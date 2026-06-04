Et si réussir ses cookies, ce n'était pas de la chance mais de la science ?

En 130 pages, ce livre nous explique simplement comment faire bénéficier le cookie de la fameuse rigueur française : sélection des ingrédients en fonction de leurs propriétés, étapes de confection pour déclencher les bonnes réactions chimiques, maîtrise de la cuisson, tout est dit. Trente et une recettes exclusives sont aussi transmises pour accompagner les envies gourmandes au fil des saisons. De quoi transformer votre amour du cookie en véritable art de vivre.

Rares sont ceux qui n’aiment pas les cookies ou qui n’en n’ont jamais préparés. En quelques années, il s’est taillé une place de choix dans le cœur des gourmands, tout âge confondu. Aussi incontournable qu’il soit, le cookie reste pourtant... méconnu ! C’est en tous cas le point de vue de l’autrice, pâtissière de formation, qui souhaite faire bénéficier le lecteur de la compréhension des propriétés des ingrédients et des réactions chimiques qui font la réussite d’une recette.

Construit en trois parties, cet ouvrage de 130 pages commence par explorer la science des cookies sur près de 40 pages : pourquoi utiliser tel sucre plutôt qu’un autre ? Faut-il regarder les étiquettes de composition du beurre ? Dans quel ordre, avec quels ustensiles et pendant combien de temps mélanger la pâte ?

Autant de questions simples mais fondamentales qui feront la différence entre un cookie ordinaire et un cookie d’exception. Le lecteur est accompagné jusqu’au bout puisque la question délicate de la cuisson a droit à son propre chapitre.

Si l’ambition finale du projet est que chacun ait la capacité de créer la recette de ses rêves, l’autrice transmet tout de même 31 recettes originales, élaborées sur plusieurs mois et reproduites avant parution par une trentaine de volontaires.

Cette partie fait honneur à la versatilité du cookie : des saveurs classiques aux fruits secs et au chocolat (11 recettes alléchantes comme celle aux noix de pécan, chocolat noir et fève de tonka), aux cookies plus audacieux aux fruits frais (7 recettes comme par exemple pomme-speculoos), en passant par les cookies régionaux (façon gâteau nantais ou pain d’épices) et enfin les cookies-pâtisseries, comme les cookies Mont-Blanc, tiramisù ou carrot cake, il y en a pour tout le monde.

L’art du cookie n’est pas uniquement un savoir-faire, c’est aussi un soin apporté à la dégustation : présentation et choix de la vaisselle, dressage de la table, sélection de la boisson chaude en fonction de la recette, suggestions pour offrir joliment ses cookies maison… Cette troisième partie originale nous emmène dans un univers So British, où les tasses en porcelaine et les roses de jardin ne sont jamais loin.

Avec pédagogie et humour, ce livre de pâtisserie pas comme les autres entend élever cette gourmandise anglo-saxonne du rang de pâtisserie simple et grossière à celui de petit bijou de saveurs, de textures et d’art de vivre. Richement photographié et illustré par l’autrice elle-même, il ravira tous les gourmands et amateurs de beaux ouvrages.

Parution en septembre 2026 : à découvrir sur Ulule.

Par Projet Ulule

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