Pourquoi enquêter sur Rosalind Franklin aujourd’hui ?

Il existe des découvertes scientifiques que l’on croit connaître. La structure de l’ADN en fait partie. Dans les imaginaires collectifs, le récit semble bien installé : deux scientifiques brillants, James Watson et Francis Crick, comprennent l’organisation de cette mystérieuse molécule et reçoivent le prix Nobel quelques années plus tard. Pourtant, comme souvent dans l’histoire des sciences, le récit est plus complexe.

Derrière cette découverte se trouve une image célèbre : le Cliché 51, une photographie obtenue par diffraction des rayons X qui révèle des indices déterminants sur la forme de l’ADN. Cette image est associée au travail de Rosalind Franklin, une scientifique britannique longtemps restée dans l’ombre.

C’est à partir de cette histoire qu’est née Archives — Cliché 51, une bande dessinée réalisée avec l’illustratrice Heather Avazeri et publiée aux éditions Kalopsia. Mais notre ambition n’était pas de produire une biographie classique.

Très vite, des questions se sont imposées : comment raconter aujourd’hui un épisode scientifique du XXe siècle sans donner l’impression d’un cours d’histoire illustré ? Comment faire ressentir aux lecteurs les tensions, les conflits humains qui accompagnent les découvertes et les faire se questionner ?

Nous avons alors choisi le détour de la fiction.

Dans Archives – Cliché 51, trois personnages contemporains — Olivia, chercheuse à la Bibliothèque nationale de France, Lucas, mixologue aux intuitions troublantes, et Darius, médecin anesthésiste au tempérament rugueux — enquêtent sur Rosalind Franklin, persuadés qu’une partie de son histoire reste encore à comprendre.

À travers leurs recherches, leurs erreurs, leurs hypothèses et leurs rencontres, le lecteur plonge peu à peu dans les coulisses d’une découverte majeure du XXe siècle.

Car la science n’avance pas en ligne droite. Elle est faite de rivalités, d’égo, de hasards, d’intuitions, parfois d’injustices aussi. Ce qui nous intéressait était précisément cela : montrer une science profondément humaine.

Rosalind Franklin s’est imposée comme une figure évidente, non parce qu’elle serait une héroïne oubliée à réparer symboliquement, mais parce que son histoire permet de poser des questions qui restent étonnamment contemporaines : qui écrit les récits scientifiques ? Pourquoi certains noms restent-ils dans la mémoire collective quand d’autres disparaissent ? Comment se construisent les savoirs en science ?

Bien sûr, il est impossible d’ignorer la place des femmes dans cette histoire. Rosalind Franklin incarne, malgré elle, ces trajectoires scientifiques parfois invisibilisées ou simplifiées avec le temps. Mais nous avons souhaité aborder cette dimension sans discours démonstratif, en laissant le lecteur enquêter, douter et se faire sa propre idée.

La bande dessinée nous semblait le médium idéal pour tout cela. Elle permet d’articuler puissance narrative et rigueur documentaire, émotions et archives, imaginaire et précision scientifique. Chaque lieu, chaque personnage scientifique, chaque référence visuelle a été pensé avec soin afin de proposer une immersion crédible dans les lieux et les époques traversées.

Au fond, Archives – Cliché 51 raconte peut-être moins une découverte scientifique qu’une quête de vérité.

Et si revisiter l’histoire de Rosalind Franklin permettait finalement de regarder autrement la manière dont la science s’écrit, et se raconte ?

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Par Projet Ulule

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