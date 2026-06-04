Librairie indépendante : derrière le récit héroïque, une brutale réalité économique

À Strasbourg où elles se déroulaient, ces journées professionnelles avaient offert une scène où les libraires ne se contentent pas d’échanger entre pairs : ils fabriquaient une identité professionnelle. Deux ans plus tard, son analyse éclaire un marché entré dans une séquence plus dure. La librairie indépendante dispose d’un récit collectif solide. La question porte désormais sur ses traductions économiques et politiques.

Un pour tous ?

L’article de David Piovesan, Maître de conférences HDR en sciences de gestion à l’Université Jean Moulin Lyon 3, part d’un objet rarement regardé sous cet angle : les Rencontres nationales de la librairie. Pour le chercheur, les RNL constituent bien un « grand événement au service d’un groupe professionnel », titre qu'il avait choisi pour son approche – et ce, au service d’un groupe dispersé. En analysant les six éditions organisées entre 2011 et 2022, il montrait comment ces rencontres produisent du lien communautaire et identitaire autour de trois ressources : le lignage, la compétence et le collectif.

Cette grille de lecture est d'autant plus précieuse que le lignage renvoie à la mémoire professionnelle : loi Lang, prix unique, figures historiques, défense d’une médiation humaine face aux logiques de concentration. La compétence désigne l’autre pilier : pilotage de l’activité, gestion des marges, connaissance des clients, usage d’outils numériques. Le collectif transforme des indépendants isolés en profession organisée, capable de produire des données et d’interpeller les autres acteurs du livre.

TRIBUNE - L'union fera-t-elle la force des librairies indépendantes ?

Piovesan concluait logiquement que, face au capitalisme de plateforme et au risque de désintermédiation, la professionnalisation des libraires fonctionne comme une stratégie de résistance. L’indépendance ne suffit plus comme valeur : elle s’argumente, se documente, s’équipe. Les défis qu’il plaçait en conclusion — plateformisation, intelligence artificielle, transition écologique — ne relèvent plus de la prospective. Ils structurent déjà les programmes des RNL, les prises de position du SLF et les inquiétudes du marché.

Aucun réconfort à attendre du marché

La France conserve l’un des réseaux de librairies indépendantes les plus denses au monde, avec plus de 3000 établissements et une part de marché estimée à 40 %. Mais cette puissance apparente repose sur une rentabilité faible : la marge nette moyenne du secteur reste historiquement évaluée à 1 %, tandis que les petites librairies reçoivent souvent des remises commerciales de 30 à 33 %, sous le seuil de 36 % généralement considéré comme nécessaire pour couvrir les charges.

Les données récentes de l’Observatoire de la librairie confirment cette fragilité. En 2025, le chiffre d’affaires des librairies du panel progresse faiblement : +0,9 % tous produits confondus, +0,6 % pour les seules ventes de livres.

Cette progression masque une baisse des ventes en volume, de -0,5 %, compensée par la hausse des prix. Les plus petites librairies, dont le chiffre d’affaires livre reste inférieur à 300.000 € par an, terminent l’année en négatif : -2,5 % sur l’activité globale, -3,3 % sur le livre. Un quart d’entre elles enregistre même une baisse supérieure à 10 %. Les premiers mois de 2026 accentuent le signal : du 1er janvier au 28 avril, les ventes totales de livres reculent de 2,9 % en valeur et de 3,3 % en volume dans le panel du SLF.

Le cœur de l’analyse n’est donc pas seulement économique. En 2025, les librairies du panel SLF ont vendu plus de 565.000 références différentes. Les titres écoulés à moins de 100 exemplaires sur l’ensemble du panel représentent 90 % des références vendues ; ceux vendus en un seul exemplaire, plus de 25 %. La bibliodiversité n’est pas une formule d’usage : elle correspond à une économie de dispersion, de stock, de conseil et de disponibilité. Elle coûte du temps, de l’espace, de la trésorerie.

Le présent à la lumière du passé

C’est ici que David Piovesan nous aide à décrypter la situation actuelle. Les RNL avaient déjà déplacé l’image du libraire : moins gardien romantique du livre que professionnel outillé, attentif aux marges, aux clients, aux offices, aux retours, aux usages numériques. Depuis Lyon en 2015 et la venue de Frédéric Mitterrand en soutien, quelque chose s'était déjà déclenché. Le programme de l'édition 2026 prolonge cette évolution.

À Rennes, les tables rondes et ateliers inscrivent à l’ordre du jour l’économie financière des librairies, l’évolution du nombre de nouveautés entre 2000 et 2025, les attentes des clients, les conditions commerciales, les difficultés de trésorerie, l’organisation du transport, l’IA, la déGAFAMisation, la place de la nouveauté et les politiques publiques. La compétence change d’échelle : elle ne consiste plus seulement à mieux gérer une librairie, mais à comprendre l’écosystème qui rend cette gestion possible, ou impossible.

La plateformisation reste le point de friction le plus visible. La querelle autour du partenariat entre Amazon et le Festival du livre de Paris 2026 a cristallisé ce déplacement. Le SLF a choisi le retrait et l’appel au boycott, en posant une question de cohérence : comment donner une reconnaissance institutionnelle à un acteur accusé de fragiliser le prix unique, le réseau indépendant et l’équilibre de la chaîne du livre ? Le conflit dépasse la seule présence d’un sponsor. Il touche à la définition même d’un événement du livre : vitrine culturelle ou espace où se rejouent les rapports de force de la distribution ?

Choisir son combat ou être sur tous les fronts ?

L’intelligence artificielle ajoute une couche plus récente à ce débat. Pour les libraires, elle ne se réduit pas à un ensemble d’outils utiles à la productivité. Elle modifie aussi l’environnement de prescription : faux livres, commentaires automatisés, visibilité algorithmique, contenus générés en masse, confusion entre création, imitation et optimisation. Plus l’offre s’automatise et se standardise, plus le rôle du libraire se déplace vers l’identification, la sélection, la contextualisation et la confiance.

La transition écologique ouvre un autre front. Le livre circule beaucoup, retourne beaucoup, se renouvelle sans cesse. Le débat sur la surproduction rencontre les préoccupations de transport, de stock, de réassort, d’office et de durée de vie des titres. La librairie indépendante se trouve prise entre deux impératifs : défendre la diversité éditoriale, donc accueillir une offre large, et réduire les effets matériels d’une économie fondée sur la nouveauté permanente. L’écologie du livre interroge la cadence même de la chaîne.

La question politique s’imbrique alors avec la difficulté économique. Le SLF ne se contente plus d’appeler à la solidarité interprofessionnelle. Il plaide pour une taxe sur le chiffre d’affaires des grands opérateurs de l’édition et de la vente de livres, susceptible de rapporter plusieurs dizaines de millions d’euros. L’organisation évoque une affectation d’une vingtaine de millions aux librairies, soit deux points de marge supplémentaire.

La proposition marque un tournant : le récit collectif de la librairie ne cherche plus seulement à faire reconnaître une utilité culturelle. Il réclame des mécanismes de redistribution à l’intérieur d’une filière où les charges, les pouvoirs de marché et les bénéfices ne se répartissent pas de façon symétrique.

En 15 ans, quelles évolutions ?

Les RNL donnent ainsi à une profession éclatée les moyens de se nommer, de se compter, de se comparer et d’interpeller. Mais la scène change. En 2011, l’enjeu consistait à rassembler les libraires face aux inquiétudes. En 2026, il consiste aussi à arbitrer entre des tensions plus dures : défense du pluralisme face à la concentration, liberté d’expression en librairie, montée des violences, avenir des politiques publiques, place de l’occasion, poids des plateformes, dégradation des pratiques de lecture.

Le baromètre 2025 du Centre national du livre renforce ce dernier point : 56 % des Français se déclarent lecteurs réguliers, soit cinq points de moins qu’en 2023, et 63 % ont lu au moins cinq livres dans l’année, soit six points de moins. Pour les libraires, la question ne porte donc pas seulement sur la vente de livres existants, mais sur le maintien d’un espace social où la lecture reste désirable, accessible et visible.

ETUDE - Les fermetures de librairies en France ont dépassé les créations en 2025

C’est peut-être là que le récit collectif s’adapte le plus nettement. La librairie ne se présente plus seulement comme un commerce indépendant face à Amazon. Elle s’affirme comme un lieu de régulation culturelle dans un environnement saturé : saturation de l’offre, des écrans, des discours, des contenus. La compétence professionnelle ne consiste plus seulement à « bien vendre » ; elle consiste à rendre lisible un monde du livre devenu opaque, instable et souvent surabondant.

Reste une limite : un récit collectif, même solide, ne remplace pas un modèle économique. Les libraires ont gagné une bataille symbolique importante. Ils disposent d’instances, d’outils, de données, d’une mémoire militante et d’un langage commun. Mais ces ressources ne suffisent pas à absorber durablement la baisse des volumes, l’alourdissement des charges, la pression immobilière, la concentration des fournisseurs, la concurrence des plateformes et l’évolution des usages de lecture.

L’article de David Piovesan n’appelait donc pas une simple mise à jour. Il fournit une clé pour comprendre ce moment : les libraires ne cherchent plus seulement à raconter ce qu’ils sont. Ils cherchent les conditions matérielles qui rendent encore possible ce qu’ils prétendent défendre. Le récit collectif des RNL tient. Il s’est même densifié. Mais il entre désormais dans son épreuve décisive : transformer une identité professionnelle en pouvoir d’agir.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Les libraires réunis à Rennes à l'occasion des RNL 2026

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com