IA dans le livre : une enquête révèle un secteur divisé

L’intelligence artificielle s’installe dans le livre nord-américain, sans adhésion générale. Une enquête menée auprès de 559 professionnels aux États-Unis et au Canada indique que 46 % des répondants utilisent l’IA à titre individuel et que 48 % déclarent que leur organisation l’emploie.

Le rapport AI Usage Across the North American Book Market, 2025, publié par BookNet Canada, résulte d’un travail mené avec le groupe de travail IA du Book Industry Study Group. Il agrège les réponses de professionnels issus de l’édition, des bibliothèques et d’autres segments de la chaîne du livre.

L’IA sert surtout aux tâches périphériques

Les usages les plus fréquents restent pratiques. Les tâches administratives ou opérationnelles arrivent en tête : 24 % des individus et 29 % des organisations déclarent y recourir. Le marketing suit, avec 20 % des individus et 29 % des organisations. L’analyse de données et les rapports arrivent ensuite, à 20 % pour les individus et 21 % pour les structures.

Ces résultats décrivent une adoption concrète, mais partielle. L’IA sert d’abord à accélérer des tâches de gestion, de promotion ou de traitement d’information. L’enquête ne montre pas une généralisation massive dans les métiers centraux de la création, de l’édition ou de la sélection des manuscrits.

Le principal point d’alerte concerne le droit d’auteur. Parmi l’ensemble des répondants, 86 % citent l’insuffisance des contrôles sur l’utilisation de contenus protégés comme une préoccupation. La proportion atteint 90 % chez les professionnels travaillant chez des éditeurs, contre 77,8 % chez les répondants issus des bibliothèques.

Les bibliothèques redoutent les contenus de faible qualité

Les écarts les plus nets apparaissent sur les contenus générés par IA. SelonPublishers Weekly, 95,1 % des répondants issus des bibliothèques identifient comme un point de douleur l’arrivée de livres générés par IA, frauduleux ou de faible qualité, sur les grandes plateformes de vente. Cette proportion atteint 82,5 % chez les répondants éditeurs et 80,6 % dans l’échantillon total.

La question du signalement aux lecteurs suscite aussi de fortes inquiétudes. 88,9 % des bibliothécaires interrogés citent l’absence de mention claire lorsqu’un contenu généré par IA entre dans un livre comme une préoccupation majeure. La proportion descend à 70,7 % chez les éditeurs et 72,9 % dans l’ensemble des réponses.

Ces données dessinent des priorités différentes selon la place occupée dans la chaîne du livre. Les éditeurs signalent particulièrement le copyright. Les bibliothécaires insistent davantage sur la qualité documentaire, le tri des catalogues et l’information des lecteurs. La même technologie pose donc des problèmes distincts selon qu’elle touche les droits, la production, la sélection ou l’accès public.

Des politiques internes encore rares

L’enquête révèle aussi le retard des politiques formelles. Seules 31 % des organisations déclarent disposer d’une politique officielle sur l’IA. 34,2 % n’en ont aucune, tandis que 26,3 % indiquent en élaborer une. Les usages précèdent donc souvent les règles internes.

Le besoin de formation apparaît dans les réponses. Un peu plus de 56 % des individus interrogés jugent que l’acquisition de compétences autour de l’IA constitue un usage utile de leur temps. Le rapport relève ainsi un intérêt réel pour les outils, mais aussi une attente de repères communs, de bonnes pratiques et de cadres partagés.

Pour l’industrie du livre, le résultat tient dans cette tension : l’IA offre déjà des gains pratiques, mais elle concentre les inquiétudes sur le droit d’auteur, la transparence, la qualité et l’éthique. Une nouvelle édition de l’enquête est annoncée pour l’été 2026. Elle permettra de mesurer si les politiques internes rattrapent les usages.

Crédits photo : tungnguyen0905 CC 0

Par Clément Solym

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