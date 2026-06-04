Un label “Grands Caractères” pour les livres adaptés aux besoins des personnes malvoyantes

Créée en 2022, l'Association des Amis des Grands Caractères œuvre à faire connaître les livres en grands caractères et soutenir les lecteurs malvoyants ou dyslexiques. Dans cette perspective, elle avance à présent un « Label Grands Caractères/Lisibilité – Accessibilité », pensé comme un référentiel technique pour les professionnels de l'édition et comme un repère pour les lecteurs et lectrices, les libraires et les bibliothécaires.

Le label entend promouvoir « la publication de livres en grands caractères réellement adaptés, pensés pour le confort et la facilité de lecture de tous », et ainsi « contribuer à un accès plus équitable à la lecture ».

« Nous croyons beaucoup aux effets vertueux qu’aura ce label. Nous espérons même qu’il incitera les éditeurs jusqu’à présent indifférents aux personnes malvoyantes à reconsidérer leur politique et à faire évoluer leurs pratiques », souligne Matthieu Rondeau, président de l’association Les Amis des Grands Caractères.

Le « Label Grands Caractères / Lisibilité - Accessibilité » de l'Association des Amis des Grands Caractères

L'association rappelle, dans un communiqué, les principes du label, qui sont aussi les éléments nécessaires à la conception d'un livre véritablement accessible.

• Une typographie adaptée : des polices spécialement conçues pour les personnes malvoyantes, utilisées sans déformation, afin de faciliter la reconnaissance des lettres.

• Une taille de caractères suffisante : une taille minimale de 16 points pour garantir un confort de lecture.

• Des espacements équilibrés : entre les lettres et entre les mots, pour assurer une lecture fluide et continue.

• Un interlignage renforcé : au moins 140 %, afin de distinguer clairement chaque ligne et d’éviter les confusions visuelles.

• Une fabrication soignée : une impression contrastée et des papiers à forte opacité, limitant la transparence et la fatigue visuelle.

À LIRE - Le 23 avril, journée mondiale du livre : il faut célébrer “le droit d’y accéder”

En France, près de 1,7 million de personnes ont une déficience visuelle, une estimation qui recouvre des réalités différentes, de la malvoyance dite « légère » à une forme « profonde ». Peu importe la classification : dans tous les cas, le handicap est bien réel et limite l'accès à la lecture. « Au total, on estime qu’environ un million de personnes ont besoin de ces ouvrages adaptés pour pouvoir lire », indique l'association.

Elle évalue le nombre d'éditeurs spécialisés dans les ouvrages en grands caractères à une vingtaine, pour une production totale annuelle de 500 à 600 titres — rappelons que le nombre de nouveaux ouvrages publiés chaque année est estimé entre 60.000 et 80.000 titres. Selon l'association, environ 400 nouveaux titres « pourraient dès aujourd’hui bénéficier de ce label chaque année ».

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com