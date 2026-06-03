Gautier Battistella reçoit le Prix Vaudeville 2026 pour Bocuse

Le livre de Gautier Battistella sera mis à l’honneur pendant un an dans la vitrine de la brasserie Vaudeville.

Romancier et journaliste gastronomique au guide Michelin pendant quinze ans, Gautier Battistella est familier des plus célèbres chefs français. Le document le présente comme « un expert incontestable du monde de la grande cuisine, de leurs coulisses et de leurs secrets ».

Il est l’auteur d’Un jeune homme prometteur, paru chez Grasset en 2014, distingué par le prix Québec-France et le prix Jean-Claude Brialy, de Ce que l’homme a cru voir, publié chez Grasset en 2018, ainsi que de Chef, paru chez Grasset en 2022. Ce dernier a reçu le Prix Lipp Cazes, le Prix du Livre de Plage et le Prix Jean Carmet, et fait l’objet de traductions en cours dans plusieurs pays.

Avec Bocuse, Gautier Battistella plonge dans l’histoire de Paul Bocuse, figure emblématique de la gastronomie française du XXe siècle. Le roman biographique retrace son parcours depuis ses racines familiales sur les rives de la Saône jusqu’aux trois étoiles Michelin, qu’il conservera pendant 53 ans, de 1965 à sa mort en 2018.

Le livre revient sur la trajectoire d’un génie de la cuisine et des affaires. Avec humour, tendresse et un sens aigu du détail, Bocuse donne à voir la complexité d’un homme décrit comme traditionnel et révolutionnaire, bon vivant et perfectionniste, délicat et ogre à la fois.

Le récit explore aussi les coulisses de la « Nouvelle Cuisine », l’invention du chef médiatique, les aventures de Paul Bocuse en Amérique et au Japon, ainsi que ses doutes et la question difficile de son héritage. Il raconte l’histoire d’un chef légendaire qui a transformé un métier en art national.

Le jury du Prix Vaudeville est composé de dix journalistes représentant les multiples facettes de la presse nationale. Il réunit François Armanet, président, Bayon, Anna Cabana, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Clara Dupont-Monod, Alix Girod de L’Ain, Marc Lambron, Gilles Martin-Chauffier, Fabienne Pascaud et Bertrand de Saint-Vincent, secrétaire général.

Le palmarès du Prix Vaudeville comprend :

2004 — Justine Lévy, Rien de grave — Stock

2005 — Frédéric Mitterrand, La Mauvaise vie — Robert Laffont

2006 — David McNeil, Tangage et Roulis — Gallimard

2007 — Philippe Djian, Doggy Bag (saison 4) — Julliard

2008 — Nicolas Fargues, Beau Rôle — P.O.L

2009 — Éric Neuhoff, Les Insoumis — Fayard

2010 — Pierre Bergé, Lettre à Yves — Gallimard

2011 — Joseph Macé-Scaron, Ticket d’entrée — Grasset

2012 — Daniel Filipacchi, Ceci n’est pas une autobiographie — Bernard Fixot

2013 — Marcela Iacub, Belle et Bête — Stock

2014 — Catherine Millet, Une enfance de rêve — Flammarion

2015 — Virginie Despentes, Vernon Subutex — Grasset

2016 — Fabrice Luchini, Comédie française — Flammarion

2017 — Claire Gallois, Et si tu n’existais pas — Stock

2018 — Constance Debré, Play Boy — Stock

2019 — Chantal Thomas, East Village Blues — Le Seuil

2022 — Joy Majdalani, Le Goût des garçons — Grasset

2023 — Raphaël Haroche, Avalanche — Gallimard

2024 — Farida Khelfa, Une enfance française — Albin Michel

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix Vaudeville

Par Hocine Bouhadjera

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