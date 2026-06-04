Une nouvelle directrice commerciale pour Libella

Titulaire d’une maîtrise de lettres modernes, option métiers du livre, Katy Fenech a d’abord été libraire à la Fnac pendant cinq ans. Elle a ensuite occupé plusieurs fonctions commerciales dans l’édition : chef des ventes au sein du groupe La Martinière, directrice des ventes chez Interforum, puis directrice commerciale et marketing chez Fayard.

Katy Fenech avait rejoint la direction commerciale de Libella en septembre 2025, comme responsable commerciale. Elle travaillait alors principalement à l’encadrement de l’équipe de diffusion. Dans ses nouvelles fonctions, elle prendra en charge l’ensemble du périmètre commercial du groupe, tout en conservant le management direct de l’équipe des représentants.

Elle aura désormais pour mission de « piloter l’ensemble de la stratégie commerciale de Libella » et d’« accompagner le développement de ses activités », dans un contexte « tendu » pour l’activité en librairie.

Libella salue également le travail de Sébastien Rouault, qui a passé huit années au sein du groupe. La direction tient à souligner « le travail accompli » durant cette période, ainsi que « son engagement dans le développement et la structuration des activités de diffusion de Libella ».

Groupe éditorial franco-suisse fondé par Vera et Jan Michalski, Libella rassemble plusieurs maisons et marques éditoriales, parmi lesquelles Noir sur Blanc, Buchet/Chastel, Phébus, Libretto, Les Cahiers dessinés, Delpire, Photosynthèses ou encore Le Temps Apprivoisé. Le groupe, présidé par Vera Michalski, s’est constitué autour d’un catalogue mêlant littérature française et étrangère, essais, documents, photographie, beaux livres, livres pratiques et textes venus notamment d’Europe centrale et orientale.

Crédits photo : © Katy Fenech

Par Hocine Bouhadjera

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