Claire Romain et Hugo Becker à l'affiche de Demain, d'après Guillaume Musso

Après La Jeune Fille et la Nuit (1,33 million d’exemplaires vendus), une nouvelle série signe le retour de Guillaume Musso sur petit écran. Demain, roman paru en 2013, fait l’objet d’un développement en série de six épisodes de 52 minutes pour TF1. Le projet, produit par Lincoln TV, est créé par Tigran Rosine, avec Éloïse Tibet-Zanini, Julien Gallet, Aude Marcle et David Crozier.

Selon les informations obtenues par ActuaLitté, la réalisation sera confiée à Vincent Jamain, surtout connu pour ses séries télévisées – HPI, Balthazar, Profilage, Vise le cœur et Flashback – un profil plutôt tourné vers les séries policières et populaires, pour le compte de TF1. Il avait d’ailleurs travaillé sur Alice Nevers, le juge est une femme, franchise issue de la trilogie littéraire de Noëlle Loriot, mais son intervention concerne une saison tardive de la série, non l’adaptation initiale d’un roman précis.

Pour camper Emma, la production a choisi Claire Romain – coutumière du polar puisqu’elle avait incarné Joséphine Rouletabille dans l’adaptation de François Velle, Le Mystère de la chambre jaune, d’après le roman de Gaston Leroux (avec TF1 en coproducteur).

Pour Raphaël, c’est l’acteur et réalisateur Hugo Becker qui prêtera ses traits. Ils avaient déjà joué dans une précédente série : Montmartre, fiction historique de TF1. Dans cette série, Claire Romain y interprètait Rose Joubert, blanchisseuse des faubourgs, et sœur recherchée par Céleste, dont elle fut séparée après l’assassinat de leur père.

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Quant à Hugo Becker, il jouait l’inspecteur Léon Blanchard, chargé par Céleste de retrouver son frère et sa sœur, Léon, il porte la ligne policière de la série. Il enquête sur la famille dispersée et sur le crime fondateur qui hante les personnages.

Pas vraiment la même perspective que pour Demain : Emma s’était promis de ne plus aimer un homme marié. Lorsque Raphaël, séduisant professeur de philosophie et veuf inconsolable, l’invite à dîner, elle ose croire à la naissance d’une histoire nouvelle.

Mais l’homme lui révèle bientôt la véritable raison de son approche : il a besoin d’elle pour ramener Chloé, son épouse, d’entre les morts. Emma bascule alors dans une aventure aux frontières du réel, aussi troublante que bouleversante.

Le tournage est donc en cours, mais pas de date de diffusion pour l'heure.

Crédits photo ©Julien Cauvin/Authentic Prod/TF1 - © PATRICK BERNARD / BESTIMAGE

Par Nicolas Gary

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