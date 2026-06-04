Comics, cuisine et partage : deux rendez-vous à ne pas manquer à Lyon

À la bibliothèque Part-Dieu, ce samedi 6 juin, de 14h à 16h puis de 15h à 17h, deux rendez-vous invitent le public à partager ses passions : d’abord autour des comics, avec un club de lecture dédié à la bande dessinée américaine, puis autour de la cuisine internationale, à l’occasion des 10 ans du Refugee Food Festival. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
Le 04/06/2026 à 12:31 par Revue Topo
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04/06/2026 à 12:31
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De 14h à 16h, rencontre avec Nadime Malle, président du Cercle Vistel. Si les univers super-héroïques vous parlent, que vous êtes friands ou simplement curieux de la bande dessinée américaine, le Comics Club est ravi de vous accueillir à la bibliothèque de la Part-Dieu !
Le principe est simple : pendant deux heures, nous nous retrouvons en petit comité pour échanger et discuter de nos comics préférés.
En résonance avec la Biennale des Comics à Lyon, qui aura lieu en fin d’année, nous ouvrons la marche avec ce club qui a pour vocation de rassembler les néophytes autant que les lectrices et lecteurs de comics les plus réguliers.
Nous souhaitons créer un moment de partage bienveillant, sans jugement, où la découverte prime sur l’expertise.
Pour ouvrir le bal, la thématique est toute trouvée : venez nous présenter votre premier coup de cœur. Pas forcément le premier comics que vous avez lu, mais celui qui vous a donné envie de continuer !
Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour entrer dans la ronde ! On a hâte de savoir !
En partenariat avec l’université de Lyon III
Événement culinaire et solidaire, ce festival vise à faire évoluer les regards portés sur les personnes réfugiées en valorisant leurs patrimoines culinaires, accélérer leur insertion professionnelle dans la restauration et mobiliser et rassembler la société civile autour de la table.
De 15h à 17h, venez rencontrer autour d’une table ronde à la bibliothèque de la Part-Dieu des cuisiniers et restaurateurs qui ont fait vivre ces 10 années de festival.
Vous pourrez leur poser des questions et découvrir leurs incroyables parcours portés par l’amour de la cuisine et du partage.
La table-ronde sera animée par Louison Lagneaux, créatrice du podcast CHER BON !, et donnera lieu à un épisode inédit. Un buffet sera également proposé (sous réserve).
TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.
Crédits photo : Pexels
Par Revue Topo
Contact : contact@actualitte.com
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Entre albums sonores, livres en braille et chorégraphies engagées, la jeunesse a investi la promenade royale du Peyrou. D’un côté, les éditions montpelliéraines Benjamin Médias faisaient entendre Bleu. De l’autre, des élèves du lycée Jules Guesde transformaient le Mur de Berlin en performance dansée, entre peur, résistance et liberté. Deux propositions différentes, mais un même fil : transmettre des émotions, des histoires et une mémoire collective.
22/05/2026, 14:00
Les Schtroumpfs envahiront Puteaux les 23 et 24 mai prochains. Pour sa 19e édition, le Festival BD de Puteaux transformera la ville en vaste terrain de jeu consacré au 9e Art, avec une programmation pensée pour tous les publics : dédicaces, expositions, ateliers, animations, concours de dessin et rencontres avec une cinquantaine d’auteurs.
22/05/2026, 11:29
Alors que les stands prennent place sur l’esplanade du Peyrou et que les affiches de la Comédie du Livre envahissent les rues de Montpellier, l’Espace Dominique Bagouet accueille un univers plus intime. Avec Les Aimants, Marion Fayolle transforme le dessin en langage sensible, entre amour, désir et fragilité des corps.
21/05/2026, 17:54
Du 23 au 30 mai 2026, Terres de Paroles place « l’aventure humaine » au centre de sa 15e édition. Dans les jardins de l’abbaye Saint-Georges, à l’Historial Jeanne d’Arc et jusque dans les librairies de Seine-Maritime, le rendez-vous normand déroule une programmation où signatures reconnues, dialogues inédits et formats plus intimes composent une cartographie vivante de la création contemporaine.
21/05/2026, 13:05
Au fil des mots, le 12e Salon du livre du Grand Narbonne accueillera Philippe Spanghero le samedi 30 mai, pour une rencontre consacrée à l’héritage familial, à la transmission et au poids du nom. L’ancien rugbyman, issu d’une lignée de sportifs, présentera Au nom du clan, publié chez Alisio, lors d’un échange prévu de 16h à 16h45 à l’Espace Rencontres.
20/05/2026, 17:45
Le Salon international du livre de Turin clôt sa 38e édition avec 254.000 visiteurs, contre 231.000 en 2025. Le bilan confirme une forte mobilisation des jeunes publics, des ventes solides chez plusieurs exposants et une montée en puissance du Centre des droits, tandis que le marché italien reste soutenu par les achats publics des bibliothèques. L’édition 2027 accueillera le catalan et le Latium sur un calendrier fixé mi-mai.
20/05/2026, 16:57
Du 29 au 31 mai 2026, le festival Époque réunira à Caen auteurs, autrices, illustrateurs, essayistes et artistes autour d’un fil rouge : « Partir ». Installé à l’Hôtel de Ville, à l’Abbaye-aux-Hommes et dans plusieurs lieux culturels caennais, le salon entend interroger le départ sous toutes ses formes : exil, voyage, déplacement, fuite, quête intime ou simple échappée par la lecture. Tous les rendez-vous sont gratuits, en accès libre, dans la limite des places disponibles.
20/05/2026, 16:35
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