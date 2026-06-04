Droit de prêt : une librairie condamnée face à la Sofia

En tant que fournisseuses de livres aux bibliothèques, les librairies doivent déclarer leurs ventes et payer les sommes dues au titre du droit de prêt, qui vient ensuite rémunérer les ayants droit, auteurs et éditeurs. Le tribunal judiciaire de Lille a rappelé cette obligation à la librairie La Cédille (Vitry-le-François), par une condamnation. Mais le commerce est en procédure de liquidation...
Le 04/06/2026 à 13:18 par Antoine Oury
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04/06/2026 à 13:18
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Le tribunal judiciaire de Lille a rendu sa décision, consultée par ActuaLitté, le 22 mai dernier et condamné la librairie La Cécille, installée à Vitry-le-François, à régler la somme de 5936 € « en paiement des rémunérations dues au titre du droit de prêt pour la période courant de 2021 à 2023 ».
Rappelons que ni l'auteur ni l'éditeur d'un livre ne peuvent s'opposer à son prêt par une bibliothèque publique. La loi a mis en place, en 2003, un droit de prêt, lequel garantit aux ayants droit une rémunération en contrepartie de ce prêt et permet aux bibliothèques de proposer les titres aux usagers sans porter atteinte au droit d’auteur.
Cette rémunération est financée en partie par l’État et en partie par les ventes de livres aux bibliothèques. Pour cette seconde composante, les fournisseurs de livres reversent une redevance correspondant à 6 % du prix public hors taxe des livres vendus aux organismes de prêt.
Dans le cas examiné par le tribunal judiciaire de Lille, la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (Sofia), organisme chargé percevoir les sommes dues par les fournisseurs pour les répartir entre les ayants droit, avait signalé un défaut de déclaration des ventes de livres aux bibliothèques par La Cédille, ainsi que le non-paiement des sommes dues par la librairie. Pour calculer ces dernières, en l'absence de déclarations du commerce, la Sofia s'est basée sur celles fournies par les bibliothèques clientes de ce même point de vente.
Le processus qui a trouvé sa conclusion le 22 mai dernier a commencé « au début des années 2020 », nous explique Geoffroy Pelletier, directeur de la Sofia, « et s'inscrit dans une procédure classique quand la librairie ne verse pas la redevance, mais ne déclare pas non plus ses ventes auprès des bibliothèques ».
Le directeur de la Sofia précise que la procédure judiciaire intervient en dernier recours : dans le cas de La Cédille, « des échéanciers ont même été signés des deux côtés, mais n'ont jamais été respectés », ajoute-t-il. « La procédure judiciaire relève de notre responsabilité, afin de garantir le respect de la loi, mais aussi l'équité entre les fournisseurs de livres aux bibliothèques. »
Nous ne sommes pas parvenus à joindre la librairie La Cédille, placée en liquidation judiciaire au début du mois de mai 2026 — avant le prononcé de la décision de justice. Selon Geoffroy Pelletier, l'enseigne n'a jamais réglé les sommes dues, et ces créances « n'ont donc pas pesé sur les finances de la librairie ».
Le recouvrement des sommes dues (5936 €, 1 € en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, 1500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens) est désormais suspendu à la procédure de liquidation, sachant que les créances de la Sofia sont considérées comme « privilégiées ».
À LIRE - Défaut d'information des auteurs : un éditeur condamné en appel
Le cas examiné par le tribunal judiciaire de Lille « ne se présente pas si fréquemment que cela », note Geoffroy Pelletier. « Nous avons quelques procédures de cet ordre chaque année, que nous gagnons toutes, puisqu'il s'agit simplement de faire respecter la loi. » Le directeur de la Sofia précise toutefois que la société de perception et de répartition des droits « cherche toujours une solution qui permette d’étaler la somme », si un libraire rencontre des difficultés pour honorer ses obligations.
« Nous ne pouvons pas annuler cette créance qui est due, mais nous pouvons faire en sorte qu’elle soit étendue sur un temps plus long, en mettant en place des échéanciers et en prenant en compte les situations économiques des commerces. » La Sofia saurait donc se montrer compréhensive, « et le sera encore plus, car nous avons conscience des difficultés des librairies ».
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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J.K-Gras et Yannick Vicente proposent une nouvelle fantasy toute illustrée one-shot dans un format collector exceptionnel. Êtes-vous prêts à aimer celle que vous devriez détester ? Car, oui, ce roman n’est pas comme les autres… L’héroïne est… Disons qu’elle ne fait pas partie des gentils. Mais alors, qu’est-ce que cela pourra bien dire de vous, lectrices, lecteurs, si vous adorez à La Générale Noire ? Car il ne fait aucun doute que vous succomberez à ses charmes. Un voyage exceptionnel à dos de dragons vous attend sur Ulule…Venez y jeter un œil, si vous l'osez !
01/06/2026, 10:51
Un livre à la croisée du Beau, du Sens et du Vivant Élévation rassemble plus de cent photographies de paysages de montagne, organisées en douze chapitres formant un voyage initiatique : de l'avant-aube à la contemplation du mont Blanc. Chaque étape correspond à une phase intérieure : doute, effort, présence, lumière retrouvée.
31/05/2026, 09:00
À partir de l’année scolaire 2026-2027, les districts publics du Nebraska devront adopter une politique donnant aux parents accès aux catalogues des bibliothèques scolaires et la possibilité de recevoir une notification lorsqu’un enfant emprunte un livre. Le texte, présenté comme une mesure de transparence familiale, relance le débat américain sur la confidentialité des lectures des élèves.
31/05/2026, 06:38
C’est avec une immense tristesse et une profonde reconnaissance que les Éditions du Seuil apprennent à ActuaLitté la disparition d’Edgar Morin, disparu à l’âge de 104 ans, et en saluent la mémoire. Penseur du temps présent et figure majeure de la vie intellectuelle française, Edgar Morin a, tout au long de sa vie, éclairé notre époque par son humanisme et la force de sa pensée, construisant une œuvre foisonnante.
30/05/2026, 08:50
La venue de Joann Sfar au festival littéraire Oh les beaux jours !, à Marseille, suscite une vive controverse. Quelques jours avant son concert dessiné à La Criée, le collectif Culture 13 en lutte a appelé au boycott de l’auteur, l’accusant de relayer un discours favorable à la politique israélienne. Face à ces critiques, le dessinateur, le festival, plusieurs responsables politiques, le Crif Marseille-Provence et l’Observatoire de la liberté de création ont pris publiquement position pour défendre sa participation à l’événement.
29/05/2026, 13:16
Condamnées en juillet 2025 par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les Éditions du Lizay ont vu cette décision confirmée en appel, à Poitiers, au début du mois de mai. La structure s'est rendue coupable d'un défaut d'information de deux coauteurs, en ne communiquant ni arrêté de compte annuel ni relevé de leurs droits.
29/05/2026, 13:13
Les 7 et 8 juin prochains, le Syndicat de la librairie française (SLF) organise à Rennes ses Rencontres nationales de la librairie. Autour de la thématique « Libraire, notre métier pour aujourd’hui et pour demain », les deux journées réuniront des professionnels de la filière du livre et multiplieront rencontres, tables rondes, conférences et autres ateliers.
29/05/2026, 09:22
Corinne Stanciu Lacroix a quitté la France, où elle exerçait comme chirurgien-dentiste, pour s’installer en Grande-Bretagne et se consacrer à l’écriture. Dans La Mansuétude des orques est immense, son premier roman, elle puise dans son expérience du Dartmoor, ses paysages sauvages et sa rencontre avec le monde animal. Le livre paraîtra le 3 juin 2026 aux éditions du Rouergue.
28/05/2026, 17:47
La Commission européenne ouvre une enquête approfondie sur le projet de rachat de Ceconomy, maison mère de MediaMarkt et Saturn, par le chinois JD.com. Le dossier dépasse l’électronique grand public : Ceconomy est aussi le deuxième actionnaire de Fnac Darty, acteur central de la distribution culturelle et du commerce du livre en France.
28/05/2026, 16:19
Avec 75,66 millions d’exemplaires vendus pour 947,23 millions € de chiffre d’affaires, le marché du livre recule nettement au premier quadrimestre 2026. Sur un an, la baisse atteint 7,9 % en volume et 7,2 % en valeur. Sur deux ans, la contraction dépasse 10 millions d’exemplaires, malgré une légère hausse du prix moyen apparent (données : Edistat).
28/05/2026, 15:08
Sous la signature collective Infernus Iohannes, 11 ouvrages paraîtront simultanément à la rentrée 2026, chez 11 éditeurs différents. Baptisée Retour au goudron, cette publication chorale marquera la fin annoncée du post-exotisme, l’édifice littéraire construit depuis les années 1980 par Antoine Volodine et ses hétéronymes. Gallimard, pourtant lié à une partie de ce parcours, n’a pas rejoint l’opération.
28/05/2026, 12:23
Top ArticlesPourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
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