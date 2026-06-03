Jean-Yves Mollier attaque Électre en justice après un entretien tronqué dans Livres Hebdo

L'action, fondée sur le Code de la propriété intellectuelle et sur les principes de responsabilité civile, fait suite à la suppression unilatérale, sans consentement de l'auteur, d'une partie substantielle d'un entretien consacré à l'histoire du groupe HACHETTE et publié en février 2026.

Selon le professeur Mollier, une coupure ciblée qui a dénaturé son propos d'historien, en effaçant ses analyses relatives aux mutations contemporaines du groupe, pour n'en conserver que les développements historiques favorables.

Le Professeur Mollier demande la réparation des atteintes portées à son droit moral d'auteur — droit à l'intégrité et droit de divulgation — ainsi que le retrait immédiat de la version tronquée, sa rectification publique.

Il demande également la réparation du préjudice causé par les propos selon lui dénigrants que le directeur général d'ELECTRE a tenus publiquement à son encontre.

La première audience aura lieu le 30 juin 2026.

Cette procédure s'inscrit dans une exigence de principe : la liberté d'un historien de s'exprimer sans censure dans le milieu professionnel même qui constitue l'objet de ses recherches.

Crédits photo : WilliamCho CC 0

Par Dépêche

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