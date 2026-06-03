À Domitys, le cinéma prolonge les livres

La résidence Domitys accueille le repas de midi, puis, de 14 h à 16 h, une projection portée par des élèves de la section cinéma-audiovisuel du lycée Jean-Baptiste Dumas, accompagnés par leur professeure Sophie Therond. La séance s’organise en deux temps : d’abord des interviews réalisées lors de l’édition précédente, dont celle de Marie-Hélène Lafon et celles d’éditeurs ; ensuite une fiction inspirée de certains chapitres de La commode aux tiroirs de couleurs d’Olivia Ruiz, suivie de son making-of.

Le choix du roman n’est pas anodin. Publié chez JC Lattès en 2020, La commode aux tiroirs de couleurs raconte l’héritage d’une grand-mère, Rita, à travers dix tiroirs qui dévoilent une histoire familiale entre Espagne et France, de la dictature franquiste à nos jours. Le passage à l’écran par des lycéens inscrit ce récit de filiation, d’exil et de mémoire dans un travail collectif d’images.

Le lycée Jean-Baptiste Dumas dispose d’un enseignement cinéma-audiovisuel en spécialité et en option, évalué au baccalauréat. Cette présence pédagogique explique la nature du projet : apprendre le langage des images en l’arrimant à des livres, à des entretiens, à une expérience de festival. Le making-of donnera aussi à voir le travail, les choix et les contraintes derrière la fiction.

Dans cette programmation, Domitys ne sert pas seulement de lieu d’accueil. La résidence devient un point de rencontre entre générations, quartiers, écriture et cinéma. Le festival y affirme une conviction simple : un livre circule mieux lorsqu’il passe aussi par les voix, les corps, les images et celles qui s’en emparent.

Par Dépêche

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