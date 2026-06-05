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Julia Lepère, ce premier roman qui affole déjà la critique

Entre premiers romans à forte empreinte, thrillers psychologiques et récits familiaux hantés, la semaine critique recensée par Bibliosurf dessine une cartographie contrastée des lectures. Du 28 mai au 3 juin 2026, 184 contributions — avis, podcasts et vidéos — font émerger quelques titres phares, de La mer et son double à Toutes les nuances de la nuit.

Le 05/06/2026 à 09:18 par Bernard Strainchamps

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Publié le :

05/06/2026 à 09:18

Bernard Strainchamps

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La visibilité critique d’un livre ne se mesure plus seulement à l’article de presse ou à la chronique littéraire traditionnelle. Elle circule désormais entre blogs spécialisés, vidéos, podcasts et médias généralistes, au gré d’échos parfois convergents, parfois contradictoires. Entre miroirs narratifs et explorations identitaires, les ouvrages de la semaine intriguent et passionnent.

Les titres les plus discutés

# Titre Auteur Mentions Sources dominantes Ventes cumulées
La mer et son double (Sous-sol) Julia Lepère 9 podcasts · presse  926
Toutes les nuances de la nuit (Sonatine, trad.Cindy Colin-Kapen) Chris Whitaker 7 vidéos  37.229
Le divorce parfait (Editions XO) Jeneva Rose 6 vidéos · blogs  1075
Le Feu et la Rose (L'observatoire) Maud Simonnot 4 vidéos · presse  741
L'homme qui n'avait pas assez d'une vie (Belfond) Douglas Kennedy 3 blogs · vidéos  5319

(Ndr : les données de ventes cumulées proviennent des estimations Edistat)

Romans en vue

La mer et son double (Sous-sol) de Julia Lepère fascine par sa construction en miroir, tissant deux récits parallèles autour de deux femmes dans des espaces distincts. Télérama salue « un premier roman d'une puissance magnétique » et « une œuvre audacieuse à la lecture exigeante que récompense sa beauté », tandis que Le Monde évoque un « étonnant premier roman » aux « rivages irréels ». Les podcasts amplifient cet écho, Le Book Club parlant de « mémoires naufragées » et Son Livre CNL d'un « premier roman radical et mystique ».

 

 

Toutes les nuances de la nuit (Sonatine) de Chris Whitaker impressionne par son ampleur narrative sur plus de trente ans. Les livres de K79 témoigne : « Mon premier contact de cet auteur a été, comme prédit, une véritable claque. Initiatique, profonde et sombre, Toutes les nuances de la nuit fait partie de ces lectures qui laisseront une trace indélébile. » 

 

Le divorce parfait (Éditions XO) de Jeneva Rose confirme sa maîtrise du thriller domestique, Tomabooks notant que « Sarah Morgan confirme qu'elle est un personnage fascinant ». Le Feu et la Rose (L'observatoire) de Maud Simonnot croise destins romanesques et histoire, Le Monde saluant « une évocation poétique » de Jean Genet et Lily Kanovitch. L'homme qui n'avait pas assez d'une vie (Belfond) de Douglas Kennedy, qui recule dans les lectures, explore les identités multiples dans les paysages du Montana selon T'as où les livres ?.

 

Thématiques de la semaine

Violences et enquêtes dans l'Amérique profonde

 

L'exploration des territoires américains cabossés traverse plusieurs romans de la semaine. La mort sur ses épaules (Rivages) de Jordan Farmer plonge dans les Appalaches, Collectif polar notant « un roman noir qui vous laisse la poussière des Appalaches sur les épaules… et un poids au cœur. L'auteur excelle dans le portrait de ces vies cabossées. »

 

Nos derniers jours sauvages (Sonatine) d'Anna Bailey prolonge cette veine sombre, La Culture dans tous ses états recommandant « ce formidable roman noir » porté par des critiques dithyrambiques.

 

Mémoires familiales et secrets enfouis

 

Les drames familiaux nourrissent plusieurs récits marquants. Une histoire d'amour et de violence (Gallimard) d'Olivier Bourdeaut explore la figure paternelle, Libération évoquant « mon père, ce bourreau ».

 

#[pub-4] 

 

Il pleut sur la parade (Gallimard) de Lucie-Anne Belgy interroge les liens familiaux complexes, Ma collection de livres soulignant « la tendresse qui s'en dégage » et « tout ce que ce roman dit de l'amour pour quelqu'un dont on ne partage pas le langage ». Brasier (Hello) d'Alexandre Genestar mêle chronique familiale et polar d'atmosphère, Le Monde du Polar notant la « sensation d'avoir traversé quelque chose ».

Réception critique

Les thrillers psychologiques dominent avec des accueils contrastés. La deuxième femme (Le Masque) de Louise Mey divise, Le blog de Violette confiant que « ça fait trop de thrillers psychologiques sur une courte période et celui-ci était oppressant », tandis que d'autres y trouvent une tension maîtrisée. 

 

Une unique lueur (Flammarion) de Fred Vargas séduit par son ingéniosité, Aleslire saluant une enquête « invraisemblable, c'est certain, drôlement bien ficelée, aussi ». Les romans sociaux trouvent leur public avec Je nettoie vos sols et ramasse vos silences (Le soir venu) de Valentine Headway, que Mes p'tits lus qualifie de « roman nécessaire, une pépite extraordinaire, d'une poésie merveilleuse et poignante ».

 

Les grues volent vers le sud (La peuplade) de Lisa Ridzén touche par sa justesse dans l'évocation de la vieillesse. Les mafieuses soulignent « une bien belle façon de saisir les instants de vie d'un ancien », tandis que Aude Bouquine note sa « sobriété nordique qui est à la fois sa force et sa faiblesse ». 

 

Elle a le regard qui tue (City) de Virginie Lloyd séduit par son humour décapant, La Constellation Livresque de Cassiopée appréciant « un humour décapant et corrosif » dans ce « roman à la frontière des genres » selon K-libreAnonîmes (Préface Factory) de Mehdi Tahenni explore les mythes tauromachiques dans un polar qui « part de bons principes » selon K-libre, malgré ses fausses pistes multiples.

Corps célestes à la lisière du monde (Christian Bourgois) de Jon Kalman Stefansson marque un tournant dans l'œuvre de l'auteur islandais. Papivore note que ce « dixième livre de l'auteur islandais traduit en français » est « le premier qui plonge dans un passé aussi lointain ». 

 

 

Les fantômes de Shearwater (Gaïa) de Charlotte McConaghy divise les lecteurs entre fascination et déception. Les Lectures de Cannetille loue « la puissance de son décor, l'épaisseur de son atmosphère et le trouble persistant », quand Le bouquineur déplore que « ça devient long et nous voilà embarqués dans un grand n'importe quoi digne de la série Harlequin ».

Sources les plus actives

184 contributions recensées cette semaine (139 avis, 15 podcasts, 30 vidéos).

Source Type Chroniques
K-libre blog 10
Le Monde presse 7
Le Monde du Polar blog 6
Ma collection de livres blog 5
Benzine Magazine blog 5
Collectif polar blog 5
Libération presse 4
XO Éditions vidéo 4
L'humanité presse 3
Les Blablas de Tachan blog 3

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 

Par Bernard Strainchamps
Contact : bs@bibliosurf.com

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Corps célestes à la lisière du monde

Jón kalman Stefánsson, Jón Kalman Stefánsson trad. Eric Boury

Paru le 05/03/2026

480 pages

Christian Bourgois Editeur

24,00 €

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Les Fantômes de Shearwater

Charlotte McConaghy trad. Marie Chabin

Paru le 14/01/2026

384 pages

Actes Sud Editions

23,50 €

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Toutes les nuances de la nuit

Chris Whitaker trad. Cindy Colin-Kapen

Paru le 06/03/2025

818 pages

Sonatine

25,90 €

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Le divorce parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 21/05/2026

352 pages

XO Editions

20,90 €

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La mer et son double

Julia Lepère

Paru le 08/01/2026

272 pages

Editions du sous-sol

21,00 €

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L'homme qui n'avait pas assez d'une vie

Douglas Kennedy trad. Chloé Royer

Paru le 07/05/2026

352 pages

Belfond

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Elle a le regard qui tue

Virginie Lloyd

Paru le 13/05/2026

284 pages

City Editions

18,90 €

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Les grues volent vers le sud

Lisa Ridzén trad. Catherine Renaud

Paru le 07/05/2026

400 pages

Editions La Peuplade

23,00 €

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Le Feu et la Rose

Maud Simonnot

Paru le 05/03/2026

266 pages

Editions de l'Observatoire

21,00 €

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Anonîmes

Mehdi Tahenni

Paru le 04/01/2026

447 pages

Editeurs divers

19,00 €

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La Grande Librairie : Fabrice Luchini grand invité de cette semaine

Dans un nouveau numéro de La Grande Librairie, la littérature se déploie autour de deux grands axes : le portrait et la mémoire d’un côté, les récits d’addiction de l’autre, dans une émission qui mêle réflexion intellectuelle, témoignages et découvertes.

28/04/2026, 12:15

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