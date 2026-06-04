Prix Lumière d’août 2026 : première sélection — littérature et photographie

À l’issue d’un déjeuner dans les salons privés du restaurant “Les Arsenaux” , place aux Huiles à Marseille, le jury a défini deux listes : l’une consacrée à la littérature, l’autre à la photographie. Elles témoignent de l’ambition du Prix Lumière d’août : faire se rencontrer des œuvres qui éclairent le monde et qui portent chacune une manière singulière de regarder, de raconter et de transmettre.

Placée sous une présidence bicéphale, cette première édition réunit, autour de Vincent Hein et de Sylvain Holtermann un jury composé de Damien Bouticourt, Michaël Ferrier, Hervé Garat-Foucault, Amina Masseboeuf, Sébastien Lapaque, Olivier Rogez et Christophe Vauthey.

Première sélection — catégorie littérature

• L’Héritage de Soledad, Elsa Olaizola, éditions J-C Lattès

• Maxence, Céline Zufferey, éditions Gallimard

• Archive de Berthe Bendler, Vincent Jaury, éditions Grasset

• Ma Nuit en plein jour, Pierre-Louis Basse, éditions En Exergue

• Sauf la frontière, Elisa Shua Dusapin, éditions Zoé

• Les Arbres de Nagasaki, Véronique Brindeau, éditions Arléa

• Des Dragons dans les halls, Julien Villa, éditions Rue de l’échiquier

• Cantique du chaos, Mathieu Belezi, éditions Robert Laffont

• Quartier des Fantômes, Rithy Panh et Christophe Bataille, éditions Grasset

• Le Lotissement, Claire Vesin, éditions La Manufacture

Première sélection — catégorie photographie

• La Ciotat, récits du golfe d’amour, de Bernard Plossu, éditions Arnaud Bizalion

• Sicile grecque, de Raymond Escomel, éditions Arnaud Bizalion

• Sous terre, de Antoine Lecharny, éditions d’une rive à l’autre

• Troisième nature, de Grégoire Eloy, éditions Textuel

• Tsunami Trees, de Naoya Hatakeyama, éditions Lightmotiv

La deuxième sélection, qui constituera la shortlist du Prix Lumière d’août 2026, sera annoncée le samedi 27 juin 2026 en fin d’après-midi, à l’issue d’une nouvelle rencontre du jury, organisée autour d’un déjeuner dans le même restaurant. La délibération finale et la désignation des deux lauréats interviendront ensuite à la fin du mois de septembre.

En distinguant chaque année un ouvrage de littérature et un livre de photographie, le Prix Lumière d’août affirme une conviction simple : certaines œuvres agrandissent notre regard, déplacent notre écoute et donnent à la lumière une forme sensible, que celle-ci passe par l’écriture ou par l’image.

Crédits photo : une partie du jury, en plein débat

Par Dépêche

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