Sophie Cras et Charlotte Guichard, Grand Prix du festival de l’histoire de l’art 2026

Le Grand Prix du festival de l’histoire de l’art a été créé pour encourager toute action exemplaire (restauration, exposition, texte, édition, enquête, film, émission...) ayant eu lieu dans l’année, émanant d’un milieu de l’art riche et varié. Il entend faire valoir la pertinence de l’art comme objet chargé des grands enjeux de notre temps.

Qu'il suscite l'engouement ou la controverse, le marché de l'art ne laisse guère indifférent. Mais, derrière les prix records et les succès spéculatifs, que sait-on vraiment du rôle qu'y jouent les artistes et leurs œuvres ? Ni génies désintéressés ni entrepreneurs stratèges, les artistes, hommes et femmes, négocient leurs prix et leurs coûts, défendent leur art, nouent des attachements, mais rêvent aussi de publics nouveaux en inventant des formes inédites d'exposition et de vente. Ce livre nous plonge dans l'histoire longue — depuis la Renaissance — du premier marché de l'art. Dans ce moment de transaction inaugurale, les œuvres quittent l'atelier pour être vendues à des mécènes, marchands ou galeristes, clients familiers ou inconnus. À l'épreuve des exigences de l'art et du marché, les œuvres devront prouver leur valeur pour la première fois. C'est ainsi qu'entre connivence et critique, l'art participe, sans toujours y adhérer, aux déploiements du capitalisme. – Le résumé de l'éditeur pour Vendre son art : de la Renaissance à nos jours

Sophie Cras est maîtresse de conférences en Histoire de l’art contemporain à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses travaux portent sur les rapports entre art contemporain et capitalisme et interrogent les racines coloniales des pratiques muséales. Elle a publié L’Économie à l’épreuve de l’art. Art et capitalisme dans les années 1960 (les presses du réel, 2018) issu de sa thèse, Écrits d'artistes sur l'économie, une anthologie. De modestes propositions (Ed. B42, 2022) et L’Œil capitaliste. Musées, commerce et colonisation (Flammarion, 2026).

Charlotte Guichard est historienne de l’art moderne, professeure à l’École normale supérieure ENS/PSL. Elle est spécialiste de l’histoire des collections, du patrimoine et du marché de l’art à l’âge moderne et travaille actuellement sur les imaginaires coloniaux dans l’art français du XVIIe au XIXe siècle. Elle a notamment publié Colonial Watteau. Empire, Commerce and Galanterie in Regency (Deutscher Kunstverlag, 2022), La Griffe du peintre. La valeur de l’art (1730-1820) (Seuil, 2018) et a dirigé l’ouvrage Acquiring Cultures : Histories of World Art on Western Markets (De Gruyter, 2018) en collaboration avec Bénédicte Savoy et Christine Howald.

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Le jury réunissait, cette année, Marianne Alphant, romancière, Laurence Bertrand Dorléac, historienne de l’art, Hélène Delprat, artiste, Daphné Bétard, journaliste, Antoine Frérot, collectionneur, Neil McGregor, ancien directeur de musée, Nathalie Obadia, galeriste, Pierre Rainero, directeur de l’image et du patrimoine.

Il a fait son choix final parmi une large liste proposée par les membres du comité scientifique du festival de l’histoire de l’art, présidé par Laurence Bertrand Dorléac, qui rassemble vingt-trois membres : directrices et directeurs de musées, présidents d’associations professionnelles d’histoire de l’art, enseignantes et enseignants d’histoire de l’art, artiste…

La récompense est soutenue par la maison Cartier.

L'année dernière, le Grand Prix du festival de l’histoire de l’art avait été décerné à Sophie Caron et Annie Hochart-Giacobbi pour l’exposition « Revoir Van Eyck. La Vierge du chancelier Rolin » (20 mars – 17 juin 2024, musée du Louvre) et la restauration de cette œuvre majeure.

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Par Dépêche

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