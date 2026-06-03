Le Prix Goncourt s’ouvre à 10 000 étudiants dans 74 pays

L’accord a été signé par Eva Nguyen Binh, présidente de l’Institut français, Philippe Claudel, président de l’Académie Goncourt, et Vincent Montagne, président du Syndicat national de l’édition. Il vise un objectif concret : faciliter l’accès aux romans sélectionnés pour le Prix Goncourt à des milliers d’étudiants et lycéens apprenant le français dans le monde.

Dès cette année, les huit titres de la deuxième sélection du Prix Goncourt seront mis à disposition en format numérique sur Culturethèque, la médiathèque numérique de l’Institut français. L’accès concernera les jurés des Choix Goncourt organisés à l’étranger.

Chaque automne, ces jurys internationaux lisent et débattent des romans de la rentrée littéraire française avant de désigner leur propre lauréat. Créés en 1998 sous l’égide de l’Académie Goncourt, les Choix Goncourt sont devenus l’un des principaux dispositifs internationaux de promotion de la littérature française contemporaine.

Déclinaisons internationales du Prix Goncourt des lycéens, ils sont organisés par les Instituts français, les services culturels des ambassades de France et les Alliances Françaises, en partenariat avec des universités et établissements scolaires étrangers. Leur principe repose sur la lecture d’une sélection de romans du Prix Goncourt par des étudiants et lycéens, qui désignent ensuite, dans leur pays, leur propre lauréat.

En 2026, le dispositif rassemble 52 Choix Goncourt, 74 pays participants et près de 10.000 étudiantes et étudiants jurés. Le partenariat doit répondre à une difficulté récurrente : l’accès aux ouvrages, encore limité dans plusieurs régions où l’importation et la distribution du livre français restent contraintes.

La mise à disposition numérique des romans sélectionnés permettra désormais aux jurés d’accéder légalement et de manière sécurisée aux ouvrages pendant un an, à compter de l’annonce de la deuxième sélection du Prix Goncourt. Ce dispositif ne remplace pas la diffusion des livres imprimés : il la complète, avec l’ambition d’élargir le lectorat francophone contemporain auprès des jeunes générations.

Le rôle du Syndicat national de l’édition consiste à fédérer les maisons d’édition concernées et à trouver un cadre juridique à cette diffusion numérique internationale. L’enjeu est double : garantir l’accès aux textes pour les jurés, tout en respectant les droits des éditeurs et des auteurs.

Les Choix Goncourt jouent aussi un rôle de prescription à l’international. Localement, ils contribuent à faire connaître les auteurs et autrices de langue française, tout en favorisant la circulation des œuvres et leur traduction. Les résultats sont déjà visibles : 18 traductions pour Mohamed Mbougar Sarr en 2023, 23 traductions pour Neige Sinno en 2024, et 28 traductions pour Gaël Faye en 2025.

En 2024, l’Institut français a notamment soutenu la traduction de Triste Tigre en arabe, tchèque, slovène, grec et roumain dans le cadre de son Programme d’aide à la publication. Ce programme accompagne les maisons d’édition étrangères souhaitant publier des textes d’auteurs et d’autrices de langue française, en version traduite ou originale.

L’Institut français, opérateur des ministères des Affaires étrangères et de la Culture pour l’action culturelle extérieure, pilote notamment la promotion de la création française, du dialogue interculturel, de la langue française et du plurilinguisme. Sa médiathèque numérique, Culturethèque, propose romans, livres audio, presse, bandes dessinées, albums jeunesse et ressources FLE.

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Fondée en 1903, l’Académie Goncourt décerne chaque automne son prix à « un ouvrage d’imagination en prose paru dans l’année ». Le SNE, représentant des éditeurs français, apporte ici le cadre professionnel et juridique nécessaire à la diffusion numérique internationale des romans concernés.

Crédits photo : Laurent Mauvignier, Goncourt 2025 (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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