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Les Ensablés - Journal d'un salaud d'Henri Queffélec

Avant de devenir l'inépuisable romancier de la mer et de la Bretagne, Henri Queffélec (1910-1992) a commencé sa carrière par un roman noir dans les eaux troublées de l’Occupation : c’est le Journal d’un Salaud, publié à la Libération en 1944 chez Stock. Par Nicolas Acker

Le 07/06/2026 à 09:03 par Les ensablés

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Publié le :

07/06/2026 à 09:03

Les ensablés

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En littérature, la Bretagne est indissociable d’Henri Queffélec tout comme la Provence l’est de Jean Giono. C’est comme ça, certains écrivains réussissent à préempter leur contrée natale.

Henri Queffélec, né à Brest, a presque toujours pris pour cadre les paysages bretons tout comme Giono le monde paysan provençal. Mais ce qui sauve ces deux auteurs d’un régionalisme simpliste, c’est leur capacité à observer et recenser les tempéraments humains face à une nature immense presque surnaturelle, dans le halo d’une foi sans cesse questionnée. Parmi son œuvre riche de 80 titres, on retient souvent Un recteur de l’Ile de Sein (1944) comme son chef-d’œuvre ou encore Un Royaume sur la mer (1958) qui lui valut le Grand Prix de l’Académie française.

Si ce romancier n’est donc pas à proprement dit un ensablé, certains de ses livres qui ne regardent pas vers l’Atlantique ont été néanmoins plutôt oubliés. C’est le cas de son tout premier roman Journal d’un Salaud, écrit pendant la guerre et qui se déroule au sud de la France.

C’est en effet à Marseille que se retrouve Georges Renaut de la Motte, un parisien de 25 ans, « deux bachots, les mains fines et une déficience cardiaque ». L’exode provoqué par l’invasion allemande l’a poussé jusqu’au bord de la Méditerranée. Débâcle. Armistice. Maréchal, nous voilà. Une ligne de démarcation est tracée. La France est coupée en deux. La zone occupée au Nord et la zone non occupée au Sud.

Cette dernière, dite « nono » en 1940 a de quoi décevoir les amateurs de romans de guerre : ici pas de Gestapo, ni armée des ombres. Pas de sabotage ni scène de torture. Pas encore. Ce qui occupe tout le monde à ce moment-là, c’est le ravitaillement. Et donc un marché noir plein de promesses. Si les SS ou autres collabos d’envergure manquent à l’appel, nous avons quand même pour narrateur, dans Le journal d’un salaud, un sale type d’ordre plus intimiste à la manœuvre, qui nous livre au jour le jour ses états d’âme.

Le roman d'un tricheur

« Je suis un élégant petit fripouillard ». Voilà comment se présente d’emblée Georges Renaut de la Motte (il s’est lui-même attribué la particule aristocratique) qui nous livre ici son journal intime entre le 6 décembre 1940 et le 26 avril 1941. Il est voleur, joueur, menteur, manipulateur. Tromper ses victimes, séduites par candeur ou par amour, est pour lui non seulement une manière de survivre, mais aussi une exploration anthropologique du mal. Son journal en sera le méticuleux témoignage.

Ainsi espère-t-il éloigner l’ennui qui guette et insuffler un peu de « piquant dans la vie ». Il veut qu’elle ressemble aux films dont il se délecte au cinéma plusieurs fois par jour, comme le Roman d’un Tricheur de Sacha Guitry. De l’inédit, que diable, et surtout pas de morale ! « Il y a beaucoup de salauds et puis il y a des dupes. Et j’ai moins d’estime pour les dupes que pour les salauds», clame-t-il.

Georges berne en effet les filles et leur famille en jouant les romantiques, du genre sensible qui se remet difficilement d’une rupture. Face aux hommes, il aime jouer au type mystérieux qui ne peut pas en dire trop long sur son travail, car stratégique et confidentiel… Tout cela est bidon, mais bien ficelé. Il aimerait «transformer le temps en fortune ». La confiance se gagne aux forceps. Les portefeuilles finissent par s’ouvrir. Les billets de banque se ramassent à la pelle. Aussitôt, le faux « aristo » va les jouer au casino. Il gagne parfois. Il perd souvent. Rembourser l’argent emprunté ? Plutôt crever !

Georges loue une chambre chez Madame Salles, propriétaire tout en rondeur et en accent chantant. Il la méprise au même titre que tous les Marseillais : « Cette race est comédienne de naissance et ne s’embarrasse pas du ridicule ». Elle a une nièce qu’elle aimerait bien voir épouser quelqu’un comme lui. Georges va donc embobiner la nièce pour éviter de payer ses loyers.

Il trouve grâce également auprès d’Édouard et Odette de Beaumont, un couple modèle de la bonne société phocéenne. Jouant la carte de la même appartenance sociale, il est régulièrement invité à leur table. Édouard lui trouve un travail au sein d’un Groupement de Jeunesse, une association maréchaliste œuvrant pour le « redressement de la France ».

Odette veut lui trouver une femme digne de son rang et lui présente ainsi deux prétendantes, Irene de Jublains et Marie-Louise Donnadieu. Georges évalue leur potentiel comme le maraîcher soupèse ses légumes. Qui est la plus riche, la plus naïve ? Odette elle-même semble s’ennuyer dans son mariage. Une carte de plus à jouer ? Ça ferait les pieds à Édouard, ce vaniteux trop sûr de lui.

Georges sort aussi sans enthousiasme avec Ginette, une fleuriste qui s’est entichée de lui. D’humeur baudelairienne, Georges de la Motte se sent comme « le roi d’un pays pluvieux ». Il se lasse inévitablement de ces « imbéciles et sales femelles », et s’abstient même de « consommer ». Il n’a pas plus d’estime pour les hommes non plus : la fausse amitié virile, ces « entre nous » répugnants qui suintent l’hypocrisie. S’ils deviennent ses amis, c’est qu’ils ne sont rien d’autre que des marchepieds utiles à ses petites affaires.

Plus il sonde ce microcosme, moins Georges a de scrupules : « Mes mensonges ne sauraient souiller la société. Impossible de souiller l’impur ». Le doute s’installe parmi l’entourage. Se serait-on trompé au sujet de Georges ? L’étau se resserre autour de lui. Mais Georges ne trouverait-il pas encore plus plaisir à se faire pincer ? « Je suis haï, donc j’existe ».

Décomposition morale de l'occupation

On serait tenté de voir en George Renaut une sorte d’anti-héros posant un regard clairvoyant et implacable sur la société et ses mœurs. Il pourrait rappeler l’anarchisme séducteur du Voleur de Georges Darien (immortalisé au cinéma par Louis Malle sous les traits de JP Belmondo) ou encore les hommes obsessionnels et maladroits très attachants des romans d’Emmanuel Bove. Mais au fil du roman, le charme discret de l’immoralité s’étiole inexorablement.

« Dans la mesure de mes forces physiques et intellectuelles, curieusement, j’étudierais le mal et au besoin pour bien le connaître, je me jetterai dedans ». Quand le narrateur écrit cela dans son journal, c’est aussi Henri Queffélec qui semble annoncer l’intention de son roman. Le personnage de Georges Renaut est en réalité le portrait-robot de l’effondrement moral du pays après la débâcle.

Un esprit de défaite qui ouvre grand les bras à la sournoiserie, à la lâcheté, au mépris et à l’extorsion. La désillusion engendre un cynisme sans limites. C’est comme si Queffélec avait réuni dans ce portrait tout ce qu’il déteste et ce qu’il redoute le plus : celui d’un homme qui a perdu la foi en tout. En dieu, en l’humanité et pour finir en lui-même. 

On finit par ne plus trouver aucun charme à cette figure du mal. « Le mal imaginaire est romantique, varié; le mal réel est morne, monotone, désertique, ennuyeux» écrit au même moment la philosophe Simone Weil (1909-1943). Pour Queffelec aussi, il semble que l’ambiguïté morale en littérature soit trop obscène pour une époque aussi sombre et met parfaitement à exécution ce principe. Le lecteur pourra malgré tout se sentir légitimement pris en otage par cet ennui contre-romanesque.

Issu d’une famille conservatrice, fervent catholique, Henri Queffélec a sans doute dans sa jeunesse dû pencher pour l’Action française. Normalien, agrégé de lettres, il est professeur de lycée à Marseille lorsque s’installe le régime de Vichy.

La doctrine réactionnaire de la Révolution nationale aurait pu sonner comme une revanche, portée par une main divine vengeresse. Pourtant, il la rejette très vite, conscient de sa fausseté, de son racisme et d’une vacuité qui va à l’encontre de sa foi chrétienne. Dès 1941, il démissionne de son poste, revient à Paris et se consacre entièrement à l’écriture. Il enverra 3 romans d’un coup dont ce Journal d’un salaud à l’éditeur Stock, qui achètera ces 3 manuscrits à l’esprit commun de résistance et les publiera à la Libération. 

Henri Queffélec donnera une suite à ce journal avec La culbute (1945) où Georges Renaut continuera ses manigances à Paris. Il reprendra même du service au moment des événements de 1968 dans Le sursis n’est pas pour les chiens (1972) où, après avoir purgé une peine de prison, sa haine toujours intacte pour la société humaine le mènera vers l’autodestruction et l’enverra (enfin) par le fond.

 

Par Les ensablés
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13/04/2025, 12:28

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Les Ensablés - Jacques Rivière, Sentiments et critique

À l’occasion du centenaire de sa mort, la collection Bouquins consacre un volume à Jacques Rivière, critique et essayiste, véritable cheville ouvrière de la Nouvelle revue française dont il assura la direction durant plus de 10 ans. Mort prématurément en 1925 à l’âge de 39 ans, celui qui fut à la fois le grand ami et le beau-frère d’Alain Fournier, l’auteur du Grand Meaulnes, révèle par la quantité d’articles qu’il donna à la revue une perspicacité critique étonnante. Sensuelle et inspirée. Par Denis Gombert

30/03/2025, 09:00

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Les Ensablés - Lire sous l'occupation de Jacques Cantier

Le monde des livres sous l’Occupation a déjà été étudié par l’historien Jacques Cantier qui s’était intéressé à la trajectoire de l’une des figures maudites des lettres françaises avec sa biographie de Pierre Drieu La Rochelle (Perrin, 2011). Cette fois, avec Lire sous l’Occupation, publié en 2019 et en poche en 2024 aux Éditions CNRS, il nous présente un panorama global de la lecture entre 1939 et 1945. , par Nicolas Acker.

16/03/2025, 16:50

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Les Ensablés - La femme qui boit de Colette Andris, par Marie Coat

En mars 2023, Gallimard publiait dans sa collection L’imaginaire un grand succès de son catalogue paru en 1929, réédité à huit reprises puis repris en 1934 dans sa collection de poche : La femme qui boit », première oeuvre d’une jeune femme de 29 ans, Pauline Toutey. Par Marie  Coat

02/03/2025, 19:56

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Les Ensablés - Le gaffeur de Jean Malaquais

Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais - quitta la Pologne  à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Cette période de sa vie fut marquée par une grande précarité et  par la volonté farouche de vivre de sa plume. Mobilisé en 1939 puis fait prisonnier, il s'évada et émigra vers le continent américain. Par Isabelle Luciat

16/02/2025, 10:09

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Les Ensablés - Le Boucher des Hurlus de Jean Meckert

Jean Meckert (alias Jean Amila, 1910-1995) est mort il y a trente ans… Pas tout à fait mort, car ses romans ont continué d’être réédités et nous n’avons pas manqué d'en parler dans nos colonnes (1). Cette fois, c’est la courageuse Ronces éditions (2) qui republie Le boucher des hurlus paru chez Gallimard en 1982 et signé du nom Jean Amila qu’il avait adopté pour ses romans publiés dans la Série Noire. Par Hervé BEL

02/02/2025, 19:38

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Les Ensablés - L'inconstante de Marie de Régnier

Fille de José Marie de Heredia, épouse du poète Henri de Régnier, Marie de Régnier n’eût peut-être d’autre choix que de devenir une femme de lettres. Mais en adoptant un nom d’homme tout de même, société corsetée oblige ! C’est ainsi que Marie de Régnier entama très tôt une carrière littéraire au confluent de deux siècles, à la période de la Belle Epoque, sous le nom de de Gérard d’Houville, puis de Gérardine (la renommée de Caroline Rémy, dite Séverine, étant peut-être passée par là). Par Denis Gombert.

19/01/2025, 09:00

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Les Ensablés - Autour des trônes que j’ai vus tomber (1921), de la princesse Louise de Belgique

L’Avenue Louise est l’une des plus importantes artères de Bruxelles. On oublie souvent qu’elle fut dédiée à la princesse Louise (1858-1924), fille aînée de Léopold II, le roi bâtisseur qui rénova la ville. Et l’on a tout autant perdu le souvenir de l’histoire rocambolesque et tragique de sa déchéance au sein des cours européennes de son temps... Ces mémoires romancés offrent au lecteur les confessions rares d’une princesse égarée par le destin. Par Louis Morès.

05/01/2025, 09:00

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Sous le règne de Freida McFadden, le thriller français perce et la cuisine recule

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes pour cette nouvelle semaine (26/06 au 31/06) avec La prof, publié chez J’ai lu. Le roman s’écoule à 25.564 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 158.372 ventes en cinq semaines de présence. 

05/06/2026, 19:06

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Le Temps des Ombres : quatre saisons, deux têtes de mule et un monde à sauver

Pour que notre grand patron sollicite en urgence votre serviteuse, fallait-il qu’il fût conquis par sa découverte. Ou né de la dernière pluie, c’est selon. Le fait est que cette série en quatre volumes incarne ce que l’on qualifierait volontiers de rendez-vous raté — voire de ratage complet pour la librairie, passée à côté d’un travail magnifique — n’ayons pas peur des mots : d’une véritable épopée à hauteur d’enfant, totalement magique.

05/06/2026, 16:13

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Un roman noir, drôle et cruel sur notre époque : Les Terres mortes

Les Terres mortes, roman de Gabriel Boksztejn (Editions Unicité) est une satire grinçante de notre époque. L’auteur dresse le portrait moral de notre société progressiste dévorée par le capitalisme, par la bêtise inhérente aux rapports humains, par les relations virtuelles qu’engendre la licence autorisée sur les réseaux sociaux.

05/06/2026, 13:02

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Les maisons parachutées : un polar historique signé Didier Daeninckx

Cette enquête de Didier Daeninckx dans la mémoire des résistants et déportés est une poignante immersion au cœur des années 50 de l’immédiate après-guerre. On y découvrira quelques affaires assez incroyables !

05/06/2026, 11:12

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Le dernier livre inutile de Bégaudeau sur l’inutilité de l’art

Avec Du mépris, Bégaudeau (éditions Cause perdue) perpétue un thème devenu central chez lui depuis son précédent livre : la dénonciation des usages moraux dans le langage politique contemporain à gauche. Son intuition de départ est stimulante : il observe que l’accusation de « mépris » s’est généralisée au point de devenir une catégorie réflexe du débat public. Le problème est que cette intuition, à force d’être martelée, finit par de même par concerner son auteur.

04/06/2026, 14:44

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Des dragons dans les halls

04/06/2026, 12:13

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Sous le soleil de Dantec : quand le polar entre en apocalypse

Il y a dix ans ce 25 juin, Maurice G. Dantec mourait à l’âge de 57 ans à Montréal où il s’était exilé. Celui qui avait brûlé sa vie au feu des paradis artificiels était-il un techno-romancier mystique et réac ? Retour sur un livre charnière hybride qui annonce le tournant de son œuvre jusqu’en 2014 : Villa Vortex. Par Olivier Stroh.

04/06/2026, 11:51

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Escoffier, l’excellence au service des autres

Plein Vent vient de publier une bande dessinée des plus alléchantes puisqu’il s’agit de la biographie du maître de la cuisine moderne, le grand Auguste Escoffier. L’auteur Yvon Bertorello et le dessinateur Cédric Fernandez se sont entourés, pour cela, de Michel Escoffier, arrière-petit-fils du chef et président de la Fondation Auguste Escoffier à Villeneuve-Loubet, ainsi que de Stéphane Bern, que l’on ne présente plus.

02/06/2026, 15:51

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L’Aigle et le Serpent : meurtres en série sous l’Empire

Les Éditions du 38 viennent de publier le premier roman de Maxime Carpentier, L’Aigle et le Serpent. Ce roman historique se déroule à l’automne 1806, une période secouée par une vague de meurtres qui va entraîner l’inspecteur de la Police générale Armand Drone, affecté au service de Son Excellence le ministre Joseph Fouché, du Havre à Paris, à la poursuite d’un assassin aux gants clairs.

02/06/2026, 15:50

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Famille choisie de Jérôme W.Capèle : « Si tu penses que c’est trop : rajoutes- en… »

Ce qui est jubilatoire dans les livres polémiques, c’est de se réjouir de l’inavouable et de nos silences coupables ou honteux, tout en se reconnaissant dans les caricatures. Famille choisie, sous-titrée « Hontes & fierté d’une communauté en bordel », n’est pas un pamphlet, ni un essai, ce livre est le regard d’un militant gay sur la communauté actuelle. Et le constat est autant amer que tendre car de la construction d’une communauté soudée par le SIDA, Jérôme W.Capèle observe une société individualiste dans laquelle le « je » a remplacé le « nous ».

02/06/2026, 10:09

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Dollar, Eco, Musk, sommeil : les cinq livres qui éclairent l’époque

Chaque semaine, la Booksletter relit l’actualité à travers les essais, les récits et les enquêtes qui déplacent le regard. Cette livraison suit la longue histoire des monnaies mondiales, revient sur Umberto Eco dix ans après sa mort, traverse Berlin sous Hitler, interroge le paradoxe Musk et éclaire le sommeil humain, entre histoire économique, mémoire, pouvoir, sciences du vivant et fragilités contemporaines de notre époque en plein trouble.

01/06/2026, 20:18

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Marilyn Monroe, cent ans et toujours chérie

01/06/2026, 18:51

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Quitter l'enfance : le conte noir et fascinant de Léa Tourret

Avec Les enfants sont allés au bois, Léa Tourret confirme une voix littéraire déjà très singulière dans le paysage contemporain : une écriture capable de restituer l’enfance non comme un âge innocent, mais comme un territoire brutal, sensuel et profondément politique. Publié dans la collection Blanche de Gallimard, le roman commence comme un récit de colonie de vacances avant de basculer progressivement vers une fable inquiétante sur l’exclusion, la peur collective et le passage à l’adolescence.

01/06/2026, 16:22

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Eddie Pump reprend la route dans un Far West sans morale

Suite de l’ascension sociale au Far West d’un beau gosse sans scrupules : épisode 2 de la série « très librement inspirée » des immigrés allemands qui se ruaient vers l’or… Comme un certain Frederick Trump.

01/06/2026, 11:58

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Terre et ciel : Raharimanana transforme le mythe en vertige

Dans Terre et ciel, sous-titré Tantara, Raharimanana compose une fresque de parole, de filiation, de conquête et de métamorphose. Porté par une langue incantatoire, le roman suit une quête héroïque qui se retourne contre ses propres certitudes : le destin, l’héritage, la possession et la liberté s’y affrontent dans un monde où chaque mot semble né d’un chant ancien.

01/06/2026, 07:30

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Dominique Sylvain plonge Brooklyn dans les fantômes du passé

Avec L’Inconnue de Brooklyn, Dominique Sylvain inscrit le roman noir dans une mémoire longue : celle d’une enfance à Bensonhurst, d’un trio soudé par la violence, puis d’un deuil impossible. Lou, Sharon et Josh traversent les années, les crimes, les fidélités troubles et le cinéma, dans un récit où Brooklyn devient moins un décor qu’une chambre d’échos.

01/06/2026, 06:00

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Pump, tome 2 : sexe, mensonge et idéaux

Le décor : une ville paumée de l'Ouest sauvage comme il y en a mille. Les protagonistes : un jeune homme d'affaire sans foi ni loi et une intrigante qui le tient par la peau du cou (ou le scrotum, allez savoir). L'enjeu : une place au soleil dans un univers où tous les coups sont permis. Le deuxième tome de Pump est peut-être moins surprenant que le premier, mais développe le même questionnement cynique, sur les limites de la morale et du recours à la violence dans un jeu où l'argent et le pouvoir sont les portes d'entrée de la respectabilité.

31/05/2026, 10:40

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Claire Lombardo transforme la famille en champ de mines

Après Tout le bonheur du monde (trad. Laetitia Devaux, 40.000 exemplaires), Claire Lombardo retrouve les grandes architectures familiales avec Comme au premier jour, traduit par Laetitia Devaux. Une rencontre fortuite au supermarché rouvre chez Julia la mémoire d’un mariage, d’une maternité inquiète, d’une amitié ancienne et d’une faute jamais entièrement refermée. Le quotidien devient alors le lieu exact des failles.

31/05/2026, 08:00

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Real Madrid ou Manchester City : deux empires du football racontés par les livres

Le Real Madrid et Manchester City dominent depuis plusieurs saisons les discussions autour du football européen. Mais derrière les trophées, les statistiques et les débats tactiques, une autre littérature s’est développée : celle des livres consacrés à ces deux géants du football contemporain. Biographies, enquêtes, récits historiques ou analyses tactiques racontent aujourd’hui deux visions très différentes de la domination européenne.

30/05/2026, 08:45

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Taylor Jenkins Reid : Carrie Soto revient sur le court

Avec Le Retour de Carrie Soto, traduit par Typhaine Ducellier, Taylor Jenkins Reid signe un roman de compétition autant qu’un portrait de femme au bord de son propre mythe. Ancienne reine du tennis, Carrie reprend la raquette pour défendre un record menacé. Mais derrière la rage de vaincre se joue une autre partie : celle du corps qui vieillit, de la filiation, de l’orgueil et de ce que la victoire laisse intact ou détruit.

29/05/2026, 17:09

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Après Claude

29/05/2026, 13:45

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La prof reste numéro un des ventes : Freida McFadden domine (encore) le classement

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes hebdomadaires avec La prof (trad. Karine Forestier, J’ai lu). Le thriller écoule 22.883 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 132.808 exemplaires après quatre semaines de présence.

29/05/2026, 13:09

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Arthur Rimbaud, les ombres et les soirs

Imaginer Rimbaud, c’est rêver le rêve à travers les œuvres que le poète nous a léguées. Entrer dans une légende de fantasmes, de fantaisies et d’autres choses encore, nourries des récits à la véracité douteuse, autant qu’aux études les plus rigoureuses. Rimbaud, un mythe, qui certes finit vendeur d’armes puis avec une jambe tranchée, de retour d’Éthiopie. Mais qui refuserait une fugue en noir et blanc, avec l’homme qui peignit des voyelles ?

28/05/2026, 15:52

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Quitter Forbach, roman d’une jeunesse à l’étroit

Les romanciers ont souvent tendance à dire que le roman est le contraire de la vie. Or, ici, le roman n’a jamais été aussi proche de la vie ; une vie encore bien jeune et qui espère plus que tout pouvoir s'émanciper et quitter cette petite ville du bassin minier lorrain. 

28/05/2026, 09:20

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Un livre pour penser le voyage dans un monde transformé

Le voyage tel que nous l’avons connu appartient déjà au passé. Longtemps, partir signifiait s’éloigner. Accumuler des kilomètres, collectionner les destinations, consommer le monde comme une succession d’expériences. Cette époque touche à sa fin.

 

28/05/2026, 07:00

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Les Égyptiens par Isaac Asimov

27/05/2026, 18:33

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Fabcaro met du brun dans la bibliothèque rose

Vous n'avez pas lu Les cinq ami.e.s et la dissolution de l'Assemblée nationale ? Vous avez raté la sortie de Les cinq ami.e.s prennent un Ouigo ? Rien de grave, ces titres n'existent que dans la délicieuse bibliographie finale qui clôt Les cinq ami.e.s l'échappent belle in extremis de Fabcaro, que vous trouverez, lui, dans toutes les bonnes librairies. 

27/05/2026, 12:12

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Et Athènes brûlait : tragédie grecque, thriller climatique

Le port d'Athènes a été vendu aux Chinois. Les méga-feux ravagent les environs. Ce thriller catastrophe cache un véritable reportage sur un pays en perdition et un climat déréglé, symbole de notre Europe à la dérive.

27/05/2026, 11:43

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Comme ta mère

27/05/2026, 11:30

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Le voyage de mille lieues de Léonie Bloom : l’âme des femmes bretonnes

Voici une belle surprise de mai que nous offre HarperCollins avec ce roman plein de convictions, de combats et d’émancipations. De nos jours, à Paris, Colombe est une jeune fleuriste qui n’a aucune confiance en elle, coincée entre une mère possessive et un voisin masculiniste toxique. Sa fragilité est mise à rude épreuve jusqu’à sa rencontre avec Inès, une électricienne, qui va lui proposer une parenthèse estivale : aller travailler dans une ferme participative dans le Finistère. 

27/05/2026, 10:41

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Yahia Belaskri : un chant pour attenter à la mort

Dans De sable et de vent, Yahia Belaskri fait entendre une voix ardente qui envisage le poème comme le lieu privilégié où s’exprime le conflit entre la révolte artistique et les désastres du monde.

27/05/2026, 09:00

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Un départ à la plage aussi joyeux que mouvementé

Dix petites souris s’en vont à la plage, ça promet d’être folklorique comme le sont souvent les départs à la mer. Bouées, parasols, palmes, masques et tubas, rien n’est oublié mais quel remue-ménage ! 

27/05/2026, 08:00

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Une enquête au cœur du Londres industriel

Tout commence par un début d’incendie suite à une explosion mystérieuse dans un atelier de Camden Town, un quartier de Londres. Thelma Templeton et oncle Owen se lancent dans leur propre enquête.

27/05/2026, 07:00

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Yannick Haenel, l’aventure retrouvée de la littérature

Avec le cinquième numéro d’Aventures, publié chez Gallimard au printemps 2026, Yannick Haenel confirme ce que ses lecteurs les plus fervents savaient déjà : la littérature n’est pas pour lui une affaire de commentaire, de posture ou d’époque, mais une manière d’intensifier la vie.

26/05/2026, 11:06

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Quand le polar vous regarde droit dans les yeux

Ce criminologue grec joue avec les codes du polar et les phobies du lecteur dans une construction cérébrale très sophistiquée. Âmes sensibles, détournez votre regard !

26/05/2026, 10:34

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Qu’est-ce que la libre pensée ?

Bertrand Russell élabore en 1922 une réflexion pionnière sur les formes insidieuses de la propagande dans la modernité industrielle et technologique. Rejeter la certitude absolue, ne pas dissimuler l’évidence, se méfier de l’autorité d’autrui et préférer un désaccord intelligent à un consentement passif : ainsi le philosophe entend refonder la pensée libre.

26/05/2026, 10:33

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