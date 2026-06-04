Les sentinelles de la liberté au tribunal

Didier Eisack arrive avec J’ai arrêté Otto Abetz – L’ambassadeur de Hitler en France, bande dessinée publiée dans la collection Cité graphique des Presses de la Cité. Le récit suit Joachim Eisack, Juif allemand réfugié dans la région lyonnaise, engagé dans la Résistance, puis inspecteur de la Sûreté chargé de la dénazification en Allemagne. L’ouvrage raconte la traque d’Otto Abetz, ancien ambassadeur du Reich en France, arrêté le 25 octobre 1945.

Avec Léon Gambetta. Défendre la Patrie, fonder la République, Walter Badier, historien du politique contemporain à l’université d’Orléans, replace l’idéal républicain dans une trajectoire fondatrice. Le livre écrit avec Pierre Allorant revient sur un parcours bref, de l’opposition à Napoléon III à la consolidation de la Troisième République.

Maurice Bleicher apporte un autre type de mémoire. Son Maquisards du Vercors. Dictionnaire biographique, publié aux PUG, repose sur dix années de recherches et de témoignages. L’ouvrage dresse l’inventaire des combattants et soutiens du Vercors, restitue des itinéraires individuels et rend à la Résistance sa dimension humaine. Les PUG le présentent comme un outil de référence pour les historiens et les familles, labellisé par la Mission de la Libération.

Trois livres, donc, pour une même vigilance. La liberté ne survit pas seulement dans les grandes déclarations. Elle tient à des noms retrouvés, à des gestes racontés, à des biographies patientes, à la transmission d’une République menacée puis reconstruite par celles et ceux qui refusent la servitude.

Par Dépêche

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