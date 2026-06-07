Les Ensablés - Journal d'un salaud d'Henri Queffélec

En littérature, la Bretagne est indissociable d’Henri Queffélec tout comme la Provence l’est de Jean Giono. C’est comme ça, certains écrivains réussissent à préempter leur contrée natale.

Henri Queffélec, né à Brest, a presque toujours pris pour cadre les paysages bretons tout comme Giono le monde paysan provençal. Mais ce qui sauve ces deux auteurs d’un régionalisme simpliste, c’est leur capacité à observer et recenser les tempéraments humains face à une nature immense presque surnaturelle, dans le halo d’une foi sans cesse questionnée. Parmi son œuvre riche de 80 titres, on retient souvent Un recteur de l’Ile de Sein (1944) comme son chef-d’œuvre ou encore Un Royaume sur la mer (1958) qui lui valut le Grand Prix de l’Académie française.

Si ce romancier n’est donc pas à proprement dit un ensablé, certains de ses livres qui ne regardent pas vers l’Atlantique ont été néanmoins plutôt oubliés. C’est le cas de son tout premier roman Journal d’un Salaud, écrit pendant la guerre et qui se déroule au sud de la France.

C’est en effet à Marseille que se retrouve Georges Renaut de la Motte, un parisien de 25 ans, « deux bachots, les mains fines et une déficience cardiaque ». L’exode provoqué par l’invasion allemande l’a poussé jusqu’au bord de la Méditerranée. Débâcle. Armistice. Maréchal, nous voilà. Une ligne de démarcation est tracée. La France est coupée en deux. La zone occupée au Nord et la zone non occupée au Sud.

Cette dernière, dite « nono » en 1940 a de quoi décevoir les amateurs de romans de guerre : ici pas de Gestapo, ni armée des ombres. Pas de sabotage ni scène de torture. Pas encore. Ce qui occupe tout le monde à ce moment-là, c’est le ravitaillement. Et donc un marché noir plein de promesses. Si les SS ou autres collabos d’envergure manquent à l’appel, nous avons quand même pour narrateur, dans Le journal d’un salaud, un sale type d’ordre plus intimiste à la manœuvre, qui nous livre au jour le jour ses états d’âme.

Le roman d'un tricheur

« Je suis un élégant petit fripouillard ». Voilà comment se présente d’emblée Georges Renaut de la Motte (il s’est lui-même attribué la particule aristocratique) qui nous livre ici son journal intime entre le 6 décembre 1940 et le 26 avril 1941. Il est voleur, joueur, menteur, manipulateur. Tromper ses victimes, séduites par candeur ou par amour, est pour lui non seulement une manière de survivre, mais aussi une exploration anthropologique du mal. Son journal en sera le méticuleux témoignage.

Ainsi espère-t-il éloigner l’ennui qui guette et insuffler un peu de « piquant dans la vie ». Il veut qu’elle ressemble aux films dont il se délecte au cinéma plusieurs fois par jour, comme le Roman d’un Tricheur de Sacha Guitry. De l’inédit, que diable, et surtout pas de morale ! « Il y a beaucoup de salauds et puis il y a des dupes. Et j’ai moins d’estime pour les dupes que pour les salauds », clame-t-il.

Georges berne en effet les filles et leur famille en jouant les romantiques, du genre sensible qui se remet difficilement d’une rupture. Face aux hommes, il aime jouer au type mystérieux qui ne peut pas en dire trop long sur son travail, car stratégique et confidentiel… Tout cela est bidon, mais bien ficelé. Il aimerait « transformer le temps en fortune ». La confiance se gagne aux forceps. Les portefeuilles finissent par s’ouvrir. Les billets de banque se ramassent à la pelle. Aussitôt, le faux « aristo » va les jouer au casino. Il gagne parfois. Il perd souvent. Rembourser l’argent emprunté ? Plutôt crever !

Georges loue une chambre chez Madame Salles, propriétaire tout en rondeur et en accent chantant. Il la méprise au même titre que tous les Marseillais : « Cette race est comédienne de naissance et ne s’embarrasse pas du ridicule ». Elle a une nièce qu’elle aimerait bien voir épouser quelqu’un comme lui. Georges va donc embobiner la nièce pour éviter de payer ses loyers.



Il trouve grâce également auprès d’Édouard et Odette de Beaumont, un couple modèle de la bonne société phocéenne. Jouant la carte de la même appartenance sociale, il est régulièrement invité à leur table. Édouard lui trouve un travail au sein d’un Groupement de Jeunesse, une association maréchaliste œuvrant pour le « redressement de la France ».

Odette veut lui trouver une femme digne de son rang et lui présente ainsi deux prétendantes, Irene de Jublains et Marie-Louise Donnadieu. Georges évalue leur potentiel comme le maraîcher soupèse ses légumes. Qui est la plus riche, la plus naïve ? Odette elle-même semble s’ennuyer dans son mariage. Une carte de plus à jouer ? Ça ferait les pieds à Édouard, ce vaniteux trop sûr de lui.

Georges sort aussi sans enthousiasme avec Ginette, une fleuriste qui s’est entichée de lui. D’humeur baudelairienne, Georges de la Motte se sent comme « le roi d’un pays pluvieux ». Il se lasse inévitablement de ces « imbéciles et sales femelles », et s’abstient même de « consommer ». Il n’a pas plus d’estime pour les hommes non plus : la fausse amitié virile, ces « entre nous » répugnants qui suintent l’hypocrisie. S’ils deviennent ses amis, c’est qu’ils ne sont rien d’autre que des marchepieds utiles à ses petites affaires.



Plus il sonde ce microcosme, moins Georges a de scrupules : « Mes mensonges ne sauraient souiller la société. Impossible de souiller l’impur ». Le doute s’installe parmi l’entourage. Se serait-on trompé au sujet de Georges ? L’étau se resserre autour de lui. Mais Georges ne trouverait-il pas encore plus plaisir à se faire pincer ? « Je suis haï, donc j’existe ».

Décomposition morale de l'occupation

On serait tenté de voir en George Renaut une sorte d’anti-héros posant un regard clairvoyant et implacable sur la société et ses mœurs. Il pourrait rappeler l’anarchisme séducteur du Voleur de Georges Darien (immortalisé au cinéma par Louis Malle sous les traits de JP Belmondo) ou encore les hommes obsessionnels et maladroits très attachants des romans d’Emmanuel Bove. Mais au fil du roman, le charme discret de l’immoralité s’étiole inexorablement.

« Dans la mesure de mes forces physiques et intellectuelles, curieusement, j’étudierais le mal et au besoin pour bien le connaître, je me jetterai dedans ». Quand le narrateur écrit cela dans son journal, c’est aussi Henri Queffélec qui semble annoncer l’intention de son roman. Le personnage de Georges Renaut est en réalité le portrait-robot de l’effondrement moral du pays après la débâcle.

Un esprit de défaite qui ouvre grand les bras à la sournoiserie, à la lâcheté, au mépris et à l’extorsion. La désillusion engendre un cynisme sans limites. C’est comme si Queffélec avait réuni dans ce portrait tout ce qu’il déteste et ce qu’il redoute le plus : celui d’un homme qui a perdu la foi en tout. En dieu, en l’humanité et pour finir en lui-même.



On finit par ne plus trouver aucun charme à cette figure du mal. « Le mal imaginaire est romantique, varié ; le mal réel est morne, monotone, désertique, ennuyeux » écrit au même moment la philosophe Simone Weil (1909-1943). Pour Queffelec aussi, il semble que l’ambiguïté morale en littérature soit trop obscène pour une époque aussi sombre et met parfaitement à exécution ce principe. Le lecteur pourra malgré tout se sentir légitimement pris en otage par cet ennui contre-romanesque.

Issu d’une famille conservatrice, fervent catholique, Henri Queffélec a sans doute dans sa jeunesse dû pencher pour l’Action française. Normalien, agrégé de lettres, il est professeur de lycée à Marseille lorsque s’installe le régime de Vichy.

La doctrine réactionnaire de la Révolution nationale aurait pu sonner comme une revanche, portée par une main divine vengeresse. Pourtant, il la rejette très vite, conscient de sa fausseté, de son racisme et d’une vacuité qui va à l’encontre de sa foi chrétienne. Dès 1941, il démissionne de son poste, revient à Paris et se consacre entièrement à l’écriture. Il enverra 3 romans d’un coup dont ce Journal d’un salaud à l’éditeur Stock, qui achètera ces 3 manuscrits à l’esprit commun de résistance et les publiera à la Libération.



Henri Queffélec donnera une suite à ce journal avec La culbute (1945) où Georges Renaut continuera ses manigances à Paris. Il reprendra même du service au moment des événements de 1968 dans Le sursis n’est pas pour les chiens (1972) où, après avoir purgé une peine de prison, sa haine toujours intacte pour la société humaine le mènera vers l’autodestruction et l’enverra (enfin) par le fond.

Par Les ensablés

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