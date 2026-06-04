Trois titres honorés par le Prix Albertine Jeunesse 2026

Le palmarès du Prix Albertine Jeunesse 2026

3-5 ans

The Great GRRRRR (Red Comet Press / Le Grand Grrrrr, Seuil jeunesse) de Marie-Sabine Roger et Marjolaine Leray, traduit par Angus Yuen-Killick

6-8 ans

The Remarkables, The Most Incredible Children I’ve Met So Far! (Gecko Press / Les incroyables ou les enfants les plus étonnants que j'ai rencontrés, L’école des loisirs) de Clotilde Perrin, traduit par Daniel Hahn

9-11 ans

Lost In the Future (Papercutz / Perdus dans le futur, Dupuis) d'Alex Fuentes et Damian, traduit par Tom Imber

Le Prix Albertine Jeunesse est coorganisé par la Villa Albertine, l'Institut français de la culture et de l'éducation, les ambassades de France aux États-Unis et au Canada, l'Institut français du Canada, l'Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et la librairie Albertine Books (New York).

Créé en 2018, le prix littéraire s'appuie sur une sélection établie par des experts de la Villa Albertine, des ambassades de France, d'Albertine Books et de membres du réseau de l'AEFE en Amérique du Nord. 8 titres étaient en lice à l'occasion de cette 8e édition.

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La récompense, outre la visibilité accordée aux titres primés, entend renforcer l'éducation bilingue et multilingue, ainsi que les liens entre les cultures francophones et anglophones. En mars 2025, la Villa Albertine a organisé une trentaine de rencontres entre les élèves participants et les auteurs des titres en lice, pour susciter des échanges approfondis.

L'année dernière, le Prix Albertine Jeunesse avait salué Never, not Ever! (Même pas en rêve) de Beatrice Alemagna, traduit par Jill Davis, Harper Collins (L’école des loisirs) ; Aiko and the planet of dogs (Aiko et la planète des chiens) d'Ainhoa Cayuso et Christoffer Ellegaard, traduit par Irene Vázquez, Levine Querido (Les fourmis rouges) et Shepherdess Warriors, volume 1 (Bergères Guerrières, volume 1) de Jonathan Garnier et Amélie Fléchais, traduit par Ivanka Hahnenberger, Ablaze (Glénat).

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Par Dépêche

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