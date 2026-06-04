Sa Majesté des mouches : Jack Thorne adapte le livre de William Golding

L'adaptation du récit a été assurée par Jack Thorne, scénariste et dramaturge connu pour son travail sur la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant maudit, mais aussi sur la mini-série Adolescence (avec Stephen Graham), diffusée en 2025 par la plateforme Netflix.

Le casting de jeunes acteurs réunit Winston Sawyers, Lox Pratt, David McKenna ou encore Ike Talbut. La réalisation des différents épisodes, elle, a été confiée à Marc Munden (The Sympathizer, The Third Day).

En France, le roman de William Golding a été traduit et publié pour la première fois en 1956 par Lola Tranec, pour les éditions Gallimard.

Par Antoine Oury

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