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Passeurs de Livres : le pari des sciences humaines au cœur des Cévennes

Jeudi 4 juin au matin, avenue Carnot, le festival n’a pas encore ouvert officiellement au public. Les stands achèvent de se monter, certains exposants prennent leurs marques, l’équipe règle les derniers détails techniques - jusqu’à ce compteur de visiteurs qu’il faut encore retrouver pour suivre au plus juste la fréquentation du salon. Malgré l’effervescence des derniers préparatifs, Franck Belloir, directeur du festival Passeurs de Livres, a pris le temps de nous répondre.

Le 04/06/2026 à 16:30 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

04/06/2026 à 16:30

Hocine Bouhadjera

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Pour sa 5e édition, qui se tiendra jusqu'au samedi 6 juin à Alès, avec un prolongement le dimanche 7 juin au musée-bibliothèque Pierre-André-Benoit, la manifestation change d’échelle et de décor.

Déplacé face au square Arnaud-Beltrame, le salon réunit cette année 120 auteurs, plus de 70 éditeurs et 10 associations ou institutions autour d’un thème : « Difficiles libertés ». Rencontres, expositions, ateliers, dictée géante, projections, banquet républicain et rendez-vous jeunesse occupent plusieurs lieux de la ville.

Un salon pour les sciences humaines

L’histoire de Passeurs de Livres commence avant sa première édition. « L’idée du festival a commencé à prendre forme en 2020 », nous explique Franck Belloir. Son idée de départ tenait en un constat : « J’avais la volonté de faire un salon du livre qui regroupe toutes les sciences humaines. Cela fait vingt ans que je travaille dans le domaine du livre et il n’existait pas en France de manifestation consacrée à l’ensemble de ces disciplines. Blois, c’est l’histoire par exemple, Saint-Dié, la géographie. »

Le directeur du festival insiste sur un autre manque : « Surtout, il n’y avait pas de salon en France qui faisait dialoguer systématiquement, dans chaque rencontre, les sciences humaines avec des auteurs de fiction, BD ou roman. Je trouvais que c’était important, intéressant, pour rendre ces sciences humaines accessibles, plus faciles à comprendre pour un public néophyte ou peu averti. »

À Alès, ville souvent présentée comme la capitale des Cévennes, ce projet ne se contente pas d’ajouter un événement au calendrier culturel. Il cherche à occuper une place précise, entre littérature, débat public, transmission et ancrage local.

« Alès a déjà une vraie politique culturelle du livre, notamment avec un vaisseau amiral qui s’appelle la médiathèque Alphonse-Daudet », rappelle le directeur du festival. Dans le paysage régional, Passeurs de Livres vient compléter l’offre existante. « Au regard de Nîmes, qui a son salon de la biographie, de Montpellier, qui a sa Comédie du livre, il manquait à Alès un salon du livre. »

Et le tissu local du livre ? « Si vous m’aviez posé cette question il y a un an, je vous aurais répondu que l’écosystème est relativement riche », note Franck Belloir, évoquant aujourd’hui les difficultés de Sauramps. « Mais on est quand même à six espaces de vente de livres, en comptant la Fnac et Cultura, ce qui n’est pas rien pour une ville qui compte environ 45.000 habitants. »

Les paradoxes de la liberté

Le thème 2026, « Difficiles libertés », renvoie directement à une réflexion philosophique et politique. « C’est un thème qui nous semble, avec le comité scientifique, fondamental aujourd’hui », explique Franck Belloir. « Parce que lorsqu’on parle de liberté, pour beaucoup de gens, cela signifie : être libre, c’est faire ce que je veux. On voit certains politiciens renchérir sur cette position, en se réclamant de mouvements libertariens. »

Pour lui, la liberté ne se pense pas sans limite ni responsabilité. « C’est l’un des titres du philosophe Emmanuel Lévinas, qui le rappelait sans cesse. Et Hannah Arendt, de son côté, rappelait que la liberté individuelle n’existe pas sans liberté collective. »

La formule prend un relief particulier à Alès, aux portes des Cévennes, territoire marqué par l’histoire protestante, les luttes de conscience, l’exil, la résistance et les débats sur la liberté. « Ma liberté est inscrite aussi dans une contrainte, la contrainte du collectif. Je ne peux pas l’envisager autrement. Et même quand on veut faire ce que l’on veut, se pose la question de savoir si l’on n’est pas esclave de soi-même. Est-ce vraiment de la liberté d’être livré à ses pulsions, à ses désirs, à ses passions ? »

Le mot « passion » mérite ici d’être interrogé. « On dit souvent qu’il faut laisser libre cours à ses passions. Mais être passionné, au sens littéral, est-ce vraiment être libre ? On est aussi esclave de cette passion, livré à elle, on n’arrive pas à s’en débarrasser. Être ému, être intéressé, très intéressé par des choses, c’est différent. »

« Lenteur, lenteur et encore lenteur »

Au cœur du projet de Passeurs de Livres se trouve plus généralement une conviction : un festival peut aider à sortir des oppositions rapides et des débats caricaturaux. « Je pense que la complexité, aujourd’hui, il faut la réintroduire dans notre société. Le débat public, à tous les niveaux quasiment, devient extrêmement polarisé, extrêmement simplifié, caricaturé. »

Il prend un exemple : « Israël et la Palestine. Un Palestinien va défendre sa cause et il va être caricaturé par un Israélien, et inversement. Or il y aurait des possibilités de s’entendre, mais pour s’entendre, c’est comme dans un couple : il faut dialoguer longuement avant de se comprendre, et déjà avant de mettre la même signification derrière le même mot. »

Ce travail suppose de ralentir. « Il faut sortir un peu du pathos - ce qui n’est pas toujours simple quand il y a des morts des deux côtés, et ce qui est même très difficile - pour reposer les choses, les complexifier, redonner de la densité et de la profondeur. Un festival du livre est là pour redonner de la complexité. Et qui dit complexité dit lenteur, lenteur et encore lenteur. »

Pour Franck Belloir, le livre est précisément l’un des derniers espaces où cette lenteur peut encore se défendre. « Il faut accepter qu’une pensée se construit. Nos générations ont du mal à le comprendre. Pas seulement les jeunes : nos générations, avec la télévision et le reste, ont du mal à comprendre que la pensée se construit dans la lenteur. Notre cerveau en a besoin pour construire sa pensée. Complexifier, c’est revenir à la lenteur. »

Le nom du festival prend ici tout son sens. Pour l'initiateur du festival, les « passeurs » sont ceux qui permettent aux idées, aux livres et aux débats de circuler. Une trentaine de passeurs s’engagent bénévolement toute l’année. « Cela montre que la transmission fonctionne », souligne-t-il.

Un banquet, des débats, des symboles

Pour ce faire, le programme 2026 multiplie les formes : tables rondes, dictée géante, rencontres professionnelles, projections, expositions, rendez-vous scolaires et banquet républicain.

Ce dernier, organisé le jeudi soir salle Cazot, assume une dimension historique. « C’est un clin d’œil aux banquets révolutionnaires qui célébraient la République, qui voulaient l'asseoir en France. La gueuse, comme on l’appelait, a mis très longtemps à s’installer. Il faut attendre à peu près les années 1877-1880 : finalement, c’est tout récent, 150 ans. »

Le thème des libertés traverse plusieurs grands rendez-vous, notamment une rencontre autour de l’Iran, avec Fariba Hachtroudi, venue témoigner du mouvement « Femme, vie, liberté » et de la situation iranienne contemporaine. Il évoque aussi des échanges autour de la démocratie, de la désinformation, de la Résistance, de l’Ukraine, ou encore de l’œuvre d’André Chamson, écrivain cévenol et figure attachée aux questions de mémoire, de territoire et d’engagement.

Cette diversité de sujets répond à une même idée : faire du livre un lieu de confrontation intelligente. Non pas seulement une vitrine d’auteurs, mais une machine à relier des expériences, des savoirs, des récits et des sensibilités.

Un festival dans la ville

Travaux obligent, Passeurs de Livres a quitté les abords de la Scène nationale du Cratère pour s’installer le long des berges du Gardon. Le salon s’y déploie avec « un espace dialogue », consacré aux rencontres, et un espace jeunesse tenu par Graine de Lire. « Les parents et grands-parents peuvent profiter du salon, aller à une rencontre et laisser leurs enfants en toute sécurité profiter de lectures. »

Le festival dépasse largement l’avenue Carnot. Médiathèque Alphonse-Daudet, tribunal judiciaire, Capitole, salle Cazot, Ciné Planet, Arènes, musée PAB, lycées : Passeurs de Livres se déploie dans toute la ville. « Il y a une ambition très claire du festival, mais aussi de la mairie d’Alès et d’Alès Agglomération », souligne le directeur du festival, rappelant le soutien de Christophe Rivenq depuis l’origine. « Aujourd’hui, ce n’est pas le cas partout. Ici, la mairie a soutenu le salon et le festival de manière inconditionnelle. »

Le tribunal judiciaire est partenaire, le Capitole aussi, la salle Cazot, la médiathèque, mais aussi les lycées : La Salle, Jean-Baptiste-Dumas, Prévert, Bellevue, Saint-Christophe-lès-Alès… « Des jeunes viennent s’engager pendant toute la période du festival, mais aussi tout au long de l’année. »

Former les lecteurs de demain

La jeunesse occupe en effet une place centrale dans la manifestation. Le festival accueille plus de 1000 élèves, depuis le primaire jusqu’au lycée, avec des parcours associant rencontres, ateliers et découverte du salon.  Le Prix Cabri Jeunes prolonge par ailleurs le Cabri d’or, prix décerné depuis plus de vingt ans par l’Académie cévenole. C’est le maire d'Alès qui avait voulu cette déclinaison. Chaque année, entre 200 et 400 lycéens y participent : « C’est une belle réussite », constate Franck Belloir.

À cela s’ajoutent les « passeurs juniors », engagés sur la durée. Pour le directeur du festival, il ne s’agit pas seulement d’amener des élèves devant des auteurs, mais de leur donner une place active dans la vie du festival.

Pour la suite, Franck Belloir reste prudent : « Le nerf de la guerre, ce sont les finances. Il faudrait aller chercher du mécénat privé, ce qui n’est pas simple. » Le festival avance toutefois par touches nouvelles, comme la dictée géante animée cette année par Rachid Santaki aux Arènes : « On en est très heureux, et il y a bien sûr plein de projets pour les années à venir. »

Dans une ville de taille moyenne, au pied des Cévennes, le pari est clair : installer durablement un festival consacré aux sciences humaines, aux livres et aux débats, sans perdre le grand public. Passeurs de Livres semble avoir trouvé sa formule : faire dialoguer savoirs et récits, écrivains et chercheurs, lycéens et éditeurs, institutions et lecteurs.

Crédits photo : Franck Belloir devant le chapiteau de Passeurs de Livres 2026 (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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La vente en ligne a changé d’échelle. Pour rester visibles, les librairies indépendantes doivent-

elles construire une puissance collective ? Renny Aupetit, propriétaire de la librairie Le Comptoir des Lettres (Paris, 5e), pose la question.

04/06/2026, 11:47

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Face aux grands groupes, l’édition indépendante n’a plus le luxe de jouer seule

La réponse de l’édition indépendante à la concentration doit passer par le collectif. Car, pour ne rien arranger, le plus important parmi ces groupes la double d’une offensive idéologique délétère. La coopérative OPlibris nous adresse un texte, affirmant ses valeurs, autant que ses objectifs.

02/06/2026, 17:37

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Le livre se meurt, lancez-le plus fort

Voici un petit texte, rafraîchissant – ce qui ne manque déjà pas d'à-propos quand il pleut. Il est extrait d'une suite théâtrale que Christophe Esnault est en train de constituer. Et qui s'autorise pensée critique et humour. « Comme toujours je suis très mignon avec ce microcosme éditorial et simili culturel », nous explique-t-il. Et on le croit sur parole, bien entendu. Jugez sur pièce.

02/06/2026, 12:24

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Rochefort et les tristesses de l’enfance de Pierre Loti

Les petites poupées, collées sur des morceaux de carton, sont si minuscules, si délicates, qu’elles semblent n’exister que par la fantaisie d’un enfant : des nuages soufflés par le rêve, fragiles comme les bateaux des pêcheurs bretons qui naviguaient pendant des mois dans la brume, autour de l’Islande.

02/06/2026, 11:10

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Le “don” en voyance : de quoi parle-t-on vraiment ?

Malgré une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux ou dans les médias, le sujet de la voyance reste encore tabou. Toutefois, je peux accorder aux sceptiques que leur méfiance n’est pas toujours sans objet, car tout dépend de quel type de voyance on parle. Il règne effectivement une grande confusion dans ce monde mystérieux et inquiétant, mais, cependant, très attirant de la voyance. Alors vous êtes en droit de vous demander : illusion, arnaque ou don réel ? Par Sabrina Depraz, autrice de La voyance : mode d'emploi.

02/06/2026, 06:25

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Les catalogues de bibliothèque ont-ils déjà perdu face à l’IA ?

Au début de l'année 2005, j'avais posté sur biblio-fr un vœu que le BBF reprit en ouverture de son numéro consacré à la "Mort et transfiguration des catalogues" : "Le catalogage et l'indexation prennent leur place au musée de la bibliothéconomie." Anne-Marie Bertrand y voyait une transfiguration en marche. Vingt ans plus tard, je rouvre le dossier, cette fois avec l'IA générative comme pièce à conviction.

31/05/2026, 10:48

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Canicules : quand la France étouffe sous les alertes météo

La France ne connaît pas une canicule généralisée, mais certains départements restent concernés par une vigilance canicule, après un épisode de chaleur inédit pour un mois de mai. Derrière le dôme anticyclonique, la masse d’air subtropicale et le réchauffement climatique, la question météorologique se déplace : non plus seulement combien de degrés, mais quelles vies deviennent plus fragiles sur une planète moins habitable ?

30/05/2026, 16:10

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Narbonne fait vibrer les livres, les voix et les idées

Du 29 au 31 mai 2026, le Grand Narbonne donne rendez-vous aux passionnés de lecture, aux familles et aux jeunes lecteurs pour la 12e édition de son Salon du livre. Pendant trois jours, la ville de Narbonne devient un espace de circulation des textes et des idées, entre rencontres, lectures et propositions artistiques, attirant chaque année un public toujours plus nombreux.

 

26/05/2026, 17:16

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Époque, le festival des livres qui éclairent notre temps

Cette 12e édition d’Époque, festival et salon du livre de Caen, fera la part belle au voyage et à l’ailleurs, sans se départir de son identité : éclairer les grands sujets de notre temps.

26/05/2026, 17:02

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En librairie, la profusion de nouveautés rend-elle le fonds invisible ?

La nouveauté domine-t-elle désormais trop fortement l’économie de la librairie ? Dans cette analyse, Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, analyse le ralentissement du réassort du fonds, moins comme un désintérêt des libraires que comme le symptôme d’un marché sous tension, pris entre trésoreries fragilisées, rotation ralentie, surproduction et pression permanente de l’actualité éditoriale.

22/05/2026, 09:06

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IA et livres : la France protège, mais sait-elle vendre ?

En Corée du Sud, le livre ne se défend plus seulement contre l’IA : il devient une donnée qualifiée, négociable, rémunérée. En France, le législateur avance par un autre chemin, plus contentieux mais décisif : rendre prouvable l’usage des œuvres par les modèles. Entre opt-out, AI Act et présomption d’utilisation, l’industrie du livre quitte l’indignation pure pour entrer dans le dur du rapport de force.

21/05/2026, 13:00

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“Le libraire ne reste peut-être qu’un commerçant”

Tout le secteur du livre s'interroge aujourd'hui sur la place des librairies indépendantes face à la montée de l’extrême droite, le poids du groupe Bolloré dans l’édition et la responsabilité des libraires dans la défense du pluralisme démocratique. Dans ce texte proposé par Christophe Marie, co-gérant de la librairie Au saut du livre, à Joigny, dans l’Yonne, tout un pan de l'industrie du livre est questionné. Et ses clients avec lui.

21/05/2026, 10:21

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Après Grasset, Canal+ : quand la critique de Bolloré vaut liste noire

Canal+ a donné un nom à la peur qui traverse désormais l’édition : la liste noire. L'intervention de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, qui refuse désormais de travailler avec les 600 personnes ayant signé une petition contre son patron, Vincent Bolloré, introduit une singulière logique de groupe. 

18/05/2026, 13:09

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Britannica pillé par ChatGPT : comment Umberto Eco avait prévu ce vertige

Encyclopaedia Britannica et Merriam-Webster poursuivent OpenAI, accusé d’avoir utilisé leurs contenus pour entraîner ChatGPT et de capter leurs lecteurs par des réponses proches de leurs textes. Au-delà du droit d’auteur, l’affaire pose une question qu’Umberto Eco avait placée au cœur du Nom de la rose (trad. Jean-Noël Schifano) : qui garde la bibliothèque, qui classe le savoir, qui vérifie la réponse quand la source disparaît ?

16/05/2026, 11:17

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La crise Grasset “exige du discernement : chaque contrat est différent, chaque situation unique”

La crise Grasset dépasse le tumulte médiatique : elle interroge le lien intime entre auteurs, éditeurs et contrats. Dans un texte qu'elle adresse à ActuaLitté, Liliane de Carvalho appelle au discernement juridique. Rapporteure de la réforme du contrat d’édition numérique 2013 et spécialiste de la propriété intellectuelle, elle invite à examiner les situations au cas par cas et refuse les réponses automatiques. 

15/05/2026, 17:33

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“Un enfant ne regarde pas une saison. Il la vit”

Entre ville et campagne, enfance et parentalité, Alexandra MacCorvus interroge notre rapport aux saisons. À travers les gestes simples d’une vie de famille — récolter des pommes, sentir l’air changer, attendre les fêtes — il rappelle que le temps ne se mesure pas seulement au calendrier : il se ressent, se partage et se transmet dans l’émerveillement quotidien. Elle vient de publier Beltane, chez Piktos jeunesse.

15/05/2026, 15:19

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Quand ActuaLitté se découvre, malgré lui, encarté chez La France Insoumise (LFI)

Un visuel diffusé sur Facebook associe un article d’ActuaLitté consacré au scandale Agessa au logo de La France insoumise. L’exercice entend sans doute servir la cause des artistes-auteurs. Il réussit surtout une (contre)performance graphique plus douteuse : transformer un travail journalistique indépendant en élément de communication politique. 

15/05/2026, 13:01

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L’Autre Livre : un rendez-vous à taille humaine qui fait vivre les éditeurs indépendants

Le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre avance à son rythme pour l'édition de mai 2026 — calme, posé, propice aux échanges, bien que chahutée. Dans les allées, on circule sans heurt, on s’arrête facilement, on engage la conversation. Ici, le temps ne se mesure pas seulement au nombre de visiteurs.

14/05/2026, 09:19

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“Pour que la pensée demeure libre, il faut que l'édition soit libre” - Jean-Yves Mollier

Les auteurs Grasset ont initié ce 13 mai les Etats généraux de l'édition, devenus Etats généreux – s'inscrivant dans le sillage des actions menées par les auteurs de Fayard pour la récupération de leurs droits. A ce titre, l'universitaire Jean-Yves Mollier intervenait au théâtre de la Concorde où nom de 87 autres écrivains de la maison, mais également pour présenter son propre combat.

14/05/2026, 09:03

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Des États généraux aux États généreux : les auteurs Grasset prennent leur avenir en main

Était-ce un jour historique ? Ce 13 mai avait des accents d’appel du 18 juin : une volonté de résistance, de libération, quand tout un pan de l’industrie du livre mesure « à quel point c’est un rapport de force ». Ces États généraux de l'édition, conséquence du licenciement d’Olivier Nora ont en effet engendré un mouvement hors norme : des centaines auteurs décidés à quitter leur maison, contre la figure du croque-mitaine, Vincent Bolloré.

13/05/2026, 17:43

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Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”

Après l’« affaire Nora » et le placement en redressement judiciaire de Gibert Joseph, Francis Kapétanovic, fondateur des éditions Abak, interroge l’effet ciseaux qui frappe les librairies indépendantes — baisse des ventes de livres neufs, hausse des coûts fixes — et les pistes possibles pour sortir de l’ornière. ActuaLitté lui donne la parole.

13/05/2026, 17:18

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Philip Roth et Franz Kafka contre la démocratie au guichet de Donald Trump

Deux fronts obsèdent actuellement l’administration Trump : une poussée fédérale vers des scrutins gérés localement et une pression accrue sur les universités, des visas étudiants aux données d’admission. Ces affaires, ancrées dans le droit électoral et académique ouvrent cependant une question de lecture : que deviennent des vies quand l’État transforme le contrôle en procédure, l’arbitraire en formulaire et le soupçon en méthode ?

12/05/2026, 12:48

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Au Maroc, le chantier qui scandalise archéologues et défenseurs du patrimoine

Le sociologue Mustapha Saha et l'archéologue Youssef Bokbot alertent sur le devenir de Sijilmassa, ancienne cité caravanière du Tafilalet et haut lieu de la mémoire maghrébine. Face à un projet d’aménagement touristique et muséal jugé destructeur, ils dénoncent une atteinte irréversible aux vestiges encore enfouis. Le texte plaide pour l’arrêt du chantier, la poursuite des fouilles archéologiques et une approche respectueuse des équilibres historiques, écologiques et humains du site.

11/05/2026, 14:44

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L’odeur des livres ardéchois ne plairait-elle pas aux Parisiens ?

Depuis l’Ardèche, Fabienne De Dyn défend une édition indépendante, lente et vivante, trop souvent ignorée par Paris. Un appel à ouvrir les librairies, les chroniques et les salons aux livres venus des territoires.

11/05/2026, 14:32

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Les livres qui veulent vous réparer vous détruisent

L'auteur Charles Garatynski interroge l’essor d’une littérature dite thérapeutique, pensée pour réparer, rassurer ou réconcilier le lecteur avec lui-même. À rebours des promesses de consolation, il défend une littérature de l’inconfort, capable non de guérir la souffrance, mais de lui donner une forme, une langue et une dignité.

11/05/2026, 13:35

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TikTok, enfance et attention : qui raconte encore l’adolescence ?

Le signalement de TikTok au parquet de Paris par le ministère de l’Éducation, dans un contexte mondial de restrictions d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs, pose une question plus ancienne que l’algorithme : qui raconte encore l’adolescence ? Face à l’écran infini, les romans réinstallent la chambre, l’ennui, la honte, le désir, le regard des autres et le temps long, fragile, de la formation de soi, loin des réponses administratives. 

07/05/2026, 14:38

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“Pas de liberté de création sans indépendance éditoriale”

La fronde des auteurs et autrices des éditions Grasset choqués par le limogeage du PDG Olivier Nora, ordonné par l'actionnaire Vincent Bolloré, a ouvert tout un champ de réflexion et d'interrogations quant au manque de protections des écrivains face aux maisons d'édition et leurs propriétaires. Les membres de la Scam et les lauréats et lauréates du Prix Albert Londres affirment leur solidarité, dans un texte reproduit ci-dessous.

07/05/2026, 13:13

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Affaire Grasset : pourquoi 617 artistes-auteurs réclament une “nouvelle loi Jean Zay” ?

ENQUÊTE — La crise qui secoue Grasset a déclenché un mouvement inédit d’auteurs. Mais elle révèle surtout une histoire plus longue : celle d’un rendez-vous manqué pour les auteurs, depuis 1936, avec des droits sociaux et professionnels que les éditeurs ont contribué à empêcher.

07/05/2026, 11:41

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Écrire un roman ? Je n'attendais que ça

9 Octobre 2018 : Un brin soûl de quelques mignonnettes de whisky enchaînées dans l’avion — bien loin tout de même des outrances d’Ange Delagrive, je rissole sur le tarmac de l’aéroport international de Fa’a'ā en attendant mes bagages. Par Arnaud Garnier.

06/05/2026, 11:07

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Éditeur “référent”, cession de 10 ans maximum... Comment éviter une nouvelle affaire Grasset

Le limogeage d'Olivier Nora, ex-PDG de Grasset, par Vincent Bolloré a mis en lumière la puissance de l'actionnaire, mais aussi la faiblesse de l'auteur dans la relation contractuelle avec une maison ou un groupe d'édition. Dans un texte reproduit ci-dessous, le Conseil Permanent des Écrivains (CPE) appelle les pouvoirs publics à agir pour renforcer le droit d'auteur, via plusieurs mesures.

05/05/2026, 12:14

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IA : “Un secteur économique se construit sur le pillage généralisé” des oeuvres

Après l’adoption unanime, le 8 avril, d’une proposition de loi instaurant une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA, 81 organisations de la culture, de la presse et de la création interpellent les députés. Elles défendent un marché de licences volontaires, fondé sur l’autorisation, la transparence et la rémunération, face à ce qu’elles décrivent comme un pillage généralisé des œuvres protégées.

05/05/2026, 10:38

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Du sanglier au surimi : Astérix passe à table chez Fleury Michon

Contrairement à une idée reçue, Hachette ne fait pas bouillir la marmite en vendant l’image d’Asterix à l’industrie agroalimentaire : elle était déjà sur le feu. En héritant d’un personnage compatible avec la consommation de masse, le groupe l’a simplement inscrit dans une exploitation plus systématique. Le banquet est devenu une stratégie de licensing qui cette année sert les intérêts d'une société spécialisée en préparations charcutières...

04/05/2026, 16:53

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Pourquoi le Tarot de Wirth fascine-t-il encore ?

Réduit à la divination, le tarot de Wirth perd sa singularité. Redessiné il y a un siècle par l’occultiste Oswald Wirth, ce jeu puise dans l’Égypte ancienne, la kabbale, le pythagorisme et l’alchimie. Autrice du livre Lire le tarot avec l'Oswald Wirth (éditions Trajectoire) Régine Brzesc-Colonges en éclaire chaque arcane, entre traditions initiatiques, mythes et symboles, pour rappeler la portée spirituelle d’un tarot pensé comme science de l’âme.

04/05/2026, 16:34

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Les algorithmes et l'IA réduisent les horizons de nos bibliothèques

La Commission européenne s'est intéressée à la découvrabilité des œuvres au sein de l'environnement numérique, concept qu'elle explore dans un épais rapport de 300 pages. Une partie dédiée au livre pointe le risque que font courir réseaux sociaux, plateformes de vente et autres algorithmes pour la diversité linguistique et la variété des œuvres et artistes mis en avant.

04/05/2026, 16:01

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Quand les milliardaires commercialisent leur futur, la SF en dévoile les pièges

Elon Musk, Sam Altman, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos ne vendent plus seulement des technologies. Ils imposent des infrastructures qui redessinent l’espace, l’attention, les corps et la mémoire. Face à cette privatisation du futur, la science-fiction et l’anticipation offrent une contre-enquête : leurs romans montrent ce que l’innovation masque lorsqu’elle devient pouvoir, marché et langage commun, jusque dans l’industrie du livre.

04/05/2026, 15:36

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