Sur tes traces, nouvelle adaptation d'un livre de Harlan Coben sur Netflix

Depuis 2018, la plateforme Netflix et le romancier américain Harlan Coben développent un partenariat au long cours, qui a déjà donné lieu à des dizaines d'adaptations de ses livres, en séries ou en films. Sur tes traces, nouvelle série, sera diffusée à partir du 18 juin.

Au casting, Sam Worthington, Britt Lower, Milo Ventimiglia, Erin Richards ou encore Chi McBride, pour une production supervisée par Robert Hull. La réalisation des épisodes, elle, a été répartie entre Brad Anderson, Adam Davidson et Maja Vrvilo.

8 épisodes, d'une durée de 52 minutes chacun, sont attendus sur la plateforme de vidéo à la demande.

Par Antoine Oury

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