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Marjane Satrapi, autrice de Persepolis, est morte : de la BD au cinéma, une vie d’exil et de liberté

L’artiste franco-iranienne Marjane Satrapi, autrice de la bande dessinée Persepolis, est morte jeudi 4 juin à l’âge de 56 ans, a annoncé son entourage à l’AFP. « Marjane Satrapi [est] morte de tristesse un peu plus d’un an après le décès de Mattias Ripa, son mari et l’amour de sa vie », ont souligné ses proches.

Le 04/06/2026 à 12:10 par Clotilde Martin

1 Réactions | 5 Partages

Publié le :

04/06/2026 à 12:10

Clotilde Martin

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Marjane Satrapi avait fait de sa vie une œuvre. Mais, chez elle, l’autobiographie ne servait pas à installer un monument : elle ouvrait une brèche. En quatre volumes, Persepolis avait rendu lisible, pour des millions de lectrices et lecteurs, ce que l’histoire officielle écrase souvent : une enfance, une famille, des femmes, une ville, une guerre, une révolution confisquée, un exil.

Née en 1969 à Rasht, en Iran, Marjane Satrapi grandit à Téhéran, dans une famille cultivée, moderne, exposée aux secousses politiques de son pays. Elle fréquente le lycée français de la capitale iranienne. La révolution de 1979 bouleverse son enfance : la chute du Shah, l’installation de la République islamique, le contrôle des corps et des comportements, puis la guerre Iran-Irak.

L’œuvre de sa vie

Dans Persepolis, cette matière historique devient le regard d’une enfant qui observe les adultes, l’absurde des pouvoirs, les interdits, les morts, mais aussi les disques, les fêtes clandestines, les contradictions et la liberté qui persiste.

Pour la protéger, ses parents l’envoient adolescente à Vienne, au début des années 1980. L’Autriche devait être un refuge ; elle fut aussi une école de l’exil, de la solitude et du déclassement. De retour à Téhéran, elle étudie les beaux-arts, puis repart vers l’Europe. En 1994, elle s’installe en France. À Strasbourg, elle poursuit sa formation aux Arts décoratifs, avant de rejoindre Paris et l’Atelier des Vosges, où se croisent alors Christophe Blain, Joann Sfar, Lewis Trondheim ou David B.

C’est là que la bande dessinée devient son territoire. Publié par L’Association, Persepolis paraît d’abord en volumes séparés entre 2000 et 2003. Le livre impose une forme immédiatement reconnaissable : le noir et blanc, des lignes franches, une apparente simplicité graphique qui ne cède jamais à la simplification du réel.

Marjane Satrapi y raconte son enfance à Téhéran, son adolescence en Europe, son retour en Iran, puis son départ définitif pour la France. L’œuvre devient un classique, étudié, traduit, commenté, parfois contesté, parce qu’elle refuse les exotismes autant que les accommodements.

La reconnaissance arrive vite. Persepolis reçoit notamment des distinctions à Angoulême en 2001, dont l’Alph-Art coup de cœur pour le premier volume et le Prix du scénario pour le deuxième. Après ce succès, Satrapi publie Broderies, toujours aux éditions l'Association, récit de paroles de femmes iraniennes, puis Poulet aux prunes, qui reçoit le Prix du meilleur album à Angoulême en 2005.

Avec ces livres, elle continue de travailler l’Iran familial et intime, mais sans folklore : l’amour, le désir, la mémoire, la musique, la mort, les conversations de cuisine et les blessures politiques y cohabitent.

D’un livre à l’autre, son trait demeure immédiatement identifiable. Ce noir et blanc contrasté, ces silhouettes aux contours nets, ces visages expressifs réduits à quelques lignes seulement composent une signature graphique reconnaissable entre toutes. Marjane Satrapi a construit une esthétique de l’épure qui n’appauvrit jamais le récit : au contraire, elle lui donne une force universelle, capable de faire surgir l’émotion comme la violence politique avec une même intensité.

Extrait de Broderies (L'Association)
Extrait de Broderies (L'Association)

Le passage au cinéma ne fut pas une parenthèse, mais un déplacement. En 2007, elle adapte Persepolis avec Vincent Paronnaud. Le film d’animation, en noir et blanc, est présenté en compétition à Cannes et reçoit le Prix du Jury, ex aequo avec Lumière silencieuse de Carlos Reygadas.

Il obtient ensuite deux César en 2008, celui du meilleur premier film et celui de la meilleure adaptation, puis une nomination à l’Oscar du meilleur film d’animation. Persepolis change alors d’échelle : l’histoire dessinée devient une œuvre de cinéma, portée par la même ironie, la même colère et la même tendresse.

Marjane Satrapi poursuit ce virage vers le septième art avec Poulet aux prunes, également coréalisé avec Vincent Paronnaud en 2011. Elle signe ensuite La Bande des Jotas (2012), The Voices (2014), Radioactive (2019), consacré à Marie Curie, puis Paradis Paris, film choral sorti en 2024. Elle y revendiquait un cinéma nourri d’humour noir, de fantastique, de Paris, de langues mêlées, et d’une conscience très aiguë de la mort.

Le cinéma : le virage artistique

Cette migration d’un art à l’autre s’accompagne d’un éloignement revendiqué de la bande dessinée. Marjane Satrapi avait expliqué ne plus vouloir revenir à ce qu’elle savait faire trop bien. Sa phrase disait l’essentiel de sa méthode : « Ma vie n’est que recherche. » Il ne s’agissait pas de renier le neuvième art, mais d’échapper à la répétition. Dans son parcours, la bande dessinée, le cinéma et la peinture ne se côtoient pas seulement, ils se répondent.

Peintre également, elle expose à Paris à partir de 2013. En 2024, elle est élue à l’Académie des beaux-arts, dans la section cinéma et audiovisuel, au fauteuil précédemment occupé par Jacques Perrin. La même année, la Fondation Princesse des Asturies lui décerne son prix Communication et Humanités, saluant une voix essentielle dans la défense des droits humains et de la liberté. Elle dédie cette distinction à la lutte pour les droits et la liberté en Iran, et notamment au rappeur Toomaj Salehi, condamné à mort en Iran avant que la condamnation soit annulée.

La politique n’a jamais été, chez Satrapi, un décor. Elle vient de l’enfance, des morts, des interdits et de la mémoire. Persepolis raconte la Révolution islamique de l’intérieur, non comme une leçon géopolitique, mais comme une expérience vécue par une fille qui grandit dans un pays en guerre et sous surveillance. Plus tard, l’autrice devient l’une des voix les plus audibles de la diaspora iranienne, en particulier après la mort de Mahsa Amini en 2022 et le soulèvement « Femme, vie, liberté ».

En 2023, elle coordonne Femme, vie, liberté, roman graphique collectif publié par L’Iconoclaste. L’ouvrage, né dans le sillage de la mort de Mahsa Amini et du soulèvement iranien, rassemble spécialistes et auteurs de bande dessinée pour donner forme, en images, à une révolte féministe devenue symbole international.

Son œuvre fut aussi confrontée à la censure. Aux États-Unis, Persepolis a été visée à plusieurs reprises par des retraits ou suspensions d’enseignement, notamment en 2013 puis en 2022.

Satrapi y voyait presque une confirmation de la puissance du livre : « Interdire des livres, c’est revivre les moments les plus sombres de l’histoire de l’humanité. » Face aux adultes jugeant certaines scènes inadaptées aux élèves, elle répondait, sèchement : « Ils pensent que les enfants sont stupides. »

La contestation de Persepolis ne s’est d’ailleurs pas limitée aux interdictions ou aux retraits scolaires. Plus de vingt ans après sa publication, l’œuvre continue de provoquer des lectures antagonistes. En mars 2026, après la programmation du film sur France 4, plusieurs comptes militants accusent la bande dessinée et son adaptation de reprendre un imaginaire islamophobe de l’Iran post-révolutionnaire et de servir, dans le contexte géopolitique du moment, un récit occidental hostile à l’Iran.

Persepolis : un champ de bataille politique

À l’inverse, ses défenseurs rappellent que Satrapi raconte l’histoire d’une famille opposée au Shah, que son livre ne confond pas l’islam avec son usage autoritaire par l’État, et que l’Occident n’y apparaît jamais comme un refuge idéal. Persepolis était ainsi devenu plus qu’un classique : un champ de bataille politique, où se rejouaient les tensions françaises autour de la laïcité, du voile, de l’Iran et de la liberté des femmes.

En 2025, elle refuse la Légion d’honneur. La distinction venait de la France, pays où elle était arrivée en 1994 et dont elle avait acquis la nationalité en 2006. Mais elle dénonce alors l’« hypocrisie » française vis-à-vis de l’Iran, notamment sur la question des visas. Le geste résume un trait constant : Satrapi n’a jamais séparé la reconnaissance institutionnelle de l’exigence politique.

Ses dernières années sont marquées par le cinéma et par Mattias Ripa, son mari, son compagnon de création, producteur, acteur, scénariste, soutien de ses projets. En février 2026, l’Académie des beaux-arts accueille la Fondation pour le cinéma Mattias et Marjane Ripa-Satrapi, destinée à accompagner chaque année deux étudiants étrangers venus se former au cinéma à Paris. La fondation devait prolonger ce qu’ils avaient défendu ensemble : l’art, la jeunesse, le déplacement, la transmission.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de Persepolis 1, Prix Révélation du festival d’Angoulême (2001)
Extrait de Persepolis 1, Prix Révélation du festival d’Angoulême (2001)

Marjane Satrapi laisse une œuvre où le rire n’édulcore jamais la tragédie, où la mémoire personnelle devient une archive collective, où l’Iran n’est jamais réduit au régime qui l’étouffe.

Persepolis restera son livre-monde, mais il ne suffit pas à contenir son parcours : il faut y ajouter le cinéma, la peinture, les prises de parole, les refus, les combats, les morts aimés et les vivants auxquels elle voulait encore parler.

Mise à jour 14h36 : Hommage de Catherine Pégard

Dans ses bandes dessinées comme dans ses films, elle avait su faire de son histoire un art, de l’intime une force et des drames politiques et familiaux un appel à la liberté. Marjane Satrapi, autrice, dessinatrice, scénariste et réalisatrice franco-iranienne, est décédée le 4 juin 2026, à l’âge de 56 ans.

Née en Iran, Marjane Satrapi y avait grandi dans une famille engagée qui lui avait donné le goût du savoir, du courage politique et de l’émancipation. Touchée de plein fouet par la révolution islamique de 1979 puis par la guerre Iran-Irak alors qu’elle n’était encore qu’adolescente, elle avait su inventer des espaces de liberté grâce à son goût pour la culture, du cinéma français aux mouvements punks et rocks.

Après un passage par l’Autriche, au lycée français de Vienne, Marjane Satrapi s’était installée en France en 1994 pour étudier à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. C’est là qu’elle s’était éprise du genre de la bande dessinée, avant de fréquenter l’Atelier des Vosges, un groupe d’auteurs-dessinateurs travaillant ensemble à Paris, puis de publier, au début des années 2000, les quatre volumes de son œuvre autobiographique, Persepolis. Récit de sa jeunesse et de sa quête de liberté, cette bande dessinée avait rencontré un immense succès public et critique, en France comme à l'international, faisant de Marjane Satrapi une artiste estimée et l’une des voix de la diaspora culturelle iranienne.

D’autres ouvrages avaient suivi : Broderies, puis Poulet aux prunes, couronné du prix du meilleur album au Festival d’Angoulême 2005. Marjane Satrapi s’était alors tournée vers le cinéma, d’abord en adaptant sa propre bande dessinée avec Vincent Paronnaud. Ce film Persepolis, récompensé par le prix du jury du Festival de Cannes 2007 puis par deux César, avait été suivi d’autres longs métrages, en animation comme en prises de vue réelles, comme Poulet aux prunes, The Voices ou Paradis Paris.

Naturalisée française en 2006, Marjane Satrapi avait été élue en 2024 à l’Académie des beaux-arts. Elle n’avait jamais abandonné la peinture, et avait dessiné à la demande du ministère de la Culture les cartons de tapisseries réalisées par la Manufacture des Gobelins à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Artiste déterminée et engagée, Marjane Satrapi n’avait jamais cessé de faire entendre une voix forte et révoltée contre la dictature iranienne, prenant notamment la défense de toutes les femmes qui en étaient victimes. En 2023, elle dirigeait la publication d’un roman graphique collectif, Femme, Vie, Liberté, en hommage à la mort de Mahsa Amini et aux manifestations qui avaient suivi.

J’adresse toutes mes condoléances à sa famille, à ses proches et à toutes celles et ceux qui ont trouvé dans son œuvre un appel à la liberté et qui, avec elle, ont appris à clamer : « Femme, Vie, Liberté ».

Crédit image : Rama, CC BY-SA 2.0 : La co-réalisatrice et auteur à une avant-première de Persepolis, en août 2007

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

1 Commentaire

 

Edco

04/06/2026 à 13:09

Ah la la , quelle tristesse . justement....Les mots manquent......Il faut dessiner ce manque ...C est ....injuste ....😭Bel article 🙏

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21/04/2026, 12:44

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Desmond Morris, qui a révolutionné notre regard sur l’humain, est mort

Le zoologiste britannique Desmond Morris, figure majeure de la vulgarisation scientifique et auteur du best-seller Le Singe nu, est mort le 19 avril à l’âge de 98 ans. Son fils, Jason Morris, a salué « une vie entière de découvertes, de curiosité et de créativité », rappelant que son père « a continué à écrire et à peindre jusqu’à sa mort », relaie l'AFP.

20/04/2026, 17:33

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Ian Watson, figure de la “SF intellectuelle”, est mort

Ian Watson, écrivain britannique de science-fiction parmi les plus singuliers de sa génération, est mort à Gijón, en Espagne, à l’âge de 82 ans. Né à St Albans, en Angleterre, il laisse derrière lui une œuvre abondante et exigeante, qui aura durablement marqué le genre par son ambition intellectuelle et sa liberté formelle.

20/04/2026, 11:58

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Droit de prêt : une librairie condamnée face à la Sofia

En tant que fournisseuses de livres aux bibliothèques, les librairies doivent déclarer leurs ventes et payer les sommes dues au titre du droit de prêt, qui vient ensuite rémunérer les ayants droit, auteurs et éditeurs. Le tribunal judiciaire de Lille a rappelé cette obligation à la librairie La Cédille (Vitry-le-François), par une condamnation. Mais le commerce est en procédure de liquidation...

04/06/2026, 13:18

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Pourquoi enquêter sur Rosalind Franklin aujourd’hui ?

Ce premier volume d’une série de bandes dessinées mêlant fiction contemporaine et rigueur scientifique met en lumière Rosalind Franklin, cristallographe britannique dont les travaux furent essentiels à la découverte de la structure en double hélice de l’ADN. À la fois expressif et documenté, le style graphique donne vie aux époques traversées, mêlant émotion, souffle narratif, ainsi que réalisme historico-scientifique.

04/06/2026, 12:30

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Au Canada, les auteurs veulent un accord avant tout usage de l’IA

The Writers’ Union of Canada relaie une demande de clauses de consentement lorsque des éditeurs utilisent l’intelligence artificielle sur des manuscrits soumis. L’organisation cite les risques liés au chargement d’œuvres protégées ou de données personnelles dans des systèmes publics d’IA. Le débat touche une étape sensible : l’évaluation d’un texte avant publication.

04/06/2026, 12:09

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Au Sénat, la proposition de loi sur le contrat d'édition amendée en commission

La commission sénatoriale de la culture a voté, ce mercredi 3 juin, la proposition de loi de Laure Darcos et Sylvie Robert, relative au contrat d'édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap. Quelques amendements, suggérés par la sénatrice de l'Essonne, ont été adoptés.

04/06/2026, 10:57

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Et si réussir ses cookies, ce n'était pas de la chance mais de la science ?

Si le cookie a autant de succès depuis plusieurs années, c’est qu’il a tout pour lui : très gourmand, rapide à préparer et versatile. Pourtant, cette popularité va de pair avec une méconnaissance de ce qui fait l’architecture d’un bon cookie.

04/06/2026, 10:11

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Jean-Yves Mollier attaque Électre en justice après un entretien tronqué dans Livres Hebdo

Le Professeur Jean-Yves Mollier, historien de l'Edition et professeur émérite à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, annonce avoir engagé une action en justice devant le Tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de la société ELECTRE, société éditrice de la revue Livres Hebdo.

03/06/2026, 20:03

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Artistes-auteurs : une page Wikipédia permet d'améliorer sa rémunération

Le ministère de la Culture publie les résultats d'une enquête confiée à la société de conseil Technopolis Group, portant sur 6674 titres parus en 2017, signés ou cosignés par 9616 auteurs, afin d'évaluer et de mesurer les rémunérations de ces derniers. Malgré un échantillon très réduit — 479 réponses seulement —, l'exercice établit un modèle composite, où les niveaux dépendent du segment éditorial, des types d'éditeurs et du passif des auteurs.

03/06/2026, 16:23

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En Italie, Feltrinelli entre au capital d’Il Saggiatore

Feltrinelli a acquis 30 % d’Il Saggiatore, maison milanaise fondée par Alberto Mondadori et dirigée par Luca Formenton. L’opération ne s’accompagne pas d’un montant public ni d’un changement de direction. Elle rapproche deux acteurs indépendants majeurs de l’édition italienne autour d’un enjeu clair : renforcer la distribution et la visibilité d’un catalogue intellectuel reconnu.

03/06/2026, 16:06

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IA dans le livre : une enquête révèle un secteur divisé

Une enquête menée auprès de 559 professionnels du livre aux États-Unis et au Canada montre une adoption déjà réelle de l’intelligence artificielle, mais encore loin d’être généralisée. Les usages concernent surtout l’administratif, le marketing et l’analyse de données. Les inquiétudes les plus fortes portent sur le copyright, la transparence et la qualité des contenus générés.

03/06/2026, 15:59

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L'IA et l'occasion, deux sujets qui préoccupent les lobbys de la tech et du livre

Dans les couloirs de l'Élysée, des ministères ou du Parlement, au sein des boites mail des responsables politiques, les lobbys se sont activés, en 2025, pour suggérer des mesures ou imposer des sujets. Dans le secteur du livre, l'intelligence artificielle a mobilisé les moyens des éditeurs et des ayants droit ainsi que ceux, bien plus conséquents, des multinationales des technologies numériques.

03/06/2026, 13:05

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Maliki lance son premier album jeunesse « L’enfant et l’épée » en autoédition sur Ulule

Après 20 ans à dessiner des bandes dessinées et à écrire des romans, l’autrice Maliki opère un tournant majeur dans sa carrière en signant son tout premier album illustré jeunesse. Intitulé « L’enfant et l’épée », ce conte magique et breton est actuellement proposé en précommande sur la plateforme Ulule. Porté par une démarche engagée et une production locale en circuit court, le projet s’apprête à conquérir le cœur des petits comme des grands pour une livraison attendue juste avant Noël. « Allez, on va couper des trucs ! »

03/06/2026, 12:41

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Après Déborder Bolloré, un nouveau recueil, autour de CNews

Paru en juin 2025, l'ouvrage collectif Déborder Bolloré, porté par un groupe d'éditeurices indépendant·es, incarnait un esprit de résistance à la concentration économique, d'une part, à la diffusion des idées d'extrême droite, d'autre part, au sein de la chaine du livre. Une suite est en préparation, qui se tourne cette fois vers CNews, un des instruments médiatiques de Vincent Bolloré : Débrancher Bolloré, titre provisoire, s'annonce pour 2027.

03/06/2026, 09:19

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Minimum garanti : l’avancée sociale qui réduirait les droits d’auteur

Le principe est séduisant que d'assurer un minimum garanti pour les auteurs : la proposition Darcos-Robert protège les auteurs, mais laisse planer le risque d’une fausse avancée. Dans la suite de l'analyse publiée par Dalloz Actualité, Franck Macrez souligne une difficulté décisive : telle qu’elle est rédigée, la mesure transforme ce minimum garanti en simple avance imputable sur les droits futurs.

03/06/2026, 08:08

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Affaire Grasset : le trou dans la raquette du contrat d’édition

Dans l'affaire Grasset, le droit d’auteur dévoile une véritable rupture de confiance entre écrivain et éditeur. Dans une analyse publiée par Dalloz Actualité, Franck Macrez voit dans cette affaire la révélation d’un angle mort du contrat d’édition : le droit protège l’auteur lorsque le fonds change de mains, mais non lorsque le contrôle capitalistique de la société éditrice bascule.

03/06/2026, 08:07

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Mort de Samar Hammam, agente littéraire et passeuse de livres

L’agente littéraire Samar Hammam, fondatrice de Rocking Chair Books Literary Agency et spécialiste des droits de traduction, est morte le 18 mai 2026, à l’âge de 48 ans. Diagnostiquée d’un cancer 16 ans plus tôt, elle est décédée entourée de sa famille.

02/06/2026, 17:53

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GRAND TRAIL - la revue indépendante qui veut raconter le trail autrement

À contre-courant de l’accélération permanente des contenus sportifs, GRAND TRAIL fait le choix du temps long. Cette nouvelle revue trimestrielle indépendante consacrée au trail et aux pratiques de mouvement en nature entend documenter ce sport autrement : à travers des enquêtes, de la bande dessinée, des récits, des reportages, des analyses scientifiques et des regards culturels. Objet éditorial hybride, entre magazine et livre, GRAND TRAIL revendique une approche exigeante, incarnée et durable.

02/06/2026, 10:28

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Furet du Nord et Decitre : Nosoli placé en redressement judiciaire

Le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé, ce 1er juin, le groupe Nosoli, maison mère des librairies Furet du Nord et Decitre, en redressement judiciaire. Une décision attendue depuis la demande déposée par l’entreprise, qui ouvre désormais une phase décisive pour l’avenir des 27 librairies du groupe et de ses 600 salariés.

01/06/2026, 18:33

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“Lady Gaza”, Hitler au keffieh : Rima Hassan annonce une plainte contre Jean Quatremer

L’annonce d’une plainte de Rima Hassan contre Jean Quatremer intervient dans un climat déjà tendu autour du journaliste de Libération. L’eurodéputée lui reproche l’usage répété de surnoms qu’elle juge dénigrants, tandis qu’une image d’Hitler au keffieh palestinien a déclenché de vives réactions. La polémique a débordé X, jusqu’à provoquer une prise de distance de la Société des journalistes et du personnel de Libération.

01/06/2026, 18:05

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Désinformation : soigner le mal à la racine

Pourquoi certaines fausses informations prospèrent-elles quand d’autres s’éteignent aussitôt ? À l’occasion d’une conférence organisée à la bibliothèque Part-Dieu de Lyon, le chercheur Grégoire Darcy interrogera les mécanismes sociaux, psychologiques et politiques qui favorisent l’adhésion à la désinformation. Une rencontre proposée jeudi 4 juin de 18 h 30 à 20 h 30. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

01/06/2026, 16:16

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Bibliothèque littéraire Jacques Doucet : après la crise, un nouveau chapitre

Placée en fermeture administrative à partir du 19 octobre 2022, la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet se trouvait alors entrainée dans une affaire de vols et de recels de documents, sur fond de conflit ouvert entre la direction et des employés de l'établissement. Rouverte aux chercheurs en septembre 2023, et au public depuis quelques mois, la bibliothèque a repris ses activités, avec une relocalisation en vue.

01/06/2026, 16:02

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La BnF confie ses collections à Jean-Charles Bédague

Jean-Charles Bédague est nommé directeur des Collections et directeur général adjoint de la Bibliothèque nationale de France. Il rejoindra, à compter du 1er juillet 2026, l’équipe de direction de l’établissement présidé par Gilles Pécout et dirigé par Philippe Lonné. 

01/06/2026, 15:45

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Annulation de crédits : la Culture perd encore 38 millions €

Confronté aux coûts de la guerre au Moyen-Orient, entre les États-Unis et l'Iran, le gouvernement français avait annoncé de nouvelles restrictions budgétaires, afin de se conformer à l’objectif d’un déficit public équivalent à 5 % du produit intérieur brut. 3,2 milliards € de crédits seraient ainsi gelés, tandis que les annulations s'élèveraient à un total de 847 millions €.

01/06/2026, 12:31

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En Allemagne, les librairies indépendantes freinent leurs attentes

Une enquête Buchwert auprès de 59 librairies indépendantes allemandes révèle un contraste marqué : le moral professionnel reste majoritairement positif, mais les perspectives de croissance s’amenuisent pour 2026. Seuls 10 % des répondants anticipent une hausse du chiffre d’affaires, tandis que la retenue des consommateurs apparaît comme la principale difficulté du secteur.

01/06/2026, 10:54

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À Kyiv, les frappes russes détruisent une librairie Bukva

À Kyiv, une librairie Bukva installée dans le centre commercial Kvadrat a été détruite par une frappe russe le 24 mai 2026. L’incendie a ravagé les locaux, les livres et le matériel du magasin, ouvert depuis plus de dix ans. La chaîne annonce pourtant la poursuite de son activité et l’ouverture prochaine d’une nouvelle librairie dans la capitale ukrainienne.

01/06/2026, 10:52

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Quand l'héroïne est la méchante...

J.K-Gras et Yannick Vicente proposent une nouvelle fantasy toute illustrée one-shot dans un format collector exceptionnel. Êtes-vous prêts à aimer celle que vous devriez détester ? Car, oui, ce roman n’est pas comme les autres… L’héroïne est… Disons qu’elle ne fait pas partie des gentils. Mais alors, qu’est-ce que cela pourra bien dire de vous, lectrices, lecteurs, si vous adorez à La Générale Noire ? Car il ne fait aucun doute que vous succomberez à ses charmes. Un voyage exceptionnel à dos de dragons vous attend sur Ulule…Venez y jeter un œil, si vous l'osez !

01/06/2026, 10:51

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ÉLÉVATION, montagnes du Giffre et mont Blanc - De l'ombre à la lumière, un chemin vers soi

Un livre à la croisée du Beau, du Sens et du Vivant Élévation rassemble plus de cent photographies de paysages de montagne, organisées en douze chapitres formant un voyage initiatique : de l'avant-aube à la contemplation du mont Blanc. Chaque étape correspond à une phase intérieure : doute, effort, présence, lumière retrouvée. 

31/05/2026, 09:00

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Nebraska : les parents autorisés à espionner les livres qu'empruntent leurs enfants

À partir de l’année scolaire 2026-2027, les districts publics du Nebraska devront adopter une politique donnant aux parents accès aux catalogues des bibliothèques scolaires et la possibilité de recevoir une notification lorsqu’un enfant emprunte un livre. Le texte, présenté comme une mesure de transparence familiale, relance le débat américain sur la confidentialité des lectures des élèves.

31/05/2026, 06:38

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Défaut d'information des auteurs : un éditeur condamné en appel

Condamnées en juillet 2025 par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les Éditions du Lizay ont vu cette décision confirmée en appel, à Poitiers, au début du mois de mai. La structure s'est rendue coupable d'un défaut d'information de deux coauteurs, en ne communiquant ni arrêté de compte annuel ni relevé de leurs droits.

29/05/2026, 13:13

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Rencontres nationales de la librairie à Rennes : le programme

Les 7 et 8 juin prochains, le Syndicat de la librairie française (SLF) organise à Rennes ses Rencontres nationales de la librairie. Autour de la thématique « Libraire, notre métier pour aujourd’hui et pour demain », les deux journées réuniront des professionnels de la filière du livre et multiplieront rencontres, tables rondes, conférences et autres ateliers.

29/05/2026, 09:22

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Sauramps : un déménagement relance l’avenir du Triangle

À Montpellier, la librairie Sauramps Comédie traverse une nouvelle étape sensible : La Gazette de Montpellier évoque un déménagement en vue, alors que l’enseigne historique du Triangle affronte depuis plusieurs mois un double dossier, immobilier et économique. Entre locaux dégradés, chiffre d’affaires en recul et recherche de solutions, l’avenir du vaisseau amiral reste scruté de près.

28/05/2026, 16:51

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Rachat de Ceconomy par JD.com : Bruxelles ouvre une enquête

La Commission européenne ouvre une enquête approfondie sur le projet de rachat de Ceconomy, maison mère de MediaMarkt et Saturn, par le chinois JD.com. Le dossier dépasse l’électronique grand public : Ceconomy est aussi le deuxième actionnaire de Fnac Darty, acteur central de la distribution culturelle et du commerce du livre en France.

28/05/2026, 16:19

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Baisse des ventes, concentration, violences... Les libraires face à la polycrise

Les Rencontres nationales de la librairie, organisées par le Syndicat de la librairie française (SLF) les 7 et 8 juin prochains, réuniront les professionnels de la filière du livre, à un moment où les crises semblent s'accumuler pour les libraires. Les commerces, des chaines aux établissements plus modestes, sont fragilisés sur le plan économique, mais aussi menacés par la concentration à l'œuvre et des actes de violence plus fréquents.

28/05/2026, 15:49

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France : le marché du livre perd 10 millions d’exemplaires en deux ans

Avec 75,66 millions d’exemplaires vendus pour 947,23 millions € de chiffre d’affaires, le marché du livre recule nettement au premier quadrimestre 2026. Sur un an, la baisse atteint 7,9 % en volume et 7,2 % en valeur. Sur deux ans, la contraction dépasse 10 millions d’exemplaires, malgré une légère hausse du prix moyen apparent (données : Edistat).

28/05/2026, 15:08

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Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ?

Invité au Festival international des écrivains de Jérusalem, Erri De Luca a ravivé une controverse en Italie après un entretien accordé à Israel Hayom. L’écrivain napolitain y revendique le mot « sioniste », refuse l’usage du terme « génocide » pour Gaza et défend la présence des auteurs dans les festivals israéliens, au nom de la circulation des livres et de la parole.

28/05/2026, 12:20

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Le Syndicat de la Librairie française veut taxer les revenus des grands acteurs du livre

À l'approche des Rencontres nationales de la librairie (RNL), organisées à Rennes les 7 et 8 juin, le Syndicat de la Librairie française esquisse quelques axes de réflexion et de proposition. Afin d'assurer le financement de la filière du livre en période d'austérité, l'organisation patronale suggère ainsi la création d'une taxe « sur les grands acteurs de la filière, pour soutenir les librairies indépendantes, les éditeurs indépendants et les auteurs ».

28/05/2026, 12:13

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Fermeture d'une librairie mexicaine historique

La fermeture de la librairie Porrúa à Tuxtla Gutiérrez, capitale du Chiapas, ravive les inquiétudes sur l’accès aux livres dans les villes moyennes mexicaines. Médias locaux et professionnels de l'industrie s'affolent et décrivent une offre désormais très réduite : entre raréfaction des librairies généralistes, concurrence numérique et coûts d’exploitation, le secteur souffre, un peu plus encore.

28/05/2026, 11:05

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