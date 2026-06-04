Sa Majesté des mouches du coche : si nous ne résistons pas...

Et alors, me direz-vous.... Et alors, cette œuvre est un brûlot anti-populisme au possible : une bande de jeunes adolescents se retrouve naufragés sur île déserte. Ils établissent des règles pour survivre, rester vigilants en maintenant un feu pour alerter d’éventuels bateaux de passage, utilisent une conque comme symbole de libre parole et élisent un chef, Ralph, qui a une vision à long terme et rassure par un comportement raisonnable.

Mais voilà, ce monde d’adolescent est le reflet du monde adulte, Jack, chasseur impulsif, va mener une fronde contre les règles établies pour s’assurer une partie du pouvoir, allant même à faire sécession, emmenant avec lui, les incertains, les suiveurs et les frustrés.

La suite, vous la connaissez : Jack et sa bande vont saborder la cohésion du groupe, détruisent la conque, laissent mourir le feu et tuent le plus fragile qui s’opposait frontalement à eux.

Sa Majesté des mouches est plus qu’un roman plusieurs fois porté à l’écran, il est une mise en garde contre tous ceux qui se servent des frustrations et de la peur afin d’asseoir leur autorité et ainsi accéder au pouvoir. La liberté et l’insouciance que promet Jack ne peuvent que se vivre sur l’instant, il n’y a aucune forme de projection sur l’avenir, simplement un constat d’échec sur le présent. Dénoncer et haranguer les autres est son seul programme.

Comment ne pas faire le parallèle avec ce qui se joue aujourd’hui dans nos démocraties avec l’avènement d’un populisme qui gangrène petit à petit la sphère politique et intellectuelle ?

William Golding démontre, avec ce roman universel et intemporel, que si la peur et la frustration sont le liant des démagogues, la société qui nous attend en cas de leur victoire ne peut se faire que dans la violence du rejet des autres, les désignant, pour se dédouaner d’éventuels échecs, comme uniques responsables de la situation.

La mise à mort de Piggy, garçon asthmatique, tout en rondeur, plein de courage, mais avec peu de moyens, est la démonstration qu’en s’attaquant aux plus faibles et aux minorités, une telle société se battit sur une autre peur, une forme de tension, un cycle de violence qui emportera tous ceux qui seraient tentés de s’opposer. Jack et les chasseurs sont les fossoyeurs de la démocratie que les adolescents avaient imaginés, et le feu qu’il fallait entretenir pour espérer d’être sauvé, laisser à l’abandon, sont la preuve que la vigilance ne doit jamais baisser la garde.

Mais peut-être que tout cela a échappé à Bolloré, ne voyant qu’un intérêt commercial à diffuser cette œuvre, quand le manque de culture des lèche-bottes du prince a fait ignorer la mouche du coche qui devrait perturber le cynisme et l’hypocrisie du populisme.

Secouru par des adultes qui découvriront l’impensable, William Golding décrit une bande d’enfants soudainement pris en flagrant délit de bêtise, réalisant l’ampleur du désastre : « Ralph pleurait sur la fin de l’innocence, la noirceur du cœur humain. »

Il en sera de même pour nos démocraties si nous ne résistons pas.

Par Christian Dorsan

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