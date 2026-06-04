Au Sénat, la proposition de loi sur le contrat d'édition amendée en commission

La commission sénatoriale de la culture a voté, ce mercredi 3 juin, la proposition de loi de Laure Darcos et Sylvie Robert, relative au contrat d'édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap. Quelques amendements, suggérés par la sénatrice de l'Essonne, ont été adoptés.
Le 04/06/2026 à 10:57 par Antoine Oury
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04/06/2026 à 10:57
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Une longue attente avait suivi le dépôt de la proposition de loi de Laure Darcos et Sylvie Robert, relative au contrat d'édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap, en avril 2025.
Mais la machine parlementaire s'est finalement activée. La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a ainsi examiné le texte, ce mercredi 3 juin, avant de l'adopter, en y ajoutant quelques amendements. Ces derniers ont tous été suggérés par la rapporteure, qui n'était autre que Laure Darcos elle-même.
Rappelons que la PPL visait à faire entrer dans la loi plusieurs dispositions qui dérivent de l'accord interprofessionnel signé le 20 décembre 2022. Il envisage ainsi l'instauration d'« un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur » dans le contrat d’édition ayant pour objet l’édition d’un livre, ou encore une rémunération proportionnelle « assise sur les sommes brutes comptabilisées et encaissées, sans que puissent être déduits les frais engagés » en cas de cession de droits d'exploitation par l'éditeur à un tiers.
Il introduisait par ailleurs le principe de la rémunération proportionnelle : le taux de droit d'auteur sur l'ouvrage « augmente par paliers fixés selon le nombre d’exemplaires vendus ».
Parmi les amendements adoptés par la commission, l'un d'entre eux porte sur le « droit de préférence », par lequel un auteur pouvait s'engager à écrire jusqu'à cinq livres d'un genre déterminé pour un éditeur. D'après le texte, ce droit de préférence serait conditionné à une annexe distincte du contrat signé pour l'édition d'une livre, pour « séparer davantage la négociation du contrat d'édition du livre de celle relative au droit de préférence, afin que la seconde n'influence pas la première ».
Sur le minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur, la commission a supprimé les dispositions relatives au délai de versement, au non-remboursement et à l'amortissement du minimum garanti (alinéas 4 et 5 de l'article 1er), au profit de la liberté contractuelle. Par ailleurs, l'alinéa 3 du même article précise désormais que le minimum garanti « ne peut venir en déduction des sommes dues à l’auteur au titre de l’exploitation des droits cédés en application d’un contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle ».
À LIRE - Minimum garanti : l’avancée sociale qui réduirait les droits d’auteur
La commission a aussi pris soin, après la condamnation de l'État en 2022, de préciser dans le texte de loi que, « lorsque l’éditeur cède à un tiers les droits qui lui ont été cédés en vue de l’édition d’un livre », la rémunération due à l'auteur est « appropriée et proportionnelle », et pas seulement « proportionnelle »...
Un amendement simplifie la procédure de résiliation des contrats de traducteurs lorsque l'éditeur a perdu les droits de l’œuvre originale, tandis qu'un autre précise les conditions de comptabilisation des ventes pour déstockage, en vue de la rémunération de l'auteur.
Enfin, sur le sujet de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap, la commission sénatoriale a ajouté une mention pour garantir la protection des fichiers mis à disposition à des fins d'adaptation. Ces ouvrages numériques doivent ainsi être protégés de toute diffusion non contrôlée, mais aussi d'une dissémination due à l’utilisation de l’intelligence artificielle pour créer les œuvres adaptées.
Le texte amendé par la commission doit être examiné en séance publique le 10 juin prochain.
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Les 7 et 8 juin prochains, le Syndicat de la librairie française (SLF) organise à Rennes ses Rencontres nationales de la librairie. Autour de la thématique « Libraire, notre métier pour aujourd’hui et pour demain », les deux journées réuniront des professionnels de la filière du livre et multiplieront rencontres, tables rondes, conférences et autres ateliers.
29/05/2026, 09:22
Corinne Stanciu Lacroix a quitté la France, où elle exerçait comme chirurgien-dentiste, pour s’installer en Grande-Bretagne et se consacrer à l’écriture. Dans La Mansuétude des orques est immense, son premier roman, elle puise dans son expérience du Dartmoor, ses paysages sauvages et sa rencontre avec le monde animal. Le livre paraîtra le 3 juin 2026 aux éditions du Rouergue.
28/05/2026, 17:47
À Montpellier, la librairie Sauramps Comédie traverse une nouvelle étape sensible : La Gazette de Montpellier évoque un déménagement en vue, alors que l’enseigne historique du Triangle affronte depuis plusieurs mois un double dossier, immobilier et économique. Entre locaux dégradés, chiffre d’affaires en recul et recherche de solutions, l’avenir du vaisseau amiral reste scruté de près.
28/05/2026, 16:51
La Commission européenne ouvre une enquête approfondie sur le projet de rachat de Ceconomy, maison mère de MediaMarkt et Saturn, par le chinois JD.com. Le dossier dépasse l’électronique grand public : Ceconomy est aussi le deuxième actionnaire de Fnac Darty, acteur central de la distribution culturelle et du commerce du livre en France.
28/05/2026, 16:19
Les Rencontres nationales de la librairie, organisées par le Syndicat de la librairie française (SLF) les 7 et 8 juin prochains, réuniront les professionnels de la filière du livre, à un moment où les crises semblent s'accumuler pour les libraires. Les commerces, des chaines aux établissements plus modestes, sont fragilisés sur le plan économique, mais aussi menacés par la concentration à l'œuvre et des actes de violence plus fréquents.
28/05/2026, 15:49
Avec 75,66 millions d’exemplaires vendus pour 947,23 millions € de chiffre d’affaires, le marché du livre recule nettement au premier quadrimestre 2026. Sur un an, la baisse atteint 7,9 % en volume et 7,2 % en valeur. Sur deux ans, la contraction dépasse 10 millions d’exemplaires, malgré une légère hausse du prix moyen apparent (données : Edistat).
28/05/2026, 15:08
Sous la signature collective Infernus Iohannes, 11 ouvrages paraîtront simultanément à la rentrée 2026, chez 11 éditeurs différents. Baptisée Retour au goudron, cette publication chorale marquera la fin annoncée du post-exotisme, l’édifice littéraire construit depuis les années 1980 par Antoine Volodine et ses hétéronymes. Gallimard, pourtant lié à une partie de ce parcours, n’a pas rejoint l’opération.
28/05/2026, 12:23
Invité au Festival international des écrivains de Jérusalem, Erri De Luca a ravivé une controverse en Italie après un entretien accordé à Israel Hayom. L’écrivain napolitain y revendique le mot « sioniste », refuse l’usage du terme « génocide » pour Gaza et défend la présence des auteurs dans les festivals israéliens, au nom de la circulation des livres et de la parole.
28/05/2026, 12:20
À l'approche des Rencontres nationales de la librairie (RNL), organisées à Rennes les 7 et 8 juin, le Syndicat de la Librairie française esquisse quelques axes de réflexion et de proposition. Afin d'assurer le financement de la filière du livre en période d'austérité, l'organisation patronale suggère ainsi la création d'une taxe « sur les grands acteurs de la filière, pour soutenir les librairies indépendantes, les éditeurs indépendants et les auteurs ».
28/05/2026, 12:13
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