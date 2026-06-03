Un an après l’arrivée de Nicolas Dupas, Quai des Bulles change de gouvernance

Le conseil d’administration de Quai des Bulles opte pour la continuité. L’association met en place une codirection confiée à deux membres déjà présents dans la structure : Delphine Leprince Delobel et Paul Bondot.

Arrivée en 2023, Delphine Leprince Delobel assurait jusqu’ici la gestion administrative et l’accueil des publics. Elle devient codirectrice chargée de l’administration et des ressources humaines. Paul Bondot, en poste depuis 2024, pilotait le salon du livre et la coordination logistique du festival. Il prend la codirection chargée de l’événementiel et des partenariats.

Avec ce binôme paritaire, Quai des Bulles entend s’appuyer sur les compétences internes, consolider son fonctionnement et renforcer une dynamique collaborative. Les deux codirecteurs devront aussi préparer les prochaines éditions, avec un accent particulier sur les collaborations locales, afin de maintenir l’ancrage territorial de l’association et la place du festival parmi les grands rendez-vous français de la bande dessinée.

L’édition 2026 s’annonce déjà particulière. Le festival se tiendra les 9, 10 et 11 octobre à Saint-Malo, dans un contexte contraint par la mutualisation des espaces avec la Route du Rhum – Destination Guadeloupe, dont le village de départ ouvrira le 20 octobre avant le départ de la course le 1er novembre. À ces contraintes logistiques s’ajoutent des tensions budgétaires et une organisation en transformation.

Quai des Bulles portera aussi une grande exposition hommage à Lucky Luke. Intitulée Lucky Luke court toujours !, elle sera présentée du 11 juillet au 11 octobre 2026 à la Chapelle Saint-Sauveur, rue Saint-Sauveur, à Saint-Malo intra-muros. Organisée pour les 80 ans du personnage créé par Morris, elle réunira planches originales, décors et jeux pour petits et grands.

Quai des Bulles a pour objectif la valorisation de la bande dessinée et de l’image projetée. Manifestation littéraire et structure associative, elle participe à la création, à la diffusion artistique et à la promotion de la bande dessinée dans toute sa diversité, auprès de différents publics. Depuis 2023, le festival accueille 46.000 visiteurs sur trois jours.

Ce changement de gouvernance intervient un an après l’arrivée de Nicolas Dupas à la direction opérationnelle. En mai 2025, il avait succédé à Florian Aubin, qui quittait ses fonctions le 28 mai après quinze ans passés au sein de l’association et une passation avec son successeur.

Sous la direction de Florian Aubin, Quai des Bulles avait consolidé plusieurs projets : le « off-pas-tout-à-fait-off », le développement des conférences pendant le festival, l’exposition anniversaire Chapeau Bas Spirou, le Prix Jeunesse Ville de Saint-Malo, créé en 2020, ainsi que la cofondation du Club99 en 2023, fédération de festivals de bande dessinée.

Nicolas Dupas venait pour sa part du secteur culturel et du spectacle vivant. Il avait été administrateur de la Scène nationale d’Albi puis de celle de Saint-Brieuc, ainsi que directeur adjoint du Théâtre de Lorient, Centre dramatique national, pendant sept ans. Son arrivée devait mettre son expertise en gestion d’organisations culturelles et en développement de partenariats au service du projet associatif de Quai des Bulles.

Le conseil d’administration défend désormais cette organisation collaborative comme la meilleure réponse aux enjeux à venir. Pour Quai des Bulles, 2026 devra conjuguer continuité, adaptation et renforcement des partenariats locaux.

Crédits photo : Delphine Leprince Delobel et Paul Bondot (Quai des Bulles)

Par Hocine Bouhadjera

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