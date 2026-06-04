Au Canada, les auteurs veulent un accord avant tout usage de l’IA

The Writers’ Union of Canada relaie une demande de clauses de consentement lorsque des éditeurs utilisent l’intelligence artificielle sur des manuscrits soumis. L’organisation cite les risques liés au chargement d’œuvres protégées ou de données personnelles dans des systèmes publics d’IA. Le débat touche une étape sensible : l’évaluation d’un texte avant publication.
Le 04/06/2026 à 12:09 par Clément Solym
0 Réactions | 2 Partages
Publié le :
04/06/2026 à 12:09
0
Commentaires
2
Partages
The Writers’ Union of Canada alerte sur l’usage d’outils d’intelligence artificielle dans le traitement des manuscrits soumis aux éditeurs. Dans son bulletin professionnel d’avril 2026, l’organisation indique que des groupes d’écrivains demandent des clauses de consentement pour tout usage de systèmes publics d’IA dans la création de résumés ou l’évaluation de textes envoyés en soumission.
Le sujet concerne un moment fragile de la relation éditoriale : l’auteur transmet un manuscrit non publié, sans contrat signé dans de nombreux cas. Le texte ne circule pas encore comme une œuvre commercialisée, mais il reste protégé. L’introduction d’un outil d’IA dans cette étape pose donc des questions de droit d’auteur, de confidentialité et de contrôle des données.
Le bulletin cite l’Authors Guild aux États-Unis, qui estime que le chargement d’une œuvre protégée ou d’informations personnelles d’auteur dans des systèmes d’IA sans autorisation peut porter atteinte au copyright ou au droit à la vie privée. The Writers’ Union of Canada reprend cette alerte et affirme, avec ses organisations partenaires internationales, que le chargement non autorisé d’un texte d’auteur dans un système d’IA constitue une atteinte aux droits de l’écrivain.
L’inquiétude porte notamment sur les systèmes publics. Le bulletin signale que ces outils peuvent retenir les données qui leur sont soumises et les intégrer à leurs bases d’entraînement. Dans ce cas, un manuscrit transmis à un éditeur pour lecture ou évaluation se retrouve potentiellement exposé à un usage technique que l’auteur n’a ni accepté ni négocié.
La question ne relève pas seulement de la prudence informatique. L’organisation canadienne souligne qu’un marché de licences pour ces droits émerge, et que des usages désinvoltes de l’IA peuvent mettre ce marché en danger. Autrement dit, l’utilisation d’un manuscrit dans un outil génératif ne représente pas une simple aide interne : elle touche une valeur économique attachée à l’œuvre.
The Writers’ Union of Canada demande au minimum que les éditeurs informent les auteurs de leurs usages de l’IA et sollicitent un consentement préalable lorsque l’usage implique la propriété intellectuelle de l’écrivain. L’organisation indique avoir élaboré une clause relative aux droits IA pour son modèle de contrat d’édition et réclame des protections similaires pour les œuvres non contractées soumises aux maisons.
Cette demande déplace le débat au-delà des œuvres déjà publiées. Les grands contentieux liés à l’IA concernent surtout les livres présents dans des corpus d’entraînement. Le bulletin canadien vise un autre point de friction : les manuscrits inédits, les notes de lecture, les résumés automatisés et l’évaluation éditoriale.
Pour les éditeurs, l’enjeu tient à la fois à l’efficacité et à la responsabilité. Les outils de synthèse peuvent séduire dans des services saturés de soumissions, mais leur usage impose des garanties lorsque les textes ne leur appartiennent pas. Une clause explicite réduit l’incertitude : elle précise ce que l’éditeur peut faire, avec quel outil, sur quel fichier, et après quel accord.
Le même bulletin mentionne aussi le règlement de l’affaire Bartz v. Anthropic, procédure américaine centrée sur l’utilisation d’œuvres protégées pour l’entraînement de systèmes d’IA. De nombreux livres d’auteurs canadiens figurent dans la classe concernée, et l’organisation a transmis des informations d’inscription à ses membres.
L’Authors Guild estime, selon le bulletin, que le règlement final pourrait représenter environ 3 000 dollars américains par livre concerné, après coûts, et que plus de 91 % des livres de la classe font déjà l’objet de demandes. Une audience d’équité a été fixée au 14 mai. Selon la décision rendue, les paiements pourraient commencer dès l’automne 2026.
Le calendrier rappelle que l’IA ne relève plus seulement d’un débat prospectif pour les auteurs. Elle modifie déjà les contrats, les soumissions, les règlements judiciaires et les marchés de licences. Au Canada, The Writers’ Union place désormais le consentement au cœur de cette nouvelle étape éditoriale.
Crédits photo : KeithJJ CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Une enquête menée auprès de 559 professionnels du livre aux États-Unis et au Canada montre une adoption déjà réelle de l’intelligence artificielle, mais encore loin d’être généralisée. Les usages concernent surtout l’administratif, le marketing et l’analyse de données. Les inquiétudes les plus fortes portent sur le copyright, la transparence et la qualité des contenus générés.
03/06/2026, 15:59
Une enquête Buchwert auprès de 59 librairies indépendantes allemandes révèle un contraste marqué : le moral professionnel reste majoritairement positif, mais les perspectives de croissance s’amenuisent pour 2026. Seuls 10 % des répondants anticipent une hausse du chiffre d’affaires, tandis que la retenue des consommateurs apparaît comme la principale difficulté du secteur.
01/06/2026, 10:54
À partir de l’année scolaire 2026-2027, les districts publics du Nebraska devront adopter une politique donnant aux parents accès aux catalogues des bibliothèques scolaires et la possibilité de recevoir une notification lorsqu’un enfant emprunte un livre. Le texte, présenté comme une mesure de transparence familiale, relance le débat américain sur la confidentialité des lectures des élèves.
31/05/2026, 06:38
Invité au Festival international des écrivains de Jérusalem, Erri De Luca a ravivé une controverse en Italie après un entretien accordé à Israel Hayom. L’écrivain napolitain y revendique le mot « sioniste », refuse l’usage du terme « génocide » pour Gaza et défend la présence des auteurs dans les festivals israéliens, au nom de la circulation des livres et de la parole.
28/05/2026, 12:20
La fermeture de la librairie Porrúa à Tuxtla Gutiérrez, capitale du Chiapas, ravive les inquiétudes sur l’accès aux livres dans les villes moyennes mexicaines. Médias locaux et professionnels de l'industrie s'affolent et décrivent une offre désormais très réduite : entre raréfaction des librairies généralistes, concurrence numérique et coûts d’exploitation, le secteur souffre, un peu plus encore.
28/05/2026, 11:05
Le Cerlalc et IBBY LAC ouvrent les candidatures pour la quatrième édition d’un catalogue régional consacré aux livres jeunesse liés à la diversité linguistique et culturelle autochtone. L’appel vise les ouvrages en langues originaires, bilingues ou multilingues, mais aussi les livres en espagnol ou portugais portant sur les cultures autochtones.
28/05/2026, 10:49
Le Sindicato Nacional dos Editores de Livros et Nielsen BookData lancent un guide consacré aux maisons d’édition brésiliennes. Le relevé recense 1047 éditeurs actifs et documente leur activité, leur implantation, leurs revenus et la présence de groupes étrangers. Présenté comme inédit par le SNEL, l’outil vise à mieux orienter politiques publiques, stratégies professionnelles et coopération dans la chaîne du livre.
27/05/2026, 12:10
L'industrie commence presque 2026 à l’équilibre, indique le rapport StatShot de l’Association of American Publishers. Aux États-Unis, les revenus progressent de 0,9 % pour le premier trimestre, à 2,9 milliards $. Le segment grand public reste stable, tandis que la fiction avance, la non-fiction recule et le livre audio numérique poursuit une croissance supérieure aux autres formats.
27/05/2026, 11:58
Du 4 au 6 juin 2026, l’Association internationale des libraires francophones (AILF) organise à Dakar les Rencontres de Dakar, qui réuniront une vingtaine de libraires du continent africain et les administrateurs de l’association. Ce séminaire interprofessionnel, le premier organisé par l’AILF en Afrique depuis dix ans, doit permettre de dresser un état des lieux du métier de libraire, d’aborder les difficultés de la chaîne du livre et de préparer les orientations de l’association pour les trois prochaines années.
26/05/2026, 11:58
Aux États-Unis, la bataille autour des livres contestés se déplace vers les textes de loi. Idaho, Wisconsin, Alaska : les États ajustent, abandonnent ou encadrent leurs dispositifs sous pression judiciaire et publique. Le débat porte désormais sur les procédures, les définitions juridiques, les catégories d’âge et la responsabilité des bibliothécaires face aux plaintes de groupes organisés, dans les écoles.
23/05/2026, 11:41
Un article déposé sur arXiv décrit CoAuthorAI, un dispositif destiné à produire des ouvrages scientifiques longs avec intervention humaine. Son cas d’étude, une monographie publiée en accès ouvert par Springer Nature, documente un gain de méthode plus qu’une automatisation totale : les auteurs conservent le plan, la correction et la responsabilité des citations.
23/05/2026, 11:08
Aux États-Unis, les grands essais de biographie, d’histoire, de politique et d’actualité subissent une baisse nette en librairie. Ancien pilier du cadeau et de la prescription masculine, le secteur est concurrencé par l’audio, la vidéo, les newsletter et les séries documentaires. Pour les éditeurs, la question devient économique : quels sujets justifient encore l’investissement d’un livre long ?
21/05/2026, 11:42
PEN America a recensé 401 personnes détenues ou emprisonnées en 2025, dans 44 pays, en raison de leurs écrits ou de l'usage de leur liberté d’expression. Le Freedom to Write Index de l'organisation non gouvernementale, publié le 12 mai dernier, inclut notamment 130 auteurs littéraires et 73 poètes. La Chine et l’Iran arrivent en tête du classement.
19/05/2026, 16:41
Hambourg crée une aide annuelle de 700.000 € pour les éditeurs indépendants installés dans la ville. Doté d’une enveloppe publique destinée aux programmes et segments de catalogues, le dispositif retient jusqu’à 40 maisons par an. Les montants, fixés selon le chiffre d’affaires, s’étendent de 10.000 à 25.000 €. La première campagne court jusqu’au 15 juin 2026, avant un rythme biennal à partir de 2027, avec contrôle des dépenses et bilan final.
18/05/2026, 13:15
L’auteur saoudien Fahad Fatani, qui publie sous le nom F. J. Fatani, a signé un contrat en trois livres avec SLKY World, maison indépendante installée à Orlando. L’accord porte sur sa première trilogie de science-fiction, Something About Mars, dont le premier volume est annoncé pour 2027.
18/05/2026, 12:41
Ediciones de la Flor, maison indépendante associée à Mafalda, Quino, Fontanarrosa et Rodolfo Walsh, cessera son activité en 2026. La perte de droits majeurs, la concentration du secteur et la contraction du marché argentin achèvent une trajectoire commencée en 1966. À Buenos Aires, la décision dépasse la fermeture d’une entreprise : c'est toute la fragilité économique des catalogues patrimoniaux indépendants face aux grands groupes qui se manifeste.
17/05/2026, 10:28
Après le retrait de Shy Girl par Hachette, le cas dépasse le sort d’un roman d’horreur soupçonné d’intégrer des passages produits par des outils génératifs. Elle place les maisons face à une question plus ardue que la détection technique : comment documenter l’origine d’un manuscrit ? Et quid de la responsabilité des versions successives, donc de la crédibilité d’un catalogue, quand le doute naît d’abord en ligne, hors des circuits professionnels ?
16/05/2026, 10:11
La Bibliothèque nationale de Pologne maintient à 41 % la part des plus de 15 ans déclarant avoir lu au moins un livre. Derrière cette stabilité, les jeunes, les grandes villes et les bibliothèques publiques structurent l’accès aux ouvrages. Ces données alimentent un vieux débat polonais : prix encadré, transparence des ventes et protection économique des auteurs, éditeurs et libraires, dans un marché fragilisé par les rabais répétés en ligne.
15/05/2026, 11:29
Après quinze ans de procédure, la Haute Cour de Delhi rejette l’accusation de plagiat visant David Davidar, ancien patron de Penguin India, et l’action en diffamation qu’il avait engagée contre Sivasundari Bose. Au cœur du dossier : un manuscrit allégué mais non produit dans sa version de 2000, une preuve d’accès insuffisante et une limite rappelée aux auteurs comme aux éditeurs, entre proximité thématique et contrefaçon littéraire devant le juge.
15/05/2026, 10:46
Le Comité d’enquête russe a lancé une vérification visant des œuvres de Grigori Oster, classique de l’humour jeunesse, après un signalement politique sur leur supposé effet éducatif. L’affaire déplace des textes satiriques vers le terrain de l’expertise morale, dans un pays où éditeurs, libraires et bibliothèques affrontent déjà une pression accrue sur les catalogues.
14/05/2026, 15:19
University of Queensland Press a annulé l’album jeunesse Bila après les propos de son illustrateur Matt Chun sur la fusillade (antisémite) de la plage de Bondi survenue en décembre 2025. Et l'affaire terrasse l’éditeur australien : cinq mille exemplaires restent stockés, au moins dix-sept auteurs ont rompu ou suspendu leurs liens avec la maison, et des salariés contestent l’intervention de l’université dans la décision éditoriale, selon l’UQ.
13/05/2026, 11:06
Aux États-Unis, les retraits de livres scolaires touchent désormais les ouvrages factuels. PEN America recense 1102 titres documentaires retirés ou restreints en 2024-2025, soit 29 % des titres uniques visés, contre 14 % l’année précédente. Les droits civiques, les minorités et les mouvements sociaux forment le cœur de cette offensive, qui atteint l’accès même aux savoirs, bien au-delà des romans déjà contestés dans les écoles publiques.
13/05/2026, 11:04
Élue au Parlement écossais sous l’étiquette des Verts, Q Manivannan représente désormais Edinburgh and Lothians East, région où vit J.K. Rowling. L’information, reprise par LGBTQ Nation après Them, s’appuie sur People et sur les fiches officielles du Parlement. Elle transforme une controverse récurrente autour de l’autrice de Harry Potter en fait politique local, au moment où la franchise prépare son retour audiovisuel, en pleine exposition médiatique.
12/05/2026, 15:23
Marvel lancera en août 2026 Midnight Universe, une ligne horrifique séparée de sa continuité principale. X-Men, Quatre Fantastiques et Spider-Man y seront relus sous l’angle du sang, de l’épouvante cosmique et de la mutation. L’annonce originelle de Marvel confirme trois séries américaines publiées entre août et octobre, avec Jonathan Hickman en tête d’affiche et des couvertures pensées pour créer l’attente en librairie spécialisée.
12/05/2026, 10:55
Quand un éditeur alerte sur l’effondrement du goût de lire chez les enfants britanniques, pointer la responsabilité sur les familles ne résout rien. Surtout si cela conduit à vendre des cahiers d'apprentissage phonétique. Une querelle, certes, mais surtout un enjeu pour l’édition jeunesse : comment défendre le plaisir du livre quand l’école, le marché et les parents traitent surtout la lecture comme une compétence évaluée et corrigée ?
12/05/2026, 10:16
La prix Nobel de la paix 2023 Narges Mohammadi a été libérée sous caution pour raisons médicales, dimanche 10 mai, après dix jours d’hospitalisation à Zandjan, dans le nord de l’Iran, où elle purgeait sa peine. La militante iranienne des droits humains, âgée de 54 ans, a été transférée en ambulance vers un hôpital de Téhéran pour y recevoir des soins spécialisés. Son état de santé s’est fortement dégradé depuis son arrestation, le 12 décembre 2025, à Mashhad.
11/05/2026, 17:13
La FIFA confiera à Fanatics, sous marque Topps, les vignettes et cartes officielles de ses compétitions à partir de 2031. Panini, associé à la Coupe du monde depuis 1970, conservera les éditions 2026 et 2030. Ce basculement transforme un rituel de collection imprimée en marché mondial de licences, entre papier, numérique, droit à l’image, événements, produits dérivés et partage de la valeur sportive, désormais piloté par des plateformes globales.
09/05/2026, 11:42
La poétesse britannique Abigail Ottley, soutenue par Freedom in the Arts, engage une procédure contre Arts Council England, apprend ActuaLitté. Le dossier prolonge une controverse déjà ouverte autour de The Aftershock Review, revue littéraire financée par fonds publics, accusée d’avoir retiré un poème pour des motifs liés aux prises de position de son autrice.
09/05/2026, 09:20
À Bruxelles, devant le bâtiment de l'ambassade de la République islamique d'Iran, s'est tenue la cérémonie de deuil « Les Anges de Minab », soutenue par l'eurodéputé Milan Uhrík et la coalition L'Initiative européenne contre la guerre.
08/05/2026, 16:28
Miguel Poveda pensait avoir révélé un poème inconnu de Federico García Lorca, découvert au dos d’un manuscrit acheté en Allemagne. Trois spécialistes du poète contestent désormais l’attribution et jugent le texte apocryphe. L’affaire oppose enthousiasme patrimonial, stratégie éditoriale et exigence d’authentification, dans un fonds lorquien où chaque feuillet suscite une bataille de preuves, de légitimité publique et d’usages éditoriaux.
08/05/2026, 10:20
Au Royaume-Uni, les ventes hebdomadaires de livres imprimés ont touché fin avril leur plus bas niveau depuis six ans. La France connaît une érosion comparable : le premier trimestre 2026 recule en valeur comme en volume. Derrière des prix moyens encore résistants, les deux marchés voient le même problème surgir : moins d’exemplaires vendus, des achats plus sélectifs et une pression accrue sur les stocks, la mise en place et la trésorerie.
07/05/2026, 12:10
La famille de Christophe Gleizes a annoncé, mardi 5 mai, que le journaliste français renonçait à son pourvoi en cassation en Algérie. Condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme », après son arrestation en mai 2024 alors qu’il préparait un article sur la Jeunesse sportive de Kabylie, il espère désormais une grâce du président Abdelmadjid Tebboune. Sa mère et son beau-père, Sylvie et Francis Godard, présentent ce retrait comme un geste destiné à favoriser cette issue.
06/05/2026, 11:41
Publié en mars, le nouveau roman de Guan Renshan – Le Soleil embrasse la rivière Hutuo (traduction de la rédaction) –, met en scène un village du Hebei traversé par quarante ans de transformation. Un paysan, entrepreneur et attentif à l’environnement inscrit le réalisme rural chinois dans le récit officiel de la modernisation agricole. Entre gouvernance collective et revitalisation des campagnes, le roman social se redéfinit.
05/05/2026, 22:03
Au Canada, le gouvernement de l’Alberta a présenté, le 2 avril 2026, le projet de loi 28, qui prévoit de restreindre l’accès des enfants de 15 ans et moins à certains documents de bibliothèques publiques contenant des représentations visuelles d’activité sexuelle. Des représentants des bibliothèques publiques et du secteur de l’édition contestent une mesure qu’ils jugent insuffisamment concertée et trop large.
05/05/2026, 16:10
L'écrivain Craig Silvey, un temps présenté comme le « jeune prodige de la littérature australienne », avait été inculpé, en janvier dernier, pour possession et distribution de contenus pédopornographiques. Il a plaidé coupable des faits reprochés, tandis que d'autres charges retenues initialement contre lui ont finalement été abandonnées.
05/05/2026, 10:34
Au Kenya, un projet de loi visant à renforcer le dépôt légal en intégrant le Parlement comme destinataire obligatoire des ouvrages provoque une vive opposition des éditeurs. Entre délais jugés irréalistes, coûts assumés sans compensation et sanctions renforcées, la réforme soulève une question centrale : comment concilier ambition patrimoniale et viabilité économique du secteur du livre.
04/05/2026, 10:52
Autres articles de la rubrique Métiers
En tant que fournisseuses de livres aux bibliothèques, les librairies doivent déclarer leurs ventes et payer les sommes dues au titre du droit de prêt, qui vient ensuite rémunérer les ayants droit, auteurs et éditeurs. Le tribunal judiciaire de Lille a rappelé cette obligation à la librairie La Cédille (Vitry-le-François), par une condamnation. Mais le commerce est en procédure de liquidation...
04/06/2026, 13:18
Ce premier volume d’une série de bandes dessinées mêlant fiction contemporaine et rigueur scientifique met en lumière Rosalind Franklin, cristallographe britannique dont les travaux furent essentiels à la découverte de la structure en double hélice de l’ADN. À la fois expressif et documenté, le style graphique donne vie aux époques traversées, mêlant émotion, souffle narratif, ainsi que réalisme historico-scientifique.
04/06/2026, 12:30
L’artiste franco-iranienne Marjane Satrapi, autrice de la bande dessinée Persepolis, est morte jeudi 4 juin à l’âge de 56 ans, a annoncé son entourage à l’AFP. « Marjane Satrapi [est] morte de tristesse un peu plus d’un an après le décès de Mattias Ripa, son mari et l’amour de sa vie », ont souligné ses proches.
04/06/2026, 12:10
La commission sénatoriale de la culture a voté, ce mercredi 3 juin, la proposition de loi de Laure Darcos et Sylvie Robert, relative au contrat d'édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap. Quelques amendements, suggérés par la sénatrice de l'Essonne, ont été adoptés.
04/06/2026, 10:57
Si le cookie a autant de succès depuis plusieurs années, c’est qu’il a tout pour lui : très gourmand, rapide à préparer et versatile. Pourtant, cette popularité va de pair avec une méconnaissance de ce qui fait l’architecture d’un bon cookie.
04/06/2026, 10:11
Le Professeur Jean-Yves Mollier, historien de l'Edition et professeur émérite à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, annonce avoir engagé une action en justice devant le Tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de la société ELECTRE, société éditrice de la revue Livres Hebdo.
03/06/2026, 20:03
Le ministère de la Culture publie les résultats d'une enquête confiée à la société de conseil Technopolis Group, portant sur 6674 titres parus en 2017, signés ou cosignés par 9616 auteurs, afin d'évaluer et de mesurer les rémunérations de ces derniers. Malgré un échantillon très réduit — 479 réponses seulement —, l'exercice établit un modèle composite, où les niveaux dépendent du segment éditorial, des types d'éditeurs et du passif des auteurs.
03/06/2026, 16:23
Feltrinelli a acquis 30 % d’Il Saggiatore, maison milanaise fondée par Alberto Mondadori et dirigée par Luca Formenton. L’opération ne s’accompagne pas d’un montant public ni d’un changement de direction. Elle rapproche deux acteurs indépendants majeurs de l’édition italienne autour d’un enjeu clair : renforcer la distribution et la visibilité d’un catalogue intellectuel reconnu.
03/06/2026, 16:06
Dans les couloirs de l'Élysée, des ministères ou du Parlement, au sein des boites mail des responsables politiques, les lobbys se sont activés, en 2025, pour suggérer des mesures ou imposer des sujets. Dans le secteur du livre, l'intelligence artificielle a mobilisé les moyens des éditeurs et des ayants droit ainsi que ceux, bien plus conséquents, des multinationales des technologies numériques.
03/06/2026, 13:05
Après 20 ans à dessiner des bandes dessinées et à écrire des romans, l’autrice Maliki opère un tournant majeur dans sa carrière en signant son tout premier album illustré jeunesse. Intitulé « L’enfant et l’épée », ce conte magique et breton est actuellement proposé en précommande sur la plateforme Ulule. Porté par une démarche engagée et une production locale en circuit court, le projet s’apprête à conquérir le cœur des petits comme des grands pour une livraison attendue juste avant Noël. « Allez, on va couper des trucs ! »
03/06/2026, 12:41
Paru en juin 2025, l'ouvrage collectif Déborder Bolloré, porté par un groupe d'éditeurices indépendant·es, incarnait un esprit de résistance à la concentration économique, d'une part, à la diffusion des idées d'extrême droite, d'autre part, au sein de la chaine du livre. Une suite est en préparation, qui se tourne cette fois vers CNews, un des instruments médiatiques de Vincent Bolloré : Débrancher Bolloré, titre provisoire, s'annonce pour 2027.
03/06/2026, 09:19
Le principe est séduisant que d'assurer un minimum garanti pour les auteurs : la proposition Darcos-Robert protège les auteurs, mais laisse planer le risque d’une fausse avancée. Dans la suite de l'analyse publiée par Dalloz Actualité, Franck Macrez souligne une difficulté décisive : telle qu’elle est rédigée, la mesure transforme ce minimum garanti en simple avance imputable sur les droits futurs.
03/06/2026, 08:08
Dans l'affaire Grasset, le droit d’auteur dévoile une véritable rupture de confiance entre écrivain et éditeur. Dans une analyse publiée par Dalloz Actualité, Franck Macrez voit dans cette affaire la révélation d’un angle mort du contrat d’édition : le droit protège l’auteur lorsque le fonds change de mains, mais non lorsque le contrôle capitalistique de la société éditrice bascule.
03/06/2026, 08:07
L’agente littéraire Samar Hammam, fondatrice de Rocking Chair Books Literary Agency et spécialiste des droits de traduction, est morte le 18 mai 2026, à l’âge de 48 ans. Diagnostiquée d’un cancer 16 ans plus tôt, elle est décédée entourée de sa famille.
02/06/2026, 17:53
À contre-courant de l’accélération permanente des contenus sportifs, GRAND TRAIL fait le choix du temps long. Cette nouvelle revue trimestrielle indépendante consacrée au trail et aux pratiques de mouvement en nature entend documenter ce sport autrement : à travers des enquêtes, de la bande dessinée, des récits, des reportages, des analyses scientifiques et des regards culturels. Objet éditorial hybride, entre magazine et livre, GRAND TRAIL revendique une approche exigeante, incarnée et durable.
02/06/2026, 10:28
Le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé, ce 1er juin, le groupe Nosoli, maison mère des librairies Furet du Nord et Decitre, en redressement judiciaire. Une décision attendue depuis la demande déposée par l’entreprise, qui ouvre désormais une phase décisive pour l’avenir des 27 librairies du groupe et de ses 600 salariés.
01/06/2026, 18:33
L’annonce d’une plainte de Rima Hassan contre Jean Quatremer intervient dans un climat déjà tendu autour du journaliste de Libération. L’eurodéputée lui reproche l’usage répété de surnoms qu’elle juge dénigrants, tandis qu’une image d’Hitler au keffieh palestinien a déclenché de vives réactions. La polémique a débordé X, jusqu’à provoquer une prise de distance de la Société des journalistes et du personnel de Libération.
01/06/2026, 18:05
Pourquoi certaines fausses informations prospèrent-elles quand d’autres s’éteignent aussitôt ? À l’occasion d’une conférence organisée à la bibliothèque Part-Dieu de Lyon, le chercheur Grégoire Darcy interrogera les mécanismes sociaux, psychologiques et politiques qui favorisent l’adhésion à la désinformation. Une rencontre proposée jeudi 4 juin de 18 h 30 à 20 h 30. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
01/06/2026, 16:16
Placée en fermeture administrative à partir du 19 octobre 2022, la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet se trouvait alors entrainée dans une affaire de vols et de recels de documents, sur fond de conflit ouvert entre la direction et des employés de l'établissement. Rouverte aux chercheurs en septembre 2023, et au public depuis quelques mois, la bibliothèque a repris ses activités, avec une relocalisation en vue.
01/06/2026, 16:02
Jean-Charles Bédague est nommé directeur des Collections et directeur général adjoint de la Bibliothèque nationale de France. Il rejoindra, à compter du 1er juillet 2026, l’équipe de direction de l’établissement présidé par Gilles Pécout et dirigé par Philippe Lonné.
01/06/2026, 15:45
À l’occasion de sa participation au Marché de la Poésie, qui s’ouvre mercredi 3 juin, Milène Tournier partage avec nous un texte inédit autour d’un objet modeste et familier : la petite cuillère. De ce fragment du quotidien, la poétesse fait surgir une méditation sensible sur l’enfance, l’écriture, la mémoire et le geste de saisir ce qui échappe.
01/06/2026, 12:35
Confronté aux coûts de la guerre au Moyen-Orient, entre les États-Unis et l'Iran, le gouvernement français avait annoncé de nouvelles restrictions budgétaires, afin de se conformer à l’objectif d’un déficit public équivalent à 5 % du produit intérieur brut. 3,2 milliards € de crédits seraient ainsi gelés, tandis que les annulations s'élèveraient à un total de 847 millions €.
01/06/2026, 12:31
La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) apporte son soutien à Joann Sfar, visé ces derniers jours par un appel au boycott lancé par le collectif Culture en lutte 13 à l'occasion de sa venue au festival marseillais Oh les Beaux Jours.
01/06/2026, 12:31
À Kyiv, une librairie Bukva installée dans le centre commercial Kvadrat a été détruite par une frappe russe le 24 mai 2026. L’incendie a ravagé les locaux, les livres et le matériel du magasin, ouvert depuis plus de dix ans. La chaîne annonce pourtant la poursuite de son activité et l’ouverture prochaine d’une nouvelle librairie dans la capitale ukrainienne.
01/06/2026, 10:52
J.K-Gras et Yannick Vicente proposent une nouvelle fantasy toute illustrée one-shot dans un format collector exceptionnel. Êtes-vous prêts à aimer celle que vous devriez détester ? Car, oui, ce roman n’est pas comme les autres… L’héroïne est… Disons qu’elle ne fait pas partie des gentils. Mais alors, qu’est-ce que cela pourra bien dire de vous, lectrices, lecteurs, si vous adorez à La Générale Noire ? Car il ne fait aucun doute que vous succomberez à ses charmes. Un voyage exceptionnel à dos de dragons vous attend sur Ulule…Venez y jeter un œil, si vous l'osez !
01/06/2026, 10:51
Un livre à la croisée du Beau, du Sens et du Vivant Élévation rassemble plus de cent photographies de paysages de montagne, organisées en douze chapitres formant un voyage initiatique : de l'avant-aube à la contemplation du mont Blanc. Chaque étape correspond à une phase intérieure : doute, effort, présence, lumière retrouvée.
31/05/2026, 09:00
C’est avec une immense tristesse et une profonde reconnaissance que les Éditions du Seuil apprennent à ActuaLitté la disparition d’Edgar Morin, disparu à l’âge de 104 ans, et en saluent la mémoire. Penseur du temps présent et figure majeure de la vie intellectuelle française, Edgar Morin a, tout au long de sa vie, éclairé notre époque par son humanisme et la force de sa pensée, construisant une œuvre foisonnante.
30/05/2026, 08:50
La venue de Joann Sfar au festival littéraire Oh les beaux jours !, à Marseille, suscite une vive controverse. Quelques jours avant son concert dessiné à La Criée, le collectif Culture 13 en lutte a appelé au boycott de l’auteur, l’accusant de relayer un discours favorable à la politique israélienne. Face à ces critiques, le dessinateur, le festival, plusieurs responsables politiques, le Crif Marseille-Provence et l’Observatoire de la liberté de création ont pris publiquement position pour défendre sa participation à l’événement.
29/05/2026, 13:16
Condamnées en juillet 2025 par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les Éditions du Lizay ont vu cette décision confirmée en appel, à Poitiers, au début du mois de mai. La structure s'est rendue coupable d'un défaut d'information de deux coauteurs, en ne communiquant ni arrêté de compte annuel ni relevé de leurs droits.
29/05/2026, 13:13
Les 7 et 8 juin prochains, le Syndicat de la librairie française (SLF) organise à Rennes ses Rencontres nationales de la librairie. Autour de la thématique « Libraire, notre métier pour aujourd’hui et pour demain », les deux journées réuniront des professionnels de la filière du livre et multiplieront rencontres, tables rondes, conférences et autres ateliers.
29/05/2026, 09:22
Corinne Stanciu Lacroix a quitté la France, où elle exerçait comme chirurgien-dentiste, pour s’installer en Grande-Bretagne et se consacrer à l’écriture. Dans La Mansuétude des orques est immense, son premier roman, elle puise dans son expérience du Dartmoor, ses paysages sauvages et sa rencontre avec le monde animal. Le livre paraîtra le 3 juin 2026 aux éditions du Rouergue.
28/05/2026, 17:47
À Montpellier, la librairie Sauramps Comédie traverse une nouvelle étape sensible : La Gazette de Montpellier évoque un déménagement en vue, alors que l’enseigne historique du Triangle affronte depuis plusieurs mois un double dossier, immobilier et économique. Entre locaux dégradés, chiffre d’affaires en recul et recherche de solutions, l’avenir du vaisseau amiral reste scruté de près.
28/05/2026, 16:51
La Commission européenne ouvre une enquête approfondie sur le projet de rachat de Ceconomy, maison mère de MediaMarkt et Saturn, par le chinois JD.com. Le dossier dépasse l’électronique grand public : Ceconomy est aussi le deuxième actionnaire de Fnac Darty, acteur central de la distribution culturelle et du commerce du livre en France.
28/05/2026, 16:19
Les Rencontres nationales de la librairie, organisées par le Syndicat de la librairie française (SLF) les 7 et 8 juin prochains, réuniront les professionnels de la filière du livre, à un moment où les crises semblent s'accumuler pour les libraires. Les commerces, des chaines aux établissements plus modestes, sont fragilisés sur le plan économique, mais aussi menacés par la concentration à l'œuvre et des actes de violence plus fréquents.
28/05/2026, 15:49
Avec 75,66 millions d’exemplaires vendus pour 947,23 millions € de chiffre d’affaires, le marché du livre recule nettement au premier quadrimestre 2026. Sur un an, la baisse atteint 7,9 % en volume et 7,2 % en valeur. Sur deux ans, la contraction dépasse 10 millions d’exemplaires, malgré une légère hausse du prix moyen apparent (données : Edistat).
28/05/2026, 15:08
Sous la signature collective Infernus Iohannes, 11 ouvrages paraîtront simultanément à la rentrée 2026, chez 11 éditeurs différents. Baptisée Retour au goudron, cette publication chorale marquera la fin annoncée du post-exotisme, l’édifice littéraire construit depuis les années 1980 par Antoine Volodine et ses hétéronymes. Gallimard, pourtant lié à une partie de ce parcours, n’a pas rejoint l’opération.
28/05/2026, 12:23
Top ArticlesPourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Commenter cet article