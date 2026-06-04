Au Canada, les auteurs veulent un accord avant tout usage de l’IA

The Writers’ Union of Canada alerte sur l’usage d’outils d’intelligence artificielle dans le traitement des manuscrits soumis aux éditeurs. Dans son bulletin professionnel d’avril 2026, l’organisation indique que des groupes d’écrivains demandent des clauses de consentement pour tout usage de systèmes publics d’IA dans la création de résumés ou l’évaluation de textes envoyés en soumission.

Le sujet concerne un moment fragile de la relation éditoriale : l’auteur transmet un manuscrit non publié, sans contrat signé dans de nombreux cas. Le texte ne circule pas encore comme une œuvre commercialisée, mais il reste protégé. L’introduction d’un outil d’IA dans cette étape pose donc des questions de droit d’auteur, de confidentialité et de contrôle des données.

Le manuscrit soumis devient un enjeu juridique

Le bulletin cite l’Authors Guild aux États-Unis, qui estime que le chargement d’une œuvre protégée ou d’informations personnelles d’auteur dans des systèmes d’IA sans autorisation peut porter atteinte au copyright ou au droit à la vie privée. The Writers’ Union of Canada reprend cette alerte et affirme, avec ses organisations partenaires internationales, que le chargement non autorisé d’un texte d’auteur dans un système d’IA constitue une atteinte aux droits de l’écrivain.

L’inquiétude porte notamment sur les systèmes publics. Le bulletin signale que ces outils peuvent retenir les données qui leur sont soumises et les intégrer à leurs bases d’entraînement. Dans ce cas, un manuscrit transmis à un éditeur pour lecture ou évaluation se retrouve potentiellement exposé à un usage technique que l’auteur n’a ni accepté ni négocié.

La question ne relève pas seulement de la prudence informatique. L’organisation canadienne souligne qu’un marché de licences pour ces droits émerge, et que des usages désinvoltes de l’IA peuvent mettre ce marché en danger. Autrement dit, l’utilisation d’un manuscrit dans un outil génératif ne représente pas une simple aide interne : elle touche une valeur économique attachée à l’œuvre.

Transparence et consentement préalable

The Writers’ Union of Canada demande au minimum que les éditeurs informent les auteurs de leurs usages de l’IA et sollicitent un consentement préalable lorsque l’usage implique la propriété intellectuelle de l’écrivain. L’organisation indique avoir élaboré une clause relative aux droits IA pour son modèle de contrat d’édition et réclame des protections similaires pour les œuvres non contractées soumises aux maisons.

Cette demande déplace le débat au-delà des œuvres déjà publiées. Les grands contentieux liés à l’IA concernent surtout les livres présents dans des corpus d’entraînement. Le bulletin canadien vise un autre point de friction : les manuscrits inédits, les notes de lecture, les résumés automatisés et l’évaluation éditoriale.

Pour les éditeurs, l’enjeu tient à la fois à l’efficacité et à la responsabilité. Les outils de synthèse peuvent séduire dans des services saturés de soumissions, mais leur usage impose des garanties lorsque les textes ne leur appartiennent pas. Une clause explicite réduit l’incertitude : elle précise ce que l’éditeur peut faire, avec quel outil, sur quel fichier, et après quel accord.

L’IA produit déjà des échéances concrètes

Le même bulletin mentionne aussi le règlement de l’affaire Bartz v. Anthropic, procédure américaine centrée sur l’utilisation d’œuvres protégées pour l’entraînement de systèmes d’IA. De nombreux livres d’auteurs canadiens figurent dans la classe concernée, et l’organisation a transmis des informations d’inscription à ses membres.

L’Authors Guild estime, selon le bulletin, que le règlement final pourrait représenter environ 3 000 dollars américains par livre concerné, après coûts, et que plus de 91 % des livres de la classe font déjà l’objet de demandes. Une audience d’équité a été fixée au 14 mai. Selon la décision rendue, les paiements pourraient commencer dès l’automne 2026.

Le calendrier rappelle que l’IA ne relève plus seulement d’un débat prospectif pour les auteurs. Elle modifie déjà les contrats, les soumissions, les règlements judiciaires et les marchés de licences. Au Canada, The Writers’ Union place désormais le consentement au cœur de cette nouvelle étape éditoriale.

Crédits photo : KeithJJ CC 0

Par Clément Solym

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