye

Paru le 24/04/2026

175 pages

Dargaud

35,00 €

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Voici demain

Valentin Musso

Paru le 07/05/2026

216 pages

Pocket

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Les cinq ami.e.s l'échappent belle in extremis

Fabcaro

Paru le 17/04/2026

128 pages

6 Pieds sous Terre Editions

14,00 €

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Ragnarok

Daul, Dubu, Jin, Brix trad. Sabrina Damoune

Paru le 16/04/2026

224 pages

Kbooks

14,95 €

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Je suis Romane Monnier

Delphine de Vigan

Paru le 15/01/2026

336 pages

Editions Gallimard

22,00 €

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Vermelho Tome 2

L. marina M., Marina M. L.

Paru le 28/05/2026

Plumes du Web

19,90 €

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Plus jamais sans moi

Maud Ankaoua

Paru le 02/04/2025

384 pages

J'ai lu

8,40 €

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Ma maman

Roger Hargreaves

Paru le 03/05/2017

46 pages

Hachette

2,90 €

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Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

Paru le 21/08/2024

144 pages

Editions Jouvence

8,95 €

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Passeport toutes les matières du CP au CE1

Philippe Bourgouint, Nicole Presse, Xavier Knowles, Bernard Jenner, Blandine Debriffe

Paru le 06/05/2026

56 pages

Hachette

5,90 €

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L'ultime porte

Eric Giacometti, Jacques Ravenne

Paru le 15/04/2026

432 pages

Jean-Claude Lattès

22,90 €

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Les Bouchères

Sophie Demange

Paru le 07/05/2026

258 pages

Collection Proche

8,50 €

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Nous avons encore envie

Raphaël Glucksmann

Paru le 28/05/2026

192 pages

Allary Editions

18,90 €

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Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

Pocket

9,60 €

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Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

Paru le 04/06/2025

544 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Les grues volent vers le sud

Lisa Ridzén trad. Catherine Renaud

Paru le 07/05/2026

400 pages

Editions La Peuplade

23,00 €

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La soeur de l'ombre

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 17/06/2020

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Magnifica humanitas

Léon XIV

Paru le 26/05/2026

160 pages

Salvator

4,50 €

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Deux vérités, un mensonge

Claire McGowan trad. Nathalie Guillaume

Paru le 04/03/2026

400 pages

Hauteville

8,95 €

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Les Vivants

Ambre Chalumeau

Paru le 08/04/2026

240 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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Bien-aimée

Aurélie Tramier

Paru le 22/04/2026

504 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Tempête sur Kinlochleven

Peter May trad. Ariane Bataille

Paru le 06/05/2026

400 pages

Editions du Rouergue

9,90 €

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Dernière soirée

Lisa Gardner trad. Cécile Deniard

Paru le 02/01/2026

528 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Shangri-La Frontier Tome 20

Katarina, Ryôsuke Fuji trad. Anne-Sophie Thévenon

Paru le 20/05/2026

192 pages

Glénat

7,20 €

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L'épreuve

Danielle Steel trad. Nelly Ganancia

Paru le 07/05/2026

312 pages

Pocket

8,70 €

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Blue Lock Tome 1

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 02/06/2021

208 pages

Pika Edition

3,00 €

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Abysses Tome 1

C. S. Quill, C.S. Quill

Paru le 20/05/2026

720 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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KPop Demon Hunters

Jessica Yoon trad. Fabienne Berganz

Paru le 07/05/2026

192 pages

Pocket

14,90 €

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La Soeur à la perle

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 01/07/2020

762 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,40 €

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Plus grand que le ciel

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

303 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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En homme libre

Xxx, L'Observatoire, Gabriel Attal

Paru le 23/04/2026

348 pages

Editions de l'Observatoire

22,00 €

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Passeport Toutes les matières du CM2 à la 6e

Eliane Masclet, Gérard Bonnérat, Guy Blandino, Bernard Jenner, Xavier Knowles

Paru le 03/05/2023

64 pages

Hachette

5,90 €

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Une invitée particulière

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 05/03/2025

448 pages

J'ai lu

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"Ces foutues terres gelées"

Lewelyn, Jérôme Lereculey

Paru le 21/05/2026

56 pages

Delcourt

15,95 €

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Liberté, dignité, habitabilité

Laurent Neyret, Baptiste Morizot

Paru le 16/04/2026

64 pages

Editions Gallimard

4,90 €

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Antigone

Jean Anouilh

Paru le 08/06/2016

128 pages

Editions de La Table Ronde

6,80 €

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Midnight Kiss

Acacia Black

Paru le 20/05/2026

784 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Luffy versus la bande à Baggy !!

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

192 pages

Glénat

7,20 €

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Pour les fans !

Netflix trad. Angela Song

Paru le 05/03/2026

24 pages

Les Livres du Dragon d'Or

6,95 €

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Résister

Salomé Saqué

Paru le 28/01/2026

160 pages

Payot

5,00 €

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Mon T'choupi vacances

Stéphanie Grison, Thierry Courtin

Paru le 03/04/2025

43 pages

Nathan

5,99 €

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Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

Paru le 30/04/2025

601 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Le petit vieux qui a fait le tour du monde (3 fois)

Léonie Bloom

Paru le 20/05/2026

430 pages

HarperCollins France

9,20 €

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Passeport Toutes les matières du CE1 au CE2

Catherine Bessières, Xavier Knowles

Paru le 06/05/2026

80 pages

Hachette

5,90 €

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Mémé Anna

Pierre Perret

Paru le 12/03/2026

181 pages

Mareuil éditions

21,00 €

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Passeport toutes les matières du CE2 au CM1

Michèle Bacon, Jean-Etienne Hérété, Xavier Knowles, Thérèse Bonté, Bernard Jenner

Paru le 06/05/2026

56 pages

Hachette

5,90 €

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Mukudori

Aki Shimazaki

Paru le 06/05/2026

176 pages

Actes Sud Editions

16,50 €

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Bien-être

Nathan Hill trad. Nathalie Bru

Paru le 02/04/2026

782 pages

Editions Gallimard

12,00 €

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Tout le bleu du ciel

Mélissa Da Costa

Paru le 12/02/2020

840 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,40 €

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Holly

Stephen King trad. Jean Esch

Paru le 28/01/2026

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Un couple (presque) parfait

Florian Tardif

Paru le 13/05/2026

224 pages

Albin Michel

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Nathan Vacances du CP vers le CE1 6/7 ans

Véronique Calle, Christian Lamblin, Agnès de Lestrade, Sandrine Guilloré-Chotard

Paru le 02/04/2026

63 pages

Nathan

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L'Ennemi qui nous désigne

Grand continent Le, Le Grand Continent, Giuliano da Empoli

Paru le 28/05/2026

384 pages

Editions Gallimard

23,00 €

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La vie heureuse

David Foenkinos

Paru le 08/05/2025

256 pages

Editions Gallimard

9,20 €

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Respire !

Maud Ankaoua

Paru le 19/10/2022

384 pages

J'ai lu

7,90 €

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Les yeux de Mona

Thomas Schlesser

Paru le 21/05/2025

584 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry, MinaLima

Paru le 02/04/2026

192 pages

Editions Gallimard

29,90 €

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Les archanges de la nuit

Eric Fouassier

Paru le 29/04/2026

400 pages

Albin Michel

21,90 €

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Le secret de Jeanne

Sophie Astrabie

Paru le 06/05/2026

442 pages

J'ai lu

9,20 €

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Les morts ne chantent pas

Jussi Adler-Olsen, Line Holm, Stine Bolther trad. Caroline Berg

Paru le 04/03/2026

601 pages

Albin Michel

22,90 €

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La notaire

Ingrid Glowacki

Paru le 01/04/2026

304 pages

Albin Michel

19,90 €

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Veiller sur elle

Jean-Baptiste Andrea

Paru le 07/05/2025

542 pages

Collection Proche

9,70 €

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Mon T'choupi Vacances

Thierry Courtin, Stéphanie Grison

Paru le 03/04/2025

27 pages

Nathan

5,99 €

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Le domaine aux secrets

Valentin Musso

Paru le 07/05/2026

336 pages

Julliard

21,50 €

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Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Astérix en Lusitanie

René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro, Didier Conrad

Paru le 23/10/2025

48 pages

Hachette

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Le roman de Marceau Miller

Marceau Miller

Paru le 03/04/2026

312 pages

Points

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Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 1 . Edition limitée

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 08/04/2026

192 pages

Nobi Nobi

3,00 €

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Volare

Serena Giuliano

Paru le 18/03/2026

198 pages

Calmann-Lévy

18,90 €

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La sage-femme de Berlin

Anna Stuart trad. Stéphanie Alglave

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512 pages

J'ai lu

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Le Goût du soleil

Loubna Jaibi

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184 pages

Solar

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La soeur disparue

Lucinda Riley trad. Typhaine Ducellier, Elisabeth Luc

Paru le 25/05/2022

921 pages

LGF/Le Livre de Poche

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A double tranchant

Patricia Cornwell trad. Dominique Defert

Paru le 20/05/2026

372 pages

Jean-Claude Lattès

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Les Fantômes de Shearwater

Charlotte McConaghy trad. Marie Chabin

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384 pages

Actes Sud Editions

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Le secret des mères

Baere sophie De, Sophie de Baere

Paru le 13/05/2026

432 pages

LGF/Le Livre de Poche

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