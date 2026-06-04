Cet été, Foucault, Shelley ou Laura Vazquez sur les plages de France Culture

Du 6 juillet au 30 août, France Culture « vous invite à changer de rythme et à prendre le temps. Le temps de suivre une histoire jusqu'au bout. D'explorer une époque, un destin, une œuvre. Le temps, tout simplement, d'être curieux », souligne Emelie de Jong, directrice de ce service public radiophonique.

Un été de grandes traversées

Jules César, un rendez-vous avec la mort, “Iter ad mortem”

5 x 1h par Alfred de Montesquiou, réalisation : François Teste

Diffusion du 13 au 17 juillet

Jules César, 24 heures avant sa mort : et si l’on racontait l’assassinat le plus célèbre de l’histoire à travers les regards de ceux qui l’ont aimé, servi… puis trahi ? En dix épisodes, ce podcast reconstitue, heure par heure, la marche vers les ides de mars à partir des textes de Plutarque, Suétone et Shakespeare, et des éclairages des meilleurs spécialistes de Rome. Une plongée au cœur d’un complot politique dont les échos résonnent encore aujourd’hui.

Les Mondes de Jules Verne

5 x 1h par Federico Polo Devoto, réalisation : François Teste

Diffusion du 24 au 28 août

Nous avons tous bourlingué avec Phileas Fogg, exploré le fond des océans avec le capitaine Nemo, et cavalé sur les steppes avec Michel Strogoff... Autant de personnages littéraires gravés en nous qui ont en commun d’être le fruit de l’imagination d’un seul homme : Jules Verne.

Un été pour remonter le temps

Avoir raison avec...

Cette collection saisit les enjeux d’une pensée et la met en résonance avec notre époque. Artistes, scientifiques, philosophes... en quoi et pourquoi ont-ils eu une influence aussi déterminante ?

Diffusion du lundi au vendredi de 13h à 13h30

Semaine du 6 juillet : le philosophe Pascal - par Aïda Ndiaye

Semaine du 20 juillet : l’écrivain H.G. Wells - par Diane De Vanssay

Semaine du 27 juillet : l'écrivaine et politique Mary Shelley - par Alexandre Morales

Semaine du 10 août : l’écrivain Samuel Beckett - par Arnaud Laporte

Semaine du 17 août : l’artiste peintre Frida Kahlo - par Manon de la Selle

Semaine du 24 août : le poète André Breton - par François Angelier

Un été de découvertes

Foucault retrouvé : 16 leçons de philosophie

Diffusion dimanche de 18h15 à 19h

Après Deleuze retrouvé : 16 leçons de philosophie, France Culture poursuit sa mission de transmission de l'héritage inédit de philosophes qui ont marqué la vie des idées, avec la diffusion des cours de Michel Foucault au Collège de France.

Les Masterclasses

Le samedi à 10h et à 19h

De grands entretiens de référence sur la création culturelle :

Le sociétaire et administrateur général de la Comédie-Française Clément Hervieu-Léger par Marie Sorbier

À LIRE - Après Déborder Bolloré, un nouveau recueil, autour de CNews

L'écrivaine Marie-Hélène Lafon par Géraldine Mosna-Savoye

L’écrivaine Laura Vazquez par Arnaud Laporte

Le dessinateur et réalisateur Ugo Bienvenu par Marie Sorbier

L’illustratrice Catherine Meurisse par Arnaud Laporte

L’écrivain Akira Mizubayashi par Arnaud Laporte

L’écrivaine Marion Brunet par Mathilde Wagman

L’écrivain Abdellah Taïa par Julie Gacon

L’historienne Annette Becker par Xavier Mauduit

Le philosophe Souleymane Bachir Diagne par Quentin Lafay

L’écrivain Philippe Jaenada par Marie Labory

Photographie : France Culture

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com