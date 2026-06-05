Anya Taylor-Joy à l'écran dans Lucky, d'après un livre de Marissa Stapley

Dans cette nouvelle mini-série en 7 épisodes, l'actrice Anya Taylor-Joy incarne une arnaqueuse de haut vol, forcée de se lancer dans une course-poursuite haletante... La production a été supervisée par Jonathan Tropper (Team Démolition).

Aux côtés de l'actrice principale, le casting réunit Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis-Taylor ou encore Drew Starkey. Les différents épisodes ont été réalisés par Jonathan van Tulleken (Shōgun, Dope Thief).

Le roman de Marissa Stapley doit paraitre en français aux éditions Elysande, le 19 juin prochain, dans une traduction de Jérôme Patalano, en conservant le titre Lucky.

Par Antoine Oury

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