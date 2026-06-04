Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le dernier livre inutile de Bégaudeau sur l’inutilité de l’art

Avec Du mépris, Bégaudeau (éditions Cause perdue) perpétue un thème devenu central chez lui depuis son précédent livre : la dénonciation des usages moraux dans le langage politique contemporain à gauche. Son intuition de départ est stimulante : il observe que l’accusation de « mépris » s’est généralisée au point de devenir une catégorie réflexe du débat public. Le problème est que cette intuition, à force d’être martelée, finit par de même par concerner son auteur.

Le 04/06/2026 à 14:44 par Alex Delusier

|

Publié le :

04/06/2026 à 14:44

Alex Delusier

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Le livre s’ouvre sur une formule typiquement bégaudienne : « Le focus sur le mépris de classe, loin de remettre le doigt sur le rapport de classes, l’édulcore. L’évince. » L’idée est claire : parler sans cesse de mépris déplacerait l’attention des structures sociales vers les affects et les susceptibilités individuelles.

Il s’agit déjà d’un point discutable, du fait notamment de la méthode de Bégaudeau qui ignore les chercheur.euses travaillant sur le lien entre les affects et la raison (S. Lucbert et F. Lordon pour n’en citer que deux).

Outre donc d’avouer un mépris à l’égard d’études sérieuses ayant déjà traité le sujet, Bégaudeau affirme que son livre n’est pas un essai à proprement parler, mais un pamphlet. Un jet de bave. Un jet d’opinion. Un pur jet. Un pro-jet. Rien de plus. Car Bégaudeau remplace souvent l’analyse par l’assurance. Il affirme plus qu’il ne démontre. Son raisonnement avance par anecdotes, intuitions, scènes de conversation, petites victoires éloquentes où l’auteur se met lui-même en scène.

À plusieurs reprises, on a l’impression que la pensée sert surtout à produire une position de supériorité intellectuelle, supériorité qui n’est au fond qu’une méprise de sa part car il confond sans cesse notion d’esthétique de « l’art pour l’art » et origine sociale du goût : en définitive il confond la création (vision flaubertienne) et la réception (cf. Bourdieu, La Distinction, 1979), en espérant (peut-être) qu’elles se confondent au profit de ses propres livres.

Le paradoxe est alors assez frappant : Du mépris devient lui-même un livre traversé par une forme de mépris. Cela prend une forme toute particulière lorsqu’il évoque une figure du militantisme rennais et dont il change le nom par « Colin Maillard » (pour l’infantiliser, certainement). Ce jeune homme apparaît comme un admirateur puérile devenu contradicteur après un live Twitch. Bégaudeau le présente d’abord avec une ironie légèrement moqueuse : « Des années que je te suis », écrit Colin, que l’auteur associe immédiatement à la consommation de vidéos en ligne où il « gesticule assis, volubile et dégarni ». Si cela n’est pas du mépris de classe, on ne saurait dire ce que c’est.

Le cœur de l’échange porte sur une dispute autour de la phrase supposée : « l’art n’est pas politique ». Colin reproche à Bégaudeau d’avoir tenu cette position, et défend l’idée inverse : « l’art est politique, ou bien c’est de l’art pour l’art, et donc un luxe bourgeois ».

De façon aussi marquante, il est pertinent de voir dans cette position une position tenable : elle est même louable à un moment où la question de l’utilité dans les sociétés capitalistes est interrogée. Hélas, au regard de son interlocuteur, elle ne sert que de prétexte pour démontrer que les militants de gauche seraient devenus veules, presque idiots, inutiles dans leur propre sens utile de, selon lui, l’inutilité électorale et militante.

Bégaudeau transforme ensuite le désaccord en scène presque condescendante. Il suggère que Colin a mal compris parce qu’il écoute avec une attention superficielle, écrivant notamment : « si tu avais accordé à cet entretien une attention supérieure à celle d’un bouffeur de séries... » S’il a raison sur la notion même d’art populaire (art produit par les classes populaires), la réception encore une fois lui défaut : on peut aimer une production à visée capitalistique sans pour autant en défendre l’industrie et les profits reversés aux actionnaires de celle-ci.

La bataille culturelle devrait plutôt se trouver là, du côté de l’imaginaire majoritaire et qui est, d’une certaine façon, « populaire », afin de parler un même langage symbolique aux classes populaires qui ne lisent certainement pas les romans « réalistes » de Bégaudeau, et encore moins ses jets d’opinion.

Nous ne saurions ainsi que rappeler que la plupart des romans, des récits publiés par Bégaudeau sont publiés aux éditions Verticale, édition qui est loin d’être une « petite maison d’édition » échappant aux lois du marché : propriété du groupe Madrigall (Gallimard), Bégaudeau est certainement très heureux de profiter de cette hégémonie éditoriale pour que ses livres soient visibilisés et qu’il puisse, lui, petit écrivain couchant dans la sinistre obscurité d’un grenier, en tirer le meilleur profit.

C’est ainsi que ceux qui parlent de « mépris de classe » sont implicitement décrits comme naïfs, plaintifs ou aveuglés par leurs propres affects. Bégaudeau écrit par exemple que « celui qui crie au mépris documente avant tout le mépris qu’il se voue ». La formule est brillante ; elle est aussi extraordinairement réductrice. Elle transforme une expérience sociale ou politique en symptôme psychologique.

Cette réduction psychologisante est d’autant plus étrange que Bégaudeau prétend précisément s’en méfier. À force de vouloir dévoiler ce qui « se joue sous le couvert du mépris », il finit par soupçonner toute indignation d’être une comédie sociale. Le soupçon devient ici un automatisme intellectuel.

Le style accentue encore cette impression. Bégaudeau cultive une écriture parlée, nerveuse, saturée de traits d’esprit et de petites provocations. Certaines pages sont drôles et très efficaces. Mais l’ensemble finit par produire une monotonie de ton : tout semble écrit depuis le même point de surplomb ironique. Même les moments d’autodérision paraissent calculés pour reconduire la figure de l’auteur lucide parmi les aveugles.

Quand il écrit que « l’accusation de mépris devient suspecte », on comprend bien ce qu’il vise : la moralisation permanente du débat public. Mais le livre souffre d’un défaut fréquent chez les essayistes polémistes : il confond souvent démystification et profondeur. Montrer qu’un discours possède une fonction sociale n’invalide pas automatiquement ce qu’il dit. Expliquer n’est pas réfuter. Il ne fait que confondre morale et éthique sans proposer une véritable alternative à la moralisation publique.

À LIRE - Après Déborder Bolloré, un nouveau recueil, autour de CNews

Moralisation dont il aurait déjà, selon lui, fait les frais (et qui a déjà fait l’objet de son précédent jet d’opinion, Comme une mule, Stock, 2024), à la suite d’un message sexiste qu’il a posté en ligne pour viser Ludivine Bantigny.

Vous aurez compris qu’on ne peut que vous déconseiller la lecture de ce livre, qui ne pourra que vous apporter mépris à l’encontre de celui qui l’a commis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par Alex Delusier
Contact : contact@actualitte.com

Commenter cet article

 

Du mépris

François Bégaudeau

Paru le 14/04/2026

160 pages

Cause perdue éditions

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487871038
9782487871038
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Sous le soleil de Dantec : quand le polar entre en apocalypse

Il y a dix ans ce 25 juin, Maurice G. Dantec mourait à l’âge de 57 ans à Montréal où il s’était exilé. Celui qui avait brûlé sa vie au feu des paradis artificiels était-il un techno-romancier mystique et réac ? Retour sur un livre charnière hybride qui annonce le tournant de son œuvre jusqu’en 2014 : Villa Vortex. Par Olivier Stroh.

04/06/2026, 11:51

ActuaLitté

Escoffier, l’excellence au service des autres

Plein Vent vient de publier une bande dessinée des plus alléchantes puisqu’il s’agit de la biographie du maître de la cuisine moderne, le grand Auguste Escoffier. L’auteur Yvon Bertorello et le dessinateur Cédric Fernandez se sont entourés, pour cela, de Michel Escoffier, arrière-petit-fils du chef et président de la Fondation Auguste Escoffier à Villeneuve-Loubet, ainsi que de Stéphane Bern, que l’on ne présente plus.

02/06/2026, 15:51

ActuaLitté

L’Aigle et le Serpent : meurtres en série sous l’Empire

Les Éditions du 38 viennent de publier le premier roman de Maxime Carpentier, L’Aigle et le Serpent. Ce roman historique se déroule à l’automne 1806, une période secouée par une vague de meurtres qui va entraîner l’inspecteur de la Police générale Armand Drone, affecté au service de Son Excellence le ministre Joseph Fouché, du Havre à Paris, à la poursuite d’un assassin aux gants clairs.

02/06/2026, 15:50

ActuaLitté

Famille choisie de Jérôme W.Capèle : « Si tu penses que c’est trop : rajoutes- en… »

Ce qui est jubilatoire dans les livres polémiques, c’est de se réjouir de l’inavouable et de nos silences coupables ou honteux, tout en se reconnaissant dans les caricatures. Famille choisie, sous-titrée « Hontes & fierté d’une communauté en bordel », n’est pas un pamphlet, ni un essai, ce livre est le regard d’un militant gay sur la communauté actuelle. Et le constat est autant amer que tendre car de la construction d’une communauté soudée par le SIDA, Jérôme W.Capèle observe une société individualiste dans laquelle le « je » a remplacé le « nous ».

02/06/2026, 10:09

ActuaLitté

Dollar, Eco, Musk, sommeil : les cinq livres qui éclairent l’époque

Chaque semaine, la Booksletter relit l’actualité à travers les essais, les récits et les enquêtes qui déplacent le regard. Cette livraison suit la longue histoire des monnaies mondiales, revient sur Umberto Eco dix ans après sa mort, traverse Berlin sous Hitler, interroge le paradoxe Musk et éclaire le sommeil humain, entre histoire économique, mémoire, pouvoir, sciences du vivant et fragilités contemporaines de notre époque en plein trouble.

01/06/2026, 20:18

ActuaLitté

Quitter l'enfance : le conte noir et fascinant de Léa Tourret

Avec Les enfants sont allés au bois, Léa Tourret confirme une voix littéraire déjà très singulière dans le paysage contemporain : une écriture capable de restituer l’enfance non comme un âge innocent, mais comme un territoire brutal, sensuel et profondément politique. Publié dans la collection Blanche de Gallimard, le roman commence comme un récit de colonie de vacances avant de basculer progressivement vers une fable inquiétante sur l’exclusion, la peur collective et le passage à l’adolescence.

01/06/2026, 16:22

ActuaLitté

Eddie Pump reprend la route dans un Far West sans morale

Suite de l’ascension sociale au Far West d’un beau gosse sans scrupules : épisode 2 de la série « très librement inspirée » des immigrés allemands qui se ruaient vers l’or… Comme un certain Frederick Trump.

01/06/2026, 11:58

ActuaLitté

Terre et ciel : Raharimanana transforme le mythe en vertige

Dans Terre et ciel, sous-titré Tantara, Raharimanana compose une fresque de parole, de filiation, de conquête et de métamorphose. Porté par une langue incantatoire, le roman suit une quête héroïque qui se retourne contre ses propres certitudes : le destin, l’héritage, la possession et la liberté s’y affrontent dans un monde où chaque mot semble né d’un chant ancien.

01/06/2026, 07:30

ActuaLitté

Dominique Sylvain plonge Brooklyn dans les fantômes du passé

Avec L’Inconnue de Brooklyn, Dominique Sylvain inscrit le roman noir dans une mémoire longue : celle d’une enfance à Bensonhurst, d’un trio soudé par la violence, puis d’un deuil impossible. Lou, Sharon et Josh traversent les années, les crimes, les fidélités troubles et le cinéma, dans un récit où Brooklyn devient moins un décor qu’une chambre d’échos.

01/06/2026, 06:00

ActuaLitté

Pump, tome 2 : sexe, mensonge et idéaux

Le décor : une ville paumée de l'Ouest sauvage comme il y en a mille. Les protagonistes : un jeune homme d'affaire sans foi ni loi et une intrigante qui le tient par la peau du cou (ou le scrotum, allez savoir). L'enjeu : une place au soleil dans un univers où tous les coups sont permis. Le deuxième tome de Pump est peut-être moins surprenant que le premier, mais développe le même questionnement cynique, sur les limites de la morale et du recours à la violence dans un jeu où l'argent et le pouvoir sont les portes d'entrée de la respectabilité.

31/05/2026, 10:40

ActuaLitté

Claire Lombardo transforme la famille en champ de mines

Après Tout le bonheur du monde (trad. Laetitia Devaux, 40.000 exemplaires), Claire Lombardo retrouve les grandes architectures familiales avec Comme au premier jour, traduit par Laetitia Devaux. Une rencontre fortuite au supermarché rouvre chez Julia la mémoire d’un mariage, d’une maternité inquiète, d’une amitié ancienne et d’une faute jamais entièrement refermée. Le quotidien devient alors le lieu exact des failles.

31/05/2026, 08:00

ActuaLitté

Taylor Jenkins Reid : Carrie Soto revient sur le court

Avec Le Retour de Carrie Soto, traduit par Typhaine Ducellier, Taylor Jenkins Reid signe un roman de compétition autant qu’un portrait de femme au bord de son propre mythe. Ancienne reine du tennis, Carrie reprend la raquette pour défendre un record menacé. Mais derrière la rage de vaincre se joue une autre partie : celle du corps qui vieillit, de la filiation, de l’orgueil et de ce que la victoire laisse intact ou détruit.

29/05/2026, 17:09

ActuaLitté

Arthur Rimbaud, les ombres et les soirs

Imaginer Rimbaud, c’est rêver le rêve à travers les œuvres que le poète nous a léguées. Entrer dans une légende de fantasmes, de fantaisies et d’autres choses encore, nourries des récits à la véracité douteuse, autant qu’aux études les plus rigoureuses. Rimbaud, un mythe, qui certes finit vendeur d’armes puis avec une jambe tranchée, de retour d’Éthiopie. Mais qui refuserait une fugue en noir et blanc, avec l’homme qui peignit des voyelles ?

28/05/2026, 15:52

ActuaLitté

Quitter Forbach, roman d’une jeunesse à l’étroit

Les romanciers ont souvent tendance à dire que le roman est le contraire de la vie. Or, ici, le roman n’a jamais été aussi proche de la vie ; une vie encore bien jeune et qui espère plus que tout pouvoir s'émanciper et quitter cette petite ville du bassin minier lorrain. 

28/05/2026, 09:20

ActuaLitté

Fabcaro met du brun dans la bibliothèque rose

Vous n'avez pas lu Les cinq ami.e.s et la dissolution de l'Assemblée nationale ? Vous avez raté la sortie de Les cinq ami.e.s prennent un Ouigo ? Rien de grave, ces titres n'existent que dans la délicieuse bibliographie finale qui clôt Les cinq ami.e.s l'échappent belle in extremis de Fabcaro, que vous trouverez, lui, dans toutes les bonnes librairies. 

27/05/2026, 12:12

ActuaLitté

Et Athènes brûlait : tragédie grecque, thriller climatique

Le port d'Athènes a été vendu aux Chinois. Les méga-feux ravagent les environs. Ce thriller catastrophe cache un véritable reportage sur un pays en perdition et un climat déréglé, symbole de notre Europe à la dérive.

27/05/2026, 11:43

ActuaLitté

Le voyage de mille lieues de Léonie Bloom : l’âme des femmes bretonnes

Voici une belle surprise de mai que nous offre HarperCollins avec ce roman plein de convictions, de combats et d’émancipations. De nos jours, à Paris, Colombe est une jeune fleuriste qui n’a aucune confiance en elle, coincée entre une mère possessive et un voisin masculiniste toxique. Sa fragilité est mise à rude épreuve jusqu’à sa rencontre avec Inès, une électricienne, qui va lui proposer une parenthèse estivale : aller travailler dans une ferme participative dans le Finistère. 

27/05/2026, 10:41

ActuaLitté

Yahia Belaskri : un chant pour attenter à la mort

Dans De sable et de vent, Yahia Belaskri fait entendre une voix ardente qui envisage le poème comme le lieu privilégié où s’exprime le conflit entre la révolte artistique et les désastres du monde.

27/05/2026, 09:00

ActuaLitté

Yannick Haenel, l’aventure retrouvée de la littérature

Avec le cinquième numéro d’Aventures, publié chez Gallimard au printemps 2026, Yannick Haenel confirme ce que ses lecteurs les plus fervents savaient déjà : la littérature n’est pas pour lui une affaire de commentaire, de posture ou d’époque, mais une manière d’intensifier la vie.

26/05/2026, 11:06

ActuaLitté

Quand le polar vous regarde droit dans les yeux

Ce criminologue grec joue avec les codes du polar et les phobies du lecteur dans une construction cérébrale très sophistiquée. Âmes sensibles, détournez votre regard !

26/05/2026, 10:34

ActuaLitté

Qu’est-ce que la libre pensée ?

Bertrand Russell élabore en 1922 une réflexion pionnière sur les formes insidieuses de la propagande dans la modernité industrielle et technologique. Rejeter la certitude absolue, ne pas dissimuler l’évidence, se méfier de l’autorité d’autrui et préférer un désaccord intelligent à un consentement passif : ainsi le philosophe entend refonder la pensée libre.

26/05/2026, 10:33

ActuaLitté

La femme oubliée qui a pesé sur la transition espagnole

La Booksletter de la semaine traverse l’Espagne postfranquiste, la génétique du comportement, les procès de l’obscénité littéraire, la mémoire d’un compositeur disparu en mer et l’économie des enfants influenceurs. Cinq lectures, cinq angles critiques, entre histoire politique, morale, littérature, roman et réseaux sociaux, pour observer autrement quelques tensions très contemporaines, de l’héritage démocratique à l’intimité exposée aujourd’hui.

23/05/2026, 09:51

ActuaLitté

L’Artiste, le journaliste et… le peintre ?

1920, Saint-Auguste de Provence. Dans ce village reculé, niché au cœur de la Provence, se cache le célèbre peintre Savinien Goubert. Sa maison est au bout d’un chemin, éloigné du village et des autres habitants. Une symbolique forte, pour un artiste qui ne tolère que la présence de sa nièce, Suzanne, qui vit avec lui depuis des années. Joseph Adelaide, jeune journaliste britannique, débarque plein d’espoir, un papier à la main, seule trace de l’invitation qui lui a été faite : « Venez ». La boule au ventre, il ne peut pas imaginer une seule seconde ce qui l’attend…

22/05/2026, 16:17

ActuaLitté

Fabienne Moreau sur la piste des cépages interdits

C’est sans doute le livre le plus surprenant et le plus fascinant de cette année 2026. On s’attendrait à un essai classique de recherche avec une question en introduction et une réponse en conclusion, et c’est en fait un livre d’histoire version détective privé que nous donnent à découvrir les éditions Flammarion avec cette Histoire retrouvée des cépages interdits de l’historienne, et un peu Miss Marple, Fabienne Moreau....

22/05/2026, 12:30

ActuaLitté

Escape : Rick Remender transforme la guerre en cauchemar moral

Avec Escape, Rick Remender et Daniel Acuña signent une chronique de guerre sous tension, publiée en France par Urban Comics dans la collection Grand Format Urban (trad. Benjamin Rivière). Le premier tome, paru le 7 mai 2026, compte 168 pages et reprend les épisodes américains Escape #1-6. Et pourtant, ce n'est rien de dire que je déteste les récit de guerre, les bombardiers et les militaires – et par-desssus tout, les récits anthropomorphiques. Avec Escape, tout gagné...

21/05/2026, 14:05

ActuaLitté

Peter Pan, un classique plus mélancolique qu’il n’y paraît

Peter Pan vient de rejoindre la Bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard. L’événement pourrait sembler évident tant le personnage appartient désormais à l’imaginaire collectif. Et pourtant, cette publication dit exactement l’inverse : si tout le monde connaît Peter Pan, rares sont ceux qui connaissent vraiment les aventures du jeune héros et encore moins J.M. Barrie.

20/05/2026, 13:19

ActuaLitté

Il est bon parfois de réveiller les morts : Donald Westlake, 1933-2008

Bien plus que sa traduction française, le titre original nous fait entrer dans ce que ce texte a de fascinant, d'essentiel. Et dans sa permanente actualité. The Hook, « l'accroche », dramatise dans la vie du premier personnage concerné, Bryce Proctorr, auteur à succès mais guetté par l'impuissance créatrice, ce qui constitue la matière vive d'un roman, sa possibilité, la condition sine qua non de son existence : l'accroche narrative, le fait qu'une histoire naisse, se déclenche, se déploie. Par Jean Miniac.

20/05/2026, 12:42

ActuaLitté

La Lenteur, de Milan Kundera : L’être est un songe

La Lenteur (éditions Gallimard, 1995) est le premier roman français de Milan Kundera. Conformément à l’une des équations du livre, qui pose que la célébrité est source de malheur, son narrateur, double de l’auteur, et celle qui partage sa vie souhaitent se mettre au vert. Ils se rendent pour ce faire dans un château de charme devenu hôtel – précisément celui qui sert de cadre à la nouvelle intitulée Point de lendemain, écrite au XVIIIème siècle, par Vivant Denon. 

19/05/2026, 14:43

ActuaLitté

Ma sœur chasseresse : le roman québécois qui ose un narrateur infréquentable

Dans Ma sœur chasseresse, Philippe Arseneault compose le retour au Québec d’un narrateur installé en Chine, Roé Léry, écrivain opportuniste et professeur de droit. Entre satire du milieu littéraire, rupture amoureuse, chasse familiale et quête patrimoniale autour d’une relique, le roman transforme la haine du pays natal en matière romanesque instable, comique et douloureuse, sans jamais offrir au lecteur le confort d’une réconciliation. 

19/05/2026, 11:51

ActuaLitté

Charlotte McConaghy, la nature à vif

Charlotte McConaghy, c'est l'australienne pour qui le mot « nature-writing » a sans doute été inventé. Avant le phénomène 2026 des Fantômes de Shearwater, revenons à son premier roman qui nous emmenait (en 2024) en Écosse sur les traces d'une meute de loups.

18/05/2026, 11:47

ActuaLitté

Demis Hassabis, Beckett, private equity : les lectures de Books

Cette semaine, la Booksletter explore l’intelligence artificielle selon Demis Hassabis, les détours de la traduction chez Beckett, la mécanique du private equity, la circulation des nouvelles dans l’Europe moderne et les limites de la rationalité économique. Une traversée des savoirs où les livres éclairent technologies, langues, marchés, histoire de l’information et comportements sociaux, sans céder aux raccourcis faciles ni au bruit médiatique.

16/05/2026, 10:01

ActuaLitté

Prodiges : simplicités de l'existence

« La maison avait toujours été cossue bien qu’elle semblât, dès son achèvement, non pas modeste mais certainement austère. » Rue Scheller se tient une pension, construite en 1801 par un gros marchand de tissus connu à l’époque de toute la ville. Tenue d’une main de fer par Mme Helena Lundgren, ce lieu accueille des âmes très différentes, complexes, qui cohabitent sous un même toit. Et, entre les murs, les échos du passé n’ont pas fini de se faire entendre…

15/05/2026, 15:54

ActuaLitté

Faust, Goethe, Delacroix et Nerval : une affaire diaboliquement romantique

Voici un livre publié par les éditions Diane de Selliers qui ne se contente pas de remettre Faust entre nos mains : il le fait surgir dans toute sa puissance noire, fiévreuse, presque hallucinée. Faust de Goethe, illustré par Eugène Delacroix, traduit par Gérard de Nerval, ce n’est pas seulement un texte majeur accompagné de belles images. C’est la rencontre d’un mythe, d’un peintre et d’un écrivain, qui créent un pur chef-d’œuvre.

13/05/2026, 15:28

ActuaLitté

La chambre de bonne de Mathieu Pieyre : un petit espace pour une grande liberté.

« Depuis que j’ai ouvert la digue des souvenirs, je suis obsessionnellement replongé dans ces jours de ma jeunesse, comme si, de cette humble chambre de bonne, j’avais renouvelé le bail ». Au 5/7 rue de Lille, dans le VIIe arrondissement, a vécu le célèbre psychanalyste Jacques Lacan.

13/05/2026, 10:38

ActuaLitté

Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits

Le second roman d'une auteure au parcours original mais un polar bien noir qui peine à convaincre vraiment : vingt ans plus tard, le village ne s'est toujours pas remis de la disparition d'une enfant.

13/05/2026, 07:00

ActuaLitté

Quand l’idole d’enfance devient un ami

Dans un salon qui ressemble à tous les salons de l’enfance — un peu étroit, encombré d’objets sans importance et pourtant décisifs — un ballon de mousse roule entre deux chaises. Il y a, sur la table basse, des morceaux de sucre, des emballages de Tiki froissés, et dans l’air quelque chose de suspendu, comme une attente. Le match ne se joue pas dans un stade, mais ici, entre le canapé et la fenêtre. Et déjà, au fond de la pièce, une silhouette se détache : celle du gardien.

12/05/2026, 12:55

Autres articles de la rubrique Livres

ActuaLitté

Des dragons dans les halls

04/06/2026, 12:13

ActuaLitté

Marilyn Monroe, cent ans et toujours chérie

01/06/2026, 18:51

ActuaLitté

Real Madrid ou Manchester City : deux empires du football racontés par les livres

Le Real Madrid et Manchester City dominent depuis plusieurs saisons les discussions autour du football européen. Mais derrière les trophées, les statistiques et les débats tactiques, une autre littérature s’est développée : celle des livres consacrés à ces deux géants du football contemporain. Biographies, enquêtes, récits historiques ou analyses tactiques racontent aujourd’hui deux visions très différentes de la domination européenne.

30/05/2026, 08:45

ActuaLitté

Après Claude

29/05/2026, 13:45

ActuaLitté

La prof reste numéro un des ventes : Freida McFadden domine (encore) le classement

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes hebdomadaires avec La prof (trad. Karine Forestier, J’ai lu). Le thriller écoule 22.883 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 132.808 exemplaires après quatre semaines de présence.

29/05/2026, 13:09

ActuaLitté

Un livre pour penser le voyage dans un monde transformé

Le voyage tel que nous l’avons connu appartient déjà au passé. Longtemps, partir signifiait s’éloigner. Accumuler des kilomètres, collectionner les destinations, consommer le monde comme une succession d’expériences. Cette époque touche à sa fin.

 

28/05/2026, 07:00

ActuaLitté

Les Égyptiens par Isaac Asimov

27/05/2026, 18:33

ActuaLitté

Comme ta mère

27/05/2026, 11:30

ActuaLitté

Un départ à la plage aussi joyeux que mouvementé

Dix petites souris s’en vont à la plage, ça promet d’être folklorique comme le sont souvent les départs à la mer. Bouées, parasols, palmes, masques et tubas, rien n’est oublié mais quel remue-ménage ! 

27/05/2026, 08:00

ActuaLitté

Une enquête au cœur du Londres industriel

Tout commence par un début d’incendie suite à une explosion mystérieuse dans un atelier de Camden Town, un quartier de Londres. Thelma Templeton et oncle Owen se lancent dans leur propre enquête.

27/05/2026, 07:00

ActuaLitté

Lecture d’été : pourquoi les Français redécouvrent le plaisir de lire dehors ?

Chaque été, les mêmes images reviennent : un roman glissé dans un sac de plage, une liseuse posée sur une table de terrasse, un essai commencé au bord d’une piscine puis terminé dans un jardin à l’ombre. Mais derrière cette carte postale familière, une évolution plus profonde se dessine : les Français renouent avec une lecture plus lente, plus physique, plus liée aux espaces extérieurs. Parcs, plages, balcons, jardins publics ou terrasses deviennent à nouveau des lieux de lecture à part entière.

25/05/2026, 17:12

ActuaLitté

Raymonde Vincent, Albert Béguin, Nous vivons côte à côte d'une existence toute mêlée. Correspondance 1927-1957

Oui, oui, je sais, le livre fait près de 900 pages, et cela peut effrayer celui qui ne connaîtrait ni Raymonde Vincent (prix Femina pour « Campagne », et « Elisabeth » récemment réédités par Le Passeur), ni Albert Béguin. Mais ce serait une grave erreur de passer à côté. Il faut en effet lire cet incroyable échange de lettres qui s’échelonne de 1927 à 1957, entre deux êtres d’exception : c'est un document précieux sur la vie littéraire française, mais aussi et surtout une espèce de roman épistolaire qui raconte dans la durée la vie périlleuse d’un amour que traversent la guerre et la débâcle de 40. Comme tout roman, il comporte des ellipses que le lecteur doit combler avec son imagination... C’est ainsi que je l’ai lu, moi qui sors bouleversé par ma lecture  rendue possible  grâce à l’immense travail critique de Renan Prévot qui a rassemblé ici 451 lettres, pas moins ! Par Hervé BEL

24/05/2026, 09:00

ActuaLitté

Les sœurs Mitford, enfants du désordre européen

22/05/2026, 14:12

ActuaLitté

Amours intranquilles

22/05/2026, 12:30

ActuaLitté

Seule Virginie Grimaldi résiste à l’offensive Freida McFadden

Malgré l'atmosphère de vacances que la météo diffuse sur le territoire, c'est bien le corps enseignant qui occupe toute l'attention des lectrices et lecteurs. Avec 35.140 exemplaires écoulés sur la semaine, La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier - J'ai Lu), campe à la première place du classement. Et pour apaiser les craintes : oui, nous rentrons dans une nouvelle ère, puisque le titre totalise déjà 109.925 ventes après trois semaines de présence.

22/05/2026, 10:06

ActuaLitté

Permis de conduire : les ouvrages indispensables pour bien se préparer

Passer le permis de conduire ne se résume plus à apprendre des manœuvres ou à réciter le Code de la route. Pour beaucoup de candidats, notamment les plus jeunes, la préparation passe désormais aussi par des livres, des récits et des ouvrages pratiques qui permettent de comprendre la conduite autrement. Entre guides pédagogiques, histoire de l’automobile et nouvelles méthodes d’apprentissage, l’édition accompagne l’évolution du permis en France.

21/05/2026, 16:50

ActuaLitté

Nous qui avons connu Solange

19/05/2026, 21:37

ActuaLitté

Sarah Kechemir : l’urgence de vivre vite

Sarah Kechemir s’octroie le droit à la nuance et à l’ambiguïté pour raconter, de manière polyphonique, les vies presque ordinaires de femmes algériennes luttant avec témérité pour triompher du « cirque » des convenances sociales. Une première publication qui, malgré certaines insuffisances et son caractère encore inabouti, signe une entrée en littérature enthousiasmante.

19/05/2026, 16:51

ActuaLitté

Marie de Médicis, une Européenne à la mode du XVIIᵉ siècle

19/05/2026, 14:40

ActuaLitté

James Lee Burke : un récit noir, où l’Amérique brûle encore

« People are strange / When you're a stranger / Faces look ugly / When you're alone », chantait Jim Morrison. James Lee Burke nous entraine sur les traces de Weldon Holland depuis une enfance texane marquée par la poussière, la maladie et la violence jusqu’aux champs de bataille, puis aux mirages du pétrole. Fresque morale et méditation sur la vengeance, ce noir roman d’apprentissage interroge ce qu’'il reste d'un homme quand l’Histoire l’oblige à combattre trop tôt, puis à revenir parmi les vivants.

19/05/2026, 12:47

ActuaLitté

Les naufragés

19/05/2026, 12:30

ActuaLitté

Une héroïne trop libre pour son siècle, L’Intrépide des mers

Le roman d’aventure retrouve le goût des héroïnes indociles, des familles tyranniques et des affrontements à haute tension. Evangeline Mac Namara, promise aux contraintes du monde, oppose aux salons londoniens une intelligence acérée, un sens aigu de l’injustice et l’appel persistant du large. Vagues et embruns à venir ce 17 juin.

19/05/2026, 11:15

ActuaLitté

Aven : la parole est aux gouffres

Voici un roman tout de strates et de gouffres, entre néolithique, naissance de la spéléologie et enquête contemporaine. Autour d’Orhak, de Louis Armand, de Fanny et d’Éloïse, le causse Méjan devient un territoire d’énigmes, où la découverte compte moins que la manière de transmettre, ou de protéger, ce que la pierre conserve. Aven, de Lilian Bathelot sortira le 4 juin

19/05/2026, 11:12

ActuaLitté

Un avenir de footballeur suspendu à une décision

Pablo rêve de devenir joueur de football professionnel mais son père s’y oppose. Pendant un match de sélection décisif, son destin va basculer.

19/05/2026, 08:00

ActuaLitté

À Bondy, dans les pas de Kylian Mbappé et du football populaire

En 2018, alors que la France gagne sa deuxième étoile, Antoine Zéo se rend à Bondy, en banlieue parisienne, pour rencontrer ceux qui ont découvert le talent du meilleur joueur français depuis Zinédine Zidane.

19/05/2026, 07:00

ActuaLitté

Meilleures ventes : L’Empire McFadden contre-attaque

Et quand y'en a plus… y'en a finalement encore. Le raz-de-marée Freida McFadden frappe une nouvelle fois. Deux nouveaux titres ont déjà conquis son public et c’est le retour de la domination américaine pour cette nouvelle semaine (du 04/05 au 10/05). Alors, Force ou Côté obscur ?

15/05/2026, 11:34

ActuaLitté

Le banc

15/05/2026, 11:30

ActuaLitté

L’Appel du Dragonnier : une île entre beauté et menace

Transformer une photographie d’arbre en traversée de Socotra, île yéménite rêvée puis éprouvée. C'est tout l'objet de L’Appel du Dragonnier de Cécile Palusinski Entre récit poétique, rencontres socotries, beauté du vivant et alerte écologique, le refus l’exotisme facile : le dragonnier y devient moins un but qu’une voix, qui oblige à regarder autrement une terre, ses habitants et ce qui menace leur fragile équilibre, loin de toute carte postale.

14/05/2026, 15:48

ActuaLitté

Comment survivre à votre fatigue de genre ?

13/05/2026, 13:47

ActuaLitté

Meilleures ventes : La prof entre en tête devant Franck Thilliez et Fred Vargas

Avec 29.696 exemplaires vendus sur la semaine, La prof, de Freida McFadden, s’installe directement à la première place des meilleures ventes. Le poche publié par J’ai lu atteint 29.831 ventes cumulées. Derrière lui, L’autre moi, de Franck Thilliez, bondit au 2e rang avec 19.647 exemplaires, tandis qu’Une unique lueur, de Fred Vargas, complète le podium avec 15.271 ventes. Le haut du classement associe une entrée en tête, une forte progression et la résistance d’un titre déjà installé.

12/05/2026, 11:39

ActuaLitté

Un amour sans retour, une lettre brûlante : La Fille du Sud de Barbara Monroe

Revenue dans son village provençal, la narratrice tient un vieux bar, lutte contre les dettes, les rêves et l’oubli. Entre lyrisme, mémoire et attente, le roman interroge ce qui, d’une passion, survit quand l’absente gouverne encore chaque geste, et quand écrire devient moins un adieu qu’une façon de demeurer vivante.

12/05/2026, 10:52

ActuaLitté

Claire Lombardo : un supermarché suffit à réveiller une vie

Comment transformer une rencontre fortuite au supermarché en déflagration intime. Autour de Julia, épouse, mère et fille, le roman explore les zones grises de la maternité, du couple et du désir. Entre ironie domestique et vertige moral, Comme au premier jour de Claire Lombardo interroge ce que le passé continue d’exiger des vivants. Une chronique familiale ample, où le quotidien trivial ouvre sur la honte, la tendresse et la peur d’avoir raté sa vie. 

 

12/05/2026, 10:10

ActuaLitté

Le Beaujolais face à l’après-guerre

Beaujolais, 1919. La Grande Guerre s’achève. Claudius Grandvignon, dit « Glodusse », que l’on croyait disparu, rentre enfin chez lui.

12/05/2026, 08:00

ActuaLitté

Une plongée familiale dans les images et la mémoire

Entre mémoire familiale et geste artistique, Rozebud explore la zone trouble où l’image devient révélation. Héritière d’un appareil photo transmis par son grand-père, Isabelle Rozenbaum transforme cet objet en clef d’un récit et d’une traversée intérieure.

12/05/2026, 07:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Près du sol de Emile Guillaumin (1873-1951)

Toute sa vie, Émile Guillaumin resta paysan, cultivant sa propriété de trois hectares dans l'Allier. En parallèle, muni de son seul certificat d'études, il se fit aussi poète et romancier du monde rural. Son premier roman La vie d'un simple (objet d'un précédent article des Ensablés), fut publié en 1904 et reçut un excellent accueil, glanant des voix pour le prix Goncourt. Par Isabelle Luciat

10/05/2026, 09:04

ActuaLitté

Une découverte dans une grotte relie trois époques dans Aven

Avec Aven, publié aux éditions La Manufacture de livres le 4 juin, Lilian Bathelot construit un roman mêlant préhistoire, exploration souterraine au XIXe siècle et enquête contemporaine autour de l’aven Armand. À travers trois récits reliés par un même lieu et un mystère traversant les siècles, l’auteur explore la mémoire enfouie des hommes dans les paysages du causse Méjan.

08/05/2026, 07:00

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.