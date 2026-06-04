Actes Sud lance une campagne d'affichage en faveur de l'indépendance des librairies

La maison d'édition arlésienne proposera dans les prochaines semaines aux libraires une affiche personnalisable, conçue par l'agence Change. Chaque établissement pourra y intégrer son propre logo afin de s'approprier le visuel et de l'afficher dans ses locaux.

Actes Sud inscrit cette campagne dans une réflexion plus large sur l'indépendance des acteurs du secteur. La maison évoque ainsi l'indépendance des libraires, celle des éditeurs, mais également « l'indépendance d'esprit des auteurs ».

Cette nouvelle initiative prolonge une prise de parole engagée lors du Festival du Livre de Paris. À cette occasion, Actes Sud avait choisi de mettre en avant la place des libraires dans l'écosystème du livre à travers la diffusion du livret Libraire mon amour, distribué aux professionnels présents sur le salon.

Le thème de l'indépendance occupe une place particulière dans le discours d'Actes Sud. Fondée en 1978 par Hubert Nyssen à Arles, la maison s'est développée hors des grands centres traditionnels de l'édition française avant de devenir l'un des principaux groupes éditoriaux du pays.

Au fil des années, Actes Sud a construit un catalogue particulièrement riche en littérature française et étrangère, essais, bande dessinée, jeunesse et sciences humaines. Malgré sa croissance, l'entreprise continue de mettre en avant son statut d'acteur indépendant au sein d'un marché marqué par la présence de grands groupes éditoriaux.

Une opération tournée vers les libraires

L'affiche imaginée pour cette campagne sera proposée aux librairies sous une forme personnalisable. L'objectif affiché est de permettre aux établissements de s'approprier le message tout en conservant leur identité propre.

Cette prise de parole intervient alors que la librairie traverse une période de fragilité accrue. En 2025, le nombre de fermetures a dépassé celui des créations, avec 85 cessations pour 83 ouvertures recensées par le CNL.

Le cas de Sauramps, à Montpellier, illustre ces tensions : l’enseigne historique du Triangle cherche à relancer son avenir par un déménagement, après plusieurs années de difficultés économiques et immobilières. Dans ce contexte, l’indépendance défendue par Actes Sud renvoie aussi à la capacité des librairies à préserver leurs lieux, leurs équipes et leur rôle culturel sur les territoires.

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Par cette campagne, Actes Sud entend ainsi associer son image à celle des libraires indépendants et réaffirmer son attachement à un modèle fondé sur la diversité des catalogues, des points de vente et des voix qui composent le paysage éditorial.

Crédit image : ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

Par Clotilde Martin

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