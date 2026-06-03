En Italie, Feltrinelli entre au capital d’Il Saggiatore

Feltrinelli prend 30 % du capital d’Il Saggiatore, maison milanaise fondée par Alberto Mondadori et présidée par Luca Formenton. D’après le communiqué, les conditions financières de l’opération ne sont pas rendues publiques et la direction actuelle d’Il Saggiatore reste en place.

Alliance minoritaire entre indépendants

L’accord rapproche deux noms fortement identifiés dans l’édition italienne d’après-guerre. Feltrinelli, fondé à Milan en 1954 par Giangiacomo Feltrinelli, combine activité éditoriale et réseau de librairies. Il Saggiatore, créé par Alberto Mondadori, occupe une place singulière dans les essais, les sciences humaines, la littérature étrangère et les catalogues intellectuels.

La part acquise par Feltrinelli reste minoritaire. Ce point compte dans la lecture de l’opération : il ne s’agit pas d’une absorption complète, mais d’un accord capitalistique présenté comme une alliance. Il Saggiatore conserve sa présidence et sa ligne, tandis que Feltrinelli ajoute un catalogue prestigieux à son écosystème éditorial sans annoncer de changement de marque.

Le communiqué met en avant des synergies de distribution et de promotion. Dans un marché où la visibilité en librairie, les coûts de diffusion et la puissance commerciale pèsent lourd, cet argument signale l’un des enjeux centraux de l’accord. L’indépendance éditoriale revendiquée ne suffit pas ; elle gagne en solidité lorsqu’elle s’adosse à une structure capable de soutenir la mise en marché.

Le catalogue comme actif stratégique

Il Saggiatore publie des essais, des textes littéraires et des ouvrages de référence dans des domaines variés : sociologie, histoire, sciences, histoire de l’art ou musique. Le catalogue mentionné réunit des auteurs comme Jean-Paul Sartre, Edmund Husserl, Karl Popper, Arnold Schoenberg, Simone de Beauvoir, Claude Lévi-Strauss, Ernesto De Martino, Nassim Nicholas Taleb ou Slavoj Žižek.

La maison possède aussi une dimension littéraire internationale, avec Allen Ginsberg, Louise Glück, Norman Manea, Jean Genet, Carlos Fuentes, Joan Didion ou Mircea Cărtărescu. Cette composition donne à l’accord une portée qui dépasse la seule économie : Feltrinelli renforce son accès à un fonds intellectuel et littéraire reconnu, tandis qu’Il Saggiatore reçoit un relais commercial plus puissant.

L’opération s’inscrit dans une logique de consolidation sélective. Les grands groupes italiens et les acteurs indépendants composent depuis plusieurs années avec des coûts de production élevés, une distribution concentrée et une concurrence accrue pour l’attention des lecteurs. Un rapprochement minoritaire, sans effacement de la marque, représente une réponse moins brutale qu’une acquisition totale.

Distribution, librairies et continuité éditoriale

Feltrinelli dispose d’environ 125 librairies en Italie, selon les données citées dans l’article. Ce réseau donne à l’accord une dimension particulière : il associe une participation capitalistique, une maison d’édition reconnue et un accès direct à des points de vente. Pour Il Saggiatore, la question porte moins sur la fabrication des livres que sur leur circulation et leur exposition.

Les déclarations des deux dirigeants insistent sur une filiation commune : l’édition pensée comme acte civique, et non seulement comme activité commerciale. Cet argument mérite d’être lu comme une position publique de continuité. Il prépare aussi les auteurs, lecteurs et partenaires à une transition sans rupture apparente.

Aucune échéance opérationnelle précise n’est détaillée au-delà de l’entrée au capital et du maintien de Luca Formenton.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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