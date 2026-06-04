Bibliothèques : la facture numérique devient intenable

Cinq organisations de bibliothèques publiques nord-américaines appellent les grands éditeurs et les plateformes à négocier de nouvelles conditions d’accès aux ebooks et aux livres audio numériques. Dans une déclaration publiée le 27 mai, l’Urban Libraries Council associe sa voix à celles de la Public Library Association, du Canadian Urban Libraries Council/Conseil des Bibliothèques Urbaines du Canada, de la Chief Officers of State Library Agencies et de l’Association for Rural & Small Libraries.

Des licences chères, limitées et contestées

Le cœur du différend tient au modèle économique du prêt numérique. Là où un livre imprimé entre dans les collections et circule sans échéance contractuelle, les contenus numériques reposent le plus souvent sur des licences limitées dans le temps, dans le nombre de prêts, ou les deux. Les organisations signataires affirment que la demande augmente fortement, tandis que les budgets documentaires absorbent des coûts de plus en plus élevés.

La déclaration avance un écart simple : un lecteur paie en moyenne 13 dollars pour un ebook, alors qu’une bibliothèque dépense couramment 55 dollars, voire davantage, pour une licence de deux ans. Le texte cite aussi le cas d’Onyx Storm, de Rebecca Yarros : une bibliothèque du Colorado aurait dépensé 3300 dollars pour 166 exemplaires imprimés, puis 22.000 dollars pour environ 360 exemplaires numériques.

Pour les bibliothèques, l’enjeu ne concerne pas seulement le prix. Les licences temporaires empêchent la constitution de collections durables, fragilisent le fonds et contraignent les établissements à racheter régulièrement l’accès à des titres déjà sélectionnés. Ce fonctionnement déplace une partie du budget vers les nouveautés très demandées et réduit la place disponible pour les auteurs moins exposés.

Le numérique n’est plus un format marginal

L’analyse d’Andrew Richard Albanese dans Words & Money souligne le changement de rapport de force. Les bibliothèques réclament depuis plus de quinze ans une négociation structurée avec les grands groupes éditoriaux. La nouveauté tient ici à l’appel commun de cinq organisations représentant une part majeure des bibliothèques publiques nord-américaines, dans un moment où plusieurs États américains examinent ou adoptent des textes sur les licences numériques.

Le mouvement législatif compte dans la stratégie. Après l’échec du Maryland, dont la loi avait été invalidée en 2022 au regard du droit fédéral du copyright, de nouveaux projets cherchent une voie plus étroite : encadrer les conditions que les bibliothèques acceptent avec de l’argent public, plutôt qu’imposer aux éditeurs une obligation générale de mise à disposition.

Les organisations professionnelles espèrent ainsi réintroduire la négociation dans un marché où les conditions restent largement fixées par les ayants droit et leurs intermédiaires.

Le débat touche directement les Big Five, même si les signataires parlent plus largement des grands éditeurs et des fournisseurs de plateformes. Les bibliothèques ne contestent pas le principe d’une rémunération des auteurs et des maisons. Elles demandent des modèles adaptés à l’usage public, à la conservation des collections et à la prévisibilité budgétaire.

Une pression désormais politique

La déclaration formule une demande volontairement sobre : ouvrir une discussion sur des prix et des accès soutenables. Mais sa portée dépasse le dialogue professionnel. Les ebooks et les audiolivres numériques occupent désormais une place ordinaire dans les usages des lecteurs, en particulier dans les grands réseaux urbains, les zones rurales éloignées et les publics qui dépendent du prêt à distance.

Pour les éditeurs, le dossier concentre plusieurs risques : perte de contrôle sur les conditions commerciales, interventions législatives État par État, crispation publique autour des délais d’attente et soupçon de déconnexion face aux missions des bibliothèques. Pour les établissements, l’alternative reste tout aussi nette : payer davantage pour moins d’accès, ou obtenir un cadre qui stabilise les acquisitions numériques.

Les cinq organisations demandent donc aux grands acteurs éditoriaux et technologiques de revenir à la table. Aucune négociation formelle n’est annoncée à ce stade. Le fait vérifié tient dans ce front commun, publié le 27 mai, et dans son calendrier : la pression des bibliothèques rejoint désormais celle des législateurs américains sur un marché devenu central pour la lecture publique.

Crédits photo : geralt CC 0

Par Clément Solym

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