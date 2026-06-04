Virginia Woolf et Beethoven dans un duo d'enchères

Un manuscrit de Beethoven, un roman de Thomas Hardy passé par la bibliothèque de Virginia Woolf et un exemplaire de Hamlet annoté par Alec Guinness figurent dans une même vente Sotheby’s. L’ensemble, réuni sous le titre Shelf Life : Books, Manuscripts and Works on Paper from the Library of Stanley J. Seeger & Christopher Cone, se déroule en ligne du 23 juin au 7 juillet 2026, selon Fine Books & Collections.

Une bibliothèque privée devenue cabinet de curiosités

La vente provient de la bibliothèque de Stanley J. Seeger et Christopher Cone, collectionneurs dont les goûts mêlaient littérature, musique, théâtre, art et objets de papier. Le catalogue présenté par Sotheby’s associe ainsi des premières éditions, des manuscrits musicaux, des dessins originaux et des livres chargés d'histoire.

Le lot le plus estimé reste un manuscrit autographe de Ludwig van Beethoven : quatre pages d’esquisses pour l’ouverture Die Weihe des Hauses, op. 124, traduite en anglais par The Consecration of the House. Sotheby’s l’estime entre 150.000 (173.000 €) et 200.000 £ (230.000 €).

Ce brouillon, mêlant encre et crayon, constitue le seul matériau autographe connu pour cette ouverture encore conservé en mains privées, les autres sources autographes identifiées se trouvant dans des institutions européennes.

L’objet possède aussi une histoire de circulation. Il a appartenu à Jenny Lind, célèbre cantatrice suédoise du XIXe siècle. Le passage d’un brouillon de compositeur à la collection d’une interprète, puis à une bibliothèque privée, inscrit le manuscrit dans une chaîne qui dépasse la seule valeur musicale.

Virginia Woolf, lectrice de Thomas Hardy

Le versant littéraire de la vente retient l’attention avec l’exemplaire de Far From the Madding Crowd de Thomas Hardy ayant appartenu à Virginia Woolf. Il s’agit d’une réimpression Macmillan de 1908, non d’une première édition, mais son intérêt tient à son inscription de possession : « V. Stephen », nom de Virginia Woolf avant son mariage avec Leonard Woolf en 1912. L’estimation annoncée atteint 8000 à 12.000 £ (9240 à 14.000 € environ).

Sotheby’s souligne que les livres issus de la bibliothèque de Woolf apparaissent rarement aux enchères. La maison de vente rattache ce volume à un épisode précis : le 25 juillet 1926, Woolf se rendit à Max Gate, dans le Dorset, pour sa première et unique rencontre avec Hardy. Selon la notice du lot, elle lut probablement Far From the Madding Crowd durant le trajet entre Londres et Dorchester.

Le lien ne relève pas seulement de l’admiration littéraire. Leslie Stephen, père de Virginia Woolf, avait accepté le roman pour publication lorsqu’il dirigeait The Cornhill Magazine. Pour Woolf, ce livre associait donc Hardy, son œuvre, son propre héritage familial et une histoire éditoriale décisive du roman victorien.

Hamlet dans les marges d’Alec Guinness

Le théâtre occupe aussi une place visible dans l’ensemble avec l’exemplaire annoté de Hamlet par Sir Alec Guinness (photo d'illustration à revoir tout en haut de l'article, pompompompom...), estimé entre 4000 et 6000 £ (de 4622 à 6933 €) : un exemplaire marqué pour une production, ce qui en fait moins un simple livre imprimé qu’un outil de travail d’acteur.

Ces marques de lecture intéressent autant les collectionneurs que les chercheurs : elles déplacent l’attention du texte vers son usage. Dans le cas d’un Shakespeare annoté par Guinness, la valeur naît du contact entre œuvre canonique, scène britannique et geste professionnel inscrit dans le papier.

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La vente comprend aussi des premières éditions de Leaves of Grass de Walt Whitman, Pride and Prejudice de Jane Austen, A Christmas Carol de Charles Dickens et Middlemarch de George Eliot. D’autres lots élargissent le périmètre : dessins d’E.H. Shepard et de Beatrix Potter, manuscrit de Christoph Willibald Gluck, exemplaire du Rubaiyat d'Omar Khayyam dans une reliure joaillière de Sangorski & Sutcliffe, ou encore une note signée de John Cage.

La dispersion se déroulera exclusivement en ligne, avec une clôture prévue le 7 juillet 2026.

Par Clément Solym

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