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Librairie indépendante : derrière le récit héroïque, une brutale réalité économique

En 2024, David Piovesan proposait une analyse des Rencontres nationales de la librairie, qui s'étaient , le marché de la librairie se relit sous un jour plus politique. Les libraires ont bâti un récit collectif puissant face aux plateformes. Reste une épreuve plus rude : convertir cette identité professionnelle en modèle économique durable.

Le 04/06/2026 à 16:55 par Nicolas Gary

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Publié le :

04/06/2026 à 16:55

Nicolas Gary

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À Strasbourg où elles se déroulaient, ces journées professionnelles avaient offert une scène où les libraires ne se contentent pas d’échanger entre pairs : ils fabriquaient une identité professionnelle. Deux ans plus tard, son analyse éclaire un marché entré dans une séquence plus dure. La librairie indépendante dispose d’un récit collectif solide. La question porte désormais sur ses traductions économiques et politiques.

Un pour tous ?

L’article de David Piovesan, Maître de conférences HDR en sciences de gestion à l’Université Jean Moulin Lyon 3, part d’un objet rarement regardé sous cet angle : les Rencontres nationales de la librairie. Pour le chercheur, les RNL constituent bien un « grand événement au service d’un groupe professionnel », titre qu'il avait choisi pour son approche – et ce, au service d’un groupe dispersé. En analysant les six éditions organisées entre 2011 et 2022, il montrait comment ces rencontres produisent du lien communautaire et identitaire autour de trois ressources : le lignage, la compétence et le collectif.

Cette grille de lecture est d'autant plus précieuse que le lignage renvoie à la mémoire professionnelle : loi Lang, prix unique, figures historiques, défense d’une médiation humaine face aux logiques de concentration. La compétence désigne l’autre pilier : pilotage de l’activité, gestion des marges, connaissance des clients, usage d’outils numériques. Le collectif transforme des indépendants isolés en profession organisée, capable de produire des données et d’interpeller les autres acteurs du livre.

TRIBUNE - L'union fera-t-elle la force des librairies indépendantes ?

Piovesan concluait logiquement que, face au capitalisme de plateforme et au risque de désintermédiation, la professionnalisation des libraires fonctionne comme une stratégie de résistance. L’indépendance ne suffit plus comme valeur : elle s’argumente, se documente, s’équipe. Les défis qu’il plaçait en conclusion — plateformisation, intelligence artificielle, transition écologique — ne relèvent plus de la prospective. Ils structurent déjà les programmes des RNL, les prises de position du SLF et les inquiétudes du marché.

Aucun réconfort à attendre du marché

La France conserve l’un des réseaux de librairies indépendantes les plus denses au monde, avec plus de 3000 établissements et une part de marché estimée à 40 %. Mais cette puissance apparente repose sur une rentabilité faible : la marge nette moyenne du secteur reste historiquement évaluée à 1 %, tandis que les petites librairies reçoivent souvent des remises commerciales de 30 à 33 %, sous le seuil de 36 % généralement considéré comme nécessaire pour couvrir les charges.

Les données récentes de l’Observatoire de la librairie confirment cette fragilité. En 2025, le chiffre d’affaires des librairies du panel progresse faiblement : +0,9 % tous produits confondus, +0,6 % pour les seules ventes de livres.

Cette progression masque une baisse des ventes en volume, de -0,5 %, compensée par la hausse des prix. Les plus petites librairies, dont le chiffre d’affaires livre reste inférieur à 300.000 € par an, terminent l’année en négatif : -2,5 % sur l’activité globale, -3,3 % sur le livre. Un quart d’entre elles enregistre même une baisse supérieure à 10 %. Les premiers mois de 2026 accentuent le signal : du 1er janvier au 28 avril, les ventes totales de livres reculent de 2,9 % en valeur et de 3,3 % en volume dans le panel du SLF.

Le cœur de l’analyse n’est donc pas seulement économique. En 2025, les librairies du panel SLF ont vendu plus de 565.000 références différentes. Les titres écoulés à moins de 100 exemplaires sur l’ensemble du panel représentent 90 % des références vendues ; ceux vendus en un seul exemplaire, plus de 25 %. La bibliodiversité n’est pas une formule d’usage : elle correspond à une économie de dispersion, de stock, de conseil et de disponibilité. Elle coûte du temps, de l’espace, de la trésorerie.

Le présent à la lumière du passé

C’est ici que David Piovesan nous aide à décrypter la situation actuelle. Les RNL avaient déjà déplacé l’image du libraire : moins gardien romantique du livre que professionnel outillé, attentif aux marges, aux clients, aux offices, aux retours, aux usages numériques. Depuis Lyon en 2015 et la venue de Frédéric Mitterrand en soutien, quelque chose s'était déjà déclenché. Le programme de l'édition 2026 prolonge cette évolution.

À Rennes, les tables rondes et ateliers inscrivent à l’ordre du jour l’économie financière des librairies, l’évolution du nombre de nouveautés entre 2000 et 2025, les attentes des clients, les conditions commerciales, les difficultés de trésorerie, l’organisation du transport, l’IA, la déGAFAMisation, la place de la nouveauté et les politiques publiques. La compétence change d’échelle : elle ne consiste plus seulement à mieux gérer une librairie, mais à comprendre l’écosystème qui rend cette gestion possible, ou impossible.

La plateformisation reste le point de friction le plus visible. La querelle autour du partenariat entre Amazon et le Festival du livre de Paris 2026 a cristallisé ce déplacement. Le SLF a choisi le retrait et l’appel au boycott, en posant une question de cohérence : comment donner une reconnaissance institutionnelle à un acteur accusé de fragiliser le prix unique, le réseau indépendant et l’équilibre de la chaîne du livre ? Le conflit dépasse la seule présence d’un sponsor. Il touche à la définition même d’un événement du livre : vitrine culturelle ou espace où se rejouent les rapports de force de la distribution ?

Choisir son combat ou être sur tous les fronts ? 

L’intelligence artificielle ajoute une couche plus récente à ce débat. Pour les libraires, elle ne se réduit pas à un ensemble d’outils utiles à la productivité. Elle modifie aussi l’environnement de prescription : faux livres, commentaires automatisés, visibilité algorithmique, contenus générés en masse, confusion entre création, imitation et optimisation. Plus l’offre s’automatise et se standardise, plus le rôle du libraire se déplace vers l’identification, la sélection, la contextualisation et la confiance.

La transition écologique ouvre un autre front. Le livre circule beaucoup, retourne beaucoup, se renouvelle sans cesse. Le débat sur la surproduction rencontre les préoccupations de transport, de stock, de réassort, d’office et de durée de vie des titres. La librairie indépendante se trouve prise entre deux impératifs : défendre la diversité éditoriale, donc accueillir une offre large, et réduire les effets matériels d’une économie fondée sur la nouveauté permanente. L’écologie du livre interroge la cadence même de la chaîne.

La question politique s’imbrique alors avec la difficulté économique. Le SLF ne se contente plus d’appeler à la solidarité interprofessionnelle. Il plaide pour une taxe sur le chiffre d’affaires des grands opérateurs de l’édition et de la vente de livres, susceptible de rapporter plusieurs dizaines de millions d’euros. L’organisation évoque une affectation d’une vingtaine de millions aux librairies, soit deux points de marge supplémentaire.

La proposition marque un tournant : le récit collectif de la librairie ne cherche plus seulement à faire reconnaître une utilité culturelle. Il réclame des mécanismes de redistribution à l’intérieur d’une filière où les charges, les pouvoirs de marché et les bénéfices ne se répartissent pas de façon symétrique.

En 15 ans, quelles évolutions ?

Les RNL donnent ainsi à une profession éclatée les moyens de se nommer, de se compter, de se comparer et d’interpeller. Mais la scène change. En 2011, l’enjeu consistait à rassembler les libraires face aux inquiétudes. En 2026, il consiste aussi à arbitrer entre des tensions plus dures : défense du pluralisme face à la concentration, liberté d’expression en librairie, montée des violences, avenir des politiques publiques, place de l’occasion, poids des plateformes, dégradation des pratiques de lecture.

Le baromètre 2025 du Centre national du livre renforce ce dernier point : 56 % des Français se déclarent lecteurs réguliers, soit cinq points de moins qu’en 2023, et 63 % ont lu au moins cinq livres dans l’année, soit six points de moins. Pour les libraires, la question ne porte donc pas seulement sur la vente de livres existants, mais sur le maintien d’un espace social où la lecture reste désirable, accessible et visible.

ETUDE - Les fermetures de librairies en France ont dépassé les créations en 2025

C’est peut-être là que le récit collectif s’adapte le plus nettement. La librairie ne se présente plus seulement comme un commerce indépendant face à Amazon. Elle s’affirme comme un lieu de régulation culturelle dans un environnement saturé : saturation de l’offre, des écrans, des discours, des contenus. La compétence professionnelle ne consiste plus seulement à « bien vendre » ; elle consiste à rendre lisible un monde du livre devenu opaque, instable et souvent surabondant.

Reste une limite : un récit collectif, même solide, ne remplace pas un modèle économique. Les libraires ont gagné une bataille symbolique importante. Ils disposent d’instances, d’outils, de données, d’une mémoire militante et d’un langage commun. Mais ces ressources ne suffisent pas à absorber durablement la baisse des volumes, l’alourdissement des charges, la pression immobilière, la concentration des fournisseurs, la concurrence des plateformes et l’évolution des usages de lecture.

L’article de David Piovesan n’appelait donc pas une simple mise à jour. Il fournit une clé pour comprendre ce moment : les libraires ne cherchent plus seulement à raconter ce qu’ils sont. Ils cherchent les conditions matérielles qui rendent encore possible ce qu’ils prétendent défendre. Le récit collectif des RNL tient. Il s’est même densifié. Mais il entre désormais dans son épreuve décisive : transformer une identité professionnelle en pouvoir d’agir.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 

DOSSIER - Les libraires réunis à Rennes à l'occasion des RNL 2026

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Les petites poupées, collées sur des morceaux de carton, sont si minuscules, si délicates, qu’elles semblent n’exister que par la fantaisie d’un enfant : des nuages soufflés par le rêve, fragiles comme les bateaux des pêcheurs bretons qui naviguaient pendant des mois dans la brume, autour de l’Islande.

02/06/2026, 11:10

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“Je ne regrette aucun message” : Tommaso Debenedetti, 15 ans à inventer la mort d'écrivains

Il affirme être Tommaso Debenedetti, faussaire médiatique passé des fausses interviews littéraires aux fausses annonces de décès d’écrivains. Dans cet entretien (réalisé par email), où l’identité même de l’interlocuteur impose une prudente réserve, il revendique ses canulars comme une enquête permanente sur la crédulité des médias, l’autorité des institutions et la puissance émotionnelle de la mort à l’ère des réseaux sociaux.

02/06/2026, 10:39

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Le “don” en voyance : de quoi parle-t-on vraiment ?

Malgré une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux ou dans les médias, le sujet de la voyance reste encore tabou. Toutefois, je peux accorder aux sceptiques que leur méfiance n’est pas toujours sans objet, car tout dépend de quel type de voyance on parle. Il règne effectivement une grande confusion dans ce monde mystérieux et inquiétant, mais, cependant, très attirant de la voyance. Alors vous êtes en droit de vous demander : illusion, arnaque ou don réel ? Par Sabrina Depraz, autrice de La voyance : mode d'emploi.

02/06/2026, 06:25

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Gilles Francescano veut “offrir au monde de l’imaginaire le plus beau des festivals”

Directeur artistique des Imaginales depuis quatre ans, et acteur de l'événement depuis toujours, Gilles Francescano dresse un premier bilan de cette édition consacrée au thème « Alter ego ». Entre affluence, chaleur exceptionnelle, place de l’autre, relation gémellaire, accessibilité et avenir du festival, il défend une ambition claire : faire des Imaginales un lieu de pensée libre, d’accueil et de circulation entre les auteurs, les publics et la ville.

01/06/2026, 16:07

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Uranium, spectres et totalitarisme : le roman tchèque qui secoue les Imaginales 

Aux Imaginales, la Tchèque Lenka Elbe présentait Uranova, son premier roman, publié en français aux Forges de Vulcain dans une traduction d’Eurydice Antolin. Un livre ambitieux, impressionnant, difficile à ranger dans une seule case : enquête, roman d’amour endeuillé, récit politique, horreur, fantastique, humour noir, mémoire familiale et histoire tchèque s’y contaminent sans cesse. Au centre, une ville réelle : Jáchymov.

31/05/2026, 18:45

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Christopher Bouix, coup de coeur 2026 : “La littérature doit mordre ou griffer”

Coup de cœur des Imaginales 2026, Christopher Bouix arrive à Épinal avec une œuvre déjà multiple : un triptyque d’anticipation sur l’intelligence artificielle et les futurs déshumanisés, un roman d’horreur où les enfants massacrent les adultes, un passé d’auteur jeunesse repéré par Netflix, mais aussi un détour plus ancien par l’Antiquité, les textes grecs et latins, Socrate, la démocratie et les sorcières. Rencontre avec un écrivain qui aime les livres noirs, drôles, mordants, et les questions que le futur pose au présent.

31/05/2026, 14:00

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Les catalogues de bibliothèque ont-ils déjà perdu face à l’IA ?

Au début de l'année 2005, j'avais posté sur biblio-fr un vœu que le BBF reprit en ouverture de son numéro consacré à la "Mort et transfiguration des catalogues" : "Le catalogage et l'indexation prennent leur place au musée de la bibliothéconomie." Anne-Marie Bertrand y voyait une transfiguration en marche. Vingt ans plus tard, je rouvre le dossier, cette fois avec l'IA générative comme pièce à conviction.

31/05/2026, 10:48

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Canicules : quand la France étouffe sous les alertes météo

La France ne connaît pas une canicule généralisée, mais certains départements restent concernés par une vigilance canicule, après un épisode de chaleur inédit pour un mois de mai. Derrière le dôme anticyclonique, la masse d’air subtropicale et le réchauffement climatique, la question météorologique se déplace : non plus seulement combien de degrés, mais quelles vies deviennent plus fragiles sur une planète moins habitable ?

30/05/2026, 16:10

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François Richard : “Vivre est le seul vrai choix”

C’est une épiphanie littéraire. François Richard fait paraître aux éditions du Grand Souffle Division Eidola, le troisième tome de son cycle V I E, qui peut se lire indépendamment des deux précédents bien qu’il en tire les fils narratifs jusqu’au bout de la nuit. Une épiphanie dans laquelle l’auteur manifeste la réalité cachée comme fin de la quête de ses personnages. Exacerbation, comme une bombe à fragmentation, du précepte proustien dans Le Temps retrouvé : « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature. » Par Olivier Stroh.

29/05/2026, 11:12

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Narbonne fait vibrer les livres, les voix et les idées

Du 29 au 31 mai 2026, le Grand Narbonne donne rendez-vous aux passionnés de lecture, aux familles et aux jeunes lecteurs pour la 12e édition de son Salon du livre. Pendant trois jours, la ville de Narbonne devient un espace de circulation des textes et des idées, entre rencontres, lectures et propositions artistiques, attirant chaque année un public toujours plus nombreux.

 

26/05/2026, 17:16

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Époque, le festival des livres qui éclairent notre temps

Cette 12e édition d’Époque, festival et salon du livre de Caen, fera la part belle au voyage et à l’ailleurs, sans se départir de son identité : éclairer les grands sujets de notre temps.

26/05/2026, 17:02

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En librairie, la profusion de nouveautés rend-elle le fonds invisible ?

La nouveauté domine-t-elle désormais trop fortement l’économie de la librairie ? Dans cette analyse, Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, analyse le ralentissement du réassort du fonds, moins comme un désintérêt des libraires que comme le symptôme d’un marché sous tension, pris entre trésoreries fragilisées, rotation ralentie, surproduction et pression permanente de l’actualité éditoriale.

22/05/2026, 09:06

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“Le libraire ne reste peut-être qu’un commerçant”

Tout le secteur du livre s'interroge aujourd'hui sur la place des librairies indépendantes face à la montée de l’extrême droite, le poids du groupe Bolloré dans l’édition et la responsabilité des libraires dans la défense du pluralisme démocratique. Dans ce texte proposé par Christophe Marie, co-gérant de la librairie Au saut du livre, à Joigny, dans l’Yonne, tout un pan de l'industrie du livre est questionné. Et ses clients avec lui.

21/05/2026, 10:21

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“Un potager résilient, c’est être prêt à devenir autonome le jour où c’est nécessaire”

Après une carrière dans l’industrie du jeu vidéo, Didier Flipo a choisi le maraîchage bio, le sol vivant et la transmission. Avec Le Potager résilient, il propose bien plus qu’un guide de jardinage : une réflexion concrète sur l’autonomie, la résilience et notre rapport au vivant. Entre écologie pratique, production de semences, soin des sols et critique des faux conseils circulant en ligne, il défend une approche patiente, pédagogique et profondément ancrée dans le réel. Un entretien où le potager devient aussi une manière de penser le monde contemporain.

20/05/2026, 14:48

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Pour une édition de proximité : Le Cercle ouvert, publier moins pour mieux lire

Avec Le Cercle ouvert, Mathieu Larnaudie et Bertrand Py défendent une maison à la production resserrée, attentive aux auteurs, aux libraires et aux lecteurs. Adossée à Terre Neuve et donc au groupe Albin Michel, elle publiera ses premiers titres le 20 août 2026 autour d’une idée presque révolutionnaire : moins publier pour mieux accompagner les livres et refaire communauté, sans céder sur le catalogue.

19/05/2026, 17:29

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“Acheter un livre dans une librairie indépendante, c’est presque militant”

À Limoges, la librairie jeunesse Rêv’en Pages, ouverte depuis plus de quarante ans, est en redressement judiciaire. Confrontée à la hausse de ses charges et à la baisse du panier moyen, sa gérante, Rachel Faure-Lencroz, cherche à adapter son fonctionnement : changement de transporteur, projet de librairie mobile, développement de la romance, du young adult et de l’occasion.

 

19/05/2026, 12:13

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Xavier Coste : comment 1984 est devenu “le projet de [sa] vie”

À Palaiseau, les planches de Xavier Coste autour de 1984 et du Journal de 1985 dévoilent les coulisses d’une obsession graphique née à l’adolescence. Dans le cadre du salon Dimension, croquis, originaux et reproductions éclairent la construction d’un univers dystopique où l’adaptation devient affaire d’émotion, de fidélité intérieure et de vision.

 

18/05/2026, 17:15

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Murielle Compère-Demarcy : Artaud, le feu du langage

Originaire de Compiègne, très active dans le milieu littéraire, Murielle Compère-Demarcy, qui signe parfois MCDem, dirige depuis 2022 la collection « Présences d’écriture » aux éditions Douro, et rédige de nombreuses chroniques pour diverses revues. Auteure d’une vingtaine de livres, Murielle Compère-Demarcy semble, entre autres, très marquée par Antonin Artaud, auquel elle consacre Alchimiste du soleil pulvérisé en 2019, recueil publié chez Z4. Par Étienne Ruhaud.

18/05/2026, 10:30

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Britannica pillé par ChatGPT : comment Umberto Eco avait prévu ce vertige

Encyclopaedia Britannica et Merriam-Webster poursuivent OpenAI, accusé d’avoir utilisé leurs contenus pour entraîner ChatGPT et de capter leurs lecteurs par des réponses proches de leurs textes. Au-delà du droit d’auteur, l’affaire pose une question qu’Umberto Eco avait placée au cœur du Nom de la rose (trad. Jean-Noël Schifano) : qui garde la bibliothèque, qui classe le savoir, qui vérifie la réponse quand la source disparaît ?

16/05/2026, 11:17

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La crise Grasset “exige du discernement : chaque contrat est différent, chaque situation unique”

La crise Grasset dépasse le tumulte médiatique : elle interroge le lien intime entre auteurs, éditeurs et contrats. Dans un texte qu'elle adresse à ActuaLitté, Liliane de Carvalho appelle au discernement juridique. Rapporteure de la réforme du contrat d’édition numérique 2013 et spécialiste de la propriété intellectuelle, elle invite à examiner les situations au cas par cas et refuse les réponses automatiques. 

15/05/2026, 17:33

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“Un enfant ne regarde pas une saison. Il la vit”

Entre ville et campagne, enfance et parentalité, Alexandra MacCorvus interroge notre rapport aux saisons. À travers les gestes simples d’une vie de famille — récolter des pommes, sentir l’air changer, attendre les fêtes — il rappelle que le temps ne se mesure pas seulement au calendrier : il se ressent, se partage et se transmet dans l’émerveillement quotidien. Elle vient de publier Beltane, chez Piktos jeunesse.

15/05/2026, 15:19

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L’Autre Livre : un rendez-vous à taille humaine qui fait vivre les éditeurs indépendants

Le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre avance à son rythme pour l'édition de mai 2026 — calme, posé, propice aux échanges, bien que chahutée. Dans les allées, on circule sans heurt, on s’arrête facilement, on engage la conversation. Ici, le temps ne se mesure pas seulement au nombre de visiteurs.

14/05/2026, 09:19

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“Pour que la pensée demeure libre, il faut que l'édition soit libre” - Jean-Yves Mollier

Les auteurs Grasset ont initié ce 13 mai les Etats généraux de l'édition, devenus Etats généreux – s'inscrivant dans le sillage des actions menées par les auteurs de Fayard pour la récupération de leurs droits. A ce titre, l'universitaire Jean-Yves Mollier intervenait au théâtre de la Concorde où nom de 87 autres écrivains de la maison, mais également pour présenter son propre combat.

14/05/2026, 09:03

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Des États généraux aux États généreux : les auteurs Grasset prennent leur avenir en main

Était-ce un jour historique ? Ce 13 mai avait des accents d’appel du 18 juin : une volonté de résistance, de libération, quand tout un pan de l’industrie du livre mesure « à quel point c’est un rapport de force ». Ces États généraux de l'édition, conséquence du licenciement d’Olivier Nora ont en effet engendré un mouvement hors norme : des centaines auteurs décidés à quitter leur maison, contre la figure du croque-mitaine, Vincent Bolloré.

13/05/2026, 17:43

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Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”

Après l’« affaire Nora » et le placement en redressement judiciaire de Gibert Joseph, Francis Kapétanovic, fondateur des éditions Abak, interroge l’effet ciseaux qui frappe les librairies indépendantes — baisse des ventes de livres neufs, hausse des coûts fixes — et les pistes possibles pour sortir de l’ornière. ActuaLitté lui donne la parole.

13/05/2026, 17:18

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Palaiseau : comment le salon Dimension veut réconcilier science et littérature

Grégory Hermant, responsable du service événementiel de la ville de Palaiseau, revient sur la troisième édition de Dimension, salon du livre consacré aux liens entre science, science-fiction et vulgarisation. Un rendez-vous encore jeune, mais déjà identifié par son public, ses auteurs et ses partenaires.

13/05/2026, 17:01

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“Il y a des possibilités pour les femmes de vivre beaucoup mieux”

Dans Digitopuncture et santé féminine, Jacques Staehle condense plus de soixante ans de pratique des médecines naturelles. À partir de son parcours personnel et des questions reçues en séminaire, il propose une approche accessible de la digitopuncture appliquée aux troubles féminins, entre gestes précis, équilibre énergétique et transmission d’expérience. À bientôt 95 ans, l’acupuncteur et naturopathe affiche une énergie et une vitalité qui donnent, au minimum, envie d’écouter ce qu’il a à dire.

13/05/2026, 13:38

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Philip Roth et Franz Kafka contre la démocratie au guichet de Donald Trump

Deux fronts obsèdent actuellement l’administration Trump : une poussée fédérale vers des scrutins gérés localement et une pression accrue sur les universités, des visas étudiants aux données d’admission. Ces affaires, ancrées dans le droit électoral et académique ouvrent cependant une question de lecture : que deviennent des vies quand l’État transforme le contrôle en procédure, l’arbitraire en formulaire et le soupçon en méthode ?

12/05/2026, 12:48

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Au Maroc, le chantier qui scandalise archéologues et défenseurs du patrimoine

Le sociologue Mustapha Saha et l'archéologue Youssef Bokbot alertent sur le devenir de Sijilmassa, ancienne cité caravanière du Tafilalet et haut lieu de la mémoire maghrébine. Face à un projet d’aménagement touristique et muséal jugé destructeur, ils dénoncent une atteinte irréversible aux vestiges encore enfouis. Le texte plaide pour l’arrêt du chantier, la poursuite des fouilles archéologiques et une approche respectueuse des équilibres historiques, écologiques et humains du site.

11/05/2026, 14:44

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L’odeur des livres ardéchois ne plairait-elle pas aux Parisiens ?

Depuis l’Ardèche, Fabienne De Dyn défend une édition indépendante, lente et vivante, trop souvent ignorée par Paris. Un appel à ouvrir les librairies, les chroniques et les salons aux livres venus des territoires.

11/05/2026, 14:32

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Les livres qui veulent vous réparer vous détruisent

L'auteur Charles Garatynski interroge l’essor d’une littérature dite thérapeutique, pensée pour réparer, rassurer ou réconcilier le lecteur avec lui-même. À rebours des promesses de consolation, il défend une littérature de l’inconfort, capable non de guérir la souffrance, mais de lui donner une forme, une langue et une dignité.

11/05/2026, 13:35

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