Bernard Quiriny a reçu le Prix Boccace 2026 pour Nouvelles nocturnes

Le 16e Prix Boccace est donc revenu au recueil Nouvelles nocturnes de Bernard Quiriny (Rivages), le jury indiquant avoir été « séduit par l’inventivité de ces histoires, où des situations en apparence banales

versent en un clin d’œil ou subrepticement dans des univers absurdes où tout peut arriver ».

Tout le monde devrait avoir le droit de vivre dans une nouvelle de Bernard Quiriny. Un univers imprévisible et loufoque, peuplé de personnages étonnants : un suicidaire immortel, un garçon qui se dédouble la nuit, un brillant étudiant qui prépare une thèse sur rien, un Sherlock Holmes interlope... Mais aussi des maisons hantées, des musées farfelus, des coutumes locales improbables, des cadavres à la dérive. Et quantité d'histoires cocasses et troublantes qui font de ces Nouvelles nocturnes un cabinet de curiosités au charme mystérieux, porté par un style virtuose et mordant. – Le résumé de l'éditeur pour Nouvelles nocturnes

« L’auteur témoigne d’une remarquable maîtrise de l’écriture, usant d’une économie de

moyens qui permet d’agripper les lecteurs dès les premières phrases et de les plonger l’air

de rien dans des mondes où l’on perd pied » complète le jury. « On pense à l’étrangeté de Kafka autant qu’à l’humour pince-sans-rire d’Alphonse Allais. »

Le jury du Prix Boccace, ainsi que le lauréat, Bernard Quiriny (crédits Luckyline Studio)

Coorganisé depuis 2011 par l'association Tu Connais la Nouvelle ? et le Département du Loiret, le Prix Boccace est doté d'une bourse de 2500 €, offerte par le Département du Loiret.

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Le remise du prix a lieu traditionnellement dans la halle du Château de Chamerolles (Loiret), après un parcours de lectures théâtralisées des nouvelles des cinq auteurs et autrices finalistes.

L'année dernière, le Prix Boccace avait salué David Dorais pour Les réinventions (L'instant même).

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Photographie : Bernard Quiriny © Igor Kov

Par Dépêche

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