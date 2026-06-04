Bibliothèques : la facture numérique devient intenable

Cinq organisations de bibliothèques publiques nord-américaines demandent aux grands éditeurs de revoir les conditions d’accès aux ebooks et aux livres audio numériques. Elles jugent le modèle actuel trop coûteux, trop temporaire et incompatible avec la hausse des usages. Leur appel intervient alors que plusieurs États américains avancent sur des lois consacrées au prêt numérique.
Le 04/06/2026 à 16:07 par Clément Solym
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
04/06/2026 à 16:07
0
Commentaires
0
Partages
Cinq organisations de bibliothèques publiques nord-américaines appellent les grands éditeurs et les plateformes à négocier de nouvelles conditions d’accès aux ebooks et aux livres audio numériques. Dans une déclaration publiée le 27 mai, l’Urban Libraries Council associe sa voix à celles de la Public Library Association, du Canadian Urban Libraries Council/Conseil des Bibliothèques Urbaines du Canada, de la Chief Officers of State Library Agencies et de l’Association for Rural & Small Libraries.
Le cœur du différend tient au modèle économique du prêt numérique. Là où un livre imprimé entre dans les collections et circule sans échéance contractuelle, les contenus numériques reposent le plus souvent sur des licences limitées dans le temps, dans le nombre de prêts, ou les deux. Les organisations signataires affirment que la demande augmente fortement, tandis que les budgets documentaires absorbent des coûts de plus en plus élevés.
La déclaration avance un écart simple : un lecteur paie en moyenne 13 dollars pour un ebook, alors qu’une bibliothèque dépense couramment 55 dollars, voire davantage, pour une licence de deux ans. Le texte cite aussi le cas d’Onyx Storm, de Rebecca Yarros : une bibliothèque du Colorado aurait dépensé 3300 dollars pour 166 exemplaires imprimés, puis 22.000 dollars pour environ 360 exemplaires numériques.
Pour les bibliothèques, l’enjeu ne concerne pas seulement le prix. Les licences temporaires empêchent la constitution de collections durables, fragilisent le fonds et contraignent les établissements à racheter régulièrement l’accès à des titres déjà sélectionnés. Ce fonctionnement déplace une partie du budget vers les nouveautés très demandées et réduit la place disponible pour les auteurs moins exposés.
L’analyse d’Andrew Richard Albanese dans Words & Money souligne le changement de rapport de force. Les bibliothèques réclament depuis plus de quinze ans une négociation structurée avec les grands groupes éditoriaux. La nouveauté tient ici à l’appel commun de cinq organisations représentant une part majeure des bibliothèques publiques nord-américaines, dans un moment où plusieurs États américains examinent ou adoptent des textes sur les licences numériques.
Le mouvement législatif compte dans la stratégie. Après l’échec du Maryland, dont la loi avait été invalidée en 2022 au regard du droit fédéral du copyright, de nouveaux projets cherchent une voie plus étroite : encadrer les conditions que les bibliothèques acceptent avec de l’argent public, plutôt qu’imposer aux éditeurs une obligation générale de mise à disposition.
Les organisations professionnelles espèrent ainsi réintroduire la négociation dans un marché où les conditions restent largement fixées par les ayants droit et leurs intermédiaires.
Le débat touche directement les Big Five, même si les signataires parlent plus largement des grands éditeurs et des fournisseurs de plateformes. Les bibliothèques ne contestent pas le principe d’une rémunération des auteurs et des maisons. Elles demandent des modèles adaptés à l’usage public, à la conservation des collections et à la prévisibilité budgétaire.
La déclaration formule une demande volontairement sobre : ouvrir une discussion sur des prix et des accès soutenables. Mais sa portée dépasse le dialogue professionnel. Les ebooks et les audiolivres numériques occupent désormais une place ordinaire dans les usages des lecteurs, en particulier dans les grands réseaux urbains, les zones rurales éloignées et les publics qui dépendent du prêt à distance.
Pour les éditeurs, le dossier concentre plusieurs risques : perte de contrôle sur les conditions commerciales, interventions législatives État par État, crispation publique autour des délais d’attente et soupçon de déconnexion face aux missions des bibliothèques. Pour les établissements, l’alternative reste tout aussi nette : payer davantage pour moins d’accès, ou obtenir un cadre qui stabilise les acquisitions numériques.
Les cinq organisations demandent donc aux grands acteurs éditoriaux et technologiques de revenir à la table. Aucune négociation formelle n’est annoncée à ce stade. Le fait vérifié tient dans ce front commun, publié le 27 mai, et dans son calendrier : la pression des bibliothèques rejoint désormais celle des législateurs américains sur un marché devenu central pour la lecture publique.
Crédits photo : geralt CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Alors que la Région Hauts-de-France organise, du 12 au 19 juin 2026, son Grand Sommet et Festival « IA avec nous », un collectif de traductrices et traducteurs prépare la riposte. Le samedi 13 juin, à Lille, En Chair et en Os organise un « anti-sommet de l’IA », pensé comme un espace critique face à une technologie jugée imposée « à marche forcée ».
27/05/2026, 17:36
Le marché du livre numérique en langue espagnole a atteint 130 millions d’euros en 2025, porté d’abord par l’Espagne, qui concentre 57 % de la valeur totale. Derrière cette progression, le rapport annuel de De Marque montre un secteur encore dominé par l’achat à l’unité, mais stimulé par les nouveautés, le poids croissant du fonds, l’essor du prêt en bibliothèque et la montée continue de l’audiolivre.
27/04/2026, 16:27
En 2025, 9,5 % des internautes européens ont acheté un livre numérique ou audio, contre 7,3 % un an plus tôt. Eurostat confirme une progression nette, mais très inégale selon les pays. En France, le baromètre Sofia-SNE-SGDL montre surtout l’essor de l’audio et la persistance du papier.
25/04/2026, 11:12
L’attaque informatique révélée par Hasbro ne concerne pas seulement un géant du jouet. Derrière Peppa Pig, My Little Pony ou Jem and the Holograms, le groupe pilote aussi une mécanique active de licences éditoriales, des storybooks aux comics. Quand certains systèmes passent hors ligne pendant plusieurs semaines, ce sont aussi les validations, les fichiers, les calendriers et les flux du livre sous licence qui entrent sous tension.
02/04/2026, 09:27
Dans le sillage des progrès rapides de l’intelligence artificielle, deux publications académiques de mars 2026 éclairent un point de tension central. L’une démontre qu’un modèle restituerait une part très importante d’un livre. L’autre appelle à ne pas sur-réguler ces technologies. Ensemble, elles redessinent les termes du débat juridique autour du droit d’auteur et des usages de l’IA.
01/04/2026, 13:11
Le numérique promettait la vitesse, il installe la durée. En marge de la Foire du livre de Bruxelles, Primento diffuseur/distributeur d'oeuvres en numérique révèle un basculement silencieux. Derrière la circulation instantanée des fichiers et l’illusion d’un marché dominé par les sorties récentes, une autre logique s’impose : celle du catalogue profond, discret mais persistant.
30/03/2026, 16:56
La ville moderne adore les concepts jusqu’au jour où la chaleur les fait fondre. Alors il reste quoi? Des murs, de l’air, des corps fatigués, et parfois une librairie qui tient bon au coin d’une rue. En Argentine, le thermomètre oblige à relire la fonction urbaine des lieux du livre: non plus temples symboliques, mais haltes concrètes dans une saison où l’on cherche moins une nouveauté éditoriale qu’un peu de fraîcheur et de présence humaine.
26/03/2026, 17:33
Depuis plusieurs jours, l’achat de billets en ligne est perturbé dans de nombreuses institutions culturelles françaises, dont la Bibliothèque nationale de France (BnF), à la suite d’une cyberattaque visant leur prestataire commun, Vivaticket. L’incident, survenu début mars, continue de produire ses effets sur une partie du secteur culturel.
19/03/2026, 15:11
Longtemps cantonnée aux marges des pages culturelles ou aux revues spécialisées, la critique occupe aujourd’hui un espace beaucoup plus large. Elle s’invite dans les usages quotidiens, accompagne les choix culturels et structure le rapport aux œuvres comme aux services. Du livre imprimé aux plateformes numériques, elle n’a cessé d’évoluer, sans jamais perdre sa fonction première : éclairer, contextualiser, interroger.
19/01/2026, 17:36
L’association Paris Librairies lance L’Écho des libraires, un podcast qui propose une immersion sonore au cœur des librairies indépendantes d’Île-de-France. Pensé comme un prolongement des rencontres littéraires organisées dans ces lieux, le programme donne à entendre lectures, entretiens et échanges entre libraires et acteurs du livre, sans quitter ses écouteurs.
09/01/2026, 15:54
Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a rendu public, en décembre 2025, un rapport de mission très attendu consacré à la loi applicable aux modèles d’intelligence artificielle générative commercialisés dans l’Union européenne. Confiée à Tristan Azzi, professeur à l’École de droit de la Sorbonne, et à Yves El Hage, maître de conférences à l’université Jean Moulin Lyon 3.
19/12/2025, 11:02
À première vue, la liseuse Solaris portée par Tite Live et son partenaire industriel Inbook n’a rien de spectaculaire. Écran 6 pouces, gabarit classique, poids contenu : elle s’inscrit dans les standards du marché. Et pourtant, derrière cette apparente sobriété, l’objet raconte autre chose. Une volonté claire : revenir à l’essentiel, à l’acte de lecture lui-même, débarrassé des contraintes techniques qui ont longtemps parasité l’expérience numérique.
18/12/2025, 16:44
Lecture numérique : un virage déjà amorcé, désormais enraciné. En cette fin d’année 2025, Bibliopresto — l’organisme québécois qui chapeaute les plateformes Pretnumerique, Biblius et BibliMags — publie les titres les plus empruntés et consultés chez les abonnés des bibliothèques publiques et scolaires. Au fil des listes dévoilées, un constat s’impose : le goût du numérique ne se dément pas, mais il épouse des formes de plus en plus diversifiées.
14/12/2025, 12:09
Quelques heures à peine après l’assassinat de Charlie Kirk, figure de la droite radicale américaine, des ouvrages aux titres sensationnalistes étaient déjà visibles sur Amazon. Problème : certains semblaient avoir été publiés… avant la fusillade. De quoi alimenter une pluie de spéculations en ligne sur un scénario orchestré.
18/09/2025, 10:39
Rencontre au sommet, catégorie best-seller, dans les librairies : d’un côté, le Britannique Ken Follett qui s’intéresse à la construction de Stonehenge. Face à lui, Dan Brown, pour le sixième tome des aventures de Robert Langdon. Deux titres que les libraires de Kobo ne veulent surtout pas manquer…
10/09/2025, 10:21
Le soleil, une terrasse, et une liseuse à portée de main : l’été est la saison idéale pour se plonger dans un bon roman. Kobo et ses libraires ont sélectionné deux titres forts pour accompagner vos vacances : Angélique de Guillaume Musso, polar psychologique aux allures de puzzle, et Les Renaissances d’Agnès Martin-Lugand, plongée sensible au cœur de Florence et des chemins de la résilience. Deux lectures complémentaires, à glisser sans hésiter dans votre Kobo Clara.
19/08/2025, 16:25
Avec Gemini Storybook, Google propose une nouvelle lecture du rituel du coucher : ce n’est pas seulement un outil, c’est un compagnon créatif. Il nous donne la possibilité d’inventer chaque soir une histoire nouvelle, unique, touchante — tout en gardant le contrôle et l'intimité de ce moment fragile et précieux.
07/08/2025, 14:18
WeTransfer a suscité l’inquiétude en juillet 2025 après une mise à jour de ses conditions laissant entendre que les fichiers pourraient servir à entraîner des intelligences artificielles. L’entreprise a rapidement corrigé le tir, affirmant ne pas utiliser les contenus des utilisateurs pour du machine learning. Voici une sélection de cinq outils tout à fait substituables...
16/07/2025, 14:39
Librinova et Les Nouveaux Éditeurs nouent un partenariat stratégique pour mieux comprendre le rôle de l'IA dans le processus d’écriture. Depuis plusieurs mois, la plateforme d’auto-édition équipe progressivement les maisons du groupe dirigé par Arnaud Nourry avec son outil de gestion de manuscrits, intégrant un module de détection des contenus générés ou assistés par IA.
08/07/2025, 11:11
Du sable chaud, l’éclat du soleil, le parfum salé de l’océan : bientôt, tout vous invitera à décrocher. Les vagues murmurent, les pages se tournent. Loin des tracas quotidiens, place à l’évasion. En collaboration avec ActuaLitté, les libraires de Kobo ont préparé une sélection idéale pour accompagner les journées en bord de mer. Les valises attendent déjà. Cap sur la plage… et sur de belles histoires.
07/07/2025, 10:37
Le livre numérique poursuit sa mutation. Les données publiées par le Syndicat national de l’édition pour l’année 2024 révèlent un marché en légère baisse globale, porté par des dynamiques contrastées selon les secteurs éditoriaux.
26/06/2025, 10:29
Au commencement était la parole, qui depuis quelques années est devenue mots sur nos écrans. Fondateur de l’application Fiole, offrant une solution de lecture et d'écriture, Quentin Griffon revient dans une série d’articles sur l’évolution des usages. Et la volonté des usagers.
22/04/2025, 15:08
Quand on vient de publier un livre, il est très important de communiquer autour de cette sortie. Si l’on est un auteur reconnu dans une grande maison, il n’y a pas trop d’inquiétude à avoir. En revanche, lorsqu’on est un nouveau venu, il faut chercher à se distinguer.
11/04/2025, 17:46
C’est la fin d’année, l’heure des rétrospectives a sonné. Après les Wrapped de Spotify et My Deezer Year, les plateformes de lecture numérique entrent dans la danse. Rakuten Kobo nous livre son rapport annuel : le bilan littéraire de 2024 est là. Quels livres, genres et habitudes en ressortent ?
20/12/2024, 13:24
A l’origine publié en 2008, l’ouvrage avait connu un certain succès, avec une adaptation à la télévision par Emmanuelle Bercot. L’intrigue est simple, c’est l’histoire d’une étudiante qui bascule progressivement dans la prostitution alors même qu’elle ne cherchait au départ qu’un moyen de subvenir à ses besoins.
10/12/2024, 16:58
Dans son baromètre de la consommation des contenus culturels et sportifs dématérialisés, publié en cette fin d'année 2024, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) relève un intérêt toujours aussi modéré pour le livre numérique et le livre audio numérique, en France. Côté usages, le smartphone reste plébiscité pour lire.
02/12/2024, 11:49
Entre Vladimir Poutine d’un côté et Donal Trump de l’autre, on espère toujours un peu de calme entre les deux territoires. Mais le chaos gagne du terrain. Avec un tirage annoncé à 150.000 exemplaires, les Mémoires de Jordan Bardella, parus ce 9 novembre chez Fayard, a fini par dépasser les ventes (hebdomadaires) du prix Goncourt de Kamel Daoud. Et attire logiquement l'attention des pirates.
23/11/2024, 13:26
En 2017, le Metropolitan Museum of Art (Met) de New York rendait accessible plus de 140.000 oeuvres numérisées, issues de ses collections. Cette fois, l'institution met à disposition des internautes plus de 1700 titres, publiés par le Metropolitan Museum of Art : beaux livres, guides de musée, ou encore des périodiques des dernières décennies.
07/11/2024, 17:02
Le réseau de lecteurs Babelio vient d’ajouter quelque 20.000 podcasts, découlant de 200 émissions littéraires, proposées sur Spotify. Tous les genres sont présents, assure-t-on, de la littérature, au comics, en passant par la BD, le manga, la poésie, la littérature jeunesse, la romance, et on en passe et on en oublie…
22/10/2024, 19:00
KoboLecture - L'été touche à sa fin et avec lui les vacances, mais heureusement pas le plaisir de lire. Rakuten Kobo a justement sorti de nouvelles liseuses hautes en couleurs et idéales pour reprendre ses lectures dans les transports ou chez soi. En partenariat avec leurs libraires, ActuaLitté a établi une sélection de titres spécialement choisis pour « pigmenter » la saison, à découvrir sur les nouveaux écrans couleur des liseuses Kobo.
27/08/2024, 11:56
Si vous pensez que les cybercriminels se désintéressent des liseuses pour se concentrer uniquement sur les ordinateurs, tablettes et smartphones, vous avez tort. Les amateurs de livres sont également des victimes potentielles des pirates, car ces machines, quelle que soit leur marque, contiennent des informations précieuses, et pas simplement une collection d'ouvrages...
07/08/2024, 16:00
KoboLecture - Alors que l'été nous ouvre ses portes et rajoute des couleurs vives dans notre quotidien, Rakuten Kobo suit le mouvement avec de nouvelles liseuses hautes en couleurs. Pour l'occasion, en collaboration avec les libraires de Kobo, ils ont établi avec ActuaLitté une sélection de livres. Des ouvrages spécialement choisis pour “pigmenter” la saison à découvrir sur les nouveaux écrans couleur des liseuses Kobo.
02/08/2024, 14:45
KoboLecture - Alors que l'été nous ouvre ses portes et ajoute des couleurs vives dans notre quotidien, Rakuten Kobo suit le mouvement avec de nouvelles liseuses hautes en couleurs. Pour l'occasion, en collaboration avec eux, les libraires de Kobo ont établi avec ActuaLitté une sélection de livres. Des ouvrages spécialement choisis pour “pigmenter” la saison à découvrir sur les nouveaux écrans couleur des liseuses Kobo.
22/07/2024, 09:21
Quand au détour d’une visite de notre site, un lecteur manque de s’étouffer en découvrant le visage du dictateur allemand, il prend son plus beau clavier pour nous écrire. Et partage avec nous son étonnement de tomber nez à nez avec ce type de publicité…
17/07/2024, 17:28
KoboLecture - Alors que l'été nous ouvre ses portes et rajoute des couleurs vives dans notre quotidien, Rakuten Kobo suit le mouvement avec de nouvelles liseuses hautes en couleurs. Pour l'occasion, en collaboration avec eux, les libraires de Kobo ont établi avec ActuaLitté une sélection de livres. Des ouvrages spécialement choisis pour “pigmenter” la saison à découvrir sur les nouveaux écrans couleur des liseuses Kobo.
05/07/2024, 09:17
Autres articles de la rubrique Numérique
E Ink et MediaTek renforcent leur collaboration autour de nouvelles puces destinées aux liseuses et tablettes à encre électronique. L’annonce promet une meilleure couleur, des rafraîchissements plus fluides et des fonctions d’IA embarquée. Pour le livre numérique, l’enjeu dépasse la fiche technique : la liseuse glisse vers l’outil de travail, au risque de perdre une partie de sa simplicité.
04/06/2026, 17:20
Des centres de rétention américains aux villes palestiniennes et ukrainiennes visées par des attaques à répétition, l’actualité récente expose les conséquences humaines d’un monde où les liens à aux autres se délient. Dans Le Rêve d’un homme ridicule, Dostoïevski (trad. André Markowicz, Actes Sud Audio) met en scène ce vertige à travers un homme résolu à se donner la mort, mais arrêté par l’appel d’une enfant.
02/06/2026, 16:20
Tencent Music Entertainment a finalisé l’acquisition de Ximalaya, l’une des principales plateformes chinoises d’audio en ligne, spécialisée notamment dans les podcasts, les livres audio et les contenus parlés. L’opération, annoncée en juin 2025 puis validée sous conditions par les autorités chinoises de la concurrence, a été bouclée le 18 mai 2026.
02/06/2026, 13:13
En Australie, 17 organisations représentant l’édition, les auteurs, les médias, la musique, l’audiovisuel et les arts visuels demandent au gouvernement de ne pas rouvrir le droit d’auteur au bénéfice des entreprises d’intelligence artificielle. Leur position défend un principe clair : l’usage d’œuvres protégées doit passer par des licences négociées.
31/05/2026, 07:34
John Grisham accuse YouTube de laisser prospérer des livres audio pirates produits par IA, après la mise en ligne d’une version non autorisée de The Widow. Le dossier, révélé par le New York Times, souligne une faille majeure : les outils antipiratage repèrent mal les narrations synthétiques qui contournent les empreintes sonores officielles, tandis que les éditeurs tentent d’organiser une riposte technique.
29/05/2026, 13:06
Quand Donald Trump partage une vidéo où il jette Stephen Colbert dans une poubelle, difficile de ne pas craindre un monde où la parole libre se mesure à ce qu’un pouvoir accepte d’entendre. La liberté de parole de George Orwell (trad. Abel Gerschenfeld, Actes Sud Audio) résonne alors étrangement avec l’actualité : que devient la liberté d’expression lorsqu’une voix critique devient une cible à humilier publiquement ?
28/05/2026, 16:56
Le Commonwealth Short Story Prize 2026, distinction internationale majeure consacrée à la nouvelle, se retrouve au cœur d’une controverse sur l’usage de l’intelligence artificielle. En cause : le texte de Jamir Nazir, auteur originaire de Trinité-et-Tobago, récompensé dans la catégorie Caraïbe. Plusieurs lecteurs, chercheurs et outils de détection ont depuis affirmé que le texte pourrait avoir été généré, au moins en partie, par IA. Aucune conclusion définitive n’a toutefois été établie à ce stade.
27/05/2026, 18:18
Storytel Group acquiert 100 % d’Overamstel Publishers, éditeur indépendant présent aux Pays-Bas et en Belgique. L’opération, payée entièrement en numéraire, renforce le groupe suédois dans le Benelux, l’un de ses marchés clés. Overamstel conserve sa direction et son identité, tout en rejoignant un portefeuille qui combine streaming, livres imprimés, audio et édition numérique.
27/05/2026, 12:07
Une controverse autour du livre Pretty Little Liars relance une question sensible pour l’édition numérique : que lit réellement un acheteur lorsqu’un texte acheté sur Kindle change de version ? L’affaire, née d’un signalement de lectrice puis reprise par plusieurs médias, ne prouve pas une modification généralisée par Amazon. Elle éclaire surtout le faible contrôle du public sur l’état exact d’un fichier acquis sous licence, puis mis à jour à distance.
23/05/2026, 10:32
Spotify intègre à son espace auteur un outil de création d’audiolivres par voix de synthèse, conçu avec ElevenLabs et testé sur invitation dès juin 2026. Destiné d’abord aux auteurs autopubliés anglophones, le service promet de réduire les coûts d’entrée dans l’audio. Il installe aussi une concurrence plus nette avec Amazon, sur un marché où la transparence, les droits et la qualité d’écoute deviennent décisifs pour les catalogues mondiaux.
23/05/2026, 10:17
Voilà des années que le livre audio pousse sa corne dans le paysage éditorial : relais de croissance espéré, il reste freiné par les coûts de production, alors que le taux d’adoption va croissant. Entre 2020 et 2024, le marché est passé de 1,3 à 2,22 milliards $ aux États-Unis. Et l’essor d’outils numériques — des voix de synthèse remplaçant les comédiennes et comédiens — offre une alternative à la conception. Toutes les conceptions. Contrefaçon y compris.
22/05/2026, 16:29
L’un des plus célèbres films mutilés de l’histoire du cinéma pourrait connaître une seconde vie, mais pas forcément celle que les cinéphiles attendaient. Fable Studio, société américaine liée à Showrunner, plateforme spécialisée dans la génération de contenus audiovisuels par IA, travaille à une reconstruction des scènes perdues de La Splendeur des Amberson.
21/05/2026, 18:08
À compter du 20 mai 2026, plusieurs générations de Kindle et de Kindle Fire aux achats, emprunts et téléchargements de nouveaux livres numériques. HOP chiffre le renouvellement à 176 millions d’euros et jusqu’à 470 000 tonnes de CO2. Au-delà du geste technique, le dossier réactive une question centrale pour le livre numérique : que reste-t-il de la propriété quand l’accès dépend du fabricant ?
21/05/2026, 16:47
L’ironie est presque trop parfaite. Un essai consacré aux menaces que l’intelligence artificielle fait peser sur la vérité, la confiance et le débat public se retrouve lui-même fragilisé par des citations inventées ou mal attribuées... par des outils d’IA.
21/05/2026, 16:33
Au Royaume-Uni, Richard Ovenden, directeur des bibliothèques bodléiennes d’Oxford, place la future stratégie publique pour les bibliothèques au cœur du débat sur l’IA. Sa tribune défend un réseau mieux financé, capable de former les citoyens, de protéger les données et de tirer les leçons de la cyberattaque qui a durablement affecté la British Library. Un enjeu qui touche à la souveraineté documentaire du pays.
21/05/2026, 14:36
En mars dernier, 13 maisons d'édition américaines, parmi lesquelles Cengage, Elsevier, Hachette et Penguin Random House, attaquaient en justice la plateforme Anna's Archive pour « infraction directe au droit d’auteur ». Le tribunal fédéral du district sud de New York a donné suite à toutes leurs demandes, avec un jugement par défaut, en l'absence de défense face aux accusations.
21/05/2026, 11:36
James Daunt, directeur général de Barnes & Noble, commercialisera donc les ouvrages écrits par des systèmes génératifs si leur origine est claire pour l’acheteur. L’entretien accordé à Today intervient au moment où éditeurs et auteurs américains contestent l’usage de leurs œuvres dans l’entraînement des modèles. La librairie choisit l’étiquetage plutôt que l’interdiction, avec la traçabilité comme critère commercial.
21/05/2026, 10:51
Prix Nobel de littérature 2018, Olga Tokarczuk a déclenché une polémique en reconnaissant utiliser l’intelligence artificielle comme outil de travail, tout en laissant entendre que le roman qu’elle écrit actuellement pourrait être son dernier. Elle a surtout interrogé l’avenir du grand roman, pris entre écrans, urgence permanente et attention fragmentée.
20/05/2026, 18:23
Dans Les Plus Jeunes Années du monde de Marie-Lorna Vaconsin, le monde bascule à la découverte d’un arbre un peu particulier. À Fish Lake Forest, dans l’Utah, un chêne rougeoie, puis l’anomalie gagne d’autres forêts : cette particularité permet à l’arbre d’absorber trois fois plus de CO2 et de rejeter trois fois plus d’oxygène. Actes Sud Audio ouvre un débat que l’actualité rend brûlant : que devient le vivant lorsqu’il n’est plus regardé comme un mystère, mais comme une ressource à reproduire ?
20/05/2026, 08:01
Dans son rapport annuel 2025, la CNIL décrit une année de bascule, entre protection des adolescents, explosion des violations de données et sanctions record contre Google et Shein. L’autorité met en avant un manga destiné aux collégiens, de nouveaux outils pédagogiques et son futur rôle central dans le contrôle des systèmes d’intelligence artificielle. Mais cette extension rapide de ses missions se heurte à des moyens humains et budgétaires limités...
19/05/2026, 14:52
Une enquête du Book Industry Study Group et de BookNet Canada mesure l’usage réel de l’intelligence artificielle dans la chaîne du livre nord-américaine. Près d’un professionnel sur deux y recourt déjà, surtout pour le traitement des flux. Mais le droit d’auteur, la fiabilité des contenus et l’arrivée de faux livres sur les plateformes concentrent une défiance massive, qui replace la gouvernance au centre des métiers et des contrats du livre, en 2026.
18/05/2026, 10:02
La comédienne danoise Maria Garde a licencié sa voix à Storytel et Mofibo pour un service de changement de narrateur par IA. Présenté à Munich devant l’IG Hörbuch, le dossier documente un accord d’un an, 50 livres déjà enregistrés et un usage de 10 à 15 % sur certains titres très écoutés. Avec une question cruciale pour le format : qui contrôle, rémunère et signale la réplique d’une voix humaine dans les catalogues ?
16/05/2026, 10:12
Au salon du livre de Rabat, le Conseil national des droits de l’Homme a présenté une bibliothèque numérique enrichie par l’intelligence artificielle. Conçue en interne, la plateforme rassemble rapports, études, avis et recommandations, puis les rend interrogeables.
15/05/2026, 10:59
En Allemagne, le Börsenblatt alerte les éditeurs sur l’urgence d’un droit d’opposition lisible par machine face à la fouille de textes et de données utilisée par les modèles d’intelligence artificielle. Derrière l’enjeu juridique, la protection des catalogues dépend désormais des métadonnées, des standards techniques et des flux de distribution, du fichier numérique à la couverture, jusqu’aux plateformes et librairies en ligne.
15/05/2026, 10:52
La plateforme Thotario, portée par la société COMVERSE, a ouvert un test grand public autour de la revente d’ebooks. Le dispositif, encore expérimental, repose pour l’heure sur des livres libres de droit, un portefeuille fictif et des mécanismes communautaires. Derrière l’annonce, une question demeure centrale : la propriété des biens culturels numériques trouve-t-elle enfin un modèle viable ?
14/05/2026, 09:14
À Tokyo, la solitude n’est plus seulement un thème littéraire. Dans un Japon marqué par la baisse des naissances et l’isolement des jeunes adultes, Crush, de Momo Yamaguchi, fait entendre le trouble d’une femme confrontée à la fatigue des rencontres amoureuses. Actes Sud Audio donne à ce premier roman une lecture à deux voix où le désir, l’attente et cette fatigue des rencontres résonnent avec l'actualité.
12/05/2026, 15:15
Trente ans après la création de l’Internet Archive par Brewster Kahle, une fondation suisse rejoint l’écosystème international de l’organisation. Installée à Saint-Gall, elle concentre ses premiers chantiers sur les archives menacées et la conservation des modèles d’intelligence artificielle, avec l’Université de Saint-Gall et une conférence de l’UNESCO annoncée à Paris en novembre 2026. L’enjeu touche directement bibliothèques et chercheurs.
09/05/2026, 10:19
Il y a des territoires que l’on comprend mieux en les écoutant. Sahara rouge, d’Alissa Descotes-Toyosaki, le rappelle par la voix même de l’autrice : le désert y devient une archive sonore des zones interdites, de Fukushima aux mines d’uranium du Niger, jusqu’au camp de Mbera où des nomades maliens ont trouvé refuge. Actes Sud Audio présente ce récit comme une traversée entre littérature de voyage et reportage d’investigation.
07/05/2026, 16:11
Elsevier, Cengage, Hachette Book Group, Macmillan, McGraw Hill et Scott Turow ouvrent un recours collectif contre Meta et Mark Zuckerberg, accusés d’avoir exploité des millions de livres, manuels et articles scientifiques pour entraîner Llama, sans autorisation ni rémunération. L’affaire déplace le contentieux de l’IA vers le cœur du modèle éditorial : licences, marchés, catalogues, responsabilité personnelle du dirigeant.
05/05/2026, 22:03
De l'autre côté de l'Atlantique, la multinationale Meta Platforms et son PDG, Mark Zuckerberg, sont visés par une plainte pour infraction volontaire du copyright. Cinq groupes d'édition, Elsevier, Cengage Learning, Hachette, Macmillan et McGraw Hill, s'associent à l'auteur Scott Turow pour ouvrir une action collective ciblant le grand modèle de langage développé par la firme, Llama.
05/05/2026, 17:17
La filiale du géant américain transforme le livre audio en lieu physique avec Story House, espace éphémère ouvert à New York jusqu’au 31 mai. Présentée comme une librairie sans livres, l’installation met en scène vignettes d’écoute, salons immersifs, conseils personnalisés et rencontres publiques, au moment où les plateformes cherchent à rendre l’écoute plus visible, sociale et prescriptive, au-delà de l’application mobile, du casque et du simple catalogue.
02/05/2026, 20:07
Le Conseil d’État impose un nouvel encadrement à la réponse graduée, héritée de l’Hadopi et désormais pilotée par l’ARCOM. Sans mettre fin à la lutte contre le piratage, y compris celui des livres numériques, la décision oblige l’État à renforcer les garanties autour des adresses IP et de l’identification des internautes.
30/04/2026, 17:46
État de terreur, le thriller coécrit par Hillary Rodham Clinton et Louise Penny (trad. Lori Saint-Martin et Paul Gagné - Actes Sud), s’ouvre sur un scénario que l’actualité vient de rendre moins romanesque : une série d’attentats bouscule l’ordre mondial. Ceci, tandis qu’une secrétaire d’État nouvellement nommée tente de comprendre qui tire parti d’un pouvoir américain mal raccordé au réel.
30/04/2026, 16:14
Babelio instaure Babelio Jeunesse, un espace à l'intérieur de sa plateforme consacrée aux livres jeunesse et jeune adulte. Le site propose des repères d’âge alimentés par les lecteurs, ainsi qu’un nouveau moteur de découverte par âge, genre, thème ou type de livre. Le projet a été lancé avec le soutien du Centre national du livre.
30/04/2026, 12:05
Au Japon, le prix Hoshi Shinichi, consacré aux récits courts nourris par l’imaginaire scientifique, est devenu l’un des laboratoires les plus avancés de la littérature à l’heure de l’intelligence artificielle. La 13e édition du prix a vu les œuvres utilisant l’IA prendre une place inédite : dans la catégorie générale, trois des quatre textes récompensés auraient eu recours à l’intelligence artificielle.
29/04/2026, 17:40
Anthropic poursuit l’élargissement de Claude au-delà des usages professionnels. L’entreprise a annoncé une série de nouveaux connecteurs pour des applications du quotidien, parmi lesquelles Audible ou Spotify.
28/04/2026, 14:47
Top ArticlesPourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Commenter cet article