Au Sénat, la proposition de loi sur le contrat d'édition amendée en commission

Une longue attente avait suivi le dépôt de la proposition de loi de Laure Darcos et Sylvie Robert, relative au contrat d'édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap, en avril 2025.

Mais la machine parlementaire s'est finalement activée. La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a ainsi examiné le texte, ce mercredi 3 juin, avant de l'adopter, en y ajoutant quelques amendements. Ces derniers ont tous été suggérés par la rapporteure, qui n'était autre que Laure Darcos elle-même.

Rappelons que la PPL visait à faire entrer dans la loi plusieurs dispositions qui dérivent de l'accord interprofessionnel signé le 20 décembre 2022. Il envisage ainsi l'instauration d'« un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur » dans le contrat d’édition ayant pour objet l’édition d’un livre, ou encore une rémunération proportionnelle « assise sur les sommes brutes comptabilisées et encaissées, sans que puissent être déduits les frais engagés » en cas de cession de droits d'exploitation par l'éditeur à un tiers.

Il introduisait par ailleurs le principe de la rémunération proportionnelle : le taux de droit d'auteur sur l'ouvrage « augmente par paliers fixés selon le nombre d’exemplaires vendus ».

Un droit de préférence encadré

Parmi les amendements adoptés par la commission, l'un d'entre eux porte sur le « droit de préférence », par lequel un auteur pouvait s'engager à écrire jusqu'à cinq livres d'un genre déterminé pour un éditeur. D'après le texte, ce droit de préférence serait conditionné à une annexe distincte du contrat signé pour l'édition d'une livre, pour « séparer davantage la négociation du contrat d'édition du livre de celle relative au droit de préférence, afin que la seconde n'influence pas la première ».

Sur le minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur, la commission a supprimé les dispositions relatives au délai de versement, au non-remboursement et à l'amortissement du minimum garanti (alinéas 4 et 5 de l'article 1er), au profit de la liberté contractuelle. Par ailleurs, l'alinéa 3 du même article précise désormais que le minimum garanti « ne peut venir en déduction des sommes dues à l’auteur au titre de l’exploitation des droits cédés en application d’un contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle ».

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La commission a aussi pris soin, après la condamnation de l'État en 2022, de préciser dans le texte de loi que, « lorsque l’éditeur cède à un tiers les droits qui lui ont été cédés en vue de l’édition d’un livre », la rémunération due à l'auteur est « appropriée et proportionnelle », et pas seulement « proportionnelle »...

Un amendement simplifie la procédure de résiliation des contrats de traducteurs lorsque l'éditeur a perdu les droits de l’œuvre originale, tandis qu'un autre précise les conditions de comptabilisation des ventes pour déstockage, en vue de la rémunération de l'auteur.

Enfin, sur le sujet de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap, la commission sénatoriale a ajouté une mention pour garantir la protection des fichiers mis à disposition à des fins d'adaptation. Ces ouvrages numériques doivent ainsi être protégés de toute diffusion non contrôlée, mais aussi d'une dissémination due à l’utilisation de l’intelligence artificielle pour créer les œuvres adaptées.

Le texte amendé par la commission doit être examiné en séance publique le 10 juin prochain.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Antoine Oury

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