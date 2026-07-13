La Librairie Albin Michel a affronté son ex-bailleur au tribunal

Après pratiquement deux décennies sur le boulevard Saint-Germain, la Librairie Albin Michel quittait le 7e arrondissement de Paris, en 2023, pour s'installer dans le 6e. Pas de quoi bouleverser le quartier, bien sûr, mais un petit événement, à l'époque, pour l'édition germanopratine. Au moment de l'inauguration du nouveau commerce, Francis Esménard, alors PDG, se félicitait : « Albin Michel est un éditeur historique de Montparnasse, et il y manquait sa librairie. »

Le déménagement, toutefois, ne correspondait pas uniquement à l'envie de doter le quartier d'un point de vente de livres. Il répondait surtout à une hausse substantielle de loyer. Avant l'enseigne Albin Michel, la librairie sise au 229, boulevard Saint-Germain était connue sous le nom Librairie Privat Julliard, mais la déroute du groupe Chapitre et de ses librairies, en 2014, avait entrainé le rachat de 7 commerces par la maison d'édition.

Entre 2004 et 2013, à l'époque Librairie Privat Julliard, le bailleur du local, Parimmo, fixe le montant du loyer à 60.894,31 € annuels, pour la période 2004-2013. Un autre bail est signé par la SAS Bellechasse, nouveau propriétaire des murs, et Paris Lire, qui incarne la Librairie Albin Michel, valable jusqu'au 30 juin 2016. En mai de cette année-là, Albin Michel effectue une demande de renouvellement du bail commercial à compter du 1er juillet.

Mais le nouvel interlocuteur, la SAS Bellechasse, refuse cette demande de renouvellement et invite la Librairie Albin Michel à quitter les lieux, moyennant une indemnité d'éviction. L'enseigne refuse et saisit le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer les indemnités d'éviction et d'occupation. La première bénéficierait à la Librairie Albin Michel, la seconde à la SAS Bellechasse...

Les sommes ne sont pas négligeables : entre 1,2 et 1,3 million € pour l'éviction, et 111.700 € par an, à compter de 2016, pour l'occupation, selon le rapport de l'expert judiciaire rendu le 30 septembre 2021. Le 30 novembre 2023, la Librairie Albin Michel quitte finalement les lieux, pour se rendre au 137, boulevard Raspail. Mais le litige sur la période 2016-2023 court toujours...

Des indemnités conséquentes

Le tribunal judiciaire de Paris, en mai dernier, a rendu un jugement, consulté par ActuaLitté, sur ce litige immobilier et commercial. Il a écarté un certain nombre de demandes de la SAS Bellechasse, qui accusait par exemple Albin Michel de « comportement déloyal empreint de mauvaise foi » suite au refus de communication de certaines pièces, ou réclamait une nouvelle expertise judiciaire, réalisée après la libération des locaux, en 2023.

Concernant l'indemnité d'éviction, le tribunal a rappelé qu'elle couvre « la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ». Cette indemnité doit être payée, sauf exceptions prévues par le code du commerce, par le bailleur au locataire évincé en cas de refus de renouvellement du bail.

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Auprès du tribunal, Albin Michel a assuré que le déménagement contraint, en 2023, avait « entrainé la perte de sa clientèle, dans la mesure où sa clientèle quant elle était située boulevard Saint-Germain était une clientèle de quartier [qui] ne l'a pas suivie dans ses nouveaux locaux ». L'argument a convaincu la justice, qui a estimé qu'Albin Michel avait bien droit à une « indemnité de remplacement ».

Le montant de cette dernière sera fixé par le tribunal à 953.600 €, assorti de 118.423,4 € d'indemnités accessoires, soit une somme de plus de 1 million €. Sur l'indemnité d'occupation, le tribunal l'évalue à 111.735 € annuels, à compter du 1er juillet 2016 jusqu'au 30 novembre 2023, soit 822.090,26 €. Pour la SAS Bellechasse, la somme de 1.072.023,4 € à régler à Albin s'accompagne de 50.000 € supplémentaires, au titre des frais de justice.

Nous avons tenté de joindre la défense de la SAS Bellechasse ainsi que le groupe Albin Michel, sans succès.

Une librairie fragilisée

Pour Albin Michel, l'action en justice se solde donc sur un bilan positif, de près de 250.000 €. Mais la librairie désormais installée dans le 6e arrondissement de Paris fait apparaitre depuis quelques années des résultats négatifs.

Lors du procès, cette situation économique a été évoquée par le groupe Albin Michel lui-même, puisque les résultats du commerce entrent en compte afin d'évaluer les montants des indemnités. Depuis quelques années, en effet, le commerce affiche des pertes conséquentes, si bien que la dernière année dans le vert remonte à 2017, avec un solde positif de 8511,02 € seulement.

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En 2018, la perte atteint 59.531,11 €, puis 119.438 € en 2020, 134.000 € en 2021, 304.000 € en 2022, 417.000 € l'année suivante et enfin 386.000 € en 2024. Selon Albin, les résultats des années 2020, 2021 et 2022 seraient « non significatifs de l'activité puisqu'ils ne reflètent pas la réalité d'une activité normale et qu'ils sont le reflet de la crise de la Covid », tandis que le bilan 2023 serait, lui, faussé par le déménagement.

Seul motif de réjouissance, le chiffre d'affaires, qui a régulièrement augmenté sur les 5 dernières années, passant de 741.150 € en 2020 à 1,09 million € en 2024... Selon nos informations, sur les 6 autres librairies possédées par Albin Michel, deux sont à l'équilibre (Librairie du Mau à Châlons-en-Champagne, Librairie nouvelle d'Orléans) et les autres subissent des pertes plus ou moins importantes, mais de très loin inférieures à celles du « vaisseau amiral » parisien...

Photographie : La Librairie Albin Michel en 2014, alors située au 229, boulevard Saint-Germain, dans le 7e arrondissement de Paris (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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