Maliki lance son premier album jeunesse « L’enfant et l’épée » en autoédition sur Ulule

Un conte magique et breton pour apprendre à grandir

Dédié à ses propres enfants mais plus largement à tous les enfants, y compris les plus grands qui ont gardé leur âme d’aventurier, « L’enfant et l’épée » se présente sous la forme d’un bel album de 48 pages, richement colorées et pleines de magie. Accessible dès 4 ans en lecture accompagnée et à partir de 6 ou 7 ans en lecture autonome, cet ouvrage puise son inspiration dans l’atmosphère mystique de la Bretagne pour offrir un moment de partage privilégié entre enfants et parents.

Apprivoiser sa force et assumer ses choix sans moralisme

Comme tous les grands contes, le livre en profite pour délivrer une subtile leçon de vie. À travers la métaphore de l’épée, il apprend aux enfants que dans leur vie, ils pourront utiliser leur force pour faire le bien ou le mal, et que la frontière entre les deux est parfois bien difficile à cerner. Pour guider les jeunes lecteurs face à leurs pulsions, le personnage du chat symbolise la conscience de l’enfant : il sera là pour mettre des mots sur ce qu’il vit au quotidien.

Sans jamais être moralisateur — car l’autrice rappelle avec bienveillance « qu’on a tous le droit de faire des bêtises » —, ce livre tente de préparer les enfants à ce type de situation de manière amusante. « L’enfant et l’épée » rappelle avec justesse que tout acte a des conséquences, parfois lourdes, sur ceux qui nous entourent, et qu’il faut apprendre à assumer ses erreurs pour ne plus les reproduire ensuite.

Le choix engagé de l’autoédition et du circuit court

Fidèle à ses valeurs et à sa communauté, Maliki fait une fois de plus le choix de l’autoédition et du circuit court, le tout garanti 100 % humain, sans IA. En proposant son livre en précommande sur la plateforme Ulule, elle permet au public de soutenir directement la création indépendante. Le projet est disponible en version simple ou en édition collector exclusive dotée d’un fourreau cartonné, d’un puzzle inédit et d’un cahier de jeux et de secrets.

Les contributeurs peuvent également s’offrir un petit croquis ou une aquarelle originale de l’autrice en option. Et comme de coutume sur Ulule, plus le nombre de précommandes augmente, plus l’autrice ajoute de bonus pour enrichir l’objet livre : marque-pages, stickers, dorures sur la couverture, et bien d’autres surprises à débloquer avant la fin de la campagne.

La bande annonce du projet est portée par la voix iconique de Brigitte Lecordier, qui a bercé l’enfance de millions d’enfants. De là à dire qu’une surprise se prépare avant la fin de la campagne, il n’y a qu’un pas ?

Informations pratiques :

Titre : L’enfant et l’épée

Autrice & Illustratrice : Maliki

Format : 48 pages couleur

Âge conseillé : Dès 4 ans (accompagné)/6-7 ans (autonome)

Campagne Ulule : https://fr.ulule.com/l-enfant-et-l-epee/

Envois et livraisons : Prévus avant Noël

Contact presse : Maliki — contactpro@maliki.com

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Par Projet Ulule

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