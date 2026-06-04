Prix Lumière d’août 2026 : première sélection — littérature et photographie

Autour de Vincent Hein et Sylvain Holtermann, l’ensemble des jurés du Prix Lumière d’août s’est réuni le samedi 30 mai 2026 à Marseille afin d’établir la première sélection d’ouvrages de l’édition 2026. Cette rencontre a ouvert, dans un esprit d’amitié, de lecture et de dialogue entre les mots et les images, la première étape du prix.
Le 04/06/2026 à 12:17 par Dépêche
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Publié le :
04/06/2026 à 12:17
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À l’issue d’un déjeuner dans les salons privés du restaurant “Les Arsenaux” , place aux Huiles à Marseille, le jury a défini deux listes : l’une consacrée à la littérature, l’autre à la photographie. Elles témoignent de l’ambition du Prix Lumière d’août : faire se rencontrer des œuvres qui éclairent le monde et qui portent chacune une manière singulière de regarder, de raconter et de transmettre.
Placée sous une présidence bicéphale, cette première édition réunit, autour de Vincent Hein et de Sylvain Holtermann un jury composé de Damien Bouticourt, Michaël Ferrier, Hervé Garat-Foucault, Amina Masseboeuf, Sébastien Lapaque, Olivier Rogez et Christophe Vauthey.
• L’Héritage de Soledad, Elsa Olaizola, éditions J-C Lattès
• Maxence, Céline Zufferey, éditions Gallimard
• Archive de Berthe Bendler, Vincent Jaury, éditions Grasset
• Ma Nuit en plein jour, Pierre-Louis Basse, éditions En Exergue
• Sauf la frontière, Elisa Shua Dusapin, éditions Zoé
• Les Arbres de Nagasaki, Véronique Brindeau, éditions Arléa
• Des Dragons dans les halls, Julien Villa, éditions Rue de l’échiquier
• Cantique du chaos, Mathieu Belezi, éditions Robert Laffont
• Quartier des Fantômes, Rithy Panh et Christophe Bataille, éditions Grasset
• Le Lotissement, Claire Vesin, éditions La Manufacture
• La Ciotat, récits du golfe d’amour, de Bernard Plossu, éditions Arnaud Bizalion
• Sicile grecque, de Raymond Escomel, éditions Arnaud Bizalion
• Sous terre, de Antoine Lecharny, éditions d’une rive à l’autre
• Troisième nature, de Grégoire Eloy, éditions Textuel
• Tsunami Trees, de Naoya Hatakeyama, éditions Lightmotiv
La deuxième sélection, qui constituera la shortlist du Prix Lumière d’août 2026, sera annoncée le samedi 27 juin 2026 en fin d’après-midi, à l’issue d’une nouvelle rencontre du jury, organisée autour d’un déjeuner dans le même restaurant. La délibération finale et la désignation des deux lauréats interviendront ensuite à la fin du mois de septembre.
En distinguant chaque année un ouvrage de littérature et un livre de photographie, le Prix Lumière d’août affirme une conviction simple : certaines œuvres agrandissent notre regard, déplacent notre écoute et donnent à la lumière une forme sensible, que celle-ci passe par l’écriture ou par l’image.
Crédits photo : une partie du jury, en plein débat
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 04/03/2026
304 pages
Jean-Claude Lattès
20,90 €
Paru le 12/02/2026
192 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 21/01/2026
192 pages
Grasset & Fasquelle
19,00 €
Paru le 16/01/2026
186 pages
En Exergue
21,00 €
Paru le 27/08/2026
240 pages
Editions Zoé
19,00 €
Paru le 05/03/2026
78 pages
Arléa Editions
13,00 €
Paru le 22/05/2026
344 pages
Rue de l'échiquier
23,00 €
Paru le 21/08/2025
400 pages
Robert Laffont
23,00 €
Paru le 07/01/2026
128 pages
Grasset & Fasquelle
15,00 €
Paru le 21/08/2025
261 pages
Manufacture de livres éditions
19,90 €
Paru le 12/03/2026
176 pages
Arnaud Bizalion Editeur
45,00 €
Paru le 09/06/2026
96 pages
Arnaud Bizalion Editeur
27,00 €
Paru le 07/11/2025
224 pages
A PRECISER
45,00 €
Paru le 05/03/2025
120 pages
Textuel
49,90 €
Paru le 12/03/2026
140 pages
Light Motiv
45,00 €
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