L'union fera-t-elle la force des librairies indépendantes ?

La vente en ligne a changé d’échelle. Pour rester visibles, les librairies indépendantes doivent-
elles construire une puissance collective ? Renny Aupetit, propriétaire de la librairie Le Comptoir des Mots (Paris, 20e), pose la question.
Le 04/06/2026 à 11:47 par Auteur invité
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04/06/2026 à 11:47
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Le monde du livre traverse une transformation profonde, encore largement sous-estimée dans ses implications structurelles. À intervalles réguliers, l’actualité met en lumière les difficultés d’acteurs historiques de la distribution ou de la librairie et ces événements sont encore trop souvent interprétés comme des accidents isolés ou des tensions conjoncturelles. Cette lecture devient pourtant de moins en moins tenable à mesure que s’impose une évidence plus large : l’écosystème du livre se transforme brutalement.
Ce qui est en train de se produire ne relève pas uniquement d’une crise du modèle existant, mais d’un déplacement du centre de gravité du livre. La vente en ligne n’est plus un canal parmi d’autres, elle est devenue le point d’entrée principal du lecteur. C’est par elle que se font la découverte, la comparaison et une part croissante de la prescription. Dans ce nouvel environnement, la chaîne historique du livre continue d’exister, mais elle est désormais bousculée par des plateformes qui concentrent la visibilité, la donnée et les flux.
Dans ce contexte, les fragilités observées chez certains acteurs historiques ne doivent pas être lues uniquement comme des difficultés internes, mais comme les symptômes d’un système qui n’est plus parfaitement aligné avec son environnement. Ce n’est pas seulement la performance de tel ou tel opérateur qui est en cause, mais la capacité du modèle global à absorber une mutation profonde des usages.
Les librairies indépendantes occupent dans ce paysage une position singulière. Elles demeurent essentielles dans leur rôle de prescription, de conseil et de médiation culturelle et constituent un maillage irremplaçable du territoire du livre. Mais elles se trouvent dans une situation paradoxale : leur utilité culturelle reste forte, tandis que leur présence dans l’espace numérique demeure fragmentée, dispersée, atomisée, et donc structurellement marginale.
C’est précisément ce décalage qui doit aujourd’hui être interrogé. La question n’est plus uniquement celle de la survie ou de l’adaptation individuelle, mais celle de la capacité du réseau des librairies indépendantes à devenir une force collective dans l’espace numérique. Car une évidence s’impose : si le secteur de la librairie indépendante tire son épingle du jeu, ce ne sera pas chacun pour soi, mais collectivement. Les logiques individuelles ou associatives atteignent leurs limites face à des acteurs intégrés, puissants, qui maîtrisent la visibilité en ligne, les flux et les points d’entrée du lecteur.
Dès lors, la question centrale pourrait être : comment passer d’un réseau de librairies indépendantes à une infrastructure commune, capable de faire émerger une présence visible, cohérente et compétitive dans l’espace numérique ? De nombreux éléments existent déjà : outils techniques, plateformes de commande, organisations professionnelles, réseaux de librairies, initiatives mutualisées. Le problème n’est pas l’absence de ressources, mais leur dispersion, qui empêche toute lisibilité d’ensemble et toute efficacité collective dans l’espace numérique.
À ce stade, il me semble important de situer cette réflexion dans le contexte plus large du secteur, alors que les Rencontres Nationales de la Librairie se tiennent ce week-end. Il est probable que les débats qui s’y dérouleront abordent directement ces questions. Je n’apporte pas ici un modèle abouti, mais une contribution à une discussion déjà très présente sur le terrain, souvent de manière diffuse dans les pratiques quotidiennes des librairies.
Dans cette perspective, un axe concret peut être envisagé comme point de départ d’une démarche progressive, expérimentale et réversible : mutualiser la visibilité, la puissance et la logistique numérique des librairies indépendantes. Il s’agit de renforcer la capacité collective à exister dans l’espace numérique en rendant plus lisible et moins dispersée la présence des librairies indépendantes.
L'enjeu n’est pas de créer un nouvel outil, mais de mieux articuler ceux qui existent déjà afin de retrouver une cohérence d’ensemble et une visibilité commune, sans renoncer aux identités locales, mais en renforçant leur impact collectif. Cet axe ne constitue pas un modèle figé, mais une base de travail possible. Son intérêt principal tient à son caractère progressif et mesurable. Il permet de passer du constat à l’action sans rupture brutale, mais sans immobilisme non plus.
À LIRE - Baisse des ventes, concentration, violences... Les libraires face à la polycrise
Dans un secteur déjà engagé dans une transformation profonde, il ne s’agit plus seulement de défendre un modèle existant, mais de se donner les moyens de le reconfigurer. Non pas en substituant une structure aux librairies, mais en leur permettant d’exister comme une force collective dans un environnement qui, lui, a déjà changé d’échelle.
C’est peut-être dans cette capacité à transformer une multitude d’initiatives, de compétences et d’outils déjà existants en une véritable force collective que se joue désormais l’avenir des librairies indépendantes.
Renny Aupetit
Crédits photo © Le Comptoir des Mots
DOSSIER - Les libraires réunis à Rennes à l'occasion des RNL 2026
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
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16/05/2026, 11:17
La crise Grasset dépasse le tumulte médiatique : elle interroge le lien intime entre auteurs, éditeurs et contrats. Dans un texte qu'elle adresse à ActuaLitté, Liliane de Carvalho appelle au discernement juridique. Rapporteure de la réforme du contrat d’édition numérique 2013 et spécialiste de la propriété intellectuelle, elle invite à examiner les situations au cas par cas et refuse les réponses automatiques.
15/05/2026, 17:33
Entre ville et campagne, enfance et parentalité, Alexandra MacCorvus interroge notre rapport aux saisons. À travers les gestes simples d’une vie de famille — récolter des pommes, sentir l’air changer, attendre les fêtes — il rappelle que le temps ne se mesure pas seulement au calendrier : il se ressent, se partage et se transmet dans l’émerveillement quotidien. Elle vient de publier Beltane, chez Piktos jeunesse.
15/05/2026, 15:19
Un visuel diffusé sur Facebook associe un article d’ActuaLitté consacré au scandale Agessa au logo de La France insoumise. L’exercice entend sans doute servir la cause des artistes-auteurs. Il réussit surtout une (contre)performance graphique plus douteuse : transformer un travail journalistique indépendant en élément de communication politique.
15/05/2026, 13:01
Le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre avance à son rythme pour l'édition de mai 2026 — calme, posé, propice aux échanges, bien que chahutée. Dans les allées, on circule sans heurt, on s’arrête facilement, on engage la conversation. Ici, le temps ne se mesure pas seulement au nombre de visiteurs.
14/05/2026, 09:19
Était-ce un jour historique ? Ce 13 mai avait des accents d’appel du 18 juin : une volonté de résistance, de libération, quand tout un pan de l’industrie du livre mesure « à quel point c’est un rapport de force ». Ces États généraux de l'édition, conséquence du licenciement d’Olivier Nora ont en effet engendré un mouvement hors norme : des centaines auteurs décidés à quitter leur maison, contre la figure du croque-mitaine, Vincent Bolloré.
13/05/2026, 17:43
Grégory Hermant, responsable du service événementiel de la ville de Palaiseau, revient sur la troisième édition de Dimension, salon du livre consacré aux liens entre science, science-fiction et vulgarisation. Un rendez-vous encore jeune, mais déjà identifié par son public, ses auteurs et ses partenaires.
13/05/2026, 17:01
Dans Digitopuncture et santé féminine, Jacques Staehle condense plus de soixante ans de pratique des médecines naturelles. À partir de son parcours personnel et des questions reçues en séminaire, il propose une approche accessible de la digitopuncture appliquée aux troubles féminins, entre gestes précis, équilibre énergétique et transmission d’expérience. À bientôt 95 ans, l’acupuncteur et naturopathe affiche une énergie et une vitalité qui donnent, au minimum, envie d’écouter ce qu’il a à dire.
13/05/2026, 13:38
Deux fronts obsèdent actuellement l’administration Trump : une poussée fédérale vers des scrutins gérés localement et une pression accrue sur les universités, des visas étudiants aux données d’admission. Ces affaires, ancrées dans le droit électoral et académique ouvrent cependant une question de lecture : que deviennent des vies quand l’État transforme le contrôle en procédure, l’arbitraire en formulaire et le soupçon en méthode ?
12/05/2026, 12:48
Depuis l’Ardèche, Fabienne De Dyn défend une édition indépendante, lente et vivante, trop souvent ignorée par Paris. Un appel à ouvrir les librairies, les chroniques et les salons aux livres venus des territoires.
11/05/2026, 14:32
L'auteur Charles Garatynski interroge l’essor d’une littérature dite thérapeutique, pensée pour réparer, rassurer ou réconcilier le lecteur avec lui-même. À rebours des promesses de consolation, il défend une littérature de l’inconfort, capable non de guérir la souffrance, mais de lui donner une forme, une langue et une dignité.
11/05/2026, 13:35
Angelina Delcroix ouvre les portes de sa Fabrique du Mal, où l'on entre par la violence, mais refuse d’y installer le lecteur pour le seul choc. À paraître ce 13 mai, la romancière nous immerge dans son univers, entre réalisme glacé et espoirs d'une vie meilleure.
11/05/2026, 10:43
Le phénomène Estelle Derouen est avant tout un phénomène de société. Sur Instagram a imposé une présence singulière. Ni critique institutionnelle ni simple prescriptrice numérique, elle occupe une place à part, quelque part entre la lectrice passionnée, la passeuse intraitable et la créatrice de contenu qui refuse de laisser les livres se dissoudre dans le grand marché des recommandations interchangeables.
08/05/2026, 14:12
À l’heure où les distinctions littéraires cherchent à se renouveler, l’écrivain et psychanalyste Vincent Hein lance, avec le photographe Sylvain Holtermann, le Prix Lumière d’août. Un projet singulier, à la croisée de la littérature et de l’image, nourri par une histoire commune, mais aussi par une prise de position face aux mutations du monde éditorial.
08/05/2026, 13:54
Top ArticlesPourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
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