Comics, cuisine et partage : deux rendez-vous à ne pas manquer à Lyon

Comics Club : le club de lecture dédié aux comics

De 14h à 16h, rencontre avec Nadime Malle, président du Cercle Vistel. Si les univers super-héroïques vous parlent, que vous êtes friands ou simplement curieux de la bande dessinée américaine, le Comics Club est ravi de vous accueillir à la bibliothèque de la Part-Dieu !

Le principe est simple : pendant deux heures, nous nous retrouvons en petit comité pour échanger et discuter de nos comics préférés.

En résonance avec la Biennale des Comics à Lyon, qui aura lieu en fin d’année, nous ouvrons la marche avec ce club qui a pour vocation de rassembler les néophytes autant que les lectrices et lecteurs de comics les plus réguliers.

Nous souhaitons créer un moment de partage bienveillant, sans jugement, où la découverte prime sur l’expertise.

Pour ouvrir le bal, la thématique est toute trouvée : venez nous présenter votre premier coup de cœur. Pas forcément le premier comics que vous avez lu, mais celui qui vous a donné envie de continuer !

Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour entrer dans la ronde ! On a hâte de savoir !

En partenariat avec l’université de Lyon III

Fêtez les 100 ans du Refugee Food Festival !

Événement culinaire et solidaire, ce festival vise à faire évoluer les regards portés sur les personnes réfugiées en valorisant leurs patrimoines culinaires, accélérer leur insertion professionnelle dans la restauration et mobiliser et rassembler la société civile autour de la table.

De 15h à 17h, venez rencontrer autour d’une table ronde à la bibliothèque de la Part-Dieu des cuisiniers et restaurateurs qui ont fait vivre ces 10 années de festival.

Vous pourrez leur poser des questions et découvrir leurs incroyables parcours portés par l’amour de la cuisine et du partage.

La table-ronde sera animée par Louison Lagneaux, créatrice du podcast CHER BON !, et donnera lieu à un épisode inédit. Un buffet sera également proposé (sous réserve).

TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.

Crédits photo : Pexels

Par Revue Topo

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