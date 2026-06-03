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Maliki lance son premier album jeunesse « L’enfant et l’épée » en autoédition sur Ulule

Après 20 ans à dessiner des bandes dessinées et à écrire des romans, l’autrice Maliki opère un tournant majeur dans sa carrière en signant son tout premier album illustré jeunesse. Intitulé « L’enfant et l’épée », ce conte magique et breton est actuellement proposé en précommande sur la plateforme Ulule. Porté par une démarche engagée et une production locale en circuit court, le projet s’apprête à conquérir le cœur des petits comme des grands pour une livraison attendue juste avant Noël. « Allez, on va couper des trucs ! »

Le 03/06/2026 à 12:41 par Projet Ulule

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Publié le :

03/06/2026 à 12:41

Projet Ulule

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Un conte magique et breton pour apprendre à grandir

Dédié à ses propres enfants mais plus largement à tous les enfants, y compris les plus grands qui ont gardé leur âme d’aventurier, « L’enfant et l’épée » se présente sous la forme d’un bel album de 48 pages, richement colorées et pleines de magie. Accessible dès 4 ans en lecture accompagnée et à partir de 6 ou 7 ans en lecture autonome, cet ouvrage puise son inspiration dans l’atmosphère mystique de la Bretagne pour offrir un moment de partage privilégié entre enfants et parents.

Apprivoiser sa force et assumer ses choix sans moralisme

Comme tous les grands contes, le livre en profite pour délivrer une subtile leçon de vie. À travers la métaphore de l’épée, il apprend aux enfants que dans leur vie, ils pourront utiliser leur force pour faire le bien ou le mal, et que la frontière entre les deux est parfois bien difficile à cerner. Pour guider les jeunes lecteurs face à leurs pulsions, le personnage du chat symbolise la conscience de l’enfant : il sera là pour mettre des mots sur ce qu’il vit au quotidien.

Sans jamais être moralisateur — car l’autrice rappelle avec bienveillance « qu’on a tous le droit de faire des bêtises » —, ce livre tente de préparer les enfants à ce type de situation de manière amusante. « L’enfant et l’épée » rappelle avec justesse que tout acte a des conséquences, parfois lourdes, sur ceux qui nous entourent, et qu’il faut apprendre à assumer ses erreurs pour ne plus les reproduire ensuite.

Le choix engagé de l’autoédition et du circuit court

Fidèle à ses valeurs et à sa communauté, Maliki fait une fois de plus le choix de l’autoédition et du circuit court, le tout garanti 100 % humain, sans IA. En proposant son livre en précommande sur la plateforme Ulule, elle permet au public de soutenir directement la création indépendante. Le projet est disponible en version simple ou en édition collector exclusive dotée d’un fourreau cartonné, d’un puzzle inédit et d’un cahier de jeux et de secrets.

Les contributeurs peuvent également s’offrir un petit croquis ou une aquarelle originale de l’autrice en option. Et comme de coutume sur Ulule, plus le nombre de précommandes augmente, plus l’autrice ajoute de bonus pour enrichir l’objet livre : marque-pages, stickers, dorures sur la couverture, et bien d’autres surprises à débloquer avant la fin de la campagne.

La bande annonce du projet est portée par la voix iconique de Brigitte Lecordier, qui a bercé l’enfance de millions d’enfants. De là à dire qu’une surprise se prépare avant la fin de la campagne, il n’y a qu’un pas ?

Informations pratiques :

Titre : L’enfant et l’épée

Autrice & Illustratrice : Maliki

Format : 48 pages couleur

Âge conseillé : Dès 4 ans (accompagné)/6-7 ans (autonome)

Campagne Ulule : https://fr.ulule.com/l-enfant-et-l-epee/

Envois et livraisons : Prévus avant Noël

Contact presse : Maliki — contactpro@maliki.com

 
 
 
 
 

 

 

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule
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À Marseille, Joann Sfar visé par un appel au boycott du collectif Culture 13 en lutte

La venue de Joann Sfar au festival littéraire Oh les beaux jours !, à Marseille, suscite une vive controverse. Quelques jours avant son concert dessiné à La Criée, le collectif Culture 13 en lutte a appelé au boycott de l’auteur, l’accusant de relayer un discours favorable à la politique israélienne. Face à ces critiques, le dessinateur, le festival, plusieurs responsables politiques, le Crif Marseille-Provence et l’Observatoire de la liberté de création ont pris publiquement position pour défendre sa participation à l’événement.

29/05/2026, 13:16

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Défaut d'information des auteurs : un éditeur condamné en appel

Condamnées en juillet 2025 par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les Éditions du Lizay ont vu cette décision confirmée en appel, à Poitiers, au début du mois de mai. La structure s'est rendue coupable d'un défaut d'information de deux coauteurs, en ne communiquant ni arrêté de compte annuel ni relevé de leurs droits.

29/05/2026, 13:13

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Rencontres nationales de la librairie à Rennes : le programme

Les 7 et 8 juin prochains, le Syndicat de la librairie française (SLF) organise à Rennes ses Rencontres nationales de la librairie. Autour de la thématique « Libraire, notre métier pour aujourd’hui et pour demain », les deux journées réuniront des professionnels de la filière du livre et multiplieront rencontres, tables rondes, conférences et autres ateliers.

29/05/2026, 09:22

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Elle quitte tout pour les terres sauvages du Dartmoor

Corinne Stanciu Lacroix a quitté la France, où elle exerçait comme chirurgien-dentiste, pour s’installer en Grande-Bretagne et se consacrer à l’écriture. Dans La Mansuétude des orques est immense, son premier roman, elle puise dans son expérience du Dartmoor, ses paysages sauvages et sa rencontre avec le monde animal. Le livre paraîtra le 3 juin 2026 aux éditions du Rouergue.

28/05/2026, 17:47

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Sauramps : un déménagement relance l’avenir du Triangle

À Montpellier, la librairie Sauramps Comédie traverse une nouvelle étape sensible : La Gazette de Montpellier évoque un déménagement en vue, alors que l’enseigne historique du Triangle affronte depuis plusieurs mois un double dossier, immobilier et économique. Entre locaux dégradés, chiffre d’affaires en recul et recherche de solutions, l’avenir du vaisseau amiral reste scruté de près.

28/05/2026, 16:51

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Rachat de Ceconomy par JD.com : Bruxelles ouvre une enquête

La Commission européenne ouvre une enquête approfondie sur le projet de rachat de Ceconomy, maison mère de MediaMarkt et Saturn, par le chinois JD.com. Le dossier dépasse l’électronique grand public : Ceconomy est aussi le deuxième actionnaire de Fnac Darty, acteur central de la distribution culturelle et du commerce du livre en France.

28/05/2026, 16:19

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Baisse des ventes, concentration, violences... Les libraires face à la polycrise

Les Rencontres nationales de la librairie, organisées par le Syndicat de la librairie française (SLF) les 7 et 8 juin prochains, réuniront les professionnels de la filière du livre, à un moment où les crises semblent s'accumuler pour les libraires. Les commerces, des chaines aux établissements plus modestes, sont fragilisés sur le plan économique, mais aussi menacés par la concentration à l'œuvre et des actes de violence plus fréquents.

28/05/2026, 15:49

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France : le marché du livre perd 10 millions d’exemplaires en deux ans

Avec 75,66 millions d’exemplaires vendus pour 947,23 millions € de chiffre d’affaires, le marché du livre recule nettement au premier quadrimestre 2026. Sur un an, la baisse atteint 7,9 % en volume et 7,2 % en valeur. Sur deux ans, la contraction dépasse 10 millions d’exemplaires, malgré une légère hausse du prix moyen apparent (données : Edistat).

28/05/2026, 15:08

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Un auteur, 11 éditeurs : le pari fou d’Antoine Volodine

Sous la signature collective Infernus Iohannes, 11 ouvrages paraîtront simultanément à la rentrée 2026, chez 11 éditeurs différents. Baptisée Retour au goudron, cette publication chorale marquera la fin annoncée du post-exotisme, l’édifice littéraire construit depuis les années 1980 par Antoine Volodine et ses hétéronymes. Gallimard, pourtant lié à une partie de ce parcours, n’a pas rejoint l’opération.

28/05/2026, 12:23

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Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ?

Invité au Festival international des écrivains de Jérusalem, Erri De Luca a ravivé une controverse en Italie après un entretien accordé à Israel Hayom. L’écrivain napolitain y revendique le mot « sioniste », refuse l’usage du terme « génocide » pour Gaza et défend la présence des auteurs dans les festivals israéliens, au nom de la circulation des livres et de la parole.

28/05/2026, 12:20

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Le Syndicat de la Librairie française veut taxer les revenus des grands acteurs du livre

À l'approche des Rencontres nationales de la librairie (RNL), organisées à Rennes les 7 et 8 juin, le Syndicat de la Librairie française esquisse quelques axes de réflexion et de proposition. Afin d'assurer le financement de la filière du livre en période d'austérité, l'organisation patronale suggère ainsi la création d'une taxe « sur les grands acteurs de la filière, pour soutenir les librairies indépendantes, les éditeurs indépendants et les auteurs ».

28/05/2026, 12:13

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Fermeture d'une librairie mexicaine historique

La fermeture de la librairie Porrúa à Tuxtla Gutiérrez, capitale du Chiapas, ravive les inquiétudes sur l’accès aux livres dans les villes moyennes mexicaines. Médias locaux et professionnels de l'industrie s'affolent et décrivent une offre désormais très réduite : entre raréfaction des librairies généralistes, concurrence numérique et coûts d’exploitation, le secteur souffre, un peu plus encore.

28/05/2026, 11:05

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Création d'un catalogue régional pour les livres jeunesse autochtones

Le Cerlalc et IBBY LAC ouvrent les candidatures pour la quatrième édition d’un catalogue régional consacré aux livres jeunesse liés à la diversité linguistique et culturelle autochtone. L’appel vise les ouvrages en langues originaires, bilingues ou multilingues, mais aussi les livres en espagnol ou portugais portant sur les cultures autochtones.

28/05/2026, 10:49

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Bolloré et la culture : “Ne nous trompons pas de combat”, prévient Pégard

Après les affaires Olivier Nora, dans l'édition, puis Zapper Bolloré, du côté du cinéma, Catherine Pégard fait toujours preuve d'une grande mansuétude vis-à-vis de Vincent Bolloré et de ses actifs dans la culture. Lors des questions au gouvernement, au Sénat, ce 27 mai, elle a à nouveau balayé les inquiétudes quant à la puissance du milliardaire d'extrême droite, assurant même qu'il ne fallait pas se tromper de « combat ».

28/05/2026, 09:56

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Editis : FO demande des comptes à Daniel Křetínský

Alors que Daniel Křetínský met en garde, dans Le Figaro, contre des politiques françaises qu’il juge hostiles au capital et aux entrepreneurs, Force Ouvrière lui adresse une lettre ouverte sur la situation d’Editis et d’Interforum. Le syndicat dit constater une dégradation du climat social, des inquiétudes économiques et un dialogue social fragilisé.

27/05/2026, 17:27

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Comment Amazon a exploité l'image de la mythique librairie Shakespeare and Company

Librairie mythique s'il en est, l'enseigne parisienne Shakespeare and Company, à l'origine fondée en 1919 par Sylvia Beach, reste aujourd'hui une adresse incontournable de la capitale, en particulier pour les touristes. Sa réputation la précède, tout comme son image, exploitée via de nombreux produits dérivés. La multinationale Amazon a tenté d'en profiter, avant d'être rattrapée par la justice.

27/05/2026, 15:12

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Le Brésil cartographie ses éditeurs pour structurer la filière livre

Le Sindicato Nacional dos Editores de Livros et Nielsen BookData lancent un guide consacré aux maisons d’édition brésiliennes. Le relevé recense 1047 éditeurs actifs et documente leur activité, leur implantation, leurs revenus et la présence de groupes étrangers. Présenté comme inédit par le SNEL, l’outil vise à mieux orienter politiques publiques, stratégies professionnelles et coopération dans la chaîne du livre.

27/05/2026, 12:10

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Les ventes de livres américaines progressent à peine en 2026

L'industrie commence presque 2026 à l’équilibre, indique le rapport StatShot de l’Association of American Publishers. Aux États-Unis, les revenus progressent de 0,9 % pour le premier trimestre, à 2,9 milliards $. Le segment grand public reste stable, tandis que la fiction avance, la non-fiction recule et le livre audio numérique poursuit une croissance supérieure aux autres formats.

27/05/2026, 11:58

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Dans cette librairie, on promet “le bonheur pour toujours”

La Love Potion Library a ouvert dans le Castro, à San Francisco, avec un concept entièrement consacré au roman sentimental. À la fois librairie, salon de thé et bar à vin, le lieu classe ses ouvrages par genres et par tropes pour orienter les lecteurs. Sa fondatrice, Veena Patel, revendique un espace communautaire, réconfortant et ouvert à la diversité des publics et des imaginaires amoureux.

 

27/05/2026, 11:53

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À Aire-sur-l'Adour, la librairie La Rêverie en redressement judiciaire

Inaugurée en mars 2022, la librairie La Rêverie, installée rue Gambetta, à Aire-sur-l'Adour (Landes), a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan. Julie Stefaniak, sa gérante, s'est tournée vers cette procédure face à l'accumulation de difficultés depuis la fin 2024. Elle pointe aussi les dérives d'une industrie du livre, entre surproduction et domination des distributeurs, qui étouffent petit à petit « le sentiment de faire un travail de libraire ».

27/05/2026, 11:49

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“Tu me mets à la rue” : Boualem Sansal raconte sa rupture avec Antoine Gallimard

Boualem Sansal avait déjà choisi France Inter, quelques jours après sa libération. Il y revient pour sa première interview autour de La Légende, publié chez Grasset le 2 juin prochain. À l’époque, l’entretien avait été réalisé chez Gallimard. Cette fois, l’écrivain évoque sa rupture avec Antoine Gallimard, entre désaccord politique, à-valoir très supérieur proposé par Grasset, et un appartement à quitter rapidement...

26/05/2026, 18:22

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