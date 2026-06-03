Le destin de Marc Bloch au coeur d'un documentaire, sur France Télévisions

France Télévisions mobilise ses équipes de l’information, des programmes et du numérique pour faire vivre aux Français cette cérémonie nationale, présidée par le Président de la République. Mais il s'agit aussi de raconter et célébrer Marc Bloch, mettre en lumière l’héritage immense de cet intellectuel devenu la figure tutélaire des historiens d’aujourd’hui, qui rappelle à toutes les générations que comprendre et interroger l’histoire est une exigence pour éclairer le présent et s’inscrire dans les valeurs républicaines.

Après une émission spéciale en direct proposée par la rédaction nationale, la soirée se poursuivra par la découverte du documentaire inédit Marc Bloch, au nom de la France. Écrit et réalisé par Hugues Nancy, il retrace le destin exceptionnel de l’historien et résistant, percuté par la montée de l’antisémitisme, l’Occupation et la violence nazie.

Marc Bloch, au nom de la France est le récit de l'incroyable destin de l'un des plus grands historiens français, reconnu dans le monde entier et qui a combattu avec courage lors des deux guerres mondiales. Un républicain acharné, stigmatisé pour ses origines juives puis lâchement assassiné par les nazis en juin 1944 parce que résistant et dont les ouvrages ont révolutionné l’étude et la compréhension de notre Histoire.

Le célèbre médiéviste a ainsi profondément bouleversé la façon d’écrire et de raconter l’Histoire, notamment à travers ses nombreux ouvrages, depuis Les Rois thaumaturges jusqu'aux fameuses Annales d'histoire économique et sociale et bien sûr son livre le plus célèbre, L’étrange défaite, rédigé dans la fièvre de l’été 1940 et qui est placé au cœur de ce film.

« Notre ambition a ainsi été de plonger une nouvelle fois le téléspectateur dans ces années tourmentées et surtout au plus près des mots et de la pensée de Marc Bloch, dans toute sa complexité. Bloch le républicain qui a combattu à deux reprises sous l'uniforme français et qui voulait être acteur de son temps. Bloch l’historien qui regardait le présent pour mieux s'intéresser à notre passé dont l'histoire servirait à son tour à enrichir notre compréhension du présent comme de l'avenir », explique le réalisateur Hugues Nancy dans sa note d'intention.

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D'une durée de 97 minutes, le documentaire est narré par Manon Azem et Éric Caravaca. Ce dernier lit les propres textes de Marc Bloch, des lettres à son complice Lucien Febvre et à ses enfants aux ouvrages les plus emblématiques, comme L’étrange défaite, Les Rois thaumaturges ou son manuscrit inachevé, Apologie pour l’histoire.

Le documentaire a aussi bénéficié des regards des historiens Nicolas Offenstadt et Jean Vigreux. Un soin particulier a été apporté à la mise en scène des documents historiques « afin de leur redonner vie, comme si Marc Bloch était là, à côté de nous en train de rédiger ses carnets de guerre, en train de recueillir des photographies du front en 1915, apportant la dernière touche à ses manuscrits les plus célèbres ou rédigeant et faisant publier ses textes dans la clandestinité à la fin de sa vie ».

Marc Bloch, au nom de la France sera disponible dès le vendredi 19 juin sur la plateforme france.tv et diffusé le mardi 23 juin à 22h10 sur France 2. Il sera suivi, à 23h50, du documentaire 1939-1940 : une étrange défaite d'Antoine Vitkine.

Par Dépêche

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